Борисов: Забелязвам много добър синхрон между Радев, ПП и Новото начало

Кой е тръгнал да приватизира и какво е останало след разбойническата приватизация, попита лидерът на ГЕРБ-СДС. Група леви партии, начело с популист президент, си измисля по средата на лятото, че почват с телата си да бранят. Кое? И те не знаят! Това заяви лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов, който посети нов храм в село Айдемир край Силистра, предаде БГНЕС.

Кой е тръгнал да приватизира и какво е останало след разбойническата приватизация да ги питам, продължи Борисов във връзка с държавните имоти с отпаднала необходимост.

Според него битката в център ляво е голяма и изкуствено се търсят поводи за скандали в медиите.

ГЕРБ има 5 правителства в последните 15-20 години и няма нито държавен имот, който да е продаден или приватизиран, от който да се срамувам, добави лидерът на партията.

Ние като дясна партия считаме, че държавата не е добър стопанин. Цяла Европа, Америка, Канада, Япония работят на базата на частния сектор – да, не трябва разбойническа приватизация, трябва частна приватизация, заяви Борисов и уточни, че е за публично-частно партньорство.

Напоследък забелязвам много добър синхрон между Радев, ПП и Новото начало. Погледнете ги как всеки ден - първо излизат ПП или ДБ и казват, че закриват КОНПИ, после излиза Пеевски, до този момент и Радев беше да се закрие. Никой не забелязва, че правилата за избор на Антикорупционната комисия са включени в ПВУ. Ние казахме, че има си Номинационна комисия, има си правила, избрани са и са дадени от правителството на Петков и ние работим по тях, за да може да си вземем парите. Затова беше провален Планът за възстановяване, коментира Борисов.

По думите му благодарение единствено на експертизата на министрите от ГЕРБ са спасени милиардите по ПВУ. 27 държави в Европейския парламент правят т.нар. ревизионна комисия, която даде за пример България как от изгубен план са успели да го спасят. Ето това свършихме ние, докато те се съзтезат кой какво да подхвърли. И ПП, и ДБ, и Радев са в ляво. В дясно останахме само ние, каза Бойко Борисов.

Запитан дали правителството ще се задържи на власт, ако изгуби подкрепата на ДПС-Ново начало в парламента, Борисов каза, че няма да остане.

В момента паянтовата конструкция, която сме направили, невъзможна дори, изисква много висша политическа отговорност от трите партии, подчерта Борисов, визирайки ГЕРБ-СДС, БСП-Обединена левица и ИТН.

Мисля, че Ново начало няма да вървят в посока да пада правителството. Но аз няма да стана ляв, нито те сигурно ще станат десни. Ако не се разберем, ще отидем на избори и всеки един ще обясни на българите защо отиваме на избори, заяви още Бойко Борисов.

Не съм чул нито един обект да се приватизира, за да шумим около него, коментира още лидерът на ГЕРБ.