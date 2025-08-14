Новини
Над Източна Европа! Италиански изтребители F-35 се сблъскват с руски Су-27 и Су-24М
Над Източна Европа! Италиански изтребители F-35 се сблъскват с руски Су-27 и Су-24М

14 Август, 2025 19:48 3 255 72

Въпреки че ролята на Су-27 в руския флот значително е намаляла, подобрени версии на самолета, включително Су-30, Су-34 и Су-35, оборудва голямата част от бойните единици

Над Източна Европа! Италиански изтребители F-35 се сблъскват с руски Су-27 и Су-24М - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Два изтребителя F-35A на италианските въздушни сили са излетели от военновъздушната база Амари в Естония на 13 август в рамките на мисията на НАТО за въздушно наблюдение, за да пресекат руски изтребители, опериращи в региона. Това е първият случай, в който италиански стелт изтребители са излетели на мисия за прехващане в Балтийския регион, пише американското списание Military Watch Magazine, цитирано от Фокус.

Това се случва само ден след като унгарските въздушни сили разположиха изтребители Gripen C/D за подобна операция. Въпросните руски изтребители са едни от най-старите в инвентара на руските въздушно-космически сили, включително изтребител за въздушно превъзходство Су-27 Flanker и ударни изтребители Су-24M. И двата типа руски изтребители бързо са извадени от експлоатация през последните 15 години и се очаква последните им единици да бъдат изтеглени от експлоатация в началото на 2030-те години. И двата изтребителя оперират без полетни планове или транспондери, вероятно с цел да проучат отбранителните сили на НАТО в региона.

Италиански изтребители F-35, базирани в Естония, прихванаха руски самолети

Инцидентът се случва в момент на силно напрежение между Русия и членовете на НАТО в цяла Европа, тъй като европейските държави предоставят огромна материална и подкрепа за продължаващата война в Украйна.

F-35 последователно печели търгове в цяла Европа, ограничавайки местно произведените изтребители и конкурентни американски изтребители като F-18E/F до много по-малки дялове от пазарите на континента за изтребителни самолети. Това промени баланса на силите между Русия и НАТО, тъй като F-35 предоставя значително по-добри възможности от всеки друг изтребител от НАТО или Русия. Като най-модерният изтребител от пето поколение, произведен извън Китай, F-35 се счита за значително по-добър от руските изтребители от "4+ поколение“, като Су-35 и Су-30СM, които съставляват основата на руската авиация, като разликите в стелт способностите и в сложността на сензорите и авиониката са значителни.

Въпреки че преди се очакваше Съветският съюз да разполага с изтребител от пето поколение от около 2000 г., разпадането на държавата и последвалият икономически и индустриален упадък забавиха това с повече от две десетилетия, като днес руските въздушно-космически сили разполагат само с един авиационен полк от изтребители Су-57 от пето поколение. Руските въоръжени сили съответно разчитат в много по-голяма степен на мрежа от наземни системи за противовъздушна отбрана, за да противодействат асиметрично на въздушната мощ на НАТО.

Въпреки че ролята на Су-27 в руския флот значително е намаляла, подобрени версии на самолета, включително Су-30, Су-34 и Су-35, оборудва голямата част от бойните единици. Значителни забавяния в разработката на Су-57 принудиха руското министерство на отбраната да увеличи значително поръчките за Су-30 и Су-35 над предварителните очаквания.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И кво ?

    56 15 Отговор
    Какво правят италиански (Южна Европа) изтребители над Източна Европа ?? А пък братушките разходили малко ръждясалите си железа от съветско време .

    Коментиран от #53

    19:52 14.08.2025

  • 3 Атина Палада

    67 18 Отговор
    СУ 27 ли прелетя над страшилището "Доналд Кук" та ония се н.асраха..Психолози после,кво ли не беше:)))накрая напуснаха, уволнение:)

    Коментиран от #18, #58

    19:52 14.08.2025

  • 4 Тома

    51 17 Отговор
    Жабарите нека вземат информация от моряците от кораба капитан кук дали им държи още халката след толкова години.

    19:53 14.08.2025

  • 5 горките ефкаджии

    46 16 Отговор
    и какво стана F-ките включиха ли функцията памперс на пилота или те си ги слагат преди да излетят защото знаят че ще летят покрай русия???

    19:54 14.08.2025

  • 6 Объркана статия

    66 8 Отговор
    Тръгва за случка, минава в пропагандно хвалене на Ф 35 и накрая пак объркано заключение. 😄 След такава боза става и съмнително въобще имало ли е такава случка?

    Коментиран от #22

    19:54 14.08.2025

  • 7 АЙ СЕГА СЕ УПЛАШИХА

    53 11 Отговор
    Руската армия среща ИМЕНИТАТА ИТАЛИАНСКА АРМИЯ. СМЕЕЕЕЕХ. италиано перо.

    Коментиран от #43, #65

    19:55 14.08.2025

  • 8 Атина Палада

    12 39 Отговор
    ватата е напълнила памперса

    19:55 14.08.2025

  • 9 Румен Решетников

    5 19 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Роди се още един четирихилядник!
    Венсеремос!

    19:56 14.08.2025

  • 10 Бат Вальо -Истинския

    13 39 Отговор
    руските самолети са тотал щета-никой не ги купува а в Матушка сами падат

    19:56 14.08.2025

  • 11 ЮРОГЬОЙ

    43 11 Отговор
    Пуснете нашата Ф-КА да видим дали ще литне.

    19:56 14.08.2025

  • 12 Сатана Z

    28 7 Отговор
    Капитан Берторели е паднАл под масата от смях в кръчмата на Рене Артоа четейки новината

    Коментиран от #47

    19:56 14.08.2025

  • 13 Госあ

    21 4 Отговор
    САЩ и Китай са лидери, щото бачкат здраво, бате. И са големи държави, а Китай има и история, за разлика от сащ. Не им завиждайте, не е толкова за завиждане…здраво бачкане, няколко години да се напънеш е окей, ама цел живот, бате…но крепят света 💁

    Коментиран от #29

    19:57 14.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ду-57

    11 24 Отговор
    е поколение 4+ и много далеч от Пето поколение

    19:57 14.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дон Корлеоне

    11 38 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    По-голям грабител от педофила Путин, историята не помни,не стига, че ограбва народа си,ами и ги погубва с диктатура и безмислена война,да ходят да умират за някакъв ботоксов смотаняк с токчета!

    19:58 14.08.2025

  • 18 Копейкин Костя

    13 41 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Хахаха. Що си мисля, че когато се срещнаха в Сирия, резултатът беше 300 на 0 за американците срещу ушанките,а? 😀

    Коментиран от #24, #25, #42

    19:58 14.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Баю

    2 16 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Ходи се прегледай, определено си се разгропал ;)

    19:59 14.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 атлантически делириум

    25 4 Отговор

    До коментар #6 от "Объркана статия":

    Анатоли е много объркан по всички линии🤣

    19:59 14.08.2025

  • 23 Атина Палада

    7 5 Отговор

    До коментар #16 от "абе":

    моля,моля-и двете ми деца са от руснаци

    Коментиран от #52

    19:59 14.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Щото си

    13 2 Отговор

    До коментар #18 от "Копейкин Костя":

    фен на пропагандата за глупаци. 😄

    20:01 14.08.2025

  • 26 Копейки безродни

    7 18 Отговор
    Прочетохте ли "унгарски изтребители" са разположени там? Орбан само лае, но прави друго.

    20:05 14.08.2025

  • 27 Опааа

    15 0 Отговор
    😆 Сблъскват се…😆😆😆😆 Мисиркииии!

    20:05 14.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ха-ха-ха

    8 5 Отговор

    До коментар #13 от "Госあ":

    Хмм. Яко бачкане в Сащ? Не съм останал с това впечатление. Много случаи ми е е приличало на работата по време на бай Тошо. Както казва един мой познат "ей така падат империите". Тези които действително работят ( поне преди) са мигрантите.

    Коментиран от #37

    20:09 14.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 пиночет

    13 11 Отговор
    Време е, Путин да запука яко всички БГ путинофилчета и русофили,човека ги покани да ходят да се бият или работят за него, нито един не отиде -ЗЕРО, затова Путин ги обяви за плямпачи на празни приказки!

    Коментиран от #36

    20:10 14.08.2025

  • 32 Пълни глупости

    28 6 Отговор
    Италиански изтребители F-35, базирани в Естония, НЕ са прихванаха руски самолети. Коментарите на външния министър Маргус Цахкна са просто бъртвежи на един неформален човек. Това е истината.

    20:11 14.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 И колко са на брой страшните Ф-35

    18 0 Отговор
    Броя кажете, колко общо Ф-35 има в Европа? Как ще летят без сателити при световна война?

    20:17 14.08.2025

  • 36 Сталин

    13 3 Отговор

    До коментар #31 от "пиночет":

    А страхливите прости крадливи атлантета не поискаха да воюват за укронацисткия режим и сега са в списъка Миротворец начело със Салман Пейръси и Тагарчук.

    20:17 14.08.2025

  • 37 Мунчо

    13 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ха-ха-ха":

    Абе що говориш наизуст бе отворко. Знаеш ли какво е построено по времето на бай Тошо и за колко време? Всеки е работил здраво за родината. А сега безделничите и живеете назаем. Гърците и турците ви хранят, нато ви пази, Русия ви дава евтини горива. Дерибеи ама докога?

    20:21 14.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Инна

    15 1 Отговор
    Не мога да не отбележа, гледайки снимката (кадър от прихващане. Източник на снимката: Въздушно командване на НАТО), предоставена на Въздушното командване на НАТО като доказателство, кой кого е прихванал, все още е под въпрос!!!

    20:22 14.08.2025

  • 40 идиоти вън

    3 0 Отговор
    И не разбрах, като са се сблъскали, кой е останал здрав, само дето разбрах, че руснаците са отписали СУ 27 и все пак кой е останал здрав от сблъскването?!?!?!?

    Коментиран от #44

    20:23 14.08.2025

  • 41 Факт

    3 0 Отговор
    Най-важно, след като са излетяли, е да се върнат обратно.

    20:24 14.08.2025

  • 42 Хахахаха

    10 0 Отговор

    До коментар #18 от "Копейкин Костя":

    Особенно оня пилот на "невидимия"Раптър, дето напълни памперса когато беше прихванат от СУ-35 на Сирия.

    20:26 14.08.2025

  • 43 Лука

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "АЙ СЕГА СЕ УПЛАШИХА":

    Ако осъзнаете че това са самолети на НАТО усещам как ви замръзват усмивките.

    20:28 14.08.2025

  • 44 Лост

    5 0 Отговор

    До коментар #40 от "идиоти вън":

    На автора не му се отдава българския език.

    20:29 14.08.2025

  • 45 Пълни глупости

    12 0 Отговор
    Португалските военновъздушни сили в петък предадоха задължението за охрана на въздушното пространство на балтийските държави от военновъздушната база Емари в Естония на италианските военновъздушни сили, които ще осигуряват въздушно патрулиране с изтребители F-35. Според решение на Северноатлантическия съвет, военновъздушните сили на държавите-членки на НАТО се ротират, за да охраняват въздушното пространство на Естония, Латвия и Литва от 29 март 2004 г., когато балтийските държави станаха членове на НАТО. Статията е фейк а истината е че изтребител Су-35 на руските военновъздушни сили навлезе без разрешение в естонското въздушно пространство в района на полуостров Джуминда на северното крайбрежие на Естония и остана в него за по-малко от минута, но на 14 май 2025 г., в 17:24 ч. И моля спрете да пишете глупости и си проверявайте източниците. Точно този автор постоянно ни пребутва фейкове особенно по темата за Израел.

    20:29 14.08.2025

  • 46 Винкело

    3 0 Отговор
    Защо след "Над Източна Европа" има удивителен знак? Авторът нещо е удивен?

    20:29 14.08.2025

  • 47 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Така и не разбра това не е втората световна война.

    20:31 14.08.2025

  • 48 Някой си

    5 0 Отговор
    Ударни изтребители Су-24M !? Айде бе ! Това мисля е бомбардировач.

    20:32 14.08.2025

  • 49 ЖЕКО

    8 0 Отговор
    ИЗЛЕТЕЛИ ДОБРЕ НО НИКЪДЕ НЕ ПИШЕ ДАЛИ СА СЕ ВЪРНАЛИ ИЛИ СА ПРОДЪЛЖИЛИ ЗА ИТАЛИЯ , СОРОСКИ ФАКТИ УТОЧНЯВАИТЕ ГИ ТЕЗИ РАБОТИ

    Коментиран от #67

    20:32 14.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Гориил

    11 2 Отговор
    Само висококвалифицирани, силни и волеви руски пилоти могат да управляват Су-27 и Су-24. В техните твърди ръце тези самолети се превръщат в могъщи джинове и огнедишащи дракони. Безпомощните пилоти на НАТО винаги ще губят дуела с мощни и високоманеврени руски бойни самолети (дори и остарели).

    20:34 14.08.2025

  • 52 Лука

    1 6 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    От различни руснаци ли?Побързай руснаците намаляват.

    Коментиран от #59

    20:37 14.08.2025

  • 53 55555

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "И кво ?":

    Нарича се НАТО съюз на независимите държави
    !!!

    Коментиран от #56

    20:38 14.08.2025

  • 54 6135

    11 0 Отговор
    Добре бе, не ви ли е жал за италианчетата, та сте ги пуснали с Ф35 срещу Су27?

    Навремето, когато цензурата не беше толкова чудовищна бяха публикували интервю със старши американски пилот, който простосърдечно си каза:
    "Единствената надеждна тактика срещу Су27 е навременото катапултиране."

    Коментиран от #69

    20:38 14.08.2025

  • 55 Ами

    8 0 Отговор
    Нормално е след като Индия се отказ от покупката на F35 да тече реклама.
    Само че, не разбрахме какви точно самолети са прихванати от великите италиански пилоти :)

    20:39 14.08.2025

  • 56 Ко речи ко

    12 0 Отговор

    До коментар #53 от "55555":

    НАТО е агресивен съюз, вреден за света, занимаващ се с интриги и войни и пълнещ касичката на военната индустрия на САЩ. Не бъдете глупаци!

    20:40 14.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Спри пропагандата за глупаци

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Лука":

    и ще спрат да намаляват. 😄

    20:42 14.08.2025

  • 60 И българските

    4 0 Отговор
    изтребители F-16 са прихванали нещо Анатолий.

    20:43 14.08.2025

  • 61 Абе

    5 0 Отговор
    Анатоли,а бе ПЕЕДИСТ...
    Как можа да вкараш Естония в...ИЗТОЧНА Европа?
    Понятия от география имаш ли???

    Коментиран от #72

    20:45 14.08.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Изтрит на 62

    0 0 Отговор
    ...в репликата към ,,Последният софиянец"...
    ФАКТИческо доказателство,че е част от ,,редакцията"...

    20:54 14.08.2025

  • 64 Хохо Бохо

    5 1 Отговор
    Руските самолети летели с изключени транспондери и без полетни планове.....????? Това е дъното на мисирешйият мозък, но подозирам, че има още на къде. Мисирчета, можете ли да ми посочите полетните планове и транспондерите на ония дето бомбиха Иран? Ма половината земно кълбо прелетяха. Тутуууууу има ли някой на втория етаж? А можете ли да посочите къде в нормите на ICAO пуше, че самолет над международни води е длъжен да има полетен план и транспондер?!??????

    20:54 14.08.2025

  • 65 Хохо Бохо

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "АЙ СЕГА СЕ УПЛАШИХА":

    Един велек пълководец беше казал " да се биеш срещу италянците е същото като да се биеш срещу жени. Ако победиш никой няма да ти каже браво, ако загубиш срамът е вечен" Толкова за италианската армия

    Коментиран от #70

    20:57 14.08.2025

  • 66 Джудже с токчета и ботокс -педофил

    2 3 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    20:58 14.08.2025

  • 67 бай Митко

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "ЖЕКО":

    Адмирации Жеко! Разсмя ме! Хубава вечер!

    21:05 14.08.2025

  • 68 ДОНДУКОВ ДВЕ 2

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Луганск":

    ТИ ЛИ СИ ВЕ QПЕЙКА

    21:07 14.08.2025

  • 69 Новак

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "6135":

    2015 г. Турски Ф-16 сваля руски СУ-24. Отговорът на руснаците - "Добре, че ни оттърваха от тази консерва!"

    21:07 14.08.2025

  • 70 QПЕЙКО,

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Хохо Бохо":

    ВЖ.В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ
    НА КОЙ Е КРЪСТЕН ПЛОЩАД...
    ДЖУЗЕПЕ ГАРИБАЛДИ...☝

    21:10 14.08.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Абе":

    Естония е не само в Европа,но дори и в СЕВЕРОИЗТОЧНА ЕВРОПА.

    21:12 14.08.2025

