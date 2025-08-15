Левандовски отказал 100 милиона евро на сезон от Саудитска Арабия

Звездата на Барселона Роберт Левандовски е отхвърлил умопомрачително финансово предложение от Саудитска Арабия през лятото на 2024 година. Според агента му Пини Захави, офертата е възлизала на 100 милиона евро за един сезон – сума, която би поставила поляка сред най-високоплатените футболисти в историята.

Въпреки впечатляващата сума, 36-годишният нападател е предпочел да остане в Испания и да се бори за големите трофеи с „блаугранас“. „Той искаше да се състезава в Ла Лига и Шампионската лига с Барселона и почти спечели всички тези титли“, разкри Захави в интервю за полското издание „Fakt“, цитирано от “Diario Sport”.

През изминалия сезон Левандовски бе в изключителна форма, като реализира 42 гола във всички турнири и бе ключова фигура за спечелването на домашен требъл от страна на Барселона.