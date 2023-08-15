Новини
Кой има имен ден днес, 15 август 2025 г. Честито!

15 Август, 2023 05:00, обновена 15 Август, 2025 06:52 31 576 25

Кой има имен ден днес, 15 август 2025 г. Честито!

  • голяма богородица-
  • празник-
  • имен ден църква

Кой има имен ден днес, 15 август 2025 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 15 август православната църква отбелязва един от 12-те най-големи християнски празници Успение на Пресвета Богородица или Голяма Богородица.

Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица е един от най-големите християнски празници, честван еднакво и от православни, католици и от други християнски деноминации. Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на успението ѝ. Според преданието, на този ден апостолите се събрали от местата, където проповядвали, за да се простят със Света Богородица и да погребат пречистото ѝ тяло.

Според Светото писание, това е денят, в който Божията майка, на 64-годишна възраст, напуска земния живот и отива при сина си. Три дни преди смъртта Архангел Гавраил ѝ съобщава, че Бог е пожелал да я вземе при себе си в своето царство, за да царува вечно с него. Последното ѝ желание е да види Светите апостоли заедно. По чуден начин те се пренасят пред вратите на дома ѝ в Йерусалим.

Три дни след това сам Исус Христос в небесна слава, обкръжен от ангелски ликове и светци, слиза от небесата за душата на Света Богородица. Погребват я в една пещера край Гетсимания и затварят входа с камък. Когато няколко дни по-късно го отварят, за да се поклони пред светицата закъснелият апостол Тома, намират само плащеницата ѝ.

Ставайки от трапезата, апостолите чуват ангелско пеене и виждат в облаците пречистата Божия майка, обкръжена от ангели, която им казва: "Радвайте се, защото съм с вас през всичките дни." В памет на явяването ѝ пред апостолите, църквата определя в този ден да се отслужва тържествена литургия и да се прави "въздигане на хляба".

Според народната традиция, празникът се нарича Голяма Богородица, за разлика от Малката Богородица, когато се чества рождението на Христовата майка. На Голяма Богородица, след тържествена литургия в църквата, се освещават обредни хлябове, които жените след това раздават за здраве и за починалите близки. Вярващите търсят покровителството на Света Богородица в житейските проблеми.

На този ден правят родови срещи, свързани с жертвоприношение - курбан за живот, за здраве, за плодородна година, против премеждия и болести. Традиционни ястия на трапезата са прясна питка, украсена с орнамент, пиле каша, варено жито, царевица и тиква. Непременно се ядат диня и грозде. Разрешава се риба. Вярващите даряват на църквата свещи, домашно тъкано платно, месал, кърпа и пари.

Имен ден празнуват кръстените с имената Мара, Мария, Марийка, Мари, Марин, Мариян, Марияна, Мариана, Мариан, Маша, Мика, Мира, Мариета, Мариела, Марио, Преслав и Преслава.


Подобни новини


  • 1 Поклон пред Теб Пресвета Богородице

    74 3 Отговор
    Бъдете успешни и щастливи!
    Бъдете мъдри и добри!
    Бъдете живи и здрави!
    Но преди всичко бъдете себе си!
    Честит Празник!

    05:49 15.08.2023

  • 2 САТЪРА НА ХАНА

    50 5 Отговор
    ИМЕ ТВОЕ , СЛАВА ТВОЯ
    БОГОРОДИЦЕ !

    Коментиран от #6

    05:56 15.08.2023

  • 3 Българин 🇧🇬

    56 3 Отговор
    Честит светъл празник ! Здраве и щастие в домовете , умовете и сърцата !

    07:19 15.08.2023

  • 5 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    39 4 Отговор
    Честит Празник Да Бъдеме Добри Хора

    Коментиран от #7

    08:14 15.08.2023

  • 6 честит ти

    4 31 Отговор

    До коментар #2 от "САТЪРА НА ХАНА":

    рамадaн.абдулрахимислям

    10:31 15.08.2023

  • 7 това ни се отнася

    9 21 Отговор

    До коментар #5 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    за рузззките терористи.

    Коментиран от #10

    11:48 15.08.2023

  • 8 Всяка жена която е раждала е

    21 6 Отговор
    Богородица с дете

    Коментиран от #9

    17:52 15.08.2023

  • 9 ЕЛЛИН

    14 5 Отговор

    До коментар #8 от "Всяка жена която е раждала е":

    Но само Една Е Пресвета Владичица Богородица Мириям - Мария !

    06:50 15.08.2024

  • 10 българин 777

    5 8 Отговор

    До коментар #7 от "това ни се отнася":

    те пък краварите ще ти се-.;„;ръ„;.-.т„;.- жълтици

    07:27 15.08.2024

  • 11 Сатанайл

    4 23 Отговор
    Поредните религиозни глупости . Нищо вярно няма я това тази е родила най обикновен човек. После някви с черни дрехи го направили бог .

    07:56 15.08.2024

  • 12 Гост666

    4 24 Отговор
    Поредната религиозна тъпотия . Измисли и за заблудени вярващи. Днес е на обикновен почивен ден поне за мен.

    07:57 15.08.2024

  • 13 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    4 20 Отговор
    Религията е наркотик за народа без сиво вещество за самостоятелно мислене .

    Коментиран от #22

    07:58 15.08.2024

  • 14 Мъдрият

    28 3 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на имениците!

    Днес е велик, чудесен празник на Божията майка!

    Нека Тя да бъде наша ходатайка и застъпница пред Господа, и винаги да ни помага, подкрепя и закриля1

    Пресвета Владичице, Богородице, запази ни под своя покров и спаси нас! Амин!

    Коментиран от #16, #17, #18

    07:59 15.08.2024

  • 15 Българи🇧🇬

    13 4 Отговор
    ЧИСТИТ ПРАЗНИК БЪДЕТЕ ЖИВИ ЗДРАВИ И УМНИ БЪЛГАРИТЕ 🇧🇬 КОЙТО ОБИЧАТ БЪЛГАРИЯ 🇧🇬 ВСИЧКО БЪЛГАРСКО И РОДНО ЛЮБЯ ТАЧА И МЕЛЕЯ 🇧🇬

    08:11 15.08.2024

  • 16 Гост666

    3 22 Отговор

    До коментар #14 от "Мъдрият":

    Здрасти пич как е в църквата имали нещо ново . Как е патриарха нали така се казва главния който командва тези с черните дрехи. Или беше бог а то такъв няма и няма да има . Тази е родила на обикновен човек , и тя е най обикновена жена . Вече е станала на молекули няма как да свети за да е светица . А за да светиш трябва радиация .

    08:18 15.08.2024

  • 19 ☢️☢️☢️☢️

    2 14 Отговор
    Весел празник и приятна радиация на който празнува и на тези който не празнуват църковни неща .

    08:21 15.08.2024

  • 20 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    3 11 Отговор
    Леле що народ трябва да ме черпи . Ще бъде ден на аванта ядене и пиене без пари .

    08:22 15.08.2024

  • 21 Мъдрият

    10 0 Отговор

    До коментар #17 от "фалшивия град козлодуй":

    Секта си ти !

    Аз съм православен християнин!

    09:12 15.08.2024

  • 22 Не,

    10 1 Отговор

    До коментар #13 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Религията е защита от емоционалния и интелектуален вампиризъм на комунистите!
    Кръщавайте си децата!

    14:12 15.08.2024

  • 23 Факт

    3 0 Отговор
    Да са живи и здрави! А тя гледа отвисоко и наказва мръсниците!

    07:36 15.08.2025

  • 24 Благодатен да е!

    1 0 Отговор
    Да ни е честит празникът! Всичко най-хубаво на всички Марийчета по света :)))))

    08:01 15.08.2025

  • 25 Пич

    0 0 Отговор
    Живи и здрави всички именници , но нека са живи и здрави и всички хора ! Света Богородица е закрилница на семейството и любовта ! Обичайте се !!!

    08:04 15.08.2025