Ивелин Попов призова феновете на Ботев Пловдив: В нашия дом - за нашия клуб!

Капитанът на Ботев Пловдив Ивелин Попов отправи призив към привържениците на отбора. Той заяви, че в трудните времена, които клубът изживява, футболистите повече от всякога се нуждаят от подкрепата на феновете.

"В трудни времена се раждат силните личности! Градим от нулата, изисква време, търпение, обединение - заедно можем и ще се справим! Фенът на Ботев не е просто фен - той е фин, интелигентен и сензитивен! Сега повече от всякога се нуждаем от вашата мощ и подкрепа! В нашия дом - за нашия клуб!", сподели Попето.