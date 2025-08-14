Над Източна Европа! Италиански изтребители F-35 се сблъскват с руски Су-27 и Су-24М

Два изтребителя F-35A на италианските въздушни сили са излетели от военновъздушната база Амари в Естония на 13 август в рамките на мисията на НАТО за въздушно наблюдение, за да пресекат руски изтребители, опериращи в региона. Това е първият случай, в който италиански стелт изтребители са излетели на мисия за прехващане в Балтийския регион, пише американското списание Military Watch Magazine, цитирано от Фокус.



Това се случва само ден след като унгарските въздушни сили разположиха изтребители Gripen C/D за подобна операция. Въпросните руски изтребители са едни от най-старите в инвентара на руските въздушно-космически сили, включително изтребител за въздушно превъзходство Су-27 Flanker и ударни изтребители Су-24M. И двата типа руски изтребители бързо са извадени от експлоатация през последните 15 години и се очаква последните им единици да бъдат изтеглени от експлоатация в началото на 2030-те години. И двата изтребителя оперират без полетни планове или транспондери, вероятно с цел да проучат отбранителните сили на НАТО в региона.



Италиански изтребители F-35, базирани в Естония, прихванаха руски самолети



Инцидентът се случва в момент на силно напрежение между Русия и членовете на НАТО в цяла Европа, тъй като европейските държави предоставят огромна материална и подкрепа за продължаващата война в Украйна.



F-35 последователно печели търгове в цяла Европа, ограничавайки местно произведените изтребители и конкурентни американски изтребители като F-18E/F до много по-малки дялове от пазарите на континента за изтребителни самолети. Това промени баланса на силите между Русия и НАТО, тъй като F-35 предоставя значително по-добри възможности от всеки друг изтребител от НАТО или Русия. Като най-модерният изтребител от пето поколение, произведен извън Китай, F-35 се счита за значително по-добър от руските изтребители от "4+ поколение“, като Су-35 и Су-30СM, които съставляват основата на руската авиация, като разликите в стелт способностите и в сложността на сензорите и авиониката са значителни.



Въпреки че преди се очакваше Съветският съюз да разполага с изтребител от пето поколение от около 2000 г., разпадането на държавата и последвалият икономически и индустриален упадък забавиха това с повече от две десетилетия, като днес руските въздушно-космически сили разполагат само с един авиационен полк от изтребители Су-57 от пето поколение. Руските въоръжени сили съответно разчитат в много по-голяма степен на мрежа от наземни системи за противовъздушна отбрана, за да противодействат асиметрично на въздушната мощ на НАТО.



Въпреки че ролята на Су-27 в руския флот значително е намаляла, подобрени версии на самолета, включително Су-30, Су-34 и Су-35, оборудва голямата част от бойните единици. Значителни забавяния в разработката на Су-57 принудиха руското министерство на отбраната да увеличи значително поръчките за Су-30 и Су-35 над предварителните очаквания.

