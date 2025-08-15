Новини
Говорителят на Руското външно министерство иронизира Зеленски с видео на лос

Мария Захарова се подигра с украинския президент в навечерието на срещата Тръмп-Путин - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова иронично коментира в социалните мрежи видео, на което лос се опитва да проникне в зоната на срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин, като отбеляза, че това е Володимир Зеленски, предава Фокус.

„Зеленски вече не знае какво да измисли“, написа Захарова в Telegram, добавяйки и самото видео, заснето пред базата, където ще се проведат преговорите.

Още новини от Украйна

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че срещата на върха ще започне в Анкъридж днес в 22:00 ч. българско време с разговор на четири очи, в който освен президентите ще присъстват само преводачи.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Световен мир

    25 44 Отговор
    Тази среща няма да има никаква стойност пред света, ако е включено признаване на руската окупация на украинските и кримските земи. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия.

    Коментиран от #18, #20, #22, #29, #31, #34, #52

    13:26 15.08.2025

  • 2 ООрана държава

    28 19 Отговор
    Той си е за подигравка градинския гном

    13:27 15.08.2025

  • 3 С в о л о ч

    25 17 Отговор
    Това е зеленски

    Коментиран от #9

    13:27 15.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хехехе

    18 32 Отговор
    Божидар Димитров много добре се подиграваше с тази сложна и велика кака.

    Коментиран от #30

    13:28 15.08.2025

  • 6 Сила

    23 27 Отговор
    Алкохоличка ....абсолютна алкохоличка , визуално и ментално !!!!

    13:28 15.08.2025

  • 7 Бат Вальо -Истинския

    19 24 Отговор
    Баба Яга

    Коментиран от #55

    13:28 15.08.2025

  • 8 Аниматор

    5 12 Отговор
    и смешник.

    13:28 15.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Последния Софиянец

    15 20 Отговор
    властта в Кремъл е избирана с конкурс-а Владко Многоходовия е най-големия резил в историята на Русия

    13:29 15.08.2025

  • 12 Тая пияндурка

    16 24 Отговор
    Що не си наляга парцалите в Блатото.

    13:29 15.08.2025

  • 13 Механик

    16 25 Отговор
    не спря да пие тая жена.....

    13:29 15.08.2025

  • 14 На бабати

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Трай бе":

    Така ми ри ше

    13:30 15.08.2025

  • 15 Моряка

    11 16 Отговор
    тишината в спалнята ражда чудовища

    Коментиран от #25

    13:30 15.08.2025

  • 16 А цял

    13 17 Отговор
    свят се смее как старецът Лавров пристигна в Аляска - с бяла фанела и надпис на гърдите СССР , и с бронежилетка !

    13:30 15.08.2025

  • 17 И Киев е Руски

    21 16 Отговор
    Не само красива и умна но и точна като снайперист

    Коментиран от #62

    13:31 15.08.2025

  • 18 така ли

    19 6 Отговор

    До коментар #1 от "Световен мир":

    Натодите трябва да се обедиянт срешу масовият убиец Нетаняху, ама нещо не се напъват западните лидери в защита палестинските жени!

    13:31 15.08.2025

  • 19 Абе тоя

    11 11 Отговор
    Дърт Вещер до кога ще се показва и плаши хората.

    13:31 15.08.2025

  • 20 Още по добре

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Световен мир":

    до окончателното и приключване.

    13:31 15.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 За "целия свят"

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Световен мир":

    Ли говориш ?😁

    13:31 15.08.2025

  • 23 В. В. Путин

    12 7 Отговор
    Маша, не така, моля те!
    Той адаша и без това газ пика, ще вземе някой да си хвърли фаса край него... Трябва да вика български пожарникари...

    13:31 15.08.2025

  • 24 интересно

    13 3 Отговор
    Сега разбирам защо в новините постоянно дават този лос да обикаля мястото на срещата! :-)))

    13:32 15.08.2025

  • 25 оли ,

    12 4 Отговор

    До коментар #15 от "Моряка":

    Сигурно е , че и в твоята е тишина ...Няма как да е иначе ...

    13:32 15.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Зелю е в несвяст

    12 8 Отговор
    Напълно неадекватен е узурпаторът на президентската длъжност в Украйна.

    Видяхме го на пресконференция с Мерц преди два дни - надрусан, подсмърчащ, с блуждаещ поглед и охлузване на лявата скула.

    Въпросът е кой бие Зеленски или пак е падал на главата си?

    Коментиран от #51, #58

    13:33 15.08.2025

  • 29 Тошо

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Световен мир":

    Украйна никой не я пита какво дава.

    13:33 15.08.2025

  • 30 Атина Палада

    11 5 Отговор

    До коментар #5 от "Хехехе":

    Единственото ,което Б.Димитров каза за М.Захарова е,че нямала ....точната му дума е "ц.ици"! И това подигравка ли е ? Аз не смятам,че е подигравка ,само констатация..

    13:34 15.08.2025

  • 31 Габриела

    17 9 Отговор

    До коментар #1 от "Световен мир":

    Крим е руски, ако не занеш. Хората там са с руско гражданство, документи за самоличност, гласуват на избори в Русия. Зареждането на всички стоки става от руски фирми като хранителни продукти, електроенергия и т.н. Валидно е действащото в Русия законодателство. Институциите са на подчинение на руските министерства. Наистина ли мислиш, че времето може се връща назад ? През 18-ти век император Николай I стъпва на Кримския полуостров и на практика никога не си е тръгвал от там.

    Коментиран от #43, #49

    13:34 15.08.2025

  • 32 Киро Сводника

    5 7 Отговор
    Браво, Мария. Честит имин ден! Искам да направим едно видио с теб и с бай Весо за Петриън. А можи и нещо повече, ако се съгласиш. Ивилин също иска да да ти даде микро-фона си за едно интервю за Свободен глас и Красиво Ветрино.

    13:34 15.08.2025

  • 33 Тая ми мяза

    6 9 Отговор

    До коментар #26 от "Не знам защо":

    на Митрофановна

    Коментиран от #36

    13:34 15.08.2025

  • 34 плевен

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Световен мир":

    А какво разбираш под "света"? Англия Франция, Германия? Или онази конференция в Швейцария, където половината пристигнали си тръгнаха по-рано от предвиденото?
    И кой си ти да говориш от името на "света"?

    13:35 15.08.2025

  • 35 123

    9 4 Отговор
    Този път се престорил на лос, докога бе ?

    13:35 15.08.2025

  • 36 тая мяза на лос

    5 8 Отговор

    До коментар #33 от "Тая ми мяза":

    и то 1:1

    13:35 15.08.2025

  • 37 Злобното Джуджи

    5 9 Отговор
    Ако Зеленски е лос, то Лошадь е Олень - демек пълен загубеняк па русски 😄

    Коментиран от #70

    13:37 15.08.2025

  • 38 Тоя

    6 10 Отговор
    вещер пак е яхнала метлата и фучи с нейната типична тъпня.

    13:37 15.08.2025

  • 39 Анонимен

    9 7 Отговор
    Зеленият толкова е любопитен ,че като артист по професия се е преоблякъл като лос.Така дегизиран той ще присъства на разговорите,като целта му е да стане незабележим.

    13:37 15.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 🤣🤭.....

    7 7 Отговор
    Наша Маша пак е прекалили питиетата, какво да я правиш... зависимост, лечение трябва, след нея да чакаме изявление и от другия спиртомер митя🤣🤣🤣.

    13:38 15.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Лос (Любезен)

    5 5 Отговор
    Аз, господин Зеленски, аз ще ви вкарам там... Пардон, вкарах ви го там!

    13:40 15.08.2025

  • 45 Един

    6 7 Отговор
    Злобата й е изписана на фасона.

    13:41 15.08.2025

  • 46 Злобното Джуджи

    5 8 Отговор

    До коментар #21 от "За Русия с любов":

    "...Русия е най-отвратителното, гадно нещо.....
    Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф..."

    139 млн руснаци го знаят и изпитват всеки ден на гърба си без да са философи !!! С огромно нетърпение и надежда чакаме Путин да излети.......... 😄😄😄

    13:41 15.08.2025

  • 47 То от

    5 3 Отговор
    Толкова кока, може и лос да стане

    13:41 15.08.2025

  • 48 Навалний

    6 4 Отговор
    Манька пак е била пияна и надрусана?

    13:42 15.08.2025

  • 49 Русисте

    5 5 Отговор

    До коментар #31 от "Габриела":

    Така да научиш и българската история. Но ако си русист не знам какво правиш България и не си ходиш у вашето. Но се осмеляваш да тровиш българите с руска пропаганда.

    Коментиран от #65, #67

    13:42 15.08.2025

  • 50 Анонимен

    3 3 Отговор
    Просто се е пошегувала!

    13:42 15.08.2025

  • 51 Е как

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Зелю е в несвяст":

    Кой? Олена, разбира се! Няма да остане по-назад от баба Бриджи...

    13:43 15.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Украинския Президент

    5 4 Отговор
    - Ми то нали това ми е професията - хората да ми се смвят!

    Захарова се подигра с украинския президент "

    13:44 15.08.2025

  • 54 Гочо

    4 1 Отговор
    Щом става дума за държавен глава,се дължи уважение.Дори и за нашия,българския.Критикувай,но с подходящ тон,защото тонът прави музиката.

    Коментиран от #61

    13:44 15.08.2025

  • 55 Май не си

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бат Вальо -Истинския":

    виждал жена до сега,нали?!

    13:44 15.08.2025

  • 56 Човека КоZа

    4 2 Отговор

    До коментар #41 от "гост":

    Единственото което ще кара зиленски е ръчна количка в някоя мина. Ако е късметлия... ☺️

    Коментиран от #64

    13:44 15.08.2025

  • 57 Механик

    7 0 Отговор
    Зеленски си е за подигравка, независимо дали е преди или след срещата.

    13:46 15.08.2025

  • 58 Пуделите са с вдигнати уши.

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Зелю е в несвяст":

    Притаил се е в Берлин, чака да види дали след срещата може въобще да се върне в Украйна. А в България в политиката и медиите е пълно безветрие и тишина.

    13:47 15.08.2025

  • 59 сериозен

    5 0 Отговор
    Тръмп (и не само) редовно му се подиграва за стайлинга , но за това си мълчите ...Зеленият ходи облечен като рибар и се излага по Света ! И Израел е воюваща страна , но Нетаняху не ходи облечен като наш зеля ...

    13:48 15.08.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ЗЕЛЕНСКИ НЕ Е ДЪРЖАВЕН ГЛАВА

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Гочо":

    ДОРИ НЕ Е И ДЪРЖАВЕН Г....З
    ПРОСТО Е ЕДИН АЛЧЕН ГЛУПАК

    13:49 15.08.2025

  • 62 Прав си

    0 3 Отговор

    До коментар #17 от "И Киев е Руски":

    Уцелва гърлото на бутилката от раз. Око снайпер! Респект!

    13:50 15.08.2025

  • 63 Механик

    4 0 Отговор
    Гледам тука, много хора (а може би един и същ но с разлини никове) са се изкаали относно външността на Захарова. Не са доволни и не я харесват. Вероятно това е така, защото ги привличат външности като на Мерц, Шолц и Мър-мър.
    С две думи " да ви се изшоркам на разбиранията за красота".

    13:51 15.08.2025

  • 64 Кашчей Безсмъртни

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Човека КоZа":

    Да бе, как ще му дам да кара количка, бе? Че той е денонощно на черешата...

    13:51 15.08.2025

  • 65 АМИ ЧИСТЯ РОДИНАТА.

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Русисте":

    ОТ ДЕБИ....ЛИ КАТО ТЕБЕ

    13:51 15.08.2025

  • 66 Галина Събева

    1 0 Отговор
    Абе след тези масирани бомбандировки над Куев ,много се съмнявам Зельоньй Папугай да е оцелял,най вероятно ползват един негов двойник италианец интернет звезда срещу заплащане .

    13:52 15.08.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Виж си задния двор

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Габриело кажи":

    В Плевен, плевенско и ловешко също нямат вода, но никой не им доставя водоноски.

    13:52 15.08.2025

  • 69 Ами то лоса

    0 0 Отговор
    Действително се казва Зеленски и са го приготвили за отстрел от ловното стопанство Аляска дриймс. Кое е подигравка като си е така

    13:53 15.08.2025

  • 70 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Злобното Джуджи":

    Казало въшливото нещастно магаре Жужи

    13:53 15.08.2025

