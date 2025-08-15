На вниманието на МВР и НС: Шофьорът-убиец в София, бил глобен часове преди катастрофата. Вече имал 5 неплатени фиша

Един човек загина, а шестима са ранени при тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София тази нощ. Водачът, 21-годишен с „Ауди“, е получил книжка на 1 август. За две седмици той има шест фиша за нарушения, припомня safenews.bg.
Трима от пътуващите в леката кола са приети в болница. Водачът на лекия автомобил е със счупена ръка.
Часове преди фаталната катастрофа при която уби пътник в автобус и рани шестима души, Виктор Илиев е бил глобен от СДВР, съобщи 24 часа.
Пътните полицаи са го санкционирали, защото не носел аптечка и пожарогасител.
Виктор Илиев бил тестван за алкохол и наркотици, пробите му били отрицателни. Пътните полицаи му писали глоба от 50 лв. заради липсата на задължителните аптечка и пожарогасител. По същото време в таблетите на полицията шофьорът имал в системата на МВР 5 НЕПЛАТЕНИ ФИША.
От МВР могат да се опитат да се оправдаят, че са чакали да изтече месец август, за да предприемат мерки.
Възниква въпросът полицаите избирателно ли избират да тормозят шофьори с един неплатен за сметка на тези от малцинствата. Очакваме да разберем дали патрулът е предприел действия за плащането на старите 5 фиша. Ако те са били връчени, защо пътният патрул не е предприел действия за задържането на шофьора.
Статистиката сочи, че Виктор Илиев на всеки 3-ти ден получавал фиш.
За две седмици с книжка шофьорът е имал 6 фиша. Колко фиша на седмица трябва да има един шофьор, за да се "размърдат" МВР, КАТ и Пътна полиция и да извадят от пътния трафик потенционално опасни шофьори.
В досието на Виктор Илиев личат и две кражби, когато е бил на 16 г..
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лост
Коментиран от #5, #7, #13, #81
17:28 15.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Циганизация БГ
17:29 15.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 къдравата сю
До коментар #1 от "Лост":СЕГА ГЛЕДАМЕ ЗАПИСИТИ НА СРЕДНАТА СКОРОСТ
17:30 15.08.2025
6 Сила
Коментиран от #36, #41
17:30 15.08.2025
7 Циганизация БГ
До коментар #1 от "Лост":Защитен вид!
17:30 15.08.2025
8 новите бмв-та как са?
17:30 15.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 1488
а аз за 18 г нямам толкоз
17:31 15.08.2025
11 Рашко
17:31 15.08.2025
12 икономическа полиция спи
17:31 15.08.2025
13 Без миЛОСТ
До коментар #1 от "Лост":при къдравата Сю е така...
17:33 15.08.2025
14 Оня
Коментиран от #85
17:33 15.08.2025
15 Офанзивен дефанзиф
Търпението е добродетел, но в някои случаи води само до по-големи проблеми, като при този мЪймунЕк. Дали някоя вечер просто няма да падне по стълбите 10тина пъти?
Коментиран от #51
17:33 15.08.2025
16 Опааа
17:34 15.08.2025
17 Хавана клуб
17:34 15.08.2025
18 БХК кога ще се сезира?
БХК да се сезира че тормозят от техните цигани и да вдигне стачка
17:35 15.08.2025
19 Защото
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Е от нейната маала,само,че тя си крие очите зад ...ЧЕРНИТЕ ОЧИЛА...
17:35 15.08.2025
20 Кривак
17:36 15.08.2025
21 Все тая
17:36 15.08.2025
22 циганите убиват българи
пропаднала държава сме
от къде има пари тоя за кола?
17:37 15.08.2025
23 Пуфи
17:37 15.08.2025
24 Дупничанин
17:37 15.08.2025
25 Бай Иван
17:38 15.08.2025
26 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:39 15.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Пецо
17:39 15.08.2025
29 Ако
17:39 15.08.2025
30 Защо му прикривате зъркелите
17:39 15.08.2025
31 Опааа
Коментиран от #53
17:42 15.08.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Гръч
17:42 15.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Коментар от преди
До коментар #6 от "Сила":5 години :
Докато съдебната система не започне да работи както трябва, КАТ и с Божията помощ няма да се справи ! Още повече и защото броя на пътните полицаи е същият колкото е бил и през 1989г. ?!
Помните ли как преди няколко години с решение на съда бяха обявени за "незаконосъобразни" над 200 000
електронни фиша, защото снимките от мобилните камери е можело да бъдат манипулирани от катаджиите ?!
И всичко това, защото доста адвокати, прокурори и съдии бяха "влезли в кадър"...
В другите държави отдавна са сложили десетки хиляди камери за контрол на скоростта по улиците и пътищата,
а в България стационарните все още са под 30(тридесет)...
17:42 15.08.2025
37 ТИГО
17:43 15.08.2025
38 Циганите са горделивци
17:43 15.08.2025
39 ДАСКАЛ ГЕНЧО
17:44 15.08.2025
40 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
Коментиран от #43
17:44 15.08.2025
41 Ясно,
До коментар #6 от "Сила":циганин си.
Коментиран от #59
17:45 15.08.2025
42 БПФ
17:45 15.08.2025
43 А ти
До коментар #40 от "оня с коня":ще останеш ли, кържав циганин?
17:45 15.08.2025
44 Има бледолики роми със светли очи
Коментиран от #72
17:46 15.08.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Северозападнал
17:49 15.08.2025
47 Бай Тодор
При бай Тошо не смееха да излезнат от гетото а при демокрацията се кръвосмешават с нас.
17:49 15.08.2025
48 Дик диверсанта
Един ром например стопанисва паркинга ред хотел Севтополис в Казанлък, защо мислите, че му е даден?
Друг ром прави канал за 100 000 лева а си няма понятие, но ГЕРБактив му ги дава и още и още и още.
ГЕРБеризация е роминизация.
17:50 15.08.2025
49 ръдърфорд
17:50 15.08.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ганчо
До коментар #15 от "Офанзивен дефанзиф":Резултатът не е гарантиран. По-добре да му се извадят зъркeлите. Така и така от това полуcъщество полза няма, поне да не може да вреди повече. Без зъркели да видим как ще вилнее по улиците.
Коментиран от #58
17:50 15.08.2025
52 Имената
Трябва да бъдат публикувани.
Стига с тези Инициали .
Всички медии трябва да ги публикуват
Снимка и Име .
17:51 15.08.2025
53 Иван Иванов
До коментар #31 от "Опааа":ОТКОГА ЦИГАНИТЕ СТАНАХА РИМЛЯНИ ??????
17:51 15.08.2025
54 хахаха
17:53 15.08.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Армен
17:54 15.08.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Шофьор
До коментар #51 от "Ганчо":Бе, то, ако ме питаш, главата също не му е необходима.
17:55 15.08.2025
59 Сила
До коментар #41 от "Ясно,":Ясно , копейка си ....
17:55 15.08.2025
60 Уса
17:56 15.08.2025
61 МВР
17:57 15.08.2025
62 джигит
Това че нямаш неша като аптечка или пожарогасител не те прави нарушител на пътя. Май скоро ще познат да пишат фишове как си облечен ха- хааа
17:58 15.08.2025
63 Баба Яга
18:00 15.08.2025
64 Дитету
18:00 15.08.2025
65 Жак Избушвача
Коментиран от #86
18:01 15.08.2025
66 И 1000 глоби
Коментиран от #82
18:01 15.08.2025
67 Живко777
18:02 15.08.2025
68 Фиш а не акт
Коментиран от #74, #76, #77
18:04 15.08.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 123456
18:07 15.08.2025
72 Факира
До коментар #44 от "Има бледолики роми със светли очи":Венците им си остават ЛИЛАВИ !
18:12 15.08.2025
73 Има пропуски в закона за движение по
Трябва новите шофьори да имат лимит на високата скорост с която да управляват МПС
Например лимит до 100 км/ч по магистрала и лимит до 60 км/ч за градско управление на МПС
Коментиран от #84
18:13 15.08.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Факти
18:14 15.08.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Да да
До коментар #68 от "Фиш а не акт":станало е. Неволно е врътнал волумето, на ромската музика, и като се е раздумкал оня ми ти бас у багажника... колата се отлепила от пътя, и литнала срещу автобуса.
18:15 15.08.2025
78 Гост
Коментиран от #83
18:16 15.08.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Бързал е да мине на зел но с висока
18:19 15.08.2025
81 на фризьор
До коментар #1 от "Лост":На студено къдрене.
18:20 15.08.2025
82 Факира
До коментар #66 от "И 1000 глоби":Отиди в кв. ФАКУЛТЕТА - София , също като в Харлем , стоят , разхождат се , плануват , все банди !
Разликате е в ширината на улиците и къщетата .
18:21 15.08.2025
83 пфф
До коментар #78 от "Гост":Тоя кола не може да управлава, представям си да му дадат да управлява нещо друго!
18:22 15.08.2025
84 ЗАЩО НЕ КАЖАТ ЧЕ И СЕГА
До коментар #73 от "Има пропуски в закона за движение по":В ЗАКОНА ПИШЕ ЧЕ МАЛДИЯ ШОФИОР ТРЯА ДА Е С ПРЕДРУЖИТЕЛ...ЗАЩО ГИ КРИЕТЕ..
18:23 15.08.2025
85 1111
До коментар #14 от "Оня":Само ОСТАВКА НА СГЛОБКАТА ще реши всички проблеми в държавата, натрупвани с години!
18:24 15.08.2025
86 Така де
До коментар #65 от "Жак Избушвача":Ким Чен президент. Лукашенко и той става. ДРУГО СПАСЕНИЕ НЯМА. Само трепане и на прасетата. Скоро в Беларус на безлюден 4 лентов път, ми се наложа да направя обратен с камиона. Имаше даяджии и спрях и ги питах може ли да направя обратен през двойната непрекъсната. Така е в Беларус. Страх и бой, друго спасение няма за нашия кенеф България.
18:26 15.08.2025
87 Съмнение
18:26 15.08.2025
88 Дудов
18:26 15.08.2025
89 Проктолог
.Ще стане ясно от разследването, че изпита е взет с рушвет и ромът е неграмотен.
Няма да стане ясно, причината да не му изискат плащане на фишовете, нали знаете защо ?
18:32 15.08.2025
90 Въх
18:34 15.08.2025
91 Животното
18:40 15.08.2025
92 Механик
Защо казвам че е небинарен ли? Ами погледнете с каква ниска се е накичил. Кажете ми, може ли мъжко момче да се нашари с такива детинщини?? Ами ф..едалската брадичка и мустаченцата? Ами осукбаните вежди?
А на бас, че тоя няма нито една работна минута? А на бас, че родителите му никога не са плащали данъци и не са се осигурявали!!
п.п.
А на бас, че ако не бъда изтрит, ще се намерят една камара хора дето ще ме осъждат за расизъм и ще пишат минуси и глупави коментари!!!
18:40 15.08.2025