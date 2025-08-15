Мария Захарова се подигра с украинския президент в навечерието на срещата Тръмп-Путин

Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова иронично коментира в социалните мрежи видео, на което лос се опитва да проникне в зоната на срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин, като отбеляза, че това е Володимир Зеленски, предава Фокус.
„Зеленски вече не знае какво да измисли“, написа Захарова в Telegram, добавяйки и самото видео, заснето пред базата, където ще се проведат преговорите.
Помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че срещата на върха ще започне в Анкъридж днес в 22:00 ч. българско време с разговор на четири очи, в който освен президентите ще присъстват само преводачи.
