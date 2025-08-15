Новини
Свят »
Украйна »
ВСУ използват Patriot срещу руските Су-34 и Су-35

ВСУ използват Patriot срещу руските Су-34 и Су-35

15 Август, 2025 04:42, обновена 15 Август, 2025 04:47 1 032 8

  • ракети-
  • системи-
  • пейтриът-
  • украйна-
  • русия-
  • изтребители

Според източници от руската отбранителна промишленост Киев се опитва да използва и френски системи С-200 и SAMP/T

ВСУ използват Patriot срещу руските Су-34 и Су-35 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От края на 2023 г. украинските въоръжени сили активно използват противовъздушни ракети С-200, SAMP/T и Patriot срещу руски самолети Су-34 и Су-35. Както съобщи източник от руската отбранителна промишленост пред ТАСС, през последните 1,5 години системите за противовъздушна отбрана са прехванали почти 20 зенитни ракети, атакували самолети на Въздушно-космическите сили.

„От края на 2023 г. врагът активно се опитва да използва противовъздушни ракетни системи срещу руски самолети Су-34 и Су-35: С-200 (с ракети 5В28 (5В21)), SAMP/T, произведени във Франция (с ракети Aster-30) и Patriot, произведени в САЩ (с ракети MIM-104D)“, каза източникът на агенцията.

Той уточни, че „през последната година и половина руските екипажи на противовъздушната отбрана са прехванали почти две дузини зенитни управляеми ракети западно производство, които са атакували самолети на руските Въздушно-космически сили със свръхзвукова скорост - от 870 до 1178 метра в секунда (до 3,5 Маха)“. „Нещо повече, около половината от тях са ракети MIM-104D на американската система за противовъздушна отбрана Patriot“, добави източникът.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 22 Отговор
    ДАЖЕ ПВО ПЕЙТРИЪТ МАСКИРАНИ КАТО КОНТЕЙНЕРИ
    НЕ СПАСИХА ПРОЕКТА "САПСАН" ЗА УКРАИНСКА ДАЛНОБОЙНА РАКЕТА , ФИНАНСИРАН ОТ ГЕРМАНИЯ
    ........
    БРАТУШКИТЕ СА НАПРАВИЛИ НА МАРМАЛАД 4 УСТАНОВКИ ПЕЙТРИЪТ ПАЗЕЩИ 4 ЗАВОДА КЪДЕТО САПСАНА СЕ Е ПРОИЗВЕЖДАЛ + 1 РАДАР/... ЗАВОДИТЕ ГИ НЯМА ...

    Коментиран от #8

    04:57 15.08.2025

  • 2 100 вида РАКЕТИ

    8 20 Отговор
    И РЕЗУЛТАТА ПЛАЧЕВЕН -НО НАПРЕДВАТ В ЧУВАЛИЗИРАНЕТО и здаво напредват към полша и унгария

    04:58 15.08.2025

  • 3 Берлин

    9 20 Отговор
    Хвалени натовски оръжия,стават само за роки -6, може и за бандероФашаги ,реално Скрап.

    05:25 15.08.2025

  • 4 обичат да бягат но няма спасение

    4 15 Отговор
    Въоръжените сили на Украйна евакуират щабовете и командните пунктове от Славянск.

    05:44 15.08.2025

  • 5 Име

    5 13 Отговор
    Истината е че западните фашисти така и не можаха да прикрият въздушното пространство на Украйна със своето "чудо" оръжие.Русия нанася удари по военни обекти по цяла Украйна от първия ден на войната и нищо не я спира.Когато украинците успеят да ударят някой жилищен блок в Русия тук се поднася като новина. Цялата западна военна техника се оказа негодна за реална война и това е основната причина за победата на Русия.

    05:46 15.08.2025

  • 6 цялата група техника с около 10 човека

    6 13 Отговор
    Разчет на ОТРК "Искандер-М" удари позициите на РСЗО HIMARS в района на село Жихово в Сумска област.

    05:49 15.08.2025

  • 7 Мира ботокса от НОВА ТВ

    4 13 Отговор
    Иначе казват че НАТО не участвали. То Не само Нато ами и Австралия, Южна корея, Япония, Нова зеландия Пакистан. И В.В. Путин ги направи смешни.

    06:04 15.08.2025

  • 8 Рашистофоб

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Много руски, летящи ковчези вече са при крайцера благодарение на Патриотите 👍💪🇺🇦🇺🇸

    06:10 15.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания