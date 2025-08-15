Лавров се появи в Аляска с тениска на СССР

Руският външен министър Сергей Лавров привлече вниманието на обществеността с избора на облекло при пристигането си в Аляска за срещата на върха между САЩ и Русия, съобщава ДПА, предава БТА.
Лавров, който ръководи руската дипломация през последните две десетилетия, беше облечен в бяла спортна тениска с надпис „СССР“, абревиатурата на бившия Съветски съюз.
Руски медии спекулират дали изборът на облекло е имал за цел да провокира американските домакини на тяхна територия или да изпрати сигнал към останалите бивши съветски републики.
Украйна, която беше част от Съветския съюз до обявяването на независимостта си през 1991 г., ще бъде сред основните теми на преговорите в Аляска, отбелязва ДПА. Конфликтът, започнат от Москва срещу Украйна през 2022 г., остава ключов въпрос в дневния ред на срещата.
Лавров отказа да прави прогнози за изхода от срещата на върха между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп.
„Не правим никакви прогнози“, заяви той при пристигането си в Анкъридж. „Знаем, че имаме своите аргументи, а позицията ни е ясна и недвусмислена. Ще я изложим“, добави руският външен министър, цитиран от Франс прес.
1 Атина Палада
Коментиран от #13
14:26 15.08.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #108
14:27 15.08.2025
3 Бат Вальо -Истинския
14:27 15.08.2025
4 Механик
14:28 15.08.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #40
14:28 15.08.2025
6 Военен
14:28 15.08.2025
7 Моряка
Коментиран от #20
14:28 15.08.2025
8 Трол
14:28 15.08.2025
9 ЕСССР
14:28 15.08.2025
10 Кой държи правата
Тази територия винаги е била Руска и се говори на Руски.
Коментиран от #128, #141
14:28 15.08.2025
11 Атина Палада
Коментиран от #65
14:29 15.08.2025
12 Появи
14:29 15.08.2025
13 Тролове
До коментар #1 от "Атина Палада":Говорят глупости
14:30 15.08.2025
14 Да бе , да ! 😜
Коментиран от #38, #43, #49, #70
14:30 15.08.2025
15 Кико
Хмммм.....
14:30 15.08.2025
16 Абе
14:30 15.08.2025
17 Каунь
14:31 15.08.2025
18 Атина Палада
14:32 15.08.2025
19 Представям си го👍😁
Коментиран от #111
14:33 15.08.2025
20 морски ,
До коментар #7 от "Моряка":прибирай се на сянка , че пак те е напекло !
Коментиран от #41, #59, #78
14:34 15.08.2025
21 Сталин
Коментиран от #52, #56
14:34 15.08.2025
22 стоян георгиев
14:34 15.08.2025
23 Двама
14:35 15.08.2025
24 Швейк
14:35 15.08.2025
25 Ами
Коментиран от #66
14:35 15.08.2025
26 Най накрая, руснаците си признаха
Искат връщане на СССР!
Е, нема такива де били!
Коментиран от #60, #89
14:36 15.08.2025
27 Сталин
Коментиран от #33, #47, #69
14:36 15.08.2025
28 Атина Палада
14:36 15.08.2025
29 Фейк
Коментиран от #39
14:37 15.08.2025
30 Злобното Джуджис
Лошад идва с тениска на СССР, но завтра ще е с белезници и оранжева рубаха с надпис Prisonеr of USA 😁😁😁
Коментиран от #35
14:37 15.08.2025
31 сериозен
Коментиран от #48
14:37 15.08.2025
32 Зъл пес
14:38 15.08.2025
33 въъ
До коментар #27 от "Сталин":И не ти идва на ума сам да питаш Чат ГПТ, да свериш, дали не си жертва на хибридната война, нали?
Коментиран от #58, #63
14:38 15.08.2025
34 АГАТ а Кристи
Ама стиска ли му ???
С въпросната тениска доказва имперските интереси на световното зло и намек към връщане на Варшавския "договор"
14:38 15.08.2025
35 съсел ,
До коментар #30 от "Злобното Джуджис":Вече си смени ника на Неумното , че така по-ще ти подхожда !
14:39 15.08.2025
36 Радев Чорапа защо не присъства?
14:39 15.08.2025
37 Инж1
14:39 15.08.2025
38 Абсолютни лъжи си съчинил
До коментар #14 от "Да бе , да ! 😜":и написал...
Коментиран от #57, #67
14:40 15.08.2025
39 Има видеа бе
До коментар #29 от "Фейк":де бил.
14:40 15.08.2025
40 Атина Палада
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Не съм нито държавен служител,нито банкер,но стила ми на обличане са костюми.И за работа и излизане ..в много случаи и с вратовръзки.Обаче! Когато пътувам със самолети, фериботи ,слагам дънки и тениски...Ти как пътуваш в самолетите? С костюми на Версаче ли?:)))
Коментиран от #44
14:40 15.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ако ще
14:42 15.08.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Последния Софиянец
До коментар #40 от "Атина Палада":всички знаем,че си магистралка и работиш по прашка
Коментиран от #73, #76
14:42 15.08.2025
45 Изумително
14:43 15.08.2025
46 !!!?
14:43 15.08.2025
47 Учуден
До коментар #27 от "Сталин":Смятай колко са ватирани мозъците им, щом са съсипали най-добрата държава за всички времена според ChatGPT.
Коментиран от #93
14:43 15.08.2025
48 мошЕто
До коментар #31 от "сериозен":И Тръмп му правеше забележка за облеклото , но клоунът си е клоун ...Дебела кра...а !
14:43 15.08.2025
49 Злобното Джуджи
До коментар #14 от "Да бе , да ! 😜":"...Конфликтът започна 2014г с Майданския преврат ..."
Руските оправдания ......
Конфликтът всъщност започва 862г със стъпването на Рюрик на брега на Ладожкото езеро. Що му трябваше на тоя шведски дypaк да открива Русия не знам....😄😄😄
14:44 15.08.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Читател
14:45 15.08.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ,На Катъра
Само Камшик
И бой докато спре да цвили .
14:45 15.08.2025
56 БЪЛГАРИН
До коментар #21 от "Сталин":Бой по руската зган до разпадането и на отделни губерни.
Коментиран от #64
14:45 15.08.2025
57 Медиино затъмнение
До коментар #38 от "Абсолютни лъжи си съчинил":Не е лъжа и медиите са замесени изнаят това.
Мълчат и траят.
Дори Минските споразумения не са спазени от Меркел.
14:46 15.08.2025
58 Мдаа
До коментар #33 от "въъ":Той е питал ChatGTP, а не ChatGPT, явно е жертва на манипулация 🤫🤭
14:46 15.08.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Руснаците бяха 1/3
До коментар #26 от "Най накрая, руснаците си признаха":от населението на СССР, което беше 290млн. Сега РФ е 146млн., а руснаците са не повече от 80-90млн. Другите са чеченци, дагестанци, якути, чукчи, буряти, тувинци... общо 84 автономни области. Докато всички си живеят в областите руснаците живеят навсякъде, във всички републики, области, окръзи и краища са определен процент от населението. Заемат всички управленски постове заедно с местните колаборационисти в държавната администрация, полиция, армия и други силови структури. Държат се и живеят там като господари и колонизатори, каквито са всъщност. Затова в другите републики, видяли какво е без руснаци - Казахстан, Азербейджан, Прибалтийските, Украйна и др. са нежелани и гонени. Ето това те смятат за фашизъм и национализъм и тръгват към реваншизъм. Затова и тъгуват за СССР и искат СССР2.0 да си дерибействат пак на воля. Това е пропито вече в техния национален характер - високомерни, нагли и нахални, всеки им е длъжен и трябва вечно да им е благодарен.
Коментиран от #125
14:46 15.08.2025
61 Кон с бронежилетка
14:47 15.08.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Сталин
До коментар #33 от "въъ":Аз съм рожба на любовта на български циганин и рускиня в Коми
14:47 15.08.2025
64 Злобното Джуджи
До коментар #56 от "БЪЛГАРИН":Прав си както винаги !!!
Швеция и Китай трябва да имат обща граница на Урал 👍
Коментиран от #99
14:48 15.08.2025
65 АГАТ а Кристи
До коментар #11 от "Атина Палада":"братушките" - В КАВИЧКИ !!!
Никакви братя не са ни .
От "освобождението" до сега всичките ни страдания и злини са от тях. Само комунистите "удариха" джакпота с тях !
Коментиран от #110
14:48 15.08.2025
66 Атина Палада
До коментар #25 от "Ами":Ами колко му е да направят една Империя заедно..
Те са комшии..От Русия до Аляска са 3 км..Дори в периоди пролива там е бил пресушен и са си ходили пеша на гости. По комшийски:) И да ти кажа ,че САЩ ще спечелят,тъй като природните богатства на нашата планета се намират в Русия...Т.е. тогава ще са в тяхната Империя ..:))))Така ще могат да индустриализират САЩ..Ще имат бол природни ресурси .
Коментиран от #79, #85
14:48 15.08.2025
67 Разтури се плана
До коментар #38 от "Абсолютни лъжи си съчинил":План Небесен Ерусалим бе предвиден за територията на Украйна но няма да се осъществи.
Затова ще има голяма война в близкия изток след подписването на споразумение за прекратяване на войната в У-На.
Жириновски !
14:49 15.08.2025
68 Без име
Коментиран от #75
14:49 15.08.2025
69 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #27 от "Сталин":А, знам го, но това е ChatGTP от Северна Корея, то каквото и да го питаш отговора е СССР, Северна Корея
14:49 15.08.2025
70 Лошо е
До коментар #14 от "Да бе , да ! 😜":Че някой ти е избил мозъкът .
14:50 15.08.2025
71 Мдаа.....
Коментиран от #77, #139
14:50 15.08.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Атина Палада
До коментар #44 от "Последния Софиянец":Ха ха ха ,добре,попитах те ,ти с костюми ли пътуваш в самолетите? Не ми отговори на това:)
Коментиран от #80
14:50 15.08.2025
74 Име
14:51 15.08.2025
75 оли ,
До коментар #68 от "Без име":За тебе по рождение всичко ти е смешно ! Дефицити му казват хората , но ти няма как да знаеш ...
14:51 15.08.2025
76 Ха-ха-ха
До коментар #44 от "Последния Софиянец":Мияча на тоа летни се възмущава от други професии
14:51 15.08.2025
77 ха ха ха ....
До коментар #71 от "Мдаа.....":А чичо Дончо отишъл наметнат с одеало и пера на главата ...
14:51 15.08.2025
78 Моряка
До коментар #20 от "морски ,":Колега,не съм слънчасъл,а някакъв плагиатор ми е откраднал псевдонима.Най вероятно някакъв соросоид.
Коментиран от #87
14:52 15.08.2025
79 Злобното Джуджи
До коментар #66 от "Атина Палада":"...Ами колко му е да направят една Империя заедно.."
Повярвай, вече 100 года 139 млн. руснаци мечтаят за същото !!! Да станат Американски Граждани 😁👍
Коментиран от #84, #100
14:52 15.08.2025
80 минаващ
До коментар #73 от "Атина Палада":Да беше попитал дали изобщо има костюми в гардероба ....
14:52 15.08.2025
81 Явно пак е
Скапан Кремълски Пияндурник .
14:52 15.08.2025
82 Майкъл Сергеевич Горбачов
14:52 15.08.2025
83 койдазнай
14:53 15.08.2025
84 жик так
До коментар #79 от "Злобното Джуджи":Пари да ми дават , никога не бих живял в краварника .
Коментиран от #92, #102
14:53 15.08.2025
85 Паладке,
До коментар #66 от "Атина Палада":смях се с глас. Русия щяла да индустриализира САЩ,ха,ха. РФ е 1/9 от сушата, а според теб на другите 8/9 няма природни изкопаеми?!
Коментиран от #96, #115
14:53 15.08.2025
86 Айде
14:53 15.08.2025
87 морски ,
До коментар #78 от "Моряка":Ок ! Извинявам се ... !
14:54 15.08.2025
88 Голем смех
14:54 15.08.2025
89 Ама чакаха
До коментар #26 от "Най накрая, руснаците си признаха":Провокации от укрите по три направления, е тяхното е 4 тото. Не съм виждал външен мимисЕр по тениска на официално събитие, но може в правителствения Ил да няма климатик и да е жешко.
14:54 15.08.2025
90 баба врачка
14:55 15.08.2025
91 1488
14:56 15.08.2025
92 Злобното Джуджи
До коментар #84 от "жик так":"..никога не бих живял в Америка.. "
Така казват и в Северна Корея, Северна македония и Комодските о-ви 😁
Коментиран от #98, #103, #104
14:56 15.08.2025
93 Атина Палада
До коментар #47 от "Учуден":Оф, абре сладур ,това не беше държава .А съюз на социалистическите Републики...
И в онзи момент решиха,че не искат да съществува този съюз и го разпадат..Да излезеш от един съюз не означава съсипване .Означава ,че вече интереса ти е насочен към нещо друго..
Спри да пишеш,защото само се излагаш...))))
Коментиран от #106
14:56 15.08.2025
94 К.К
14:56 15.08.2025
95 я какво чудо
14:56 15.08.2025
96 Атина Палада
До коментар #85 от "Паладке,":от изпаренията в лабораторията ми се е изхабил мозъка
14:57 15.08.2025
97 Българин
14:57 15.08.2025
98 жик так
До коментар #92 от "Злобното Джуджи":Да бе козльо , тебе пускат ли те в краварника , колкото и да ближеш на кравата под опашката ?
14:58 15.08.2025
99 Моряка
До коментар #64 от "Злобното Джуджи":Нещастник!
Коментиран от #101, #114
14:58 15.08.2025
100 Жоро Ломския-американчето
До коментар #79 от "Злобното Джуджи":Американската мечта отдавна не съществува рално а само в Холивудските филми , прррр ∆ льооо ,ама ти откъде да знаеш ,след като носа навън от родното си Горно Надолнище не си си подавал .
14:58 15.08.2025
101 Злобното Джуджи
До коментар #99 от "Моряка":Прав си ,а би ли ме ощастливил поне един път ?Лубри канта е от мен .
14:59 15.08.2025
102 Това го кажи на
До коментар #84 от "жик так":жената и дъщерите на Лавров.
14:59 15.08.2025
103 Вивалди
До коментар #92 от "Злобното Джуджи":То за това белите американци спят с брадва или пушка зад вратата ! Правят го от кеф нали ?
14:59 15.08.2025
104 Атина Палада
До коментар #92 от "Злобното Джуджи":Мммда, наш Мишо ш.амара иска в Америка - отиде в Америка ...концерна "Мерцедес" иска в Китай -отиде в Китай ;,Basf иска в Китай- отиде в Китай..различни манталитети ,различни идеали...:))
14:59 15.08.2025
105 явер
15:00 15.08.2025
106 Учуден
До коментар #93 от "Атина Палада":Съюз, държава, блатото.. няма никакво значение как ще го наречем, въпросът е как така се разпада нещо което според чатбота е било най-доброто? Иначе си остроумничи колко си искаш, не ми пречиш.
Коментиран от #112
15:01 15.08.2025
107 ТИГО
Коментиран от #113
15:01 15.08.2025
108 "Последен",
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Забилия се в рейса бил синът ти ?
15:01 15.08.2025
109 1488
15:02 15.08.2025
110 Янко Виа
До коментар #65 от "АГАТ а Кристи":Знам че тъжно гледаш напълнените потури и още страдаш за хаира на османското присъствие .
15:03 15.08.2025
111 Отива му на катъра🤣
До коментар #19 от "Представям си го👍😁":Няма смисъл да се издокарва.
15:03 15.08.2025
112 Атина Палада
До коментар #106 от "Учуден":от малка мечтая да заживея в руския свят-живях в Германия,сега в Гърция,ходих в САЩ-но все ме влече към Русийка....ама мъжа ми не иска
Коментиран от #123, #124
15:04 15.08.2025
113 ТИГО
До коментар #107 от "ТИГО":От перремм Тиго като лястовичка волно ке летиш !
15:04 15.08.2025
114 Злобното Джуджи
До коментар #99 от "Моряка":"...Нещастник!.."
На света има точно 139 млн нещастници !!!
За мое большое щастие не съм от тях 😁👍
15:05 15.08.2025
115 Атина Палада
До коментар #85 от "Паладке,":Не,не си ме разбрал правилно ..
Написах,че тогава като са една Империя,природните ресурси ще са в тази Империя..И тогава САЩ ще се индустриализират ,т.е. че ще си имат всичко на тяхната територия нужно за индустията.Няма да им се налага да купуват...И съответно стават конкурентно способни..
За другото ,кво беше написал колко суша или кво е Русия... Русия е най богатата страна в света..Изчислено е ,че над 60% близо 70% от природните богатства (на всичко,минерали ,квота се сетиш)на нашата планета са в Русия....
Коментиран от #127
15:06 15.08.2025
116 ДО ПРЕКРАСНАТА ЕЛИ СТОЯНОВ
Коментиран от #120
15:06 15.08.2025
117 пиночет
Коментиран от #126
15:06 15.08.2025
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Шоо
15:07 15.08.2025
120 касата
До коментар #116 от "ДО ПРЕКРАСНАТА ЕЛИ СТОЯНОВ":Лавров е, по-голям смотаняк и палячо, даже и от педофила Путин!
15:08 15.08.2025
121 боклук
15:10 15.08.2025
122 ганди
15:10 15.08.2025
123 Учуден
До коментар #112 от "Атина Палада":Явно сте на различни мнения за Московието. Да се беше омъжила за чеченец, щеше да си осъществиш мечтата.
15:10 15.08.2025
124 Атина Палада
До коментар #112 от "Атина Палада":Стига си писал от моя ник де:) Изпуснал си...мисля ,че го бях писала де...Ходила съм и в Куба ,организирана екскурзия. :) И в Одеса ходихме при познати- гърци ,но живеят там .Много е красива Одеса...Където да съм ходила по света,по красив град от Одеса ..не знам...
15:11 15.08.2025
125 Българин
До коментар #60 от "Руснаците бяха 1/3":Обаче,ние българите смятаме руснаците и нашите копейки за добитък!
Коментиран от #138
15:11 15.08.2025
126 Ами, имате
До коментар #117 от "пиночет":право, защото точно главата на Лавров имаше предвид Поета, когато е писал Червените ескадрони! В устрема ви милиони хора са вторачени с надежда и любов! Ах, летете вий сред соросоиден рев и ред сополи, стреснат, трогнат, очарован от победния ви ход! Слезнете от конете и Земята присвоете! Вечна правда на света!
15:13 15.08.2025
127 Злобното Джуджи
До коментар #115 от "Атина Палада":"...Русия е най богатата страна в света... "
Бъркаш Паладке, очень....
Територията върху която се намира Русия е богата.
Самата Русия винаги е била бедна, като руснак на Командорски остров 😁
Коментиран от #133
15:13 15.08.2025
128 Ердоган
До коментар #10 от "Кой държи правата":Аркадаш русофил, в Кържали на какъв се говори?
15:16 15.08.2025
129 Какъв кретен трябва да си,
Коментиран от #131
15:17 15.08.2025
130 Бай Ганьо
Коментиран от #135
15:18 15.08.2025
131 Злобното Джуджи
До коментар #129 от "Какъв кретен трябва да си,":За всяка Лошад има морков......
А после и здрава Тояга 👍
15:21 15.08.2025
132 Фашисти Кон
15:24 15.08.2025
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Киро Сводника
15:27 15.08.2025
135 Гай Баньо
До коментар #130 от "Бай Ганьо":Хубавото е ,че нашите козячета пак се надянаха на дебеуиа Сапсан на сухо !
15:27 15.08.2025
136 Гладен кон, просо сънува
15:28 15.08.2025
137 пРОСИЯ Е КОЧИНА
15:28 15.08.2025
138 Чичо ми Ади
До коментар #125 от "Българин":Тихо бе тссин гурник,ти лично отиваш за ароматен сапун .
15:29 15.08.2025
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Била
До коментар #10 от "Кой държи правата":Била НА МАЙ .ТИ У П....КА.Т....
15:31 15.08.2025