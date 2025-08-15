Лавров се появи в Аляска с тениска на СССР

Руският външен министър Сергей Лавров привлече вниманието на обществеността с избора на облекло при пристигането си в Аляска за срещата на върха между САЩ и Русия, съобщава ДПА, предава БТА.

Лавров, който ръководи руската дипломация през последните две десетилетия, беше облечен в бяла спортна тениска с надпис „СССР“, абревиатурата на бившия Съветски съюз.

Руски медии спекулират дали изборът на облекло е имал за цел да провокира американските домакини на тяхна територия или да изпрати сигнал към останалите бивши съветски републики.

Украйна, която беше част от Съветския съюз до обявяването на независимостта си през 1991 г., ще бъде сред основните теми на преговорите в Аляска, отбелязва ДПА. Конфликтът, започнат от Москва срещу Украйна през 2022 г., остава ключов въпрос в дневния ред на срещата.

Лавров отказа да прави прогнози за изхода от срещата на върха между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп.

„Не правим никакви прогнози“, заяви той при пристигането си в Анкъридж. „Знаем, че имаме своите аргументи, а позицията ни е ясна и недвусмислена. Ще я изложим“, добави руският външен министър, цитиран от Франс прес.