На вниманието на МВР и НС: Шофьорът-убиец в София, бил глобен часове преди катастрофата. Вече имал 5 неплатени фиша
На вниманието на МВР и НС: Шофьорът-убиец в София, бил глобен часове преди катастрофата. Вече имал 5 неплатени фиша

Полицейският патрул пуснал нарушителят-ром с вече 6 фиша. МВР ще гони българите до дупка дори с 1 неплатен фиш

На вниманието на МВР и НС: Шофьорът-убиец в София, бил глобен часове преди катастрофата. Вече имал 5 неплатени фиша - 1
Снимка: safenews.bg
Мария Атанасова

Един човек загина, а шестима са ранени при тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София тази нощ. Водачът, 21-годишен с „Ауди“, е получил книжка на 1 август. За две седмици той има шест фиша за нарушения, припомня safenews.bg.

Трима от пътуващите в леката кола са приети в болница. Водачът на лекия автомобил е със счупена ръка.

Часове преди фаталната катастрофа при която уби пътник в автобус и рани шестима души, Виктор Илиев е бил глобен от СДВР, съобщи 24 часа.

Пътните полицаи са го санкционирали, защото не носел аптечка и пожарогасител.

Виктор Илиев бил тестван за алкохол и наркотици, пробите му били отрицателни. Пътните полицаи му писали глоба от 50 лв. заради липсата на задължителните аптечка и пожарогасител. По същото време в таблетите на полицията шофьорът имал в системата на МВР 5 НЕПЛАТЕНИ ФИША.

От МВР могат да се опитат да се оправдаят, че са чакали да изтече месец август, за да предприемат мерки.

Възниква въпросът полицаите избирателно ли избират да тормозят шофьори с един неплатен за сметка на тези от малцинствата. Очакваме да разберем дали патрулът е предприел действия за плащането на старите 5 фиша. Ако те са били връчени, защо пътният патрул не е предприел действия за задържането на шофьора.

Статистиката сочи, че Виктор Илиев на всеки 3-ти ден получавал фиш.

За две седмици с книжка шофьорът е имал 6 фиша. Колко фиша на седмица трябва да има един шофьор, за да се "размърдат" МВР, КАТ и Пътна полиция и да извадят от пътния трафик потенционално опасни шофьори.

В досието на Виктор Илиев личат и две кражби, когато е бил на 16 г..


  • 1 Лост

    98 1 Отговор
    Къде е Къдравата Сю?

    Коментиран от #5, #7, #13, #81

    17:28 15.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Циганизация БГ

    83 0 Отговор
    Има ми нужда от коментари? На всички е ясно и резултата е ясен!

    17:29 15.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 къдравата сю

    69 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    СЕГА ГЛЕДАМЕ ЗАПИСИТИ НА СРЕДНАТА СКОРОСТ

    17:30 15.08.2025

  • 6 Сила

    117 2 Отговор
    Максим Стависки го спряха и го пуснаха пиян и след минути изби хората ....нещо да се е променило в системата на МВР оттогава ??? Освен заплатите разбира се ....

    Коментиран от #36, #41

    17:30 15.08.2025

  • 7 Циганизация БГ

    73 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    Защитен вид!

    17:30 15.08.2025

  • 8 новите бмв-та как са?

    79 1 Отговор
    важното е че купиха 1300 боди камери за милицията

    17:30 15.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 1488

    69 1 Отговор
    6 глоби за две седмици отга има книжка
    а аз за 18 г нямам толкоз

    17:31 15.08.2025

  • 11 Рашко

    62 6 Отговор
    Така сме ние по маалите, друсаме яко дрифтиме яко

    17:31 15.08.2025

  • 12 икономическа полиция спи

    86 0 Отговор
    НАП-аджийте, ще проверявате ли тоя откъде има толкова пари за нова джипка? кога и какво работи

    17:31 15.08.2025

  • 13 Без миЛОСТ

    42 3 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    при къдравата Сю е така...

    17:33 15.08.2025

  • 14 Оня

    66 3 Отговор
    МВР ще гони българите до дупка дори с 1 неплатен фиш...Нали,а тия като ей тоя..ще ги пазите.

    Коментиран от #85

    17:33 15.08.2025

  • 15 Офанзивен дефанзиф

    46 1 Отговор
    Трябва да се обърне внимание на коленцата на този иганин... Като се окаже, че не може да натиска педалите на колата, всичко ще се оправи.
    Търпението е добродетел, но в някои случаи води само до по-големи проблеми, като при този мЪймунЕк. Дали някоя вечер просто няма да падне по стълбите 10тина пъти?

    Коментиран от #51

    17:33 15.08.2025

  • 16 Опааа

    57 0 Отговор
    И тоя сега го скатават в болница,а нищо му няма! 🤦‍♂️

    17:34 15.08.2025

  • 17 Хавана клуб

    56 5 Отговор
    Да, обаче ако забранят на необразованите роми да шофират, от ЕС ще ги обвинят в дискриминация.

    17:34 15.08.2025

  • 18 БХК кога ще се сезира?

    48 0 Отговор
    този ром не е ром този циганин е от новте българи, дето полицията не може да ги накаже

    БХК да се сезира че тормозят от техните цигани и да вдигне стачка

    17:35 15.08.2025

  • 19 Защото

    17 1 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Е от нейната маала,само,че тя си крие очите зад ...ЧЕРНИТЕ ОЧИЛА...

    17:35 15.08.2025

  • 20 Кривак

    64 1 Отговор
    Този, който му е дал шофьорска книжка на това камикадзе е за затвор също! Едно време инструкторите ни учиха да спазваме знаците, ограниченията на скоростта и ни повтаряха непрекъснато, че носим ОТГОВОРНОСТ освен за своя живот, също и за живота и здравето на пътниците в автомобила ни и за другите участници в движението!!

    17:36 15.08.2025

  • 21 Все тая

    41 1 Отговор
    СVто казва всичко. И тия и полицаите гласуват за един и същи тюфлек

    17:36 15.08.2025

  • 22 циганите убиват българи

    53 3 Отговор
    настана такова време дето млади циганин трепе българи без да бъде наказан
    пропаднала държава сме
    от къде има пари тоя за кола?

    17:37 15.08.2025

  • 23 Пуфи

    41 0 Отговор
    Кражбите не ги бройте, те са кодирани в ромското днк

    17:37 15.08.2025

  • 24 Дупничанин

    55 0 Отговор
    Къв "ром" е тоя ц.и.г.а.н.и.н, бе?!?

    17:37 15.08.2025

  • 25 Бай Иван

    47 0 Отговор
    Май трябва да се вдигаме на оръжие братя, иначе няма да се оправят нещата!

    17:38 15.08.2025

  • 26 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    46 0 Отговор
    Време е да възстановят урановите мини!

    17:39 15.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Пецо

    43 1 Отговор
    Ми къ! ГЕРБ си пазят избирателите, Дебелия си пази протестиращите. А ние българите кучета ни яли

    17:39 15.08.2025

  • 29 Ако

    28 0 Отговор
    фанелата му не е менте , струва към 800 лева ! Но едва ли .

    17:39 15.08.2025

  • 30 Защо му прикривате зъркелите

    45 0 Отговор
    Убийците на пътя трябва да се линчуват.

    17:39 15.08.2025

  • 31 Опааа

    38 1 Отговор
    Мръсен гаден римлянин! Веднага в Белене и минимум 20г.каторга!

    Коментиран от #53

    17:42 15.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гръч

    41 0 Отговор
    Братко Адолф,защо ни остави да страдаме и търпим матряла за сапуна

    17:42 15.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Коментар от преди

    17 2 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    5 години :

    Докато съдебната система не започне да работи както трябва, КАТ и с Божията помощ няма да се справи ! Още повече и защото броя на пътните полицаи е същият колкото е бил и през 1989г. ?!
    Помните ли как преди няколко години с решение на съда бяха обявени за "незаконосъобразни" над 200 000
    електронни фиша, защото снимките от мобилните камери е можело да бъдат манипулирани от катаджиите ?!
    И всичко това, защото доста адвокати, прокурори и съдии бяха "влезли в кадър"...
    В другите държави отдавна са сложили десетки хиляди камери за контрол на скоростта по улиците и пътищата,
    а в България стационарните все още са под 30(тридесет)...

    17:42 15.08.2025

  • 37 ТИГО

    21 0 Отговор
    А трябва да гледаме филма "Табора отива на небето" това е смислен и хуманен филм ! И много биха го загледали ако има добро излъчване!

    17:43 15.08.2025

  • 38 Циганите са горделивци

    30 0 Отговор
    От днешния ден разбирам че те още не са разбрали че идва началото на края на тяхното дерибействане. Защото те си повярваха и прекалиха. На всички нива.

    17:43 15.08.2025

  • 39 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    28 1 Отговор
    СТИГА С ТАЗИ ЦЕНЗУРА. ЗА РИМЛЯНИНА НАПРАВИЛ КАТАСТРОФАТА ПРИЗОВАВАМ САМО ХУБАВИ НЕЩА ДА ПИШЕТЕ. ЗА КАТАСТРОФАТА Е ВИНОВЕН РЕЙСА. ЗАЩО Е БИЛ ТАМ ДА ПРЕЧИ НА ДОБРОТО РИМЛЯНЕ ДА СИ ДЖИТКА С АУДИТО.

    17:44 15.08.2025

  • 40 оня с коня

    11 6 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    Коментиран от #43

    17:44 15.08.2025

  • 41 Ясно,

    12 4 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    циганин си.

    Коментиран от #59

    17:45 15.08.2025

  • 42 БПФ

    25 0 Отговор
    Прекалено скъпо ни излиза толерaстията към гнъсните хъхряшки троглодити !!! Някога милиционерите първо ги биеха такива, а после задаваха въпроси. Но сега никой не смее да ги пипне, нали са хелекторат и БХК ги защитава каквито и безобразия да вършат...

    17:45 15.08.2025

  • 43 А ти

    10 0 Отговор

    До коментар #40 от "оня с коня":

    ще останеш ли, кържав циганин?

    17:45 15.08.2025

  • 44 Има бледолики роми със светли очи

    14 2 Отговор
    Опичайте си акъла и се научете да ги различавате и да си правите сметката.

    Коментиран от #72

    17:46 15.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Северозападнал

    24 1 Отговор
    Някога бяхме богат,спокоен и красив район докато Бойко рома не ни насели със сигани.Имахме и чужденци по селата добри и мирни хорица,но всички избягаха а къщите им тънат в забрава.Сега обикалят софиянците и търсят къщи,но като видят сиганията и повече не се връщат.Полицията ги пази и обича

    17:49 15.08.2025

  • 47 Бай Тодор

    24 1 Отговор
    Това момченце е резултат на любовта между българка и сиганин. Радвайте се българи за новите ни сънародници.

    При бай Тошо не смееха да излезнат от гетото а при демокрацията се кръвосмешават с нас.

    17:49 15.08.2025

  • 48 Дик диверсанта

    20 2 Отговор
    Всеки с принос към изборните резултати на ГЕРБ се чувства ненаказуем. предполагам такъв е случая има много роми с принос към ГЕРБерските резултати.
    Един ром например стопанисва паркинга ред хотел Севтополис в Казанлък, защо мислите, че му е даден?
    Друг ром прави канал за 100 000 лева а си няма понятие, но ГЕРБактив му ги дава и още и още и още.
    ГЕРБеризация е роминизация.

    17:50 15.08.2025

  • 49 ръдърфорд

    14 0 Отговор
    набирам ромеи за ядрени опити

    17:50 15.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ганчо

    15 0 Отговор

    До коментар #15 от "Офанзивен дефанзиф":

    Резултатът не е гарантиран. По-добре да му се извадят зъркeлите. Така и така от това полуcъщество полза няма, поне да не може да вреди повече. Без зъркели да видим как ще вилнее по улиците.

    Коментиран от #58

    17:50 15.08.2025

  • 52 Имената

    21 0 Отговор
    На всички убийци , изнасилвачи
    Трябва да бъдат публикувани.

    Стига с тези Инициали .

    Всички медии трябва да ги публикуват
    Снимка и Име .

    17:51 15.08.2025

  • 53 Иван Иванов

    19 0 Отговор

    До коментар #31 от "Опааа":

    ОТКОГА ЦИГАНИТЕ СТАНАХА РИМЛЯНИ ??????

    17:51 15.08.2025

  • 54 хахаха

    14 0 Отговор
    Когато си тъп алкохола и наркотиците няма да променят нищо. Дори звучи като предумишлено престъпление! Но тъпотата ще помогне за оправдаване.

    17:53 15.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Армен

    18 0 Отговор
    И стига сте говорили за "малцинствАТА", когато става дума единствено за отврaтителните пришълци от поречието на р. Инд, защото така обиждате всички останали етноси, хора които в огромната си част са добри граждани и спазват законите.

    17:54 15.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Шофьор

    14 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ганчо":

    Бе, то, ако ме питаш, главата също не му е необходима.

    17:55 15.08.2025

  • 59 Сила

    2 7 Отговор

    До коментар #41 от "Ясно,":

    Ясно , копейка си ....

    17:55 15.08.2025

  • 60 Уса

    11 0 Отговор
    Спокойно,всичко ще се оправи.И в сащ третополовите си бяха повярвали,че са свщенни същества,но Тръмп ги оправи.Сега чувам вой понякога,но от неопределена скрита зад някой компютър локация

    17:56 15.08.2025

  • 61 МВР

    14 2 Отговор
    Боклуци бяха, биклуци са и биклуци ще останат!! Това е просто поведния факт, който ги доказва! Пудела Митов само кявка, колко били добри, ето колко!!!

    17:57 15.08.2025

  • 62 джигит

    11 3 Отговор
    еха понякога пътните полицаи се чудят з акакво да ти напишат фиш или акт , когато са те спрели . Имат ли норма колко глоби да направяат и не им пука за безопасност по натак .
    Това че нямаш неша като аптечка или пожарогасител не те прави нарушител на пътя. Май скоро ще познат да пишат фишове как си облечен ха- хааа

    17:58 15.08.2025

  • 63 Баба Яга

    9 0 Отговор
    Дивакът си е въобразил че е безнаказан, щом бил синчага на полицайчета. Сега родителското тяло да понесе служебни наказания, уволнение, заради погрешно възпитание на отрочето в престъпник. След това да видим дали изчадието ще се мисли за помазан.

    18:00 15.08.2025

  • 64 Дитету

    5 0 Отговор
    Ут нову началу

    18:00 15.08.2025

  • 65 Жак Избушвача

    8 0 Отговор
    КАТ дебнат на околовръстното, крият се под моста, а в центъра дебне смърта. До 22:00 грядайте да сте си у дома, после става страшно.

    Коментиран от #86

    18:01 15.08.2025

  • 66 И 1000 глоби

    17 0 Отговор
    Колкото и глоби да имат, ромите не ги плащат. Те не се водят на работа, няма какво да им вземат. Бизнеса им е джебчийство в Европа, проституция и трафик на наркотици.

    Коментиран от #82

    18:01 15.08.2025

  • 67 Живко777

    8 0 Отговор
    Циганее боклук

    18:02 15.08.2025

  • 68 Фиш а не акт

    0 1 Отговор
    Плащат се накуп. А той как е обяснил маневрата. Не може да кара бързо и през тротоара. Нещо е станало. Щом е в шок няма да може да знае какво. Скъпа кола. Не е наркоман. Има много такива. Но не карат така. Е за две седмици 8-9 са на стълб, трамвайна линия, карали бързо, трезви, с фишове но няма пострадали. Всяка вечер мотори, супер коли карат бързо.

    Коментиран от #74, #76, #77

    18:04 15.08.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 123456

    9 0 Отговор
    Какво му криете очите на тоя убиец , бе ! Престъпниците имат само права , а хората - само задължения! Утрепете го на площада и това ще е справедливо!

    18:07 15.08.2025

  • 72 Факира

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Има бледолики роми със светли очи":

    Венците им си остават ЛИЛАВИ !

    18:12 15.08.2025

  • 73 Има пропуски в закона за движение по

    4 0 Отговор
    Пътищата
    Трябва новите шофьори да имат лимит на високата скорост с която да управляват МПС
    Например лимит до 100 км/ч по магистрала и лимит до 60 км/ч за градско управление на МПС

    Коментиран от #84

    18:13 15.08.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Факти

    3 0 Отговор
    Типичен гласоподавател на герб е тоя мнго

    18:14 15.08.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Да да

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Фиш а не акт":

    станало е. Неволно е врътнал волумето, на ромската музика, и като се е раздумкал оня ми ти бас у багажника... колата се отлепила от пътя, и литнала срещу автобуса.

    18:15 15.08.2025

  • 78 Гост

    4 0 Отговор
    Тия отрочета са лично на бойко. Той е виновен, че съществуват такива "умни" индивиди, и той е виновен, че е такива индивиди ще ни управляват след известно време

    Коментиран от #83

    18:16 15.08.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Бързал е да мине на зел но с висока

    0 0 Отговор
    Скорост но губи управление на МПС и се нацелеа в чакащия на червено автобус

    18:19 15.08.2025

  • 81 на фризьор

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    На студено къдрене.

    18:20 15.08.2025

  • 82 Факира

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "И 1000 глоби":

    Отиди в кв. ФАКУЛТЕТА - София , също като в Харлем , стоят , разхождат се , плануват , все банди !
    Разликате е в ширината на улиците и къщетата .

    18:21 15.08.2025

  • 83 пфф

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Гост":

    Тоя кола не може да управлава, представям си да му дадат да управлява нещо друго!

    18:22 15.08.2025

  • 84 ЗАЩО НЕ КАЖАТ ЧЕ И СЕГА

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Има пропуски в закона за движение по":

    В ЗАКОНА ПИШЕ ЧЕ МАЛДИЯ ШОФИОР ТРЯА ДА Е С ПРЕДРУЖИТЕЛ...ЗАЩО ГИ КРИЕТЕ..

    18:23 15.08.2025

  • 85 1111

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Оня":

    Само ОСТАВКА НА СГЛОБКАТА ще реши всички проблеми в държавата, натрупвани с години!

    18:24 15.08.2025

  • 86 Така де

    4 0 Отговор

    До коментар #65 от "Жак Избушвача":

    Ким Чен президент. Лукашенко и той става. ДРУГО СПАСЕНИЕ НЯМА. Само трепане и на прасетата. Скоро в Беларус на безлюден 4 лентов път, ми се наложа да направя обратен с камиона. Имаше даяджии и спрях и ги питах може ли да направя обратен през двойната непрекъсната. Така е в Беларус. Страх и бой, друго спасение няма за нашия кенеф България.

    18:26 15.08.2025

  • 87 Съмнение

    2 0 Отговор
    Или родителите на това наркоманче са прекупвачи на гласове. Или по някакви прични има чадър над тях. Като все са свързани с организирана престъпност.

    18:26 15.08.2025

  • 88 Дудов

    2 0 Отговор
    Не искам да напомням какво би предложил да се направи от тоя брикет бай Хитлер.Нищо лично, ама сиганина за друго не става

    18:26 15.08.2025

  • 89 Проктолог

    2 0 Отговор
    Държавата е в кома от 30 години, лапа пари и нищо не прави и това е резултата
    .Ще стане ясно от разследването, че изпита е взет с рушвет и ромът е неграмотен.
    Няма да стане ясно, причината да не му изискат плащане на фишовете, нали знаете защо ?

    18:32 15.08.2025

  • 90 Въх

    1 0 Отговор
    А мен искаха да ме спрат от движение заради пожарогасител с изтекъл срок.Ходих до магазина пеш и си взех друг и им го показах и така ми върнаха документите.Двойни стандарти.Ако бях мургав сигурно щяха да ме пуснат като този

    18:34 15.08.2025

  • 91 Животното

    1 0 Отговор
    У наше село, всяка вечер се чуват форсажи, състезания и не става дума от 0 до 50км/ч. Прелитат... Полицията не ги закача... До полунощ кючеците на макс яко... Полицията не ги притеснява... Населението и тях не ги притеснява, всичко е точно. Вярно, ако видят бездомна животинка, която търси филийка хляб е голям проблем... То щяло да изяде децата, възрастните абе всеки... Но гонките, форсажите, спуканите гърнета, кючеците до полунощ, боклуците, истеричните викове от време на време, профучаващи трутинеткаджия, не са проблем... Господ ще раздава на всеки според заслугите.

    18:40 15.08.2025

  • 92 Механик

    1 0 Отговор
    От снимката ви гледа един небинарен, модерен ром. Роден в рая на ромите-Европа и в небесната империя на ромите наречена България.
    Защо казвам че е небинарен ли? Ами погледнете с каква ниска се е накичил. Кажете ми, може ли мъжко момче да се нашари с такива детинщини?? Ами ф..едалската брадичка и мустаченцата? Ами осукбаните вежди?
    А на бас, че тоя няма нито една работна минута? А на бас, че родителите му никога не са плащали данъци и не са се осигурявали!!
    п.п.
    А на бас, че ако не бъда изтрит, ще се намерят една камара хора дето ще ме осъждат за расизъм и ще пишат минуси и глупави коментари!!!

    18:40 15.08.2025

