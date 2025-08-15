Борисов: Забелязвам много добър синхрон между Радев, ПП и Новото начало

Кой е тръгнал да приватизира и какво е останало след разбойническата приватизация, попита лидерът на ГЕРБ-СДС. Група леви партии, начело с популист президент, си измисля по средата на лятото, че почват с телата си да бранят. Кое? И те не знаят! Това заяви лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов, който посети нов храм в село Айдемир край Силистра, предаде БГНЕС.
Кой е тръгнал да приватизира и какво е останало след разбойническата приватизация да ги питам, продължи Борисов във връзка с държавните имоти с отпаднала необходимост.
Според него битката в център ляво е голяма и изкуствено се търсят поводи за скандали в медиите.
ГЕРБ има 5 правителства в последните 15-20 години и няма нито държавен имот, който да е продаден или приватизиран, от който да се срамувам, добави лидерът на партията.
Ние като дясна партия считаме, че държавата не е добър стопанин. Цяла Европа, Америка, Канада, Япония работят на базата на частния сектор – да, не трябва разбойническа приватизация, трябва частна приватизация, заяви Борисов и уточни, че е за публично-частно партньорство.
Напоследък забелязвам много добър синхрон между Радев, ПП и Новото начало. Погледнете ги как всеки ден - първо излизат ПП или ДБ и казват, че закриват КОНПИ, после излиза Пеевски, до този момент и Радев беше да се закрие. Никой не забелязва, че правилата за избор на Антикорупционната комисия са включени в ПВУ. Ние казахме, че има си Номинационна комисия, има си правила, избрани са и са дадени от правителството на Петков и ние работим по тях, за да може да си вземем парите. Затова беше провален Планът за възстановяване, коментира Борисов.
По думите му благодарение единствено на експертизата на министрите от ГЕРБ са спасени милиардите по ПВУ. 27 държави в Европейския парламент правят т.нар. ревизионна комисия, която даде за пример България как от изгубен план са успели да го спасят. Ето това свършихме ние, докато те се съзтезат кой какво да подхвърли. И ПП, и ДБ, и Радев са в ляво. В дясно останахме само ние, каза Бойко Борисов.
Запитан дали правителството ще се задържи на власт, ако изгуби подкрепата на ДПС-Ново начало в парламента, Борисов каза, че няма да остане.
В момента паянтовата конструкция, която сме направили, невъзможна дори, изисква много висша политическа отговорност от трите партии, подчерта Борисов, визирайки ГЕРБ-СДС, БСП-Обединена левица и ИТН.
Мисля, че Ново начало няма да вървят в посока да пада правителството. Но аз няма да стана ляв, нито те сигурно ще станат десни. Ако не се разберем, ще отидем на избори и всеки един ще обясни на българите защо отиваме на избори, заяви още Бойко Борисов.
Не съм чул нито един обект да се приватизира, за да шумим около него, коментира още лидерът на ГЕРБ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Последния Софиянец
Коментиран от #11, #13
12:56 15.08.2025
Нямам думи
Коментиран от #17
12:58 15.08.2025
НАБЛЮДАТЕЛ
Коментиран от #25
12:58 15.08.2025
мдаа
12:58 15.08.2025
Лозан Панов
12:58 15.08.2025
7 град КОЗЛОДУЙ
нека им е гадно и на тях
12:58 15.08.2025
Тони
12:58 15.08.2025
виктория
Коментиран от #29
12:58 15.08.2025
ЗуЗу
12:59 15.08.2025
11 кооопелеее гаадно
До коментар #1 от "Последния Софиянец":КАКВО ТИ ПУКА НА КОГО Е ЧОВЕК
важното е да имаме бензин, пука ми кой на кого е човек
12:59 15.08.2025
Кирчо и кокорчо
12:59 15.08.2025
13 Да де
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Мислех, че тази крадлива Тиква Борисов е в затвора, а той бил на свобода и фъфли нечленоразделен пред микрофоните.
Коментиран от #26, #73
12:59 15.08.2025
14 айде бе писарке
от края на юли копче не казахте
на почивка в барцелона ли беше
или работеше неуморно за благото на поклонниците си
13:00 15.08.2025
нано
13:00 15.08.2025
Не го
13:00 15.08.2025
17 Ужас!
До коментар #3 от "Нямам думи":Толкова просто и недодялоно парче е Тиквето Борисов, че нямам думи.
Коментиран от #33
13:00 15.08.2025
Стефан
13:01 15.08.2025
Гост
Коментиран от #52
13:01 15.08.2025
Пуфи
13:01 15.08.2025
Здрасти
13:02 15.08.2025
ВЗИМАМ ПУКАНКИ
13:02 15.08.2025
отвратен
Коментиран от #32, #44
13:02 15.08.2025
25 Наблюдаващ
До коментар #4 от "НАБЛЮДАТЕЛ":Шиши и Тиквата Борисов са едно и също крадливо нещо. Но простотията на Борисов е недостижима от никой.
13:02 15.08.2025
26 а той бил на свобода
До коментар #13 от "Да де":и никога няма да го тикнат в дранголника
даже и да има доказателства
в тая тиквена държава е така
13:02 15.08.2025
ДО ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ
Коментиран от #63
13:02 15.08.2025
Народа:
Коментиран от #38
13:02 15.08.2025
29 Промяна
До коментар #9 от "виктория":ВИКТОРИЯ ТИ СИ ПРОСТА ТИКВА А КОЛКОТО ДО БОРИСОВ МОЖЕШ САМО ГЛУПОСТИ ДА ДРАСКАШ ТУК ХАХАХАХАХА ПЛАТЕНИ ТИКВИ СТЕ
13:03 15.08.2025
Тома
13:03 15.08.2025
От всички
13:03 15.08.2025
32 Промяна
До коментар #24 от "отвратен":ПЛАТЕНИ АНТИБЪЛГАРСКИ ДРАСКАЧИ СЕ ПОДВИЗАВАТ ТУК ЗАКОНИ ПРАВИЛА КОГА
13:04 15.08.2025
33 Емигрант
До коментар #17 от "Ужас!":Примат в костюм
Коментиран от #41
13:04 15.08.2025
гошо
Коментиран от #45
13:05 15.08.2025
ФЕЙК
13:05 15.08.2025
Айде пак този
13:05 15.08.2025
37 Туту
Май трябва да влиза или в Софийския затвор
13:06 15.08.2025
38 Промяна
До коментар #28 от "Народа:":28 ЕДИН ПЛАТЕН ШАРЛАТАНСКИ ДРАСКАЧ СИ ТУК БЪЛГАРИЯ Е СЪВСЕМ ДРУГА ИЗЛЕЗ НАВЪН И ВИЖ ТВОИТЕГЛУПОСТИ ГИ РАЗКАЗВАЙ НА МАЛОУМНИЦИТЕ ДАЛИ ОСТАНАХА
13:06 15.08.2025
К.К
13:07 15.08.2025
Съдба ни е ясна
13:08 15.08.2025
41 Промяна
До коментар #33 от "Емигрант":ГОСПОДИНЕ ПО ПОЛЕКА ЧЕ СЕ ДАВИТЕ В ЗЛОБАТА СИ СЕБЕ СИ ОПИСВАТЕ НАЛИ ПРИМАТ ОТ НИКЪДЕ СТЕ ХАХАХАХА
13:08 15.08.2025
Сталин
Коментиран от #46
13:10 15.08.2025
Трол
13:10 15.08.2025
44 Промяна
До коментар #24 от "отвратен":24 ВИЕ СТЕ УБИТ ОТ СОБСТВЕНАТА СИ НЕМОЩА КОЛКОТО ДО БОРИСОВ ХАХАХАХА ДЪРЖАВНИК ПОЛИТИК ЛИДЕР ВЕЧЕ 20 ГОДИНИ А ВИЕ СИ ДРАСКАЙТЕ 24 ПРОСТОТИТЕ СИ ТУК И Е МЯСТОТО ХАХАХА
13:11 15.08.2025
45 Промяна
До коментар #34 от "гошо":ГОШОООООО ГОШООООО ГОШООООООО
13:12 15.08.2025
46 И то двамата
До коментар #42 от "Сталин":С камикадзето с бялото АУДИ пред онези 240 малоумника.
13:13 15.08.2025
Герберски крадец
13:14 15.08.2025
48 Град Симитли
купува"Лукойл"!
Честито!
13:15 15.08.2025
Публичен и частен дом
13:15 15.08.2025
50 не е шега
Има данни, че Борисов познайва неща, които трябва да бъдат запазени в тайна завинаги, а това става само с елиминиране.
13:15 15.08.2025
Гласове от зайчарника в Банкя
13:16 15.08.2025
52 Смирен
До коментар #20 от "Гост":А, кой каза че Пеевски е мъж, мъже в политиката у над няма, има п…и и това виждаме всеки ден , лъжат крадат и слушкат на когото слугуват !!!
13:17 15.08.2025
Хейт
Коментиран от #55
13:18 15.08.2025
Как е
13:20 15.08.2025
55 Оооо Господ бави
До коментар #53 от "Хейт":Но, не забравя. Споко пичове. И неговия край ще дойде точно с тази сила която тоя ........ съсипа съдбите на хиляди Българи.
13:22 15.08.2025
56 Минувач
Тоя трябва да знае една селска мъдрост - накрая Прасето изяжда Тиквата, барабар със семките и дръжката. Да се сеща ...
Коментиран от #66
13:22 15.08.2025
57 Бъдеще
Ама толкова добър синхрон е, че световния шампион по синхронно плуване, пасти да яде!!!
13:22 15.08.2025
Иван Иванов
13:23 15.08.2025
ООрана държава
13:23 15.08.2025
РАЗВЕСЕЛЕН
13:24 15.08.2025
Я да не умува Тулупа
13:25 15.08.2025
63 Ку-ку
До коментар #27 от "ДО ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ":Кой, кой ще занули не е много ясно.....доста се опитваха да "изчегъртат" Борисов, но неуспешно.....а Шиши ще е следващия сред неуспелите, от които едни свършват с банкрут (Божков) или по-зле(под земята)....Мишо Бирата.....така че не го мислете Бойко, защото въпреки, че не е "цвете", направи повече от който и да е досега, а последният пример с експеримента ПП доста време ще ви държи влага.... 🤣🤣🤣
13:26 15.08.2025
ХАХАХАА
13:27 15.08.2025
Промяна
13:27 15.08.2025
Госあ
13:28 15.08.2025
българка
Коментиран от #71
13:29 15.08.2025
Джж
13:30 15.08.2025
мдаа
13:31 15.08.2025
71 Промяна
До коментар #68 от "българка":ХАХАХАХАХА ПО ПОЛЕКА ПЛАТЕНИЯТ ТУК Е В СВОИ ВОДИ ХАХАХАХАХАХА
13:33 15.08.2025
Ъхъъъъъ......
Коментиран от #77
13:33 15.08.2025
73 Постоль
До коментар #13 от "Да де":Много ми е любопитно, кое от приватизираните фирми или предприятия е прокопсало и работи? Нещо да коментирате държавния конезавод "Кабиюк"!
13:34 15.08.2025
пашата
13:36 15.08.2025
Отклонява темата
13:37 15.08.2025
77 именно
До коментар #72 от "Ъхъъъъъ......":това е смешното. Дали държавата е добър стопанин или не, зависи от тези, които я управляват. По закон управляващите са длъжни да пазят и да се грижат за държавното имущество. Този красавец управлява повече от 16 години еднолично и всички държавни имоти са или продадени на безценица или са оставени да се рушат, и вместо да се засрами от собственото си безхаберие и немарливост, той тръгнал да разправя, че държавата не е добър стопанин, а физическите лица Боко и Шиши са страхотно грижливи стопани.
13:37 15.08.2025
Кюлчетар
13:38 15.08.2025
Ту туууу нарциса бълнува
13:39 15.08.2025
Джо
13:39 15.08.2025
Мутрата пак демагогсва!
13:39 15.08.2025
Ама най малко хората
13:40 15.08.2025
Забелязваме
13:43 15.08.2025
Да ви го туууря аз два ката
13:43 15.08.2025
85 Време е за истината хора
Убиха и Алексей и сега ще чакаме от теб къдравото СЮ да разкриеш убийците....
И да припомня само, че Хан Аспарух е блок, обхващащ площ от 13 712 квадратни километра с водни дълбочини малко под 1600- 2000 метра в българската морска акватория ! 13 712 квадратни километра българска акватория ! В проекта странно защо България няма нито процент собственост. Замислете се ей хора какво се случва.
13:45 15.08.2025
Наесен ще те изритат в еврозоната
13:49 15.08.2025
Не думай толуп
13:50 15.08.2025