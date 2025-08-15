Новини
Спорт »
Световен футбол »
Треньорът на Кауно Жалгирис: За първи път се сблъсквам с подобна ситуация

15 Август, 2025 14:30 1 049 1

  • кауно жалгирис-
  • арда-
  • футбол-
  • лига на конференциите

Наистина си прекарахме добре в тези мачове, едно добро пътуване в Европа

Треньорът на Кауно Жалгирис: За първи път се сблъсквам с подобна ситуация - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Участието на Кауно Жалгирис в Лигата на конференциите приключи в третия квалификационен кръг. Във втория мач литовците загубиха с 0:2 от Арда и сложиха край на участието си, но и в първата среща българите бяха по-добри, побеждавайки с 1:0.

Дивайн Наа в 34-ата минута и в Темур Чогадзе (45+3') бяха отстранените играчи на стадиона в Кърджали. Но към този момент Кауно Жалгирис вече изоставаше с 0:2, тъй като домакините бяха повели с голове на Димитър Велковски и Светослав Ковачев.

"Първо, бих искал да благодаря на играчите. Наистина си прекарахме добре в тези мачове, едно добро пътуване в Европа. Надявахме се да го удължим сега, но не успяхме. Наистина е жалко за това. Ако погледнете и двата мача - три червени картона... Трудно е да се играе в такава ситуация. Благодарен съм на играчите, благодарен съм на треньорския щаб за страхотната работа, която свършиха. Сега има една цел - да се върнем в А-лига достатъчно силни", каза наставникът на Кауно Жалгирис.

Попитан как би обяснил трите червени картона в два мача, Чернаяускас каза: "Вероятно с липса на опит. В трети кръг сме, различна среда, много шум около нас, различни противници. Влязохме днес в мача с минус един гол и вероятно искахме да се опрем на това. Можем да говорим по същия начин, както говорихме и в първата среща – футболистът малко повече се е разгорещил, не е имал време да осъществи правилния контакт. В общи линии – лошо начало на мача с два гола в нашата врата. А първият червен картон определи всичко за крайния резултат. Но като се замисля, никога до момента не съм виждал да се дадат два червени картона в рамките на такова малко време и то в края на първото полувреме. А с три червени картона в два мача не съм се сблъсквал в цялата си кариера", каза Черняускас. "Искам да благодаря на момчетата и затова, че през второто полувреме се защитаваха добре с девет души и не допуснахме още попадения".

И двата гола на Арда обаче бяха много хубави, което беше въпрос към наставника на литовците: "Наистина добри изпълнения. Знаехме, че отборът на Арда отправя много удари. Щяхме да им попречим да го направят, но в такава динамика такъв удар е наистина красив гол. Понякога не можеш да направиш нищо срещу такива голове и това се случи сега. Ако погледнем и двата мача, картите се раздадоха много неблагоприятно за нашия отбор. Да се надяваме, че в бъдеще малко повече късмет ще се обърне към нас".


  • 1 Лост

    1 0 Отговор
    Да не се прави на луд.Първо един директен червен картон,а след това втори жълт, респективно червен.

    14:57 15.08.2025

