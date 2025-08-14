След изненадващия пробив на руската армия! Украинските части заявиха, че са укрепили източния фронт

Украинските сили укрепиха бойното поле в района на Източна Украйна, където руската армия направи изненадващ пробив тази седмица и премина през украинската отбрана, предаде Ройтерс, като се позова на областния управител на Донецка област, пише БТА.
Украйна съобщи, че малки групи руска пехота са напреднали на около 10 км към основната ѝ отбранителна линия, близо до град Добропиля, което породи опасения от по-голям пробив, който допълнително ще застраши ключови градове.
Настъплението, предприето броени дни преди срещата на американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска, изглежда има за цел да окаже натиск върху Киев да размени земя при опитите за постигане на мир три години и половина след руската инвазия в съседната ѝ страна.
"Ситуацията в сектора на Добропиля е стабилизирана“, написа в приложението "Телеграм“ областният управител на Донецка област Вадим Филашкин. "Благодарение на героичните усилия на нашите отбранителни сили, фронтовата линия е надеждно удържана“, добави той.
Армията на Киев, която омаловажава мащаба на руското настъпление, изпрати допълнителни сили в района, включително части от закаления в битки корпус "Азов“.
Говорителят на Генералния щаб Андрий Ковальов в коментар пред новинарската агенция Интерфакс повтори изявлението на Филашкин и каза, че силите на "Азов“ са нанесли тежки щети на врага.
Руското настъпление подхрани и критиките срещу висшето военно командване на Украйна.
Военният анализатор Конрад Музика написа в социалната мрежа "Екс“, че вчера руските сили са постигнали "минимални придобивки“ на територия, но са се приближили на юг към стратегическия град Покровск.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Укрия ке
Коментиран от #3, #6, #11, #14, #36, #83
18:19 14.08.2025
2 Какво
18:20 14.08.2025
3 0000000
До коментар #1 от "Укрия ке":"Бойците от „Азов“ изпаднаха в истерия. Началникс на щаба на националния батальон Кротевич написа отворено писмо до Зеленски, в което заяви, че линията на бойно съприкосновение в Донбас вече „на практика не съществува“, а Покровск и Мирноград са почти обкръжени. Константиновка е наполовина обкръжена. Руските въоръжени сили напредват в посока Краматорск и Дружковка. „Абсолютен ад“, заяви Кротевич с изобилие от ругатни.
Доброполе, където руските бойци са пробили и който е основния логистичен център за снабдяването на Покровск и Мирноград, също е почти напълно обкръжено. Според прогнозите следващата цел е Белозерское. Украинските въоръжени сили смятат, че руските войски ще бъдат там до 7 дни.
Според украински оценки, руската щурмова авиация е покрила на повече от 10 км северно от Покровск за кратък период от време, като е осигурила предни позиции за руснаците чак в Кучеров Яр и Золотой Колодез. Успяхме да преодолеем ключовата линия на отбрана на Донбас – зад нея няма съществени отбранителни съоръжения.
Коментиран от #15, #31
18:20 14.08.2025
4 Град Козлодуй
18:20 14.08.2025
5 Гост
Коментиран от #13
18:21 14.08.2025
6 11111
До коментар #1 от "Укрия ке":"Германският военен Юлиан Рьопке от Bild изпадна в истерия относно дълбочината на пробива на руските войски в посока Покровск.
Рьопке заяви в своя микроблог:
„В следващите часове ще бъде решена съдбата на 29% от територията на Донецка област, оставаща под украински контрол.“
С такъв успех Москва може дори да оттегли искането си за изтегляне на украинските войски, защото самата тя ще ги прогони, смята Рьопке.
Според него Киев има няколко дни, за да елиминира пробива на руските войски в Покровско направление, тъй като по-нататъшното прехвърляне на допълнителни сили няма да помогне на неонацистите. Бандеровците обаче, очевидно, не разполагат със същите тези сили. Бившият лидер на нацисткия „Азов“ Богдан Кротевич вече лично се обърна към Владимир Зеленски с изключително ясна политическа информация:
„Господин президент, искрено не знам какво точно Ви е било казано, но Ви информирам: отбранителната линия Покровск-Константиновка е, без преувеличение, пълна
/нецензурна дума/ бъркотия. И тя се разраства от дълго време, като се влошава с всеки изминал ден.
18:21 14.08.2025
7 2222
Коментиран от #28
18:22 14.08.2025
8 3.14К
Коментиран от #107
18:22 14.08.2025
9 Путинистче идиотче
18:22 14.08.2025
10 Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ
Марко Рубио
държавен секретар на САЩ
Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка. Срещата е това, което правите, за да разберете позициите и да вземете решение, да имате всички факти. Няма да е лесно. Тази война означава много за Путин. Искам да кажа, последния месец руснаците загубиха - мисля, че през юли загубиха 60 000 руснаци - не изчезнали и ранени, а мъртви.
Коментиран от #89
18:22 14.08.2025
11 МДА ДЕ
До коментар #1 от "Укрия ке":Началник на щаба на бригада „Азов“ ,Богдан Кротевич публикува директно и остро обръщение към Владимир Зеленски в социалната мрежа X, в което му докладва с нецензурен език за критичната ситуация край Красноармейск: „Искрено не знам какво точно ви докладват, но ви информирам: по линията Покровск-Константиновка, без преувеличение, цари пълен хаос (в оригинала е използвана по-груба дума).
18:23 14.08.2025
12 Кошмар за путин
Коментиран от #104
18:23 14.08.2025
13 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ
До коментар #5 от "Гост":В УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИЯ...ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ ПО КУРОРТИТЕ....РУСНАЦИТЕ В ГРОБОВЕТЕ...КОЙ Е ПРЕЦАКАНИЯ...
Коментиран от #18
18:23 14.08.2025
14 А кой го казва?
До коментар #1 от "Укрия ке":Изпадналия ли?
18:23 14.08.2025
15 НЕ ЛЪЖИ!
До коментар #3 от "0000000":Мизерио!
Коментиран от #20
18:24 14.08.2025
16 Исторически парк
18:25 14.08.2025
17 Путин в шок...
Коментиран от #22
18:25 14.08.2025
18 Гост
До коментар #13 от "1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ":Ха ха ха! Е, такива като тебе, слепоци и заблудени центаджии! Мача е свирен! Резултата е ясен! Ти, също!
18:25 14.08.2025
19 Путинистче идиотче
18:26 14.08.2025
20 Що си пишеш
До коментар #15 от "НЕ ЛЪЖИ!":името.
18:26 14.08.2025
21 Страшно е
Коментиран от #24, #48
18:26 14.08.2025
22 Къде
До коментар #17 от "Путин в шок...":ги бълнуваш тия работи, бягай се ПРЕГЛЕДАЙ, важно е !
18:27 14.08.2025
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
МАЙНХАИМ ТАКА СЕ Е ЖАЛВАЛ В МЕМОАРИТЕ ДИ ЧЕ СИ ИЗГОРИЛ РЕЗЕРВА В КУРСКАТА БИТКА :))
.....
СЕГА СЛЕДВА 3-4 ДНИ РАЗМЕКВАНЕ НА СВИНСКОТО МЕСО С ЧУКОВЕТЕ - БОМБИ И ГРАДОВЕ
.....
И ЖАРТА ПРОДЪЛЖАВА :))
18:28 14.08.2025
24 Гост
До коментар #21 от "Страшно е":Страшно е! Пий нещо, моля!
18:28 14.08.2025
25 Ха ХаХа
Това е укреплението
18:29 14.08.2025
26 Разказвай си
18:29 14.08.2025
27 Русия попиля НАТО
Коментиран от #66
18:29 14.08.2025
28 ЩО УЕ ЧЕ ПОПИЛЯ
До коментар #7 от "2222":ЖЕНДЪРЛЯКА ЛИ
18:30 14.08.2025
29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НАЙ - ИДЕЙНИТЕ СИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
.....
КОИТО НАПРАВИХА КОРДОН
.....
И НЕ ПОЗВОЛЯВАТ НА МОБИЛИЗИРАНОТО ВЪВ ВЕРМАХТА МЕСО ДА ИЗБЯГА ОТ БОЙНАТА ЛИНИЯ
..,
ОТЗАД АЗОВ , ОТПРЕД РУССКИЕ ...
... ДА СЕ ПРЕДАВАТ МОБИЛИЗИРАНИТЕ :)
18:32 14.08.2025
30 В котела влязоха
Имат 2 пътя,или да се предадат,или смърт
18:32 14.08.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Тео
Коментиран от #37, #64
18:33 14.08.2025
33 Лелееее.....
18:33 14.08.2025
34 Ще ме уморите от смях 😁
Коментиран от #50
18:34 14.08.2025
35 Удри
18:34 14.08.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Психиатър
До коментар #32 от "Тео":Халюцинациите са кофти симптом.
18:35 14.08.2025
38 аааа
Коментиран от #46
18:35 14.08.2025
39 Хаха
Коментиран от #82
18:36 14.08.2025
40 Ъхъъъъъ...
18:37 14.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
АЗОВЦИ СА ПЛЕНИЛИ СТОТИНА БРАТЯ РУСИ НА БЪГИТА ;((((
ИЗМЪЧВАТ ГИ НЕXУМАННО В РАЗРЕЗ С ЖЕНЕВСКАТА КОНВЕНЦИЯ:(((
ИЗВAДИХА ИМ ОЧИТE С НOЖKИ :(((
AНAТEМА YКРИ:((((
18:38 14.08.2025
44 НЕ СЪМ ЧУЛ БИТКИ КОИТО СА ВОДЕЛИ
18:38 14.08.2025
45 Удри
Коментиран от #52, #60
18:38 14.08.2025
46 В Покровск
До коментар #38 от "аааа":Укрите са хвърлили около 2 млрд.долара за многоетажни подземни укрепления в Покравск.
ЕнБиСи показа артилерия в родилния дом.
Коментиран от #55
18:38 14.08.2025
47 Червен Мозък 🧠
18:39 14.08.2025
48 Хи хи
До коментар #21 от "Страшно е":Страшно ще стане като дойдат руснаците тук, както казват от нато !! Страшно ще е за жендърите, да видим къде ще се крият !
18:40 14.08.2025
49 Хаха
Коментиран от #57, #58, #69
18:40 14.08.2025
50 МИ ДАААА
До коментар #34 от "Ще ме уморите от смях 😁":И ТО В ЧАСТ БЕЗ НИКАКВО СТРАТЕГИЧЕСКО-ЗНАЧЕНИЕ
18:40 14.08.2025
51 заявиха, че са укрепили източния фронт
18:40 14.08.2025
52 Нищо не избива укрофашагата
До коментар #45 от "Удри":Или бяга от позицията или се предава
Западът дава виетнамци които са се предали на руснаците в Покровск
18:41 14.08.2025
53 Любопитно
Коментиран от #59, #65
18:41 14.08.2025
54 факуса
18:42 14.08.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Да пишат тогава на Тръмп
18:43 14.08.2025
57 НЕЛЕПО СРАВНЕНИЕ
До коментар #49 от "Хаха":ДУЗИНА С БРАДИ ТИП ,,ПАШАТА,,, ПРЕВЗЕХА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ СЪД ПАЛИЦИЯ ФИРМИЧКИ......Е ПОМОГНАХА ИМ НЯКОЛКО НАЕМНИ КИЛЪРА.....
18:44 14.08.2025
58 Разбираш от армия и
До коментар #49 от "Хаха":война точно, колкото свиня от кладенчова вода.
Коментиран от #68
18:45 14.08.2025
59 Още по любопитно
До коментар #53 от "Любопитно":Украйна загуби 1/4 територия.
Аристович: Русия ни счита за руснаци затова не ни 3збива по американския модел.За 2 месеца Украйна ставаше Русия.ю6ой ще ги спре?
Интересно е че Зел2нски не обяви война на окупаторите,но обяви военно положение което е пълен абсурд.
Цитира го за да няма избори.
Западните принтери мълчат по този въпрос.
Коментиран от #61
18:45 14.08.2025
60 И после като се стигне
До коментар #45 от "Удри":До размяна на трупове кво става? А?
18:46 14.08.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 стоян георгиев-сторарото
18:48 14.08.2025
63 заявиха, че са укрепили
- Разбира се, когато войната продължава вече 3,5 години, неминуемо разбираш, че е време най-накрая да се предадеш на руснаците. Защото в противен случай сценарият е трагичен до краен предел. Ще трябва или да страдаме много, или да изчезнем. И е по-добре да преживеем ужаса веднъж и да се съгласим със срама на капитулацията, отколкото да живеем в ужас безкрайно. Сега искат да завлекат 18-годишни на фронта. Ще става по-зле. Поглеждаш отвън - става страшно...
18:49 14.08.2025
64 ЛЕЕ СЕ РУСКА КРЪВ, НЕ ЗАПАДНА
До коментар #32 от "Тео":Кой кого ли побеждава
18:49 14.08.2025
65 Любопитния
До коментар #53 от "Любопитно":Лобопитно ли ти е да го посмучкаш,за да усетиш вкуса на незрял ароматен Камембер ?
18:51 14.08.2025
66 Натовско оръжие трепе руснаци
До коментар #27 от "Русия попиля НАТО":НАТО по плажовете, Русия в окопите.....
18:51 14.08.2025
67 Били са се укрепили...
целите за денацификация и демилитаризация на Украйна, както и елиминирането на заплахите от нейната територия, остават актуални и ще бъдат изпълнени.
Коментиран от #71
18:51 14.08.2025
68 Чокровск е град
До коментар #58 от "Разбираш от армия и":60 хил.преди войната.До тук за превземането му фирясаха 5дивизии.Вчера полка Азов пристигна на място на пробива.За ден в зоната на отговорност са убити 250 ,ранени 110 и пленени 8 ватенки.Скоро всички ще бъдат унищожени или хванати.
Коментиран от #74
18:52 14.08.2025
69 Град Дуп Ница
До коментар #49 от "Хаха":Ти от Станимака ли си бе помак?
18:53 14.08.2025
70 Я пък тоя
И омаловажават мащаба на руското настъпление.
Пак без стратегическо значение.
18:53 14.08.2025
71 Абе кой му
До коментар #67 от "Били са се укрепили...":Вярва на ка Путин бе.Ще му предават той утре може да каже ,че иБерлин е руска територия.А ти си отявлена чроруска едногънкова тръба.
Коментиран от #79
18:53 14.08.2025
72 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИМА ВЕЧЕ 4 КОТЕЛА
И БРАТУШКИТЕ ВАРЯТ В ТЯХ СВИНСКИ КРАЧЕТА:)
.....
БОЙКО ОТИВАЙ С КОФПОМПАТА ДА ПОМАГАШ
НА ПОЖАРНИКАРИТЕ ОТ АЗОВ :)
18:54 14.08.2025
73 Руската
18:54 14.08.2025
74 Град Козлодуй
До коментар #68 от "Чокровск е град":Тихооо ,тихо прррд льооо ,Азов не са на фронтовата линия ,а действат като заградителни отряди,ама гомньоо като теб откъде да знае !
18:55 14.08.2025
75 ЖЕСТОКАТА ИСТИНА ЗА Киев
18:56 14.08.2025
76 БЪРЗА ПОМОЩ
Коментиран от #81
18:57 14.08.2025
77 За месец
Коментиран от #86
18:58 14.08.2025
78 Паднала руска щайга
Към момента окупаторите провеждат издирвателно-спасителна операция.
Според наличната информация отломки от самолет са открити на повърхността на морето.
Пилотите не са идентифицирани към момента.
19:00 14.08.2025
79 шулер..
До коментар #71 от "Абе кой му":Делиорманский..бегай при оджата че си забравил тюркюлотите си
19:00 14.08.2025
80 Ха ха ха ха
Коментиран от #87
19:01 14.08.2025
81 Ей Глу пиславе
До коментар #76 от "БЪРЗА ПОМОЩ":Ти гледаш ли сводки от фронта руски знаеш ли.А бре тъпо пи тек.Що ръсиш мозъци като си едногънков.Гледсй Птахi Madjaра и ще видиш колко ватенки фирясвст на ден от дронове.
Коментиран от #98
19:02 14.08.2025
82 Порно
До коментар #39 от "Хаха":Аз пък пратих една украинка на седмото небе. Скъпичко , ама си струва. Бог да поживи зельо, че ги пропъди и са тук
19:02 14.08.2025
83 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Укрия ке":Когато ТУ ТУ ограбва някой-това е бизнес.
Когато ТУ ТУ ограбва държавата-това е политика.
19:02 14.08.2025
84 укрепили са били....нали?
Междувременно заместник-министърът на образованието на Украйна признава, че тази година практически няма записване на момчета в по-горните класове. Децата продължават бързо да бъдат извеждани от страната от притеснени родители. И това най-добре показва, че дълбоко в себе си почти всички украинци разбират: с такова правителство всичко е възможно.
19:03 14.08.2025
85 Мале, смях
19:03 14.08.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Тия от
До коментар #80 от "Ха ха ха ха":Пробива са без логистика.Сега са в Котел и бавно и методично ги изтрбват.Крият се по къщите на хората преобличат се цивилни.Полк Азов за ден унищожи 250 ,рани 110 и плени 8.
Коментиран от #117
19:04 14.08.2025
88 Политкоректен
Коментиран от #96
19:05 14.08.2025
89 Вале-каро
До коментар #10 от "Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ":Някой може ли така по-подробно да обясни на простия грешник ,как ги броят тези загинали и ранени?
19:05 14.08.2025
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Ко речи?
19:07 14.08.2025
92 Берлин
Коментиран от #95, #97, #108
19:07 14.08.2025
93 Руснак без крак
19:07 14.08.2025
94 РФ е въздух под налягане !
19:08 14.08.2025
95 Копейка
До коментар #92 от "Берлин":А на нас тук каква ни е далаверата?
19:08 14.08.2025
96 Ти определено си
До коментар #88 от "Политкоректен":Гоуем лаик.За месец юли 37 хил.ватенки дадоха фира.Знаеш ли ,че повечето ги избиват дроновете без една украинска загуба.Глу. пи.
19:09 14.08.2025
97 Българин
До коментар #92 от "Берлин":По принцип българите мразим руснаците.
Коментиран от #103
19:09 14.08.2025
98 Тигре Тигре
До коментар #81 от "Ей Глу пиславе":Птахи Мадяра направо ги зачистват заедно със сградите с Исканедер,ако са по малко и ТорнадоС ги погребва под развалините .После материал и за изстъргване даже няма .
19:09 14.08.2025
99 Смешници
19:10 14.08.2025
100 Бах
Преключили са напълно .
Онези Двамата ще ги изпекат на бавен огън.
19:10 14.08.2025
101 хихи
19:10 14.08.2025
102 90,90......
19:10 14.08.2025
103 Град Дуп Ница
До коментар #97 от "Българин":Вие тсссии ганните мразите всички различни от вас .
19:10 14.08.2025
104 Знаем, те и при Бахмут,
До коментар #12 от "Кошмар за путин":и при Часов Яр и Торецк, Селидово, Курахово, Соледар, Авдеевка, Маринка, Мариупол, все такива "мазало" правеха.😂
19:10 14.08.2025
105 укрепили са били...
19:11 14.08.2025
106 УДРИ С ЛОПАТАТА
19:11 14.08.2025
107 хихи
До коментар #8 от "3.14К":Занастъплениев посока Киев
19:12 14.08.2025
108 Ей драги
До коментар #92 от "Берлин":Ми Смехурко вожда ти ка Путин вика Сев.корейци лъже по света всякакви от Африка и Азия.Путин ви покани вас копейките за това газ към руската демокрация .Там за ушите и на фронта там ще участваш в месните щурмове ,а ако не искаш своите те зануляват.Холям Лаик си.Връщай паспорта и към блатото.
Коментиран от #111
19:12 14.08.2025
109 Тома
19:13 14.08.2025
110 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЗАПОЧНА ВТОРИ ПРОБИВ НА БРАТУШКИТЕ КЪМ ШАХОВО И НАПРЕДНАЛИ. С 5 КМ :))
.....
АМИ СЕГА ?
Коментиран от #114
19:13 14.08.2025
111 Q -Рестия
До коментар #108 от "Ей драги":Сусссс бре смррррдляк,иди наХ Суу Каа небинарна 3прррр ливвваа.
Коментиран от #112, #113
19:15 14.08.2025
112 Ей в Англия
До коментар #111 от "Q -Рестия":Русофилчетстс получиха между 5 и 10 г.Скоро и тук ще ви попнем.В Чехия са забранени всякакви проруски партии и движения.Скоро ,скоро,Семката ви едногънкова.Щом не ти изнася връщай паспорта и в Блатото или при съюзниците С.Корея и Иран.
Коментиран от #122
19:17 14.08.2025
113 Селския бик
До коментар #111 от "Q -Рестия":Съм тебе ще те поря докато не кажеш Слава Украине.Едногънкова Тв. ар.
Коментиран от #116, #121, #123
19:18 14.08.2025
114 Кои са ти
До коментар #110 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Братушките бе.Чеченците Якутите Бурятите тувинците и ква ли не още пап....лач ли.Ей много си Проzт.
19:19 14.08.2025
115 Майк Таисън
Коментиран от #119, #125
19:22 14.08.2025
116 Q -Рестия
До коментар #113 от "Селския бик":Поррри ба щасси и м@й касси бе пеее руууугоо съдрана ,такива бокк Луци като теб ги надявам на Палавника и ги люлям като на люлка
19:23 14.08.2025
117 Да те питам
До коментар #87 от "Тия от":И тази надеждна информация кой ти я сподели? Онези отгоре или другите в главата ти?
19:26 14.08.2025
118 ЩЕ ИМА
19:26 14.08.2025
119 Линда
До коментар #115 от "Майк Таисън":За разлика от теб Майк Тайсън е мъжкар , а не сqоπ€н пеее ∆ аааллл.
19:26 14.08.2025
120 Финал
19:28 14.08.2025
121 Тачо Пърмака
До коментар #113 от "Селския бик":Един остряк във врата и отивиш безславно за луканки .
19:28 14.08.2025
122 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩
До коментар #112 от "Ей в Англия":Една тесла зад врата и после за храна на свинете .
19:30 14.08.2025
123 Бай Ставри
До коментар #113 от "Селския бик":Леля ти каза че тя иска да е първа като почнеш да пориш
Коментиран от #124
19:30 14.08.2025
124 Селския бик
До коментар #123 от "Бай Ставри":Първо го отнесе ба щами ,че съжаляваше за семето и му го върнах обратно .
19:32 14.08.2025
125 Град Козлодуй
До коментар #115 от "Майк Таисън":Направи нанай касси 3та дупка .
19:33 14.08.2025
126 Затваряне на Камчия
19:36 14.08.2025
127 Димяща ушанка
19:37 14.08.2025