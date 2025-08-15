Новини
Спорт »
Световен футбол »
Левандовски отказал 100 милиона евро на сезон от Саудитска Арабия

Левандовски отказал 100 милиона евро на сезон от Саудитска Арабия

15 Август, 2025 15:00 412 1

  • барселона-
  • роберт левандовски-
  • футбол

За поляка все още най-важна е битката за престижните отличия, а не банковата сметка

Левандовски отказал 100 милиона евро на сезон от Саудитска Арабия - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Звездата на Барселона Роберт Левандовски е отхвърлил умопомрачително финансово предложение от Саудитска Арабия през лятото на 2024 година. Според агента му Пини Захави, офертата е възлизала на 100 милиона евро за един сезон – сума, която би поставила поляка сред най-високоплатените футболисти в историята.

Въпреки впечатляващата сума, 36-годишният нападател е предпочел да остане в Испания и да се бори за големите трофеи с „блаугранас“. „Той искаше да се състезава в Ла Лига и Шампионската лига с Барселона и почти спечели всички тези титли“, разкри Захави в интервю за полското издание „Fakt“, цитирано от “Diario Sport”.

През изминалия сезон Левандовски бе в изключителна форма, като реализира 42 гола във всички турнири и бе ключова фигура за спечелването на домашен требъл от страна на Барселона.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    1 0 Отговор
    Нормално,не е лаком газ като Роналдо

    15:26 15.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ