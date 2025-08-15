Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ивелин Попов призова феновете на Ботев Пловдив: В нашия дом - за нашия клуб!

Ивелин Попов призова феновете на Ботев Пловдив: В нашия дом - за нашия клуб!

15 Август, 2025 14:15 423 0

  • ивелин попов-
  • футбол-
  • ботев пловдив-
  • фенове

Градим от нулата, изисква време, търпение, обединение - заедно можем и ще се справим!

Ивелин Попов призова феновете на Ботев Пловдив: В нашия дом - за нашия клуб! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на Ботев Пловдив Ивелин Попов отправи призив към привържениците на отбора. Той заяви, че в трудните времена, които клубът изживява, футболистите повече от всякога се нуждаят от подкрепата на феновете.

"В трудни времена се раждат силните личности! Градим от нулата, изисква време, търпение, обединение - заедно можем и ще се справим! Фенът на Ботев не е просто фен - той е фин, интелигентен и сензитивен! Сега повече от всякога се нуждаем от вашата мощ и подкрепа! В нашия дом - за нашия клуб!", сподели Попето.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ