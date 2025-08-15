Новини
България »
Борисов: Забелязвам много добър синхрон между Радев, ПП и Новото начало

Борисов: Забелязвам много добър синхрон между Радев, ПП и Новото начало

15 Август, 2025 12:55 1 351 87

  • бойко борисов-
  • държавни имоти-
  • румен радев-
  • пп-
  • дпс ново начало

По думите му благодарение единствено на експертизата на министрите от ГЕРБ са спасени милиардите по ПВУ

Борисов: Забелязвам много добър синхрон между Радев, ПП и Новото начало - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кой е тръгнал да приватизира и какво е останало след разбойническата приватизация, попита лидерът на ГЕРБ-СДС. Група леви партии, начело с популист президент, си измисля по средата на лятото, че почват с телата си да бранят. Кое? И те не знаят! Това заяви лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов, който посети нов храм в село Айдемир край Силистра, предаде БГНЕС.

Кой е тръгнал да приватизира и какво е останало след разбойническата приватизация да ги питам, продължи Борисов във връзка с държавните имоти с отпаднала необходимост.

Според него битката в център ляво е голяма и изкуствено се търсят поводи за скандали в медиите.

ГЕРБ има 5 правителства в последните 15-20 години и няма нито държавен имот, който да е продаден или приватизиран, от който да се срамувам, добави лидерът на партията.

Ние като дясна партия считаме, че държавата не е добър стопанин. Цяла Европа, Америка, Канада, Япония работят на базата на частния сектор – да, не трябва разбойническа приватизация, трябва частна приватизация, заяви Борисов и уточни, че е за публично-частно партньорство.

Напоследък забелязвам много добър синхрон между Радев, ПП и Новото начало. Погледнете ги как всеки ден - първо излизат ПП или ДБ и казват, че закриват КОНПИ, после излиза Пеевски, до този момент и Радев беше да се закрие. Никой не забелязва, че правилата за избор на Антикорупционната комисия са включени в ПВУ. Ние казахме, че има си Номинационна комисия, има си правила, избрани са и са дадени от правителството на Петков и ние работим по тях, за да може да си вземем парите. Затова беше провален Планът за възстановяване, коментира Борисов.

По думите му благодарение единствено на експертизата на министрите от ГЕРБ са спасени милиардите по ПВУ. 27 държави в Европейския парламент правят т.нар. ревизионна комисия, която даде за пример България как от изгубен план са успели да го спасят. Ето това свършихме ние, докато те се съзтезат кой какво да подхвърли. И ПП, и ДБ, и Радев са в ляво. В дясно останахме само ние, каза Бойко Борисов.

Запитан дали правителството ще се задържи на власт, ако изгуби подкрепата на ДПС-Ново начало в парламента, Борисов каза, че няма да остане.

В момента паянтовата конструкция, която сме направили, невъзможна дори, изисква много висша политическа отговорност от трите партии, подчерта Борисов, визирайки ГЕРБ-СДС, БСП-Обединена левица и ИТН.

Мисля, че Ново начало няма да вървят в посока да пада правителството. Но аз няма да стана ляв, нито те сигурно ще станат десни. Ако не се разберем, ще отидем на избори и всеки един ще обясни на българите защо отиваме на избори, заяви още Бойко Борисов.

Не съм чул нито един обект да се приватизира, за да шумим около него, коментира още лидерът на ГЕРБ.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    32 14 Отговор
    Лукойл повери на Бойко Борисов да им пази бензиностанциите.За пореден път се доказва че Бойко Борисов е човек на Кремъл.

    Коментиран от #11, #13

    12:56 15.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Нямам думи

    49 2 Отговор
    Какъв синхрон 😂 ние знаем къде е синхрона ББ-ДП с доброволното спомоществователство на БСП, ИТН и Възраждане, защо е тази демагогия не мога да разбера

    Коментиран от #17

    12:58 15.08.2025

  • 4 НАБЛЮДАТЕЛ

    41 3 Отговор
    Шиши яко шамароса Боко с имотите. Идат избори.

    Коментиран от #25

    12:58 15.08.2025

  • 5 мдаа

    40 1 Отговор
    Ту-тууу....

    12:58 15.08.2025

  • 6 Лозан Панов

    24 18 Отговор
    "Румен Радев и Бойко Борисов са двете страни на една и съща монета." Корумпираната монета!

    12:58 15.08.2025

  • 7 град КОЗЛОДУЙ

    40 1 Отговор
    г-н борисоф спрете и водата на ловеч, гадниКОПЕЛЕТАса и там , къпят се редовно

    нека им е гадно и на тях

    12:58 15.08.2025

  • 8 Тони

    57 2 Отговор
    Чекмеджан пак надига глава да краде.

    12:58 15.08.2025

  • 9 виктория

    47 4 Отговор
    простата тиква забелязала!!! смях!!

    Коментиран от #29

    12:58 15.08.2025

  • 10 ЗуЗу

    35 3 Отговор
    Боко го е яд на Радев и Пеефски, защото се наредиха до Тръмп, Орбан, Ердоган и Путин, а той със Сорос и Урсулите!

    12:59 15.08.2025

  • 11 кооопелеее гаадно

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    КАКВО ТИ ПУКА НА КОГО Е ЧОВЕК

    важното е да имаме бензин, пука ми кой на кого е човек

    12:59 15.08.2025

  • 12 Кирчо и кокорчо

    33 3 Отговор
    Еее банкята как е да си в изолация, че и чекмеджето ти ще изолираме

    12:59 15.08.2025

  • 13 Да де

    39 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Мислех, че тази крадлива Тиква Борисов е в затвора, а той бил на свобода и фъфли нечленоразделен пред микрофоните.

    Коментиран от #26, #73

    12:59 15.08.2025

  • 14 айде бе писарке

    26 3 Отговор
    най накрая го изтъпанчихте човечеца
    от края на юли копче не казахте
    на почивка в барцелона ли беше
    или работеше неуморно за благото на поклонниците си

    13:00 15.08.2025

  • 15 нано

    14 6 Отговор
    Радев няма за къде да бърза тя 2027г ще дойде много скоро...

    13:00 15.08.2025

  • 16 Не го

    27 3 Отговор
    свъртя и се появи пак да бълва змии и гущери !

    13:00 15.08.2025

  • 17 Ужас!

    29 6 Отговор

    До коментар #3 от "Нямам думи":

    Толкова просто и недодялоно парче е Тиквето Борисов, че нямам думи.

    Коментиран от #33

    13:00 15.08.2025

  • 18 Стефан

    30 2 Отговор
    На кой му дреме какво е казала куклата на Пра сето?

    13:01 15.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гост

    30 3 Отговор
    А ние забелязваме, че пеефски те такова с 200, та даже и с 300. Много обичаш да се праиш на луд. С пеефски сте семейство. Ти си жената, а пеефски е мъжа

    Коментиран от #52

    13:01 15.08.2025

  • 21 Пуфи

    22 2 Отговор
    Само калпака и гегата му липсват и овчар отсегаде

    13:01 15.08.2025

  • 22 Здрасти

    11 3 Отговор
    Тоз хептен за абдали ви взе. Гласувайте за ГЕРБ! Това е спасението на България

    13:02 15.08.2025

  • 23 ВЗИМАМ ПУКАНКИ

    24 4 Отговор
    Боко си намери майстора. Шиши ще го разкости. Няма да има прошка.

    13:02 15.08.2025

  • 24 отвратен

    30 4 Отговор
    ТОЗИ НА СНИМКАТА УБИ ДЪРЖАВАТА И НАРОДА , И ВМЕСТО ДА Е ОСЪДЕН НА ХИЛЯДА ГОДИНИ ,ПРОДЪЛЖАВА ДА УБИВА !

    Коментиран от #32, #44

    13:02 15.08.2025

  • 25 Наблюдаващ

    28 4 Отговор

    До коментар #4 от "НАБЛЮДАТЕЛ":

    Шиши и Тиквата Борисов са едно и също крадливо нещо. Но простотията на Борисов е недостижима от никой.

    13:02 15.08.2025

  • 26 а той бил на свобода

    18 2 Отговор

    До коментар #13 от "Да де":

    и никога няма да го тикнат в дранголника
    даже и да има доказателства

    в тая тиквена държава е така

    13:02 15.08.2025

  • 27 ДО ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ

    16 7 Отговор
    ГОСПОДИН ПЕЕВСКИ НЕ СЪМ ВИ ФЕН НО АКО ЗАНУЛИШ БАРЦЕЛОНСКИЯ КОЦКЪР ЩЕ ГЛАСУВАМ СА О ЗА ТЕБ И ЩЕ АГИТИРАМ ЗА ТЕБ. ОТТЪРВИНИ ОТ ТОЗИ НАГЪЛ БАНКЕНСКИ ЧИС ШОП БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.

    Коментиран от #63

    13:02 15.08.2025

  • 28 Народа:

    23 4 Отговор
    Забелязваме абсолютна омраза на българския народ към Бойко Борисов и Делян Пеевски, които много добре усещат и по всякакъв начин се опитват да отвърнат на омразата

    Коментиран от #38

    13:02 15.08.2025

  • 29 Промяна

    7 12 Отговор

    До коментар #9 от "виктория":

    ВИКТОРИЯ ТИ СИ ПРОСТА ТИКВА А КОЛКОТО ДО БОРИСОВ МОЖЕШ САМО ГЛУПОСТИ ДА ДРАСКАШ ТУК ХАХАХАХАХА ПЛАТЕНИ ТИКВИ СТЕ

    13:03 15.08.2025

  • 30 Тома

    16 3 Отговор
    Този е оригинал на сгоден циганин брат му

    13:03 15.08.2025

  • 31 От всички

    17 4 Отговор
    изолиран , под краката му яко пари , а и страх го тресе !

    13:03 15.08.2025

  • 32 Промяна

    3 10 Отговор

    До коментар #24 от "отвратен":

    ПЛАТЕНИ АНТИБЪЛГАРСКИ ДРАСКАЧИ СЕ ПОДВИЗАВАТ ТУК ЗАКОНИ ПРАВИЛА КОГА

    13:04 15.08.2025

  • 33 Емигрант

    15 3 Отговор

    До коментар #17 от "Ужас!":

    Примат в костюм

    Коментиран от #41

    13:04 15.08.2025

  • 34 гошо

    17 3 Отговор
    В ЗАТВОРА,ТУЛУП!

    Коментиран от #45

    13:05 15.08.2025

  • 35 ФЕЙК

    18 3 Отговор
    Отдъхнах си! Видях ГО! Горкия целия почернял и изгорял защото от скромност без да се легитимира до сега е гасил пожари???? Спасителя на България???????????? Крадец с пачки, ама богобоязлив! Ех, Боко,Боко, как ти летят годините и нищо на света се не връща! Що не ходиш да си копаш гиргините, че на народа от теб му се повръща!

    13:05 15.08.2025

  • 36 Айде пак този

    12 4 Отговор
    До кога бе Боже ще ни наказваш с този. Дори няма дума вече, която да го обиди. Как е възможно такова същество да живее на тази земя.

    13:05 15.08.2025

  • 37 Туту

    16 3 Отговор
    Този туту що не се скрие някъде на хората им писна от мутренската му физономия.
    Май трябва да влиза или в Софийския затвор

    13:06 15.08.2025

  • 38 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Народа:":

    28 ЕДИН ПЛАТЕН ШАРЛАТАНСКИ ДРАСКАЧ СИ ТУК БЪЛГАРИЯ Е СЪВСЕМ ДРУГА ИЗЛЕЗ НАВЪН И ВИЖ ТВОИТЕГЛУПОСТИ ГИ РАЗКАЗВАЙ НА МАЛОУМНИЦИТЕ ДАЛИ ОСТАНАХА

    13:06 15.08.2025

  • 39 К.К

    5 2 Отговор
    Пак манипулации, пак невярни внушения, пак измислици, задължително под купола на някой храм, така за по- християнско. Не разбрахте ли, че никой вече не ви се връзва на селското театро. Чевече, гледай си ваканцийката, стой си на плажа, вече никой не ти вярва и на една дума.

    13:07 15.08.2025

  • 40 Съдба ни е ясна

    9 2 Отговор
    С тиквата проста, Бог да ни прости!

    13:08 15.08.2025

  • 41 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #33 от "Емигрант":

    ГОСПОДИНЕ ПО ПОЛЕКА ЧЕ СЕ ДАВИТЕ В ЗЛОБАТА СИ СЕБЕ СИ ОПИСВАТЕ НАЛИ ПРИМАТ ОТ НИКЪДЕ СТЕ ХАХАХАХА

    13:08 15.08.2025

  • 42 Сталин

    9 2 Отговор
    А ние забелязваме една мутра и Тиква която трябва да висне на въжето

    Коментиран от #46

    13:10 15.08.2025

  • 43 Трол

    5 1 Отговор
    Забелязвам синхрон между ГЕРБ, ППДБ, ДПС, АПС, БСП, Възраждане, МЕЧ, Величие и президента.

    13:10 15.08.2025

  • 44 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #24 от "отвратен":

    24 ВИЕ СТЕ УБИТ ОТ СОБСТВЕНАТА СИ НЕМОЩА КОЛКОТО ДО БОРИСОВ ХАХАХАХА ДЪРЖАВНИК ПОЛИТИК ЛИДЕР ВЕЧЕ 20 ГОДИНИ А ВИЕ СИ ДРАСКАЙТЕ 24 ПРОСТОТИТЕ СИ ТУК И Е МЯСТОТО ХАХАХА

    13:11 15.08.2025

  • 45 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "гошо":

    ГОШОООООО ГОШООООО ГОШООООООО

    13:12 15.08.2025

  • 46 И то двамата

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Сталин":

    С камикадзето с бялото АУДИ пред онези 240 малоумника.

    13:13 15.08.2025

  • 47 Герберски крадец

    12 0 Отговор
    Вожде, нещо много си отекъл бе. Спри да се гушиш, остави мало и за нас

    13:14 15.08.2025

  • 48 Град Симитли

    2 0 Отговор
    Браривчеда Ради на тоЪ гнусен тип
    купува"Лукойл"!
    Честито!

    13:15 15.08.2025

  • 49 Публичен и частен дом

    5 1 Отговор
    Най- се краде с публично-частните сдружения. Държавата плаща моабета, частника придворен на ББ или ДП смуче.

    13:15 15.08.2025

  • 50 не е шега

    7 1 Отговор
    Не е много наблюдателен Борисов, защото ако беше, щеше да усети аромата на килията в най-добрия случай.
    Има данни, че Борисов познайва неща, които трябва да бъдат запазени в тайна завинаги, а това става само с елиминиране.

    13:15 15.08.2025

  • 51 Гласове от зайчарника в Банкя

    7 1 Отговор
    Бацо ревнува брат си Шишо😅

    13:16 15.08.2025

  • 52 Смирен

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    А, кой каза че Пеевски е мъж, мъже в политиката у над няма, има п…и и това виждаме всеки ден , лъжат крадат и слушкат на когото слугуват !!!

    13:17 15.08.2025

  • 53 Хейт

    9 2 Отговор
    Радвай се за последно, Буци! Вече са ти скроили шапката. Радвай се на всяка пресконференция, на всяка кражба! За последно са!

    Коментиран от #55

    13:18 15.08.2025

  • 54 Как е

    9 0 Отговор
    бъдещата омбудсманка в леглото, г-н Кюлчев. А, ти можеш ли или си само по забележките.

    13:20 15.08.2025

  • 55 Оооо Господ бави

    6 1 Отговор

    До коментар #53 от "Хейт":

    Но, не забравя. Споко пичове. И неговия край ще дойде точно с тази сила която тоя ........ съсипа съдбите на хиляди Българи.

    13:22 15.08.2025

  • 56 Минувач

    9 2 Отговор
    Тази тиква ли ще говори за синхрон с Нова начало, хаххаха?
    Тоя трябва да знае една селска мъдрост - накрая Прасето изяжда Тиквата, барабар със семките и дръжката. Да се сеща ...

    Коментиран от #66

    13:22 15.08.2025

  • 57 Бъдеще

    4 1 Отговор
    И аз виждам страхотен синхрон... когато има нещо за крадене, то ББ е първа линия!!!

    Ама толкова добър синхрон е, че световния шампион по синхронно плуване, пасти да яде!!!

    13:22 15.08.2025

  • 58 Иван Иванов

    5 2 Отговор
    ТИ ОЩЕ ЛИ СИ ЖИВ БЕ, БАНКЯНСКИ ТАРИКАТ.

    13:23 15.08.2025

  • 59 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Ходи купи бронирани автобуси за градския транспорт че ни изтепаха тия чалгароиндиянци

    13:23 15.08.2025

  • 60 РАЗВЕСЕЛЕН

    5 2 Отговор
    Шиши яко му го постави на Боко.

    13:24 15.08.2025

  • 61 Я да не умува Тулупа

    4 1 Отговор
    А да каже кой беше тоя експерт който реши че държавните имоти са с отпаднала необходимост? И да вземе да разбере най после, че и премиерчето дЖилезку, и ционистчето проклето Гйорг ГЕЙргиев, и повехналата Теменужка са пълни неадекватници. Ама на 200! Да излезе и ясно да заяви дали 8% от българските евра още на първият ден след Нова година няма да станат собственост на ЕЦБ. Смотано нищожество и има очи да се показва след като цяла България изгоря а оня пуяк Митов само глупости дрънка. А вода има ли? Къде са парите за язовирите? А? А като ходи на Ясна Поляна разбра ли реално за какво бяха изхарчени 22 милиона? А? За нещо което и 2 не струва. Ама не се снима там а на стената нали ? Боооклук...

    13:25 15.08.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ку-ку

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "ДО ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ":

    Кой, кой ще занули не е много ясно.....доста се опитваха да "изчегъртат" Борисов, но неуспешно.....а Шиши ще е следващия сред неуспелите, от които едни свършват с банкрут (Божков) или по-зле(под земята)....Мишо Бирата.....така че не го мислете Бойко, защото въпреки, че не е "цвете", направи повече от който и да е досега, а последният пример с експеримента ПП доста време ще ви държи влага.... 🤣🤣🤣

    13:26 15.08.2025

  • 64 ХАХАХАА

    6 1 Отговор
    ПРАСЕТО ИЗЯДЕ ТИКВАТА-ТАКА СТАВА КАТО СИ ИЗБИРАШ НЕПОДХОДЯЩИ ПРИЯТЕЛИ

    13:27 15.08.2025

  • 65 Промяна

    2 2 Отговор
    ТУК ЕДИН ПЛАТЕН АНТИБЪЛГАРСКИ ДРОСКАЧ СЕ ПОДВИЗАВА И Е НАД БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ

    13:27 15.08.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Госあ

    4 1 Отговор
    😂 Сус ве тулуп ! Ако някой гласува за тоо и цялата шайка около него безплатно, наистина трябва да е невменяем ! От такива не трябва да се търси отговорност…

    13:28 15.08.2025

  • 68 българка

    5 1 Отговор
    Дебел, грозен и говори глупости!

    Коментиран от #71

    13:29 15.08.2025

  • 69 Джж

    0 0 Отговор
    Каквито и да са РРППДПС... не са прошнуровани пандизчии.

    13:30 15.08.2025

  • 70 мдаа

    3 0 Отговор
    Две седмици България гори, няма пожарни самолети, няма организация, хората бяха оставени сами да се справят с няколкото пожарникари срещу хилядите горящи гори и земи. През цялото време Баце никакъв го няма. Няма го, бе, никой не го знае къде е. И Пеевски го нямаше, а Желязков беше на събор в Копривщица докато деца в Сунгурларе гасят пожари. Сега започнаха да изпълзяват един по един и никой не споменава за изгорялата земя и домовете на хората, никой не казва кой и как ще помогне, какви мерки ще се вземат срещу пожарите, срещу безводието, срещу инфлацията... Нищо такова - появи се Пеевски и оплю Борисов, че иска да продава държавни имоти, после се появи Борисов и оплю Пеевски, а ние живеем в огромна лудница, разположена върху пепелище. НЕЗАБАВНА ОСТАВКА, НЕЗАБАВНА и забрана за партиите в управляващата коалиция да се явяват на избори, включително и управляващата партия в сянка НН. Вие сте доказани неможачи и безхаберници, нямате право да се докосвате да управлението на тази хилядолетна държава.

    13:31 15.08.2025

  • 71 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "българка":

    ХАХАХАХАХА ПО ПОЛЕКА ПЛАТЕНИЯТ ТУК Е В СВОИ ВОДИ ХАХАХАХАХАХА

    13:33 15.08.2025

  • 72 Ъхъъъъъ......

    3 0 Отговор
    (Ние като дясна партия считаме, че държавата не е добър стопанин) .....А защо я управлявате тогава ? А? Смоотано крадливо нищожество? .... Защо ви търпим като сами признавате че сте лош стопанин?

    Коментиран от #77

    13:33 15.08.2025

  • 73 Постоль

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Да де":

    Много ми е любопитно, кое от приватизираните фирми или предприятия е прокопсало и работи? Нещо да коментирате държавния конезавод "Кабиюк"!

    13:34 15.08.2025

  • 74 пашата

    2 0 Отговор
    Сикаджииска му--о окради държавата и продължаваш в Белене

    13:36 15.08.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Отклонява темата

    1 0 Отговор
    Какво го цитирате този бандит? Да каже защо иска да открадне народното имущество, което не неговите дъртаци са спастрили!

    13:37 15.08.2025

  • 77 именно

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Ъхъъъъъ......":

    това е смешното. Дали държавата е добър стопанин или не, зависи от тези, които я управляват. По закон управляващите са длъжни да пазят и да се грижат за държавното имущество. Този красавец управлява повече от 16 години еднолично и всички държавни имоти са или продадени на безценица или са оставени да се рушат, и вместо да се засрами от собственото си безхаберие и немарливост, той тръгнал да разправя, че държавата не е добър стопанин, а физическите лица Боко и Шиши са страхотно грижливи стопани.

    13:37 15.08.2025

  • 78 Кюлчетар

    2 0 Отговор
    Затвор за мутрата борисов! С 200 на ма..те на избирателите на герб.

    13:38 15.08.2025

  • 79 Ту туууу нарциса бълнува

    1 0 Отговор
    Ту туууу тиксо не забелязваш ли синхрон в пожарите, катастрофите, жп катастрофите, инфлацията? Ти си самохвалещ се некадърник. Избиха се заради твоя некадърен министър на МВР. Системата на ту туууу безбожника ви убива.

    13:39 15.08.2025

  • 80 Джо

    1 0 Отговор
    Не виждам като как Бойко може да стане президент на България. Много е омръзнал на всички с тия лафчета и стойки.

    13:39 15.08.2025

  • 81 Мутрата пак демагогсва!

    3 0 Отговор
    Ням друг синхрон освен този ,ежду двете Прасета!

    13:39 15.08.2025

  • 82 Ама най малко хората

    1 1 Отговор
    В момента ги интересува къв синхрон тоя смоотаняк "напоследък забелязвал" и кви бръмбари в главата имал. Тя държавата се разпада тоя за синхрони ни говори

    13:40 15.08.2025

  • 83 Забелязваме

    0 1 Отговор
    Как ще лежите в панделата.

    13:43 15.08.2025

  • 84 Да ви го туууря аз два ката

    1 1 Отговор
    И на "милиардите по ПВУ" Нетен донор сме и то с много милиарди. А и за какво Ви е това ПВУ като признавате че сте лош стопанин?

    13:43 15.08.2025

  • 85 Време е за истината хора

    1 1 Отговор
    .....Не знам дали Алексей се върти в гроба. Най вероятно се върти но ви повтарям : Подозирам хора и основателни съмнения имам, че гнусният ционист Йоси Абу , главен изпълнителен директор на NewMed Energy, и пряко свързан с престъпника Натаняху( още от 2009 г)..... подкуп е дал на Борисов !!! .. Нека службите да си свършат моля работата. Концесията на Хан Аспарух е категорично корупционна сделка и във вреда на България. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1 .... Договора трябва да се разсекрети и никаква фирмена тайна не може да има когато става дума за морската акватория на България. Моля и политиците да погледнат на сериозно какво точно се случва и какво прави тайно правителството на ГЕРБ докато с уйдурми ни занимават. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1.....Вероятно точно за това
    Убиха и Алексей и сега ще чакаме от теб къдравото СЮ да разкриеш убийците....

    И да припомня само, че Хан Аспарух е блок, обхващащ площ от 13 712 квадратни километра с водни дълбочини малко под 1600- 2000 метра в българската морска акватория ! 13 712 квадратни километра българска акватория ! В проекта странно защо България няма нито процент собственост. Замислете се ей хора какво се случва.

    13:45 15.08.2025

  • 86 Наесен ще те изритат в еврозоната

    1 0 Отговор
    Да вървиш там да разтягаш локуми и да се правиш на интересен.

    13:49 15.08.2025

  • 87 Не думай толуп

    0 0 Отговор
    (Борисов уточни, че е за публично-частно партньорство)..... А вие за какво сте ни?

    13:50 15.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове