ВСУ използват Patriot срещу руските Су-34 и Су-35

От края на 2023 г. украинските въоръжени сили активно използват противовъздушни ракети С-200, SAMP/T и Patriot срещу руски самолети Су-34 и Су-35. Както съобщи източник от руската отбранителна промишленост пред ТАСС, през последните 1,5 години системите за противовъздушна отбрана са прехванали почти 20 зенитни ракети, атакували самолети на Въздушно-космическите сили.
„От края на 2023 г. врагът активно се опитва да използва противовъздушни ракетни системи срещу руски самолети Су-34 и Су-35: С-200 (с ракети 5В28 (5В21)), SAMP/T, произведени във Франция (с ракети Aster-30) и Patriot, произведени в САЩ (с ракети MIM-104D)“, каза източникът на агенцията.
Той уточни, че „през последната година и половина руските екипажи на противовъздушната отбрана са прехванали почти две дузини зенитни управляеми ракети западно производство, които са атакували самолети на руските Въздушно-космически сили със свръхзвукова скорост - от 870 до 1178 метра в секунда (до 3,5 Маха)“. „Нещо повече, около половината от тях са ракети MIM-104D на американската система за противовъздушна отбрана Patriot“, добави източникът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЕ СПАСИХА ПРОЕКТА "САПСАН" ЗА УКРАИНСКА ДАЛНОБОЙНА РАКЕТА , ФИНАНСИРАН ОТ ГЕРМАНИЯ
........
БРАТУШКИТЕ СА НАПРАВИЛИ НА МАРМАЛАД 4 УСТАНОВКИ ПЕЙТРИЪТ ПАЗЕЩИ 4 ЗАВОДА КЪДЕТО САПСАНА СЕ Е ПРОИЗВЕЖДАЛ + 1 РАДАР/... ЗАВОДИТЕ ГИ НЯМА ...
Коментиран от #8
04:57 15.08.2025
2 100 вида РАКЕТИ
04:58 15.08.2025
3 Берлин
05:25 15.08.2025
4 обичат да бягат но няма спасение
05:44 15.08.2025
5 Име
05:46 15.08.2025
6 цялата група техника с около 10 човека
05:49 15.08.2025
7 Мира ботокса от НОВА ТВ
06:04 15.08.2025
8 Рашистофоб
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Много руски, летящи ковчези вече са при крайцера благодарение на Патриотите 👍💪🇺🇦🇺🇸
06:10 15.08.2025