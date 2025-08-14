Новини
След изненадващия пробив на руската армия! Украинските части заявиха, че са укрепили източния фронт
След изненадващия пробив на руската армия! Украинските части заявиха, че са укрепили източния фронт

14 Август, 2025

Настъплението, предприето броени дни преди срещата на Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, изглежда има за цел да окаже натиск върху Киев да размени земя при опитите за постигане на мир

Украинските сили укрепиха бойното поле в района на Източна Украйна, където руската армия направи изненадващ пробив тази седмица и премина през украинската отбрана, предаде Ройтерс, като се позова на областния управител на Донецка област, пише БТА.

Украйна съобщи, че малки групи руска пехота са напреднали на около 10 км към основната ѝ отбранителна линия, близо до град Добропиля, което породи опасения от по-голям пробив, който допълнително ще застраши ключови градове.

Настъплението, предприето броени дни преди срещата на американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска, изглежда има за цел да окаже натиск върху Киев да размени земя при опитите за постигане на мир три години и половина след руската инвазия в съседната ѝ страна.

"Ситуацията в сектора на Добропиля е стабилизирана“, написа в приложението "Телеграм“ областният управител на Донецка област Вадим Филашкин. "Благодарение на героичните усилия на нашите отбранителни сили, фронтовата линия е надеждно удържана“, добави той.

Армията на Киев, която омаловажава мащаба на руското настъпление, изпрати допълнителни сили в района, включително части от закаления в битки корпус "Азов“.

Говорителят на Генералния щаб Андрий Ковальов в коментар пред новинарската агенция Интерфакс повтори изявлението на Филашкин и каза, че силите на "Азов“ са нанесли тежки щети на врага.

Руското настъпление подхрани и критиките срещу висшето военно командване на Украйна.

Военният анализатор Конрад Музика написа в социалната мрежа "Екс“, че вчера руските сили са постигнали "минимални придобивки“ на територия, но са се приближили на юг към стратегическия град Покровск.


  • 1 Укрия ке

    61 16 Отговор
    падне....

    Коментиран от #3, #6, #11, #14, #36, #83

    18:19 14.08.2025

  • 2 Какво

    75 9 Отговор
    укрепили, бе да вдигат байряка, че писнаха на всички !!! Аман !!!

    18:20 14.08.2025

  • 3 0000000

    72 10 Отговор

    До коментар #1 от "Укрия ке":

    "Бойците от „Азов“ изпаднаха в истерия. Началникс на щаба на националния батальон Кротевич написа отворено писмо до Зеленски, в което заяви, че линията на бойно съприкосновение в Донбас вече „на практика не съществува“, а Покровск и Мирноград са почти обкръжени. Константиновка е наполовина обкръжена. Руските въоръжени сили напредват в посока Краматорск и Дружковка. „Абсолютен ад“, заяви Кротевич с изобилие от ругатни.
    Доброполе, където руските бойци са пробили и който е основния логистичен център за снабдяването на Покровск и Мирноград, също е почти напълно обкръжено. Според прогнозите следващата цел е Белозерское. Украинските въоръжени сили смятат, че руските войски ще бъдат там до 7 дни.
    Според украински оценки, руската щурмова авиация е покрила на повече от 10 км северно от Покровск за кратък период от време, като е осигурила предни позиции за руснаците чак в Кучеров Яр и Золотой Колодез. Успяхме да преодолеем ключовата линия на отбрана на Донбас – зад нея няма съществени отбранителни съоръжения.

    Коментиран от #15, #31

    18:20 14.08.2025

  • 4 Град Козлодуй

    14 70 Отговор
    Браво Украйна Разгромихте Агресора и нанесохте тежки Загуби в техника и Жива сила

    18:20 14.08.2025

  • 5 Гост

    65 9 Отговор
    Тия руснаците пребиха и избиха 2 милиона, и утилизираха железата на цялото европейско НАТЮ, ама видиш ли, Изненадващо пробили някъде си! Еаси фермерския тюрлюгювеч!

    Коментиран от #13

    18:21 14.08.2025

  • 6 11111

    57 5 Отговор

    До коментар #1 от "Укрия ке":

    "Германският военен Юлиан Рьопке от Bild изпадна в истерия относно дълбочината на пробива на руските войски в посока Покровск.
    Рьопке заяви в своя микроблог:
    „В следващите часове ще бъде решена съдбата на 29% от територията на Донецка област, оставаща под украински контрол.“
    С такъв успех Москва може дори да оттегли искането си за изтегляне на украинските войски, защото самата тя ще ги прогони, смята Рьопке.
    Според него Киев има няколко дни, за да елиминира пробива на руските войски в Покровско направление, тъй като по-нататъшното прехвърляне на допълнителни сили няма да помогне на неонацистите. Бандеровците обаче, очевидно, не разполагат със същите тези сили. Бившият лидер на нацисткия „Азов“ Богдан Кротевич вече лично се обърна към Владимир Зеленски с изключително ясна политическа информация:
    „Господин президент, искрено не знам какво точно Ви е било казано, но Ви информирам: отбранителната линия Покровск-Константиновка е, без преувеличение, пълна
    /нецензурна дума/ бъркотия. И тя се разраства от дълго време, като се влошава с всеки изминал ден.

    18:21 14.08.2025

  • 7 2222

    12 61 Отговор
    Путин е голям нещастник. По-некадърна от руската армия няма.

    Коментиран от #28

    18:22 14.08.2025

  • 8 3.14К

    57 9 Отговор
    Както и при Авдеевка, Сирски изпрати трета Бегова бригада на Азов, за по-организирано отстъпление.

    Коментиран от #107

    18:22 14.08.2025

  • 9 Путинистче идиотче

    12 52 Отговор
    Азовци ни трепят като хлебарки пред Покровск.

    18:22 14.08.2025

  • 10 Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ

    9 49 Отговор
    За 1 месец 60 хиляди мъртви руснаци в Украйна! Не ранени а мъртви. За година над 700 хиляди. Ужас без край-

    Марко Рубио
    държавен секретар на САЩ
    Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка. Срещата е това, което правите, за да разберете позициите и да вземете решение, да имате всички факти. Няма да е лесно. Тази война означава много за Путин. Искам да кажа, последния месец руснаците загубиха - мисля, че през юли загубиха 60 000 руснаци - не изчезнали и ранени, а мъртви.

    Коментиран от #89

    18:22 14.08.2025

  • 11 МДА ДЕ

    44 6 Отговор

    До коментар #1 от "Укрия ке":

    Началник на щаба на бригада „Азов“ ,Богдан Кротевич публикува директно и остро обръщение към Владимир Зеленски в социалната мрежа X, в което му докладва с нецензурен език за критичната ситуация край Красноармейск: „Искрено не знам какво точно ви докладват, но ви информирам: по линията Покровск-Константиновка, без преувеличение, цари пълен хаос (в оригинала е използвана по-груба дума).

    18:23 14.08.2025

  • 12 Кошмар за путин

    9 45 Отговор
    ВСУ прави мазало при Покровск.....

    Коментиран от #104

    18:23 14.08.2025

  • 13 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ

    10 44 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    В УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИЯ...ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ ПО КУРОРТИТЕ....РУСНАЦИТЕ В ГРОБОВЕТЕ...КОЙ Е ПРЕЦАКАНИЯ...

    Коментиран от #18

    18:23 14.08.2025

  • 14 А кой го казва?

    3 27 Отговор

    До коментар #1 от "Укрия ке":

    Изпадналия ли?

    18:23 14.08.2025

  • 15 НЕ ЛЪЖИ!

    3 25 Отговор

    До коментар #3 от "0000000":

    Мизерио!

    Коментиран от #20

    18:24 14.08.2025

  • 16 Исторически парк

    50 5 Отговор
    Тъй го укрепиха,че днеска руснаците цял град превзеха Щербиновка 😉

    18:25 14.08.2025

  • 17 Путин в шок...

    11 53 Отговор
    В момента ВСУ избива като животни руснаците край Покровск...кадрите не са за хора със слаби сърца...

    Коментиран от #22

    18:25 14.08.2025

  • 18 Гост

    39 5 Отговор

    До коментар #13 от "1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ":

    Ха ха ха! Е, такива като тебе, слепоци и заблудени центаджии! Мача е свирен! Резултата е ясен! Ти, също!

    18:25 14.08.2025

  • 19 Путинистче идиотче

    8 40 Отговор
    Цепнаха ни при Покровск.....пуснаха ни 10км на вътре. После ни отрязаха пътя назад и почна масово избиване на путинисти.

    18:26 14.08.2025

  • 20 Що си пишеш

    16 0 Отговор

    До коментар #15 от "НЕ ЛЪЖИ!":

    името.

    18:26 14.08.2025

  • 21 Страшно е

    10 42 Отговор
    Азербайджански депутат: Нападне ли ни Русия, армията ѝ ще стане на парчета. Украинците ги смляха ,ние ще ги довършим.

    Коментиран от #24, #48

    18:26 14.08.2025

  • 22 Къде

    25 2 Отговор

    До коментар #17 от "Путин в шок...":

    ги бълнуваш тия работи, бягай се ПРЕГЛЕДАЙ, важно е !

    18:27 14.08.2025

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    25 4 Отговор
    ЗАБЕЛЕЖЕТЕ - УКРЕПИХА , А НЕ ВЪРНАХА
    ......
    МАЙНХАИМ ТАКА СЕ Е ЖАЛВАЛ В МЕМОАРИТЕ ДИ ЧЕ СИ ИЗГОРИЛ РЕЗЕРВА В КУРСКАТА БИТКА :))
    .....
    СЕГА СЛЕДВА 3-4 ДНИ РАЗМЕКВАНЕ НА СВИНСКОТО МЕСО С ЧУКОВЕТЕ - БОМБИ И ГРАДОВЕ
    .....
    И ЖАРТА ПРОДЪЛЖАВА :))

    18:28 14.08.2025

  • 24 Гост

    21 3 Отговор

    До коментар #21 от "Страшно е":

    Страшно е! Пий нещо, моля!

    18:28 14.08.2025

  • 25 Ха ХаХа

    30 7 Отговор
    600 Азовско фашисти са в плен
    Това е укреплението

    18:29 14.08.2025

  • 26 Разказвай си

    30 5 Отговор
    Укровластите и хабер си нямат от положението на фронта, защото знаят, че ако се доближат до него шансовете да се върнат в кабинетите си не са много големи, там и ще ги прииколят.

    18:29 14.08.2025

  • 27 Русия попиля НАТО

    34 7 Отговор
    Перчема бърза да преговаря, че още малко и нема да има за кво..хаха..

    Коментиран от #66

    18:29 14.08.2025

  • 28 ЩО УЕ ЧЕ ПОПИЛЯ

    12 2 Отговор

    До коментар #7 от "2222":

    ЖЕНДЪРЛЯКА ЛИ

    18:30 14.08.2025

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    32 5 Отговор
    УКРАЙНА ХВЪРЛИ НАД КРАДНОАРМЕЙСК ( ПОКРОВСК)
    НАЙ - ИДЕЙНИТЕ СИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
    .....
    КОИТО НАПРАВИХА КОРДОН
    .....
    И НЕ ПОЗВОЛЯВАТ НА МОБИЛИЗИРАНОТО ВЪВ ВЕРМАХТА МЕСО ДА ИЗБЯГА ОТ БОЙНАТА ЛИНИЯ
    ..,
    ОТЗАД АЗОВ , ОТПРЕД РУССКИЕ ...
    ... ДА СЕ ПРЕДАВАТ МОБИЛИЗИРАНИТЕ :)

    18:32 14.08.2025

  • 30 В котела влязоха

    33 8 Отговор
    8000 украинци
    Имат 2 пътя,или да се предадат,или смърт

    18:32 14.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тео

    30 24 Отговор
    Русия победи цял колективен Запад!🤑

    Коментиран от #37, #64

    18:33 14.08.2025

  • 33 Лелееее.....

    27 7 Отговор
    закаления в битки нацистки корпус "Азов“....

    18:33 14.08.2025

  • 34 Ще ме уморите от смях 😁

    26 34 Отговор
    Какъв "пробив" 🤣, какви 5 лева? 20 фашисти на бъгита са влезли няколко километра в близост до Покровск и са били унищожени от дроновете на ВСУ за няколко часа.

    Коментиран от #50

    18:34 14.08.2025

  • 35 Удри

    14 31 Отговор
    Азов са изпържили руските окупатори около Покровск.

    18:34 14.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Психиатър

    9 6 Отговор

    До коментар #32 от "Тео":

    Халюцинациите са кофти симптом.

    18:35 14.08.2025

  • 38 аааа

    9 21 Отговор
    Само да напомня, че великата руска армия воюва за този Покровск от 2014г. Тоест 11 години.

    Коментиран от #46

    18:35 14.08.2025

  • 39 Хаха

    8 20 Отговор
    През последните 2 дни Азов изпратиха няколко хиляди рускини орки при Бандера.

    Коментиран от #82

    18:36 14.08.2025

  • 40 Ъхъъъъъ...

    20 6 Отговор
    заявиха, че са укрепили източния фронт. И къде сега е източния фронт ? Укрепили те дедовия

    18:37 14.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 13 Отговор
    ГЛЕДАМ ПО АЛ ДЖАЗИРА В МОМЕНТА :(((

    АЗОВЦИ СА ПЛЕНИЛИ СТОТИНА БРАТЯ РУСИ НА БЪГИТА ;((((

    ИЗМЪЧВАТ ГИ НЕXУМАННО В РАЗРЕЗ С ЖЕНЕВСКАТА КОНВЕНЦИЯ:(((

    ИЗВAДИХА ИМ ОЧИТE С НOЖKИ :(((

    AНAТEМА YКРИ:((((

    18:38 14.08.2025

  • 44 НЕ СЪМ ЧУЛ БИТКИ КОИТО СА ВОДЕЛИ

    14 7 Отговор
    ВАТЕНКИТЕ ДА СА ПРЕКРАТЯВАНИ С ПРЕГОВОРИ.ПРЕКРАТЯВАНИ СА САААААМО С КАПИТУЛАЦИИ.....НА ВСИЧКИ Е ЯСНО ЧЕ ВТОРИ ПЪТ НЯМА ДА ОСТАВЯТ УКРИТЕ ДА СА ПРЕГРУПИРА ПРЕВЪОРЪЖАТ И ОКОПАЯТ КАКТО ПРЕЗ 2014... ДО 2018 КОГАТО ЗАРАДИ МИНСК.УКРИТЕ СА БЕТОНИРАХА ОКОПАВАХА С ГОДИНИ.ТОЯ ПЪТ НЯМА ДА СТАНЕ

    18:38 14.08.2025

  • 45 Удри

    8 25 Отговор
    Проблемът на руската армия е, че е с много ниско качество. Един украинец избива средно 66 руски беззъби алкохолика преди да умре за родината.

    Коментиран от #52, #60

    18:38 14.08.2025

  • 46 В Покровск

    22 3 Отговор

    До коментар #38 от "аааа":

    Укрите са хвърлили около 2 млрд.долара за многоетажни подземни укрепления в Покравск.
    ЕнБиСи показа артилерия в родилния дом.

    Коментиран от #55

    18:38 14.08.2025

  • 47 Червен Мозък 🧠

    6 1 Отговор
    Ана Доли Ана доли! П ро сто тията по хората ходела но най-вече по теб!

    18:39 14.08.2025

  • 48 Хи хи

    15 3 Отговор

    До коментар #21 от "Страшно е":

    Страшно ще стане като дойдат руснаците тук, както казват от нато !! Страшно ще е за жендърите, да видим къде ще се крият !

    18:40 14.08.2025

  • 49 Хаха

    5 14 Отговор
    След три години и половина специална военна операция руснаците се мъчат да превземат град от ранга на Асеновград.

    Коментиран от #57, #58, #69

    18:40 14.08.2025

  • 50 МИ ДАААА

    11 2 Отговор

    До коментар #34 от "Ще ме уморите от смях 😁":

    И ТО В ЧАСТ БЕЗ НИКАКВО СТРАТЕГИЧЕСКО-ЗНАЧЕНИЕ

    18:40 14.08.2025

  • 51 заявиха, че са укрепили източния фронт

    10 1 Отговор
    Да го знаят в Аляска и на остров Адак от Алеутските острови.... укрепили.... и са много укрепени

    18:40 14.08.2025

  • 52 Нищо не избива укрофашагата

    9 3 Отговор

    До коментар #45 от "Удри":

    Или бяга от позицията или се предава
    Западът дава виетнамци които са се предали на руснаците в Покровск

    18:41 14.08.2025

  • 53 Любопитно

    5 19 Отговор
    Русия "превзема" Покровск от 2014г. Деца, които са били първокласници като е започнало превземането, вече умират на фронта за Путин. Родени при Путин, живели при Путин, умрели за Путин...

    Коментиран от #59, #65

    18:41 14.08.2025

  • 54 факуса

    8 1 Отговор
    ха ха ама нали нямаше пробив бе питециии

    18:42 14.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Да пишат тогава на Тръмп

    7 0 Отговор
    Че преговори не са нужни щото са се укрепили

    18:43 14.08.2025

  • 57 НЕЛЕПО СРАВНЕНИЕ

    7 0 Отговор

    До коментар #49 от "Хаха":

    ДУЗИНА С БРАДИ ТИП ,,ПАШАТА,,, ПРЕВЗЕХА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ СЪД ПАЛИЦИЯ ФИРМИЧКИ......Е ПОМОГНАХА ИМ НЯКОЛКО НАЕМНИ КИЛЪРА.....

    18:44 14.08.2025

  • 58 Разбираш от армия и

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Хаха":

    война точно, колкото свиня от кладенчова вода.

    Коментиран от #68

    18:45 14.08.2025

  • 59 Още по любопитно

    10 3 Отговор

    До коментар #53 от "Любопитно":

    Украйна загуби 1/4 територия.
    Аристович: Русия ни счита за руснаци затова не ни 3збива по американския модел.За 2 месеца Украйна ставаше Русия.ю6ой ще ги спре?
    Интересно е че Зел2нски не обяви война на окупаторите,но обяви военно положение което е пълен абсурд.
    Цитира го за да няма избори.
    Западните принтери мълчат по този въпрос.

    Коментиран от #61

    18:45 14.08.2025

  • 60 И после като се стигне

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Удри":

    До размяна на трупове кво става? А?

    18:46 14.08.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 стоян георгиев-сторарото

    6 1 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни катранени душмански !

    18:48 14.08.2025

  • 63 заявиха, че са укрепили

    8 2 Отговор
    Още от първия ден разбрах, че просто ни изпращат в бездната. Когато руската армия напусна Киев, реших да напусна страната. Никой не е учил Зеленски как да управлява държава, особено толкова сложна като Украйна. И когато Борис Джонсън му нареди да „се бори още“, веднага го прецених така, сякаш ме бяха помолили да се самоубия. По това време границите можеха да се пресичат, нямаше такъв терор от страна на Трансатлантическата киевска партия. Изчислението ми се оказа правилно, - споделя мислите си киевлянинът, който отдавна замина за Европа. И продължава:

    - Разбира се, когато войната продължава вече 3,5 години, неминуемо разбираш, че е време най-накрая да се предадеш на руснаците. Защото в противен случай сценарият е трагичен до краен предел. Ще трябва или да страдаме много, или да изчезнем. И е по-добре да преживеем ужаса веднъж и да се съгласим със срама на капитулацията, отколкото да живеем в ужас безкрайно. Сега искат да завлекат 18-годишни на фронта. Ще става по-зле. Поглеждаш отвън - става страшно...

    18:49 14.08.2025

  • 64 ЛЕЕ СЕ РУСКА КРЪВ, НЕ ЗАПАДНА

    3 4 Отговор

    До коментар #32 от "Тео":

    Кой кого ли побеждава

    18:49 14.08.2025

  • 65 Любопитния

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Любопитно":

    Лобопитно ли ти е да го посмучкаш,за да усетиш вкуса на незрял ароматен Камембер ?

    18:51 14.08.2025

  • 66 Натовско оръжие трепе руснаци

    3 6 Отговор

    До коментар #27 от "Русия попиля НАТО":

    НАТО по плажовете, Русия в окопите.....

    18:51 14.08.2025

  • 67 Били са се укрепили...

    6 1 Отговор
    През юни 2024 г. Путин посочи условията за прекратяване на огъня с Украйна. Сред тях са изтеглянето на украинските войски от териториите, анексирани към Русия, гаранция от Киев за отказ от намеренията си да се присъедини към НАТО и демилитаризацията на Украйна. На 1 август 2025 г. Путин заяви , че тези условия остават в сила.
    целите за денацификация и демилитаризация на Украйна, както и елиминирането на заплахите от нейната територия, остават актуални и ще бъдат изпълнени.

    Коментиран от #71

    18:51 14.08.2025

  • 68 Чокровск е град

    4 7 Отговор

    До коментар #58 от "Разбираш от армия и":

    60 хил.преди войната.До тук за превземането му фирясаха 5дивизии.Вчера полка Азов пристигна на място на пробива.За ден в зоната на отговорност са убити 250 ,ранени 110 и пленени 8 ватенки.Скоро всички ще бъдат унищожени или хванати.

    Коментиран от #74

    18:52 14.08.2025

  • 69 Град Дуп Ница

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Хаха":

    Ти от Станимака ли си бе помак?

    18:53 14.08.2025

  • 70 Я пък тоя

    4 1 Отговор
    Ясно, нанесли тежки щети!
    И омаловажават мащаба на руското настъпление.
    Пак без стратегическо значение.

    18:53 14.08.2025

  • 71 Абе кой му

    1 5 Отговор

    До коментар #67 от "Били са се укрепили...":

    Вярва на ка Путин бе.Ще му предават той утре може да каже ,че иБерлин е руска територия.А ти си отявлена чроруска едногънкова тръба.

    Коментиран от #79

    18:53 14.08.2025

  • 72 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    В МОМЕНТА НА КРАСНОАРМЕЙСКИЯ УЧАСТЪК
    ИМА ВЕЧЕ 4 КОТЕЛА
    И БРАТУШКИТЕ ВАРЯТ В ТЯХ СВИНСКИ КРАЧЕТА:)
    .....
    БОЙКО ОТИВАЙ С КОФПОМПАТА ДА ПОМАГАШ
    НА ПОЖАРНИКАРИТЕ ОТ АЗОВ :)

    18:54 14.08.2025

  • 73 Руската

    6 1 Отговор
    Армия изненадващо се оттегля..... На запад.

    18:54 14.08.2025

  • 74 Град Козлодуй

    5 1 Отговор

    До коментар #68 от "Чокровск е град":

    Тихооо ,тихо прррд льооо ,Азов не са на фронтовата линия ,а действат като заградителни отряди,ама гомньоо като теб откъде да знае !

    18:55 14.08.2025

  • 75 ЖЕСТОКАТА ИСТИНА ЗА Киев

    6 3 Отговор
    - Атмосферата в Киев е много тежка, - казва приятел от Киев. - Улиците са пълни с психопати, сакати, агресивни хора в униформи, контролно-пропускателни пунктове - на всяка крачка. В метрото - има разхвърляни парцали, сгъваеми столове, смърдящи чужди матраци, върху които са се настанили бездомници. Подземието (проклетото наследство на Съветския съюз) е избрано от войници-инвалиди, които охотно просят. На Хрещатик расте импровизирано гробище от жълто-сини знамена. Консерваторията дава операта „Фауст“, в която, както е известно, „хората умират за метал“. По някаква причина си спомних 2004 г. и как киевляни стояха на Майдана с лозунгите „Схід і Захід наведнъж“ (на украински: „И на Запад, и на Изток едновременно“), развявайки знамената на Европейския съюз. Повече от 20 години минаха от онзи първи Майдан. И сега украинците, стигнали до ръба на бездната, където се озоваха вместо в ЕС, най-накрая искат да спрат и да откажат да се бият. А Русия дори не беше против Украйна в ЕС да е. Беше единствено против НАТО

    18:56 14.08.2025

  • 76 БЪРЗА ПОМОЩ

    7 1 Отговор
    Бандерите от форума са вдигнали кръвното от това свободно съчинение. Споко бе, скоро у Бандерия няма да остане и Еди паметник на Бандера.

    Коментиран от #81

    18:57 14.08.2025

  • 77 За месец

    2 7 Отговор
    Юли 37 000 ватенки дадоха фира в месните щурмове на Сибирското джудже.

    Коментиран от #86

    18:58 14.08.2025

  • 78 Паднала руска щайга

    2 5 Отговор
    Разузнаването на Военноморските сили на Украйна получи радиоприхващане за загубата на комуникация със самолета на руските нашественици Су-30СМ, който изпълнява мисията югоизточно от Змийския остров. Самолетът вероятно е паднал по неизвестни причини.

    Към момента окупаторите провеждат издирвателно-спасителна операция.
    Според наличната информация отломки от самолет са открити на повърхността на морето.
    Пилотите не са идентифицирани към момента.

    19:00 14.08.2025

  • 79 шулер..

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Абе кой му":

    Делиорманский..бегай при оджата че си забравил тюркюлотите си

    19:00 14.08.2025

  • 80 Ха ха ха ха

    5 0 Отговор
    И как точно укрепиха линията? С голо д.пе? Ха ха ха

    Коментиран от #87

    19:01 14.08.2025

  • 81 Ей Глу пиславе

    2 5 Отговор

    До коментар #76 от "БЪРЗА ПОМОЩ":

    Ти гледаш ли сводки от фронта руски знаеш ли.А бре тъпо пи тек.Що ръсиш мозъци като си едногънков.Гледсй Птахi Madjaра и ще видиш колко ватенки фирясвст на ден от дронове.

    Коментиран от #98

    19:02 14.08.2025

  • 82 Порно

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Хаха":

    Аз пък пратих една украинка на седмото небе. Скъпичко , ама си струва. Бог да поживи зельо, че ги пропъди и са тук

    19:02 14.08.2025

  • 83 ИСТИНАТА

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Укрия ке":

    Когато ТУ ТУ ограбва някой-това е бизнес.
    Когато ТУ ТУ ограбва държавата-това е политика.

    19:02 14.08.2025

  • 84 укрепили са били....нали?

    6 0 Отговор
    Наивно е да се очаква, че отнякъде магически ще бъдат вербувани хора за война. Но ако започнат да дърпат 12-годишни в микробуси, това е друг въпрос. Има едно предимство в това: повече от тях ще се поберат в микробуса, - шегува се мрачно познат.

    Междувременно заместник-министърът на образованието на Украйна признава, че тази година практически няма записване на момчета в по-горните класове. Децата продължават бързо да бъдат извеждани от страната от притеснени родители. И това най-добре показва, че дълбоко в себе си почти всички украинци разбират: с такова правителство всичко е възможно.

    19:03 14.08.2025

  • 85 Мале, смях

    6 2 Отговор
    Русите им разказаха играта ама праведната пропаганда не пада по гръб. Нищо, утре ще ревнат вкупом ….

    19:03 14.08.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Тия от

    0 6 Отговор

    До коментар #80 от "Ха ха ха ха":

    Пробива са без логистика.Сега са в Котел и бавно и методично ги изтрбват.Крият се по къщите на хората преобличат се цивилни.Полк Азов за ден унищожи 250 ,рани 110 и плени 8.

    Коментиран от #117

    19:04 14.08.2025

  • 88 Политкоректен

    4 1 Отговор
    "Изненадващ" е само за онези либерали, които си живеят в някакъв свой си свят създаден от собствената им пропаганда. След дългогодишна война на изтощение украинците са на привършване. Не случайно Тръмп бърза да се договори в Аляска преди да има наистина голям пробив на фронта, защото после няма да има удържане.

    Коментиран от #96

    19:05 14.08.2025

  • 89 Вале-каро

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ":

    Някой може ли така по-подробно да обясни на простия грешник ,как ги броят тези загинали и ранени?

    19:05 14.08.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Ко речи?

    6 2 Отговор
    В “ Азов” се бият само чужди наемници, скоро ще стане ясно колко са дали фира.

    19:07 14.08.2025

  • 92 Берлин

    6 1 Отговор
    Аз знам че в България има много бандеронацюги, отивайте да "крепите" фронта, окранацюги, ще видим колко часа ще издържат,нато мато ,шах и Мат.от космоса се виждат жълтото по цялата окраина,на гробища.

    Коментиран от #95, #97, #108

    19:07 14.08.2025

  • 93 Руснак без крак

    3 2 Отговор
    Утре влизам в Киев! Ако остана с глава.

    19:07 14.08.2025

  • 94 РФ е въздух под налягане !

    4 1 Отговор
    Никой не е вярвал, че московците са гола вода .... толкова слаби, чак жалки.

    19:08 14.08.2025

  • 95 Копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Берлин":

    А на нас тук каква ни е далаверата?

    19:08 14.08.2025

  • 96 Ти определено си

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "Политкоректен":

    Гоуем лаик.За месец юли 37 хил.ватенки дадоха фира.Знаеш ли ,че повечето ги избиват дроновете без една украинска загуба.Глу. пи.

    19:09 14.08.2025

  • 97 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Берлин":

    По принцип българите мразим руснаците.

    Коментиран от #103

    19:09 14.08.2025

  • 98 Тигре Тигре

    2 1 Отговор

    До коментар #81 от "Ей Глу пиславе":

    Птахи Мадяра направо ги зачистват заедно със сградите с Исканедер,ако са по малко и ТорнадоС ги погребва под развалините .После материал и за изстъргване даже няма .

    19:09 14.08.2025

  • 99 Смешници

    3 1 Отговор
    Ей, пак тия герои удържат линията. Същите ги видяхме в Курск, така и не се завърнаха.

    19:10 14.08.2025

  • 100 Бах

    5 0 Отговор
    Какво са укрепили. Укрепили са си задниците за да не им влиза длибоко.
    Преключили са напълно .
    Онези Двамата ще ги изпекат на бавен огън.

    19:10 14.08.2025

  • 101 хихи

    4 0 Отговор
    А след укрепването следва настъпление.... в посока ...Киев...

    19:10 14.08.2025

  • 102 90,90......

    2 0 Отговор
    за нашите приятели от берлинския конгрес кажи, дето изряза всичко що може от Сан- Стефанска България и в момента сме им на командно дишане.

    19:10 14.08.2025

  • 103 Град Дуп Ница

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Българин":

    Вие тсссии ганните мразите всички различни от вас .

    19:10 14.08.2025

  • 104 Знаем, те и при Бахмут,

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кошмар за путин":

    и при Часов Яр и Торецк, Селидово, Курахово, Соледар, Авдеевка, Маринка, Мариупол, все такива "мазало" правеха.😂

    19:10 14.08.2025

  • 105 укрепили са били...

    4 0 Отговор
    Днес хората в Киев вече започват сериозно да се замислят какво ще се случи със страната след Зеленски. Украинците започнаха да вярват, че оставката и напускането му са въпрос на време. В същото време страната по всички признаци потъва в хаос. Законите отдавна са заменени от произвол, а насилието срещу хората се е превърнало в норма.

    19:11 14.08.2025

  • 106 УДРИ С ЛОПАТАТА

    3 0 Отговор
    По бандерската ГОЛОВА. Удри и по българските новофашисти.

    19:11 14.08.2025

  • 107 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "3.14К":

    Занастъплениев посока Киев

    19:12 14.08.2025

  • 108 Ей драги

    0 5 Отговор

    До коментар #92 от "Берлин":

    Ми Смехурко вожда ти ка Путин вика Сев.корейци лъже по света всякакви от Африка и Азия.Путин ви покани вас копейките за това газ към руската демокрация .Там за ушите и на фронта там ще участваш в месните щурмове ,а ако не искаш своите те зануляват.Холям Лаик си.Връщай паспорта и към блатото.

    Коментиран от #111

    19:12 14.08.2025

  • 109 Тома

    4 0 Отговор
    Някак си много бързо укрепиха фронта а преди два дена казваха че няма никакъв пробив

    19:13 14.08.2025

  • 110 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ТОЧНО ДО ПРОБИВА ЗА КОЙТО СЕ ГОВОРИ
    .....
    ЗАПОЧНА ВТОРИ ПРОБИВ НА БРАТУШКИТЕ КЪМ ШАХОВО И НАПРЕДНАЛИ. С 5 КМ :))
    .....
    АМИ СЕГА ?

    Коментиран от #114

    19:13 14.08.2025

  • 111 Q -Рестия

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "Ей драги":

    Сусссс бре смррррдляк,иди наХ Суу Каа небинарна 3прррр ливвваа.

    Коментиран от #112, #113

    19:15 14.08.2025

  • 112 Ей в Англия

    0 2 Отговор

    До коментар #111 от "Q -Рестия":

    Русофилчетстс получиха между 5 и 10 г.Скоро и тук ще ви попнем.В Чехия са забранени всякакви проруски партии и движения.Скоро ,скоро,Семката ви едногънкова.Щом не ти изнася връщай паспорта и в Блатото или при съюзниците С.Корея и Иран.

    Коментиран от #122

    19:17 14.08.2025

  • 113 Селския бик

    0 2 Отговор

    До коментар #111 от "Q -Рестия":

    Съм тебе ще те поря докато не кажеш Слава Украине.Едногънкова Тв. ар.

    Коментиран от #116, #121, #123

    19:18 14.08.2025

  • 114 Кои са ти

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Братушките бе.Чеченците Якутите Бурятите тувинците и ква ли не още пап....лач ли.Ей много си Проzт.

    19:19 14.08.2025

  • 115 Майк Таисън

    0 0 Отговор
    Правя безплатна втора гънка на русофилски кратуни.

    Коментиран от #119, #125

    19:22 14.08.2025

  • 116 Q -Рестия

    1 1 Отговор

    До коментар #113 от "Селския бик":

    Поррри ба щасси и м@й касси бе пеее руууугоо съдрана ,такива бокк Луци като теб ги надявам на Палавника и ги люлям като на люлка

    19:23 14.08.2025

  • 117 Да те питам

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Тия от":

    И тази надеждна информация кой ти я сподели? Онези отгоре или другите в главата ти?

    19:26 14.08.2025

  • 118 ЩЕ ИМА

    1 1 Отговор
    ДЕНАЦИФИКАЦИЯ. ГОТВЕТЕ СЕ БАНДЕРИ И ФАШИСТИ.

    19:26 14.08.2025

  • 119 Линда

    2 0 Отговор

    До коментар #115 от "Майк Таисън":

    За разлика от теб Майк Тайсън е мъжкар , а не сqоπ€н пеее ∆ аааллл.

    19:26 14.08.2025

  • 120 Финал

    2 0 Отговор
    Амебите днес са много активни. Драпат с пяна на уста ама не им се получава. Мор за укрите, глад за амебите.

    19:28 14.08.2025

  • 121 Тачо Пърмака

    1 0 Отговор

    До коментар #113 от "Селския бик":

    Един остряк във врата и отивиш безславно за луканки .

    19:28 14.08.2025

  • 122 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Ей в Англия":

    Една тесла зад врата и после за храна на свинете .

    19:30 14.08.2025

  • 123 Бай Ставри

    1 0 Отговор

    До коментар #113 от "Селския бик":

    Леля ти каза че тя иска да е първа като почнеш да пориш

    Коментиран от #124

    19:30 14.08.2025

  • 124 Селския бик

    1 0 Отговор

    До коментар #123 от "Бай Ставри":

    Първо го отнесе ба щами ,че съжаляваше за семето и му го върнах обратно .

    19:32 14.08.2025

  • 125 Град Козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #115 от "Майк Таисън":

    Направи нанай касси 3та дупка .

    19:33 14.08.2025

  • 126 Затваряне на Камчия

    0 0 Отговор
    Рашиския анклав Камчия ТРЯБВА да бъде затворен ВЕДНАГА

    19:36 14.08.2025

  • 127 Димяща ушанка

    0 0 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шииииит 🤮💀

    19:37 14.08.2025

