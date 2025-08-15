На вниманието на МВР и НС: Шофьорът-убиец в София, бил глобен часове преди катастрофата. Вече имал 5 неплатени фиша

Един човек загина, а шестима са ранени при тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София тази нощ. Водачът, 21-годишен с „Ауди“, е получил книжка на 1 август. За две седмици той има шест фиша за нарушения, припомня safenews.bg.

Трима от пътуващите в леката кола са приети в болница. Водачът на лекия автомобил е със счупена ръка.

Часове преди фаталната катастрофа при която уби пътник в автобус и рани шестима души, Виктор Илиев е бил глобен от СДВР, съобщи 24 часа.

Пътните полицаи са го санкционирали, защото не носел аптечка и пожарогасител.

Виктор Илиев бил тестван за алкохол и наркотици, пробите му били отрицателни. Пътните полицаи му писали глоба от 50 лв. заради липсата на задължителните аптечка и пожарогасител. По същото време в таблетите на полицията шофьорът имал в системата на МВР 5 НЕПЛАТЕНИ ФИША.

От МВР могат да се опитат да се оправдаят, че са чакали да изтече месец август, за да предприемат мерки.

Възниква въпросът полицаите избирателно ли избират да тормозят шофьори с един неплатен за сметка на тези от малцинствата. Очакваме да разберем дали патрулът е предприел действия за плащането на старите 5 фиша. Ако те са били връчени, защо пътният патрул не е предприел действия за задържането на шофьора.

Статистиката сочи, че Виктор Илиев на всеки 3-ти ден получавал фиш.

За две седмици с книжка шофьорът е имал 6 фиша. Колко фиша на седмица трябва да има един шофьор, за да се "размърдат" МВР, КАТ и Пътна полиция и да извадят от пътния трафик потенционално опасни шофьори.

В досието на Виктор Илиев личат и две кражби, когато е бил на 16 г..