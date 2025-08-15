Новини
Лавров се появи в Аляска с тениска на СССР

Лавров се появи в Аляска с тениска на СССР

15 Август, 2025 14:25

Руският външен министър избра облекло с надпис „СССР“, предизвиквайки спекулации за послания към САЩ и бившите съветски републики

Лавров се появи в Аляска с тениска на СССР - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров привлече вниманието на обществеността с избора на облекло при пристигането си в Аляска за срещата на върха между САЩ и Русия, съобщава ДПА, предава БТА.

Лавров, който ръководи руската дипломация през последните две десетилетия, беше облечен в бяла спортна тениска с надпис „СССР“, абревиатурата на бившия Съветски съюз.

Руски медии спекулират дали изборът на облекло е имал за цел да провокира американските домакини на тяхна територия или да изпрати сигнал към останалите бивши съветски републики.

Украйна, която беше част от Съветския съюз до обявяването на независимостта си през 1991 г., ще бъде сред основните теми на преговорите в Аляска, отбелязва ДПА. Конфликтът, започнат от Москва срещу Украйна през 2022 г., остава ключов въпрос в дневния ред на срещата.

Лавров отказа да прави прогнози за изхода от срещата на върха между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп.

„Не правим никакви прогнози“, заяви той при пристигането си в Анкъридж. „Знаем, че имаме своите аргументи, а позицията ни е ясна и недвусмислена. Ще я изложим“, добави руският външен министър, цитиран от Франс прес.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    53 51 Отговор
    не изтрезняват в коч...та

    Коментиран от #13

    14:26 15.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    42 47 Отговор
    коня е на последни издихания

    Коментиран от #108

    14:27 15.08.2025

  • 3 Бат Вальо -Истинския

    34 45 Отговор
    Хаяско отива да се моли на Тръмп за Донбас-че сам не можа да си го вземе

    14:27 15.08.2025

  • 4 Механик

    36 47 Отговор
    Путин отива да се поклони на Господаря на Света

    14:28 15.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    35 14 Отговор
    Той ходи все с костюм.Явно си иска територията на СССР.

    Коментиран от #40

    14:28 15.08.2025

  • 6 Военен

    49 14 Отговор
    На нашите камиони ЗИЛ и сега пише СССР, нищо че 20г. сме в НАТО

    14:28 15.08.2025

  • 7 Моряка

    34 44 Отговор
    Русия ще изчезне,като СССР

    Коментиран от #20

    14:28 15.08.2025

  • 8 Трол

    28 6 Отговор
    Тръмп ще се появи с тениска на Конфедерацията.

    14:28 15.08.2025

  • 9 ЕСССР

    33 19 Отговор
    Виждайки това Другарката Урсула поръча за всички апаратчици от ЕКоминтерна тениски с надпис ЕСССР!

    14:28 15.08.2025

  • 10 Кой държи правата

    35 31 Отговор
    Правата над украйна са дадени на СССР и като победител през втората световна сега ги държи Руската Федерация.

    Тази територия винаги е била Руска и се говори на Руски.

    Коментиран от #128, #141

    14:28 15.08.2025

  • 11 Атина Палада

    28 33 Отговор
    краят на режима в Кремъл е близо-Томахавките политат от утре по главите на братушките

    Коментиран от #65

    14:29 15.08.2025

  • 12 Появи

    22 21 Отговор
    се като хашлак с тая ватена бяла фанела с червен надпис СССР , че и бронежилетка върху нея !

    14:29 15.08.2025

  • 13 Тролове

    19 4 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Говорят глупости

    14:30 15.08.2025

  • 14 Да бе , да ! 😜

    40 83 Отговор
    " Конфликтът, започнат от Москва срещу Украйна през 2022 г " ? ? ? Конфликтът започна 2014г с Майданския преврат . От тогава до руската инвазия киевската хунта изби над 10 000 цивилни мъже жени и деца .

    Коментиран от #38, #43, #49, #70

    14:30 15.08.2025

  • 15 Кико

    11 7 Отговор
    Странно, Лавров е кацнал в Анкъридж в три сутринта?
    Хмммм.....

    14:30 15.08.2025

  • 16 Абе

    18 6 Отговор
    Дъртия Тръмп да се появи по шорти и фуражка - облекло за голф.Ако ще ги мерят поне да е по честният начин.

    14:30 15.08.2025

  • 17 Каунь

    15 18 Отговор
    Китайските тениски на Брикс били свършили, затова си взел родно производство

    14:31 15.08.2025

  • 18 Атина Палада

    15 6 Отговор
    Основната тема щяла да бъде Украйна ха ха ха вие се врътите:)))) изобщо дали Украйна ще бъде засегната тема някъде из редовете помежду другото....е спорно :)))

    14:32 15.08.2025

  • 19 Представям си го👍😁

    13 4 Отговор
    Ще му отива много...

    Коментиран от #111

    14:33 15.08.2025

  • 20 морски ,

    11 4 Отговор

    До коментар #7 от "Моряка":

    прибирай се на сянка , че пак те е напекло !

    Коментиран от #41, #59, #78

    14:34 15.08.2025

  • 21 Сталин

    20 18 Отговор
    Путин само си губи времето да преговаря с тези негодници когато печели мача с 37-0,когато тези негодници от НАТО и САЩ си вдигнат чукалата от източна Европа и затворят базите ,тогава може да се мисли за разговор ,до тогава само бой по тези западни мародери

    Коментиран от #52, #56

    14:34 15.08.2025

  • 22 стоян георгиев

    6 3 Отговор
    току що напълних потурите.

    14:34 15.08.2025

  • 23 Двама

    8 7 Отговор
    дърта и ще дъвчели основна тема Украйна ?

    14:35 15.08.2025

  • 24 Швейк

    17 13 Отговор
    Триумф на конската мисъл.

    14:35 15.08.2025

  • 25 Ами

    6 13 Отговор
    Докато Краснов е президент на САЩ, те напрактика са управлявани от Кремъл, а САЩ е част от СССР.

    Коментиран от #66

    14:35 15.08.2025

  • 26 Най накрая, руснаците си признаха

    20 14 Отговор
    какво искат!
    Искат връщане на СССР!
    Е, нема такива де били!

    Коментиран от #60, #89

    14:36 15.08.2025

  • 27 Сталин

    12 16 Отговор
    Аспиранта на Калифорнийския университет Джон Адамс,за подготовка на дипломна работа попитал ChatGTP да състави рейтинг на най добрите държави в историята на човечеството.Отговора шокирал изследователя- най добрата страна за последните пет хиляди години изкуствения интелект е определил СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ

    Коментиран от #33, #47, #69

    14:36 15.08.2025

  • 28 Атина Палада

    10 11 Отговор
    Лавров е отишъл предварително да разбере как ще го поема Хаяско ....

    14:36 15.08.2025

  • 29 Фейк

    12 6 Отговор
    Къде е снимката на Лавров с тениска СССР? На тук показаната е с костюм.

    Коментиран от #39

    14:37 15.08.2025

  • 30 Злобното Джуджис

    15 11 Отговор
    Забавно !!!
    Лошад идва с тениска на СССР, но завтра ще е с белезници и оранжева рубаха с надпис Prisonеr of USA 😁😁😁

    Коментиран от #35

    14:37 15.08.2025

  • 31 сериозен

    15 11 Отговор
    И защо Лавров , който винаги е с подходящ стайлинг да не се появи с тениска ?! Зеленият обиколи Света облечен като за гроздобер и на всякъде му се подиграваха за това (и не само за това ).

    Коментиран от #48

    14:37 15.08.2025

  • 32 Зъл пес

    9 6 Отговор
    Уж оригиналния Вова отдавна бил гушнал букета,пък някои искат ареста му.

    14:38 15.08.2025

  • 33 въъ

    6 8 Отговор

    До коментар #27 от "Сталин":

    И не ти идва на ума сам да питаш Чат ГПТ, да свериш, дали не си жертва на хибридната война, нали?

    Коментиран от #58, #63

    14:38 15.08.2025

  • 34 АГАТ а Кристи

    12 9 Отговор
    Да се бе явил с тениска на царска русия граничеща с Канада !
    Ама стиска ли му ???
    С въпросната тениска доказва имперските интереси на световното зло и намек към връщане на Варшавския "договор"

    14:38 15.08.2025

  • 35 съсел ,

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от "Злобното Джуджис":

    Вече си смени ника на Неумното , че така по-ще ти подхожда !

    14:39 15.08.2025

  • 36 Радев Чорапа защо не присъства?

    11 8 Отговор
    Да каже чии е Крим и защо Камчия е руска?

    14:39 15.08.2025

  • 37 Инж1

    6 5 Отговор
    Мечтите са безплатни!!!

    14:39 15.08.2025

  • 38 Абсолютни лъжи си съчинил

    15 6 Отговор

    До коментар #14 от "Да бе , да ! 😜":

    и написал...

    Коментиран от #57, #67

    14:40 15.08.2025

  • 39 Има видеа бе

    0 4 Отговор

    До коментар #29 от "Фейк":

    де бил.

    14:40 15.08.2025

  • 40 Атина Палада

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Не съм нито държавен служител,нито банкер,но стила ми на обличане са костюми.И за работа и излизане ..в много случаи и с вратовръзки.Обаче! Когато пътувам със самолети, фериботи ,слагам дънки и тениски...Ти как пътуваш в самолетите? С костюми на Версаче ли?:)))

    Коментиран от #44

    14:40 15.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ако ще

    12 6 Отговор
    И с тениска на Римската империя да се появи - все е тая! Нито Римската империя ще възкръсне, нито СССР ще се съживи!

    14:42 15.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #40 от "Атина Палада":

    всички знаем,че си магистралка и работиш по прашка

    Коментиран от #73, #76

    14:42 15.08.2025

  • 45 Изумително

    5 2 Отговор
    Тази сутрин друг кораб от руския флот отиде на дъното заедно с товара си

    14:43 15.08.2025

  • 46 !!!?

    9 2 Отговор
    Кон в Аляска !!!?

    14:43 15.08.2025

  • 47 Учуден

    8 5 Отговор

    До коментар #27 от "Сталин":

    Смятай колко са ватирани мозъците им, щом са съсипали най-добрата държава за всички времена според ChatGPT.

    Коментиран от #93

    14:43 15.08.2025

  • 48 мошЕто

    6 7 Отговор

    До коментар #31 от "сериозен":

    И Тръмп му правеше забележка за облеклото , но клоунът си е клоун ...Дебела кра...а !

    14:43 15.08.2025

  • 49 Злобното Джуджи

    5 5 Отговор

    До коментар #14 от "Да бе , да ! 😜":

     "...Конфликтът започна 2014г с Майданския преврат ..."

    Руските оправдания ......
    Конфликтът всъщност започва 862г със стъпването на Рюрик на брега на Ладожкото езеро. Що му трябваше на тоя шведски дypaк да открива Русия не знам....😄😄😄

    14:44 15.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Читател

    3 4 Отговор
    Дъртия даже и м се подиграва.А човека е дипломат от най големите.

    14:45 15.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ,На Катъра

    13 5 Отговор
    Даже и Тениска не му трябва .

    Само Камшик

    И бой докато спре да цвили .

    14:45 15.08.2025

  • 56 БЪЛГАРИН

    15 6 Отговор

    До коментар #21 от "Сталин":

    Бой по руската зган до разпадането и на отделни губерни.

    Коментиран от #64

    14:45 15.08.2025

  • 57 Медиино затъмнение

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "Абсолютни лъжи си съчинил":

    Не е лъжа и медиите са замесени изнаят това.
    Мълчат и траят.

    Дори Минските споразумения не са спазени от Меркел.

    14:46 15.08.2025

  • 58 Мдаа

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "въъ":

    Той е питал ChatGTP, а не ChatGPT, явно е жертва на манипулация 🤫🤭

    14:46 15.08.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Руснаците бяха 1/3

    9 5 Отговор

    До коментар #26 от "Най накрая, руснаците си признаха":

    от населението на СССР, което беше 290млн. Сега РФ е 146млн., а руснаците са не повече от 80-90млн. Другите са чеченци, дагестанци, якути, чукчи, буряти, тувинци... общо 84 автономни области. Докато всички си живеят в областите руснаците живеят навсякъде, във всички републики, области, окръзи и краища са определен процент от населението. Заемат всички управленски постове заедно с местните колаборационисти в държавната администрация, полиция, армия и други силови структури. Държат се и живеят там като господари и колонизатори, каквито са всъщност. Затова в другите републики, видяли какво е без руснаци - Казахстан, Азербейджан, Прибалтийските, Украйна и др. са нежелани и гонени. Ето това те смятат за фашизъм и национализъм и тръгват към реваншизъм. Затова и тъгуват за СССР и искат СССР2.0 да си дерибействат пак на воля. Това е пропито вече в техния национален характер - високомерни, нагли и нахални, всеки им е длъжен и трябва вечно да им е благодарен.

    Коментиран от #125

    14:46 15.08.2025

  • 61 Кон с бронежилетка

    8 4 Отговор
    Под тениската.

    14:47 15.08.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Сталин

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "въъ":

    Аз съм рожба на любовта на български циганин и рускиня в Коми

    14:47 15.08.2025

  • 64 Злобното Джуджи

    3 4 Отговор

    До коментар #56 от "БЪЛГАРИН":

    Прав си както винаги !!!
    Швеция и Китай трябва да имат обща граница на Урал 👍

    Коментиран от #99

    14:48 15.08.2025

  • 65 АГАТ а Кристи

    9 4 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    "братушките" - В КАВИЧКИ !!!
    Никакви братя не са ни .
    От "освобождението" до сега всичките ни страдания и злини са от тях. Само комунистите "удариха" джакпота с тях !

    Коментиран от #110

    14:48 15.08.2025

  • 66 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    Ами колко му е да направят една Империя заедно..
    Те са комшии..От Русия до Аляска са 3 км..Дори в периоди пролива там е бил пресушен и са си ходили пеша на гости. По комшийски:) И да ти кажа ,че САЩ ще спечелят,тъй като природните богатства на нашата планета се намират в Русия...Т.е. тогава ще са в тяхната Империя ..:))))Така ще могат да индустриализират САЩ..Ще имат бол природни ресурси .

    Коментиран от #79, #85

    14:48 15.08.2025

  • 67 Разтури се плана

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "Абсолютни лъжи си съчинил":

    План Небесен Ерусалим бе предвиден за територията на Украйна но няма да се осъществи.

    Затова ще има голяма война в близкия изток след подписването на споразумение за прекратяване на войната в У-На.

    Жириновски !

    14:49 15.08.2025

  • 68 Без име

    2 2 Отговор
    За мен това е смешно!

    Коментиран от #75

    14:49 15.08.2025

  • 69 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Сталин":

    А, знам го, но това е ChatGTP от Северна Корея, то каквото и да го питаш отговора е СССР, Северна Корея

    14:49 15.08.2025

  • 70 Лошо е

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да бе , да ! 😜":

    Че някой ти е избил мозъкът .

    14:50 15.08.2025

  • 71 Мдаа.....

    5 3 Отговор
    Безмозъчен елит, безмозъчни поданици, световно зло е варварската кочина, световно зло е!

    Коментиран от #77, #139

    14:50 15.08.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Последния Софиянец":

    Ха ха ха ,добре,попитах те ,ти с костюми ли пътуваш в самолетите? Не ми отговори на това:)

    Коментиран от #80

    14:50 15.08.2025

  • 74 Име

    0 1 Отговор
    Лека шегичка. Реминисценция. Остава да подарят на Путин Кадилак. Което означава стремеж към равновесно състояние между САЩ и БРИКС.

    14:51 15.08.2025

  • 75 оли ,

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Без име":

    За тебе по рождение всичко ти е смешно ! Дефицити му казват хората , но ти няма как да знаеш ...

    14:51 15.08.2025

  • 76 Ха-ха-ха

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Последния Софиянец":

    Мияча на тоа летни се възмущава от други професии

    14:51 15.08.2025

  • 77 ха ха ха ....

    3 1 Отговор

    До коментар #71 от "Мдаа.....":

    А чичо Дончо отишъл наметнат с одеало и пера на главата ...

    14:51 15.08.2025

  • 78 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "морски ,":

    Колега,не съм слънчасъл,а някакъв плагиатор ми е откраднал псевдонима.Най вероятно някакъв соросоид.

    Коментиран от #87

    14:52 15.08.2025

  • 79 Злобното Джуджи

    4 4 Отговор

    До коментар #66 от "Атина Палада":

    "...Ами колко му е да направят една Империя заедно.."

    Повярвай, вече 100 года 139 млн. руснаци мечтаят за същото !!! Да станат Американски Граждани 😁👍

    Коментиран от #84, #100

    14:52 15.08.2025

  • 80 минаващ

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Атина Палада":

    Да беше попитал дали изобщо има костюми в гардероба ....

    14:52 15.08.2025

  • 81 Явно пак е

    5 5 Отговор
    Прекалил със водката .

    Скапан Кремълски Пияндурник .

    14:52 15.08.2025

  • 82 Майкъл Сергеевич Горбачов

    8 5 Отговор
    Аз погребах световното зло наречено СССР и комунизъм, и коня ще положа в гроба до "великият съветски воин".

    14:52 15.08.2025

  • 83 койдазнай

    0 4 Отговор
    Явно разбира какво предстои

    14:53 15.08.2025

  • 84 жик так

    5 5 Отговор

    До коментар #79 от "Злобното Джуджи":

    Пари да ми дават , никога не бих живял в краварника .

    Коментиран от #92, #102

    14:53 15.08.2025

  • 85 Паладке,

    4 2 Отговор

    До коментар #66 от "Атина Палада":

    смях се с глас. Русия щяла да индустриализира САЩ,ха,ха. РФ е 1/9 от сушата, а според теб на другите 8/9 няма природни изкопаеми?!

    Коментиран от #96, #115

    14:53 15.08.2025

  • 86 Айде

    5 3 Отговор
    Ще си остане само с тениската!

    14:53 15.08.2025

  • 87 морски ,

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Моряка":

    Ок ! Извинявам се ... !

    14:54 15.08.2025

  • 88 Голем смех

    4 0 Отговор
    Дедо Тръмп го напраиха на сандър :) хахахахахахахаха

    14:54 15.08.2025

  • 89 Ама чакаха

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Най накрая, руснаците си признаха":

    Провокации от укрите по три направления, е тяхното е 4 тото. Не съм виждал външен мимисЕр по тениска на официално събитие, но може в правителствения Ил да няма климатик и да е жешко.

    14:54 15.08.2025

  • 90 баба врачка

    5 2 Отговор
    В края на срещата , козляците ще си късат тениските и кюлотите . Бай Дони ще се обяви за победител , ама реално ще капитулира .

    14:55 15.08.2025

  • 91 1488

    4 0 Отговор
    председателя на бг парламент се появи с тениска на ефбет

    14:56 15.08.2025

  • 92 Злобното Джуджи

    4 3 Отговор

    До коментар #84 от "жик так":

    "..никога не бих живял в Америка.. "

    Така казват и в Северна Корея, Северна македония и Комодските о-ви 😁

    Коментиран от #98, #103, #104

    14:56 15.08.2025

  • 93 Атина Палада

    3 4 Отговор

    До коментар #47 от "Учуден":

    Оф, абре сладур ,това не беше държава .А съюз на социалистическите Републики...
    И в онзи момент решиха,че не искат да съществува този съюз и го разпадат..Да излезеш от един съюз не означава съсипване .Означава ,че вече интереса ти е насочен към нещо друго..
    Спри да пишеш,защото само се излагаш...))))

    Коментиран от #106

    14:56 15.08.2025

  • 94 К.К

    4 4 Отговор
    Гладна кокошка, просо сънува. СССР, отдавна приключи!

    14:56 15.08.2025

  • 95 я какво чудо

    5 2 Отговор
    Много желаещи козляци да живеят в кашони и под мостовете в краваристан.

    14:56 15.08.2025

  • 96 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #85 от "Паладке,":

    от изпаренията в лабораторията ми се е изхабил мозъка

    14:57 15.08.2025

  • 97 Българин

    1 0 Отговор
    кой не знай историята, повтаря!

    14:57 15.08.2025

  • 98 жик так

    4 1 Отговор

    До коментар #92 от "Злобното Джуджи":

    Да бе козльо , тебе пускат ли те в краварника , колкото и да ближеш на кравата под опашката ?

    14:58 15.08.2025

  • 99 Моряка

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Злобното Джуджи":

    Нещастник!

    Коментиран от #101, #114

    14:58 15.08.2025

  • 100 Жоро Ломския-американчето

    3 2 Отговор

    До коментар #79 от "Злобното Джуджи":

    Американската мечта отдавна не съществува рално а само в Холивудските филми , прррр ∆ льооо ,ама ти откъде да знаеш ,след като носа навън от родното си Горно Надолнище не си си подавал .

    14:58 15.08.2025

  • 101 Злобното Джуджи

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "Моряка":

    Прав си ,а би ли ме ощастливил поне един път ?Лубри канта е от мен .

    14:59 15.08.2025

  • 102 Това го кажи на

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "жик так":

    жената и дъщерите на Лавров.

    14:59 15.08.2025

  • 103 Вивалди

    3 1 Отговор

    До коментар #92 от "Злобното Джуджи":

    То за това белите американци спят с брадва или пушка зад вратата ! Правят го от кеф нали ?

    14:59 15.08.2025

  • 104 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Злобното Джуджи":

    Мммда, наш Мишо ш.амара иска в Америка - отиде в Америка ...концерна "Мерцедес" иска в Китай -отиде в Китай ;,Basf иска в Китай- отиде в Китай..различни манталитети ,различни идеали...:))

    14:59 15.08.2025

  • 105 явер

    4 1 Отговор
    Тези идиоти руснаците бяха от Атлантическият до Тихият океан, а на юг почти до Индийският и където минаха само разруха, както човешка така и материална. Сега сте пак същите, големи празни територии само с разруха. Какво връщане на СеСеСеРе, онези преди вас поне не бяха толкоз алчни, а вие сега ще избиете всички от алчност. Русия трябва се срине, само така ще нямалят малко проблемите на света.

    15:00 15.08.2025

  • 106 Учуден

    3 1 Отговор

    До коментар #93 от "Атина Палада":

    Съюз, държава, блатото.. няма никакво значение как ще го наречем, въпросът е как така се разпада нещо което според чатбота е било най-доброто? Иначе си остроумничи колко си искаш, не ми пречиш.

    Коментиран от #112

    15:01 15.08.2025

  • 107 ТИГО

    2 0 Отговор
    Снимки искаме не приказки! Засега е лъжа дорде не видя достоверна снимка

    Коментиран от #113

    15:01 15.08.2025

  • 108 "Последен",

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Забилия се в рейса бил синът ти ?

    15:01 15.08.2025

  • 109 1488

    2 0 Отговор
    едно време ги продаваха на илиенци за стотинки

    15:02 15.08.2025

  • 110 Янко Виа

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "АГАТ а Кристи":

    Знам че тъжно гледаш напълнените потури и още страдаш за хаира на османското присъствие .

    15:03 15.08.2025

  • 111 Отива му на катъра🤣

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Представям си го👍😁":

    Няма смисъл да се издокарва.

    15:03 15.08.2025

  • 112 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #106 от "Учуден":

    от малка мечтая да заживея в руския свят-живях в Германия,сега в Гърция,ходих в САЩ-но все ме влече към Русийка....ама мъжа ми не иска

    Коментиран от #123, #124

    15:04 15.08.2025

  • 113 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #107 от "ТИГО":

    От перремм Тиго като лястовичка волно ке летиш !

    15:04 15.08.2025

  • 114 Злобното Джуджи

    3 1 Отговор

    До коментар #99 от "Моряка":

    "...Нещастник!.."

    На света има точно 139 млн нещастници !!!
    За мое большое щастие не съм от тях 😁👍

    15:05 15.08.2025

  • 115 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "Паладке,":

    Не,не си ме разбрал правилно ..
    Написах,че тогава като са една Империя,природните ресурси ще са в тази Империя..И тогава САЩ ще се индустриализират ,т.е. че ще си имат всичко на тяхната територия нужно за индустията.Няма да им се налага да купуват...И съответно стават конкурентно способни..
    За другото ,кво беше написал колко суша или кво е Русия... Русия е най богатата страна в света..Изчислено е ,че над 60% близо 70% от природните богатства (на всичко,минерали ,квота се сетиш)на нашата планета са в Русия....

    Коментиран от #127

    15:06 15.08.2025

  • 116 ДО ПРЕКРАСНАТА ЕЛИ СТОЯНОВ

    2 1 Отговор
    ГОСПОЖИЦЕ СЕРГЕЙ ЛАВРОВ Е ДИПЛОМАТ НОМЕР ЕДНО В СВЕТА НЯМА ПО ДОБЪР ДО НЕГО МНОГО БЛИЗКО ДО НЕГО СЕ ПРИБЛИЖАВА ВЪНШНИЯ МИНИСТЪР ХАКАН ФИДАН УНИКАЛЕН ДИПЛОМАТ И БЪДЕЩ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТУРЦИЯ ТОВА СА ИСТЕНСКИ ДИПЛОМАТИ ОТ СОЙ.

    Коментиран от #120

    15:06 15.08.2025

  • 117 пиночет

    3 2 Отговор
    Конската глава, марш обратно в бункера!

    Коментиран от #126

    15:06 15.08.2025

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Шоо

    2 2 Отговор
    Загубеняк

    15:07 15.08.2025

  • 120 касата

    3 0 Отговор

    До коментар #116 от "ДО ПРЕКРАСНАТА ЕЛИ СТОЯНОВ":

    Лавров е, по-голям смотаняк и палячо, даже и от педофила Путин!

    15:08 15.08.2025

  • 121 боклук

    1 2 Отговор
    Поптодорова и експертите от Атлантичния клуб повтарят в несвяст, че Путин нападнал Украйна и разпушил реда, създаден след ВСВ! Ами, той реда създаден тогава го разрушихте вие и Горбачов и този ред предвиждаше да има СССР и да владее Централна Европа! Сега имате шанса да възстановите донякъде реда, като Путин си получи Одеса, а САЩ да си вземат Галичина!

    15:10 15.08.2025

  • 122 ганди

    1 0 Отговор
    Като се припомним историята на СССР, ще се досетим на къде водят Русия тези. Не случайно евреите ги сложиха на власт!

    15:10 15.08.2025

  • 123 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #112 от "Атина Палада":

    Явно сте на различни мнения за Московието. Да се беше омъжила за чеченец, щеше да си осъществиш мечтата.

    15:10 15.08.2025

  • 124 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #112 от "Атина Палада":

    Стига си писал от моя ник де:) Изпуснал си...мисля ,че го бях писала де...Ходила съм и в Куба ,организирана екскурзия. :) И в Одеса ходихме при познати- гърци ,но живеят там .Много е красива Одеса...Където да съм ходила по света,по красив град от Одеса ..не знам...

    15:11 15.08.2025

  • 125 Българин

    5 1 Отговор

    До коментар #60 от "Руснаците бяха 1/3":

    Обаче,ние българите смятаме руснаците и нашите копейки за добитък!

    Коментиран от #138

    15:11 15.08.2025

  • 126 Ами, имате

    1 2 Отговор

    До коментар #117 от "пиночет":

    право, защото точно главата на Лавров имаше предвид Поета, когато е писал Червените ескадрони! В устрема ви милиони хора са вторачени с надежда и любов! Ах, летете вий сред соросоиден рев и ред сополи, стреснат, трогнат, очарован от победния ви ход! Слезнете от конете и Земята присвоете! Вечна правда на света!

    15:13 15.08.2025

  • 127 Злобното Джуджи

    4 0 Отговор

    До коментар #115 от "Атина Палада":

     "...Русия е най богатата страна в света... "

    Бъркаш Паладке, очень....
    Територията върху която се намира Русия е богата.
    Самата Русия винаги е била бедна, като руснак на Командорски остров 😁

    Коментиран от #133

    15:13 15.08.2025

  • 128 Ердоган

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кой държи правата":

    Аркадаш русофил, в Кържали на какъв се говори?

    15:16 15.08.2025

  • 129 Какъв кретен трябва да си,

    4 0 Отговор
    за да преговаряш с такива идиоти!?

    Коментиран от #131

    15:17 15.08.2025

  • 130 Бай Ганьо

    3 0 Отговор
    Путин е шефа на кенеффа, император на робите

    Коментиран от #135

    15:18 15.08.2025

  • 131 Злобното Джуджи

    1 0 Отговор

    До коментар #129 от "Какъв кретен трябва да си,":

    За всяка Лошад има морков......
    А после и здрава Тояга 👍

    15:21 15.08.2025

  • 132 Фашисти Кон

    2 0 Отговор
    РФ разпад, като СССР!

    15:24 15.08.2025

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Киро Сводника

    0 0 Отговор
    Бxти оtкачалките, Двойната гуша и Жужето сигурно ще ги изпозастрелят до довечера, ако не ги арестуват

    15:27 15.08.2025

  • 135 Гай Баньо

    1 1 Отговор

    До коментар #130 от "Бай Ганьо":

    Хубавото е ,че нашите козячета пак се надянаха на дебеуиа Сапсан на сухо !

    15:27 15.08.2025

  • 136 Гладен кон, просо сънува

    1 0 Отговор
    СССРепублики мизерни!

    15:28 15.08.2025

  • 137 пРОСИЯ Е КОЧИНА

    0 0 Отговор
    Ами нормално за блатен кон,прави послание къде ще утече просията,там където приключи и сесерето!

    15:28 15.08.2025

  • 138 Чичо ми Ади

    0 1 Отговор

    До коментар #125 от "Българин":

    Тихо бе тссин гурник,ти лично отиваш за ароматен сапун .

    15:29 15.08.2025

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Била

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кой държи правата":

    Била НА МАЙ .ТИ У П....КА.Т....

    15:31 15.08.2025