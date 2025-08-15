От края на 2023 г. украинските въоръжени сили активно използват противовъздушни ракети С-200, SAMP/T и Patriot срещу руски самолети Су-34 и Су-35. Както съобщи източник от руската отбранителна промишленост пред ТАСС, през последните 1,5 години системите за противовъздушна отбрана са прехванали почти 20 зенитни ракети, атакували самолети на Въздушно-космическите сили.

„От края на 2023 г. врагът активно се опитва да използва противовъздушни ракетни системи срещу руски самолети Су-34 и Су-35: С-200 (с ракети 5В28 (5В21)), SAMP/T, произведени във Франция (с ракети Aster-30) и Patriot, произведени в САЩ (с ракети MIM-104D)“, каза източникът на агенцията.

Той уточни, че „през последната година и половина руските екипажи на противовъздушната отбрана са прехванали почти две дузини зенитни управляеми ракети западно производство, които са атакували самолети на руските Въздушно-космически сили със свръхзвукова скорост - от 870 до 1178 метра в секунда (до 3,5 Маха)“. „Нещо повече, около половината от тях са ракети MIM-104D на американската система за противовъздушна отбрана Patriot“, добави източникът.