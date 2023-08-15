Кой има имен ден днес, 15 август 2025 г. Честито!

На 15 август православната църква отбелязва един от 12-те най-големи християнски празници Успение на Пресвета Богородица или Голяма Богородица.
Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица е един от най-големите християнски празници, честван еднакво и от православни, католици и от други християнски деноминации. Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на успението ѝ. Според преданието, на този ден апостолите се събрали от местата, където проповядвали, за да се простят със Света Богородица и да погребат пречистото ѝ тяло.
Според Светото писание, това е денят, в който Божията майка, на 64-годишна възраст, напуска земния живот и отива при сина си. Три дни преди смъртта Архангел Гавраил ѝ съобщава, че Бог е пожелал да я вземе при себе си в своето царство, за да царува вечно с него. Последното ѝ желание е да види Светите апостоли заедно. По чуден начин те се пренасят пред вратите на дома ѝ в Йерусалим.
Три дни след това сам Исус Христос в небесна слава, обкръжен от ангелски ликове и светци, слиза от небесата за душата на Света Богородица. Погребват я в една пещера край Гетсимания и затварят входа с камък. Когато няколко дни по-късно го отварят, за да се поклони пред светицата закъснелият апостол Тома, намират само плащеницата ѝ.
Ставайки от трапезата, апостолите чуват ангелско пеене и виждат в облаците пречистата Божия майка, обкръжена от ангели, която им казва: "Радвайте се, защото съм с вас през всичките дни." В памет на явяването ѝ пред апостолите, църквата определя в този ден да се отслужва тържествена литургия и да се прави "въздигане на хляба".
Според народната традиция, празникът се нарича Голяма Богородица, за разлика от Малката Богородица, когато се чества рождението на Христовата майка. На Голяма Богородица, след тържествена литургия в църквата, се освещават обредни хлябове, които жените след това раздават за здраве и за починалите близки. Вярващите търсят покровителството на Света Богородица в житейските проблеми.
На този ден правят родови срещи, свързани с жертвоприношение - курбан за живот, за здраве, за плодородна година, против премеждия и болести. Традиционни ястия на трапезата са прясна питка, украсена с орнамент, пиле каша, варено жито, царевица и тиква. Непременно се ядат диня и грозде. Разрешава се риба. Вярващите даряват на църквата свещи, домашно тъкано платно, месал, кърпа и пари.
Имен ден празнуват кръстените с имената Мара, Мария, Марийка, Мари, Марин, Мариян, Марияна, Мариана, Мариан, Маша, Мика, Мира, Мариета, Мариела, Марио, Преслав и Преслава.
15 Август, 2023 05:00, обновена 15 Август, 2025 06:52 31 576 25
Кой има имен ден днес, 15 август 2025 г. Честито!
Православната църква отбелязва един от 12-те най-големи християнски празници Успение на Пресвета Богородица или Голяма Богородица
На 15 август православната църква отбелязва един от 12-те най-големи християнски празници Успение на Пресвета Богородица или Голяма Богородица.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Поклон пред Теб Пресвета Богородице
Бъдете мъдри и добри!
Бъдете живи и здрави!
Но преди всичко бъдете себе си!
Честит Празник!
05:49 15.08.2023
2 САТЪРА НА ХАНА
БОГОРОДИЦЕ !
Коментиран от #6
05:56 15.08.2023
3 Българин 🇧🇬
07:19 15.08.2023
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #7
08:14 15.08.2023
6 честит ти
До коментар #2 от "САТЪРА НА ХАНА":рамадaн.абдулрахимислям
10:31 15.08.2023
7 това ни се отнася
До коментар #5 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":за рузззките терористи.
Коментиран от #10
11:48 15.08.2023
8 Всяка жена която е раждала е
Коментиран от #9
17:52 15.08.2023
9 ЕЛЛИН
До коментар #8 от "Всяка жена която е раждала е":Но само Една Е Пресвета Владичица Богородица Мириям - Мария !
06:50 15.08.2024
10 българин 777
До коментар #7 от "това ни се отнася":те пък краварите ще ти се-.;„;ръ„;.-.т„;.- жълтици
07:27 15.08.2024
11 Сатанайл
07:56 15.08.2024
12 Гост666
07:57 15.08.2024
13 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #22
07:58 15.08.2024
14 Мъдрият
Днес е велик, чудесен празник на Божията майка!
Нека Тя да бъде наша ходатайка и застъпница пред Господа, и винаги да ни помага, подкрепя и закриля1
Пресвета Владичице, Богородице, запази ни под своя покров и спаси нас! Амин!
Коментиран от #16, #17, #18
07:59 15.08.2024
15 Българи🇧🇬
08:11 15.08.2024
16 Гост666
До коментар #14 от "Мъдрият":Здрасти пич как е в църквата имали нещо ново . Как е патриарха нали така се казва главния който командва тези с черните дрехи. Или беше бог а то такъв няма и няма да има . Тази е родила на обикновен човек , и тя е най обикновена жена . Вече е станала на молекули няма как да свети за да е светица . А за да светиш трябва радиация .
08:18 15.08.2024
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ☢️☢️☢️☢️
08:21 15.08.2024
20 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
08:22 15.08.2024
21 Мъдрият
До коментар #17 от "фалшивия град козлодуй":Секта си ти !
Аз съм православен християнин!
09:12 15.08.2024
22 Не,
До коментар #13 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Религията е защита от емоционалния и интелектуален вампиризъм на комунистите!
Кръщавайте си децата!
14:12 15.08.2024
23 Факт
07:36 15.08.2025
24 Благодатен да е!
08:01 15.08.2025
25 Пич
08:04 15.08.2025