Ето го Виктор Илиев, младежът причинил тежка катастрофа между лек автомобил и автобус на градския транспорт в София тази нощ.
Един човек загина, а шестима бяха ранени при инцидента.
Сигнал за инцидента е подаден около 01:46 ч. на телефон 112.
Виктор, водачът на автомобила, е на 21-години. Получил е шофьорска книжка на 1 август. В рамките на две седмици той вече има шест фиша за нарушения на пътя.
Трима от пътуващите в леката кола са настанени в болница. Водачът е със счупена ръка, а двама от пътниците са в най-тежко състояние с опасност за живота.
Същото е състоянието и на шофьора на автобуса. Останалите пострадали са с различни травми, а един мъж бе освободен за домашно лечение
Кой е Виктор Илиев - виновникът за тежката катастрофа в София ВИДЕО 18+
15 Август, 2025 12:52 6 941 75
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #23, #25, #49, #71
12:53 15.08.2025
2 Виж пилотаж самообиец
12:54 15.08.2025
3 милчо
12:54 15.08.2025
4 Обикновен
Коментиран от #10
12:54 15.08.2025
5 🌈🌈🌈
Коментиран от #11, #16, #55
12:55 15.08.2025
6 Яко друсан
Тояги на голо и то публично.
Коментиран от #22
12:55 15.08.2025
7 заслужават си го щом са си мълчали
Коментиран от #53
12:56 15.08.2025
8 Дед
Коментиран от #51, #68
12:56 15.08.2025
9 иска ми се
12:56 15.08.2025
10 баш прилича
До коментар #4 от "Обикновен":на арабин с бг име
Коментиран от #15
12:56 15.08.2025
11 5678
До коментар #5 от "🌈🌈🌈":Във фЛАГман бг има и негова снимка
12:56 15.08.2025
12 Сила
12:57 15.08.2025
13 Сталин
12:58 15.08.2025
14 Историк
12:58 15.08.2025
16 Сила
До коментар #5 от "🌈🌈🌈":Футболистче , локално селско мутренце ....класика , гледа лошо , с чантичка на врата и анцуг , оскубани вежди ....провинциално тарикатче , на мама и тате детенцето !!!
13:00 15.08.2025
17 Дойче зеле
Коментиран от #72
13:00 15.08.2025
18 Присъда
13:01 15.08.2025
19 Ники Пънчев
13:01 15.08.2025
20 Баленсиаги али бали брадички
13:01 15.08.2025
21 Сега очакваме
13:01 15.08.2025
22 Да се
До коментар #6 от "Яко друсан":Обеси публично и да виси поне месец пред онези 240 малооумника.
Коментиран от #34, #44
13:01 15.08.2025
24 интересно
Коментиран от #29, #33
13:02 15.08.2025
25 Киро Сводника
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ромът е спиртна напитка. На мен не ми прилича на спиртна напитка. Това е циганин.
13:02 15.08.2025
26 Чист бг де бил
13:03 15.08.2025
27 Боруна Лом
Коментиран от #38
13:03 15.08.2025
28 Чорбара
13:03 15.08.2025
29 Глоба
До коментар #24 от "интересно":1 година условно с 3 години изпитателен срок.
Той е на някой наш човек детето
13:04 15.08.2025
30 Гадняр
13:05 15.08.2025
31 Момчето
13:05 15.08.2025
33 Ами
До коментар #24 от "интересно":На първо време ще му леят куршум ,че се уплашило детето ,а после ще му точат баковата сметка
13:06 15.08.2025
34 Яко друсан
До коментар #22 от "Да се":Ако се беси трябва да виси с главата на долу.
Много по добре ще изглежда
13:07 15.08.2025
35 гошо
13:07 15.08.2025
36 бай Митко
Новото поколение, бъдещето на територията България!
13:08 15.08.2025
37 Маугли
13:09 15.08.2025
38 бай Митко
До коментар #27 от "Боруна Лом":Някой да е виждал циганин в учебен автомобил?
Коментиран от #69
13:11 15.08.2025
39 КАТ
13:13 15.08.2025
40 Благой от СОФстрой
13:13 15.08.2025
42 Никси
днес е ГОЛЯМА БОГОРОДИЦА "ДЕВА МАРИЯ" !!!.
13:14 15.08.2025
43 Дика
13:14 15.08.2025
44 И до него
До коментар #22 от "Да се":Двата бидона. Конфискация на всичко и изселване от държавата.
13:16 15.08.2025
45 Ще призная че има
Коментиран от #60
13:16 15.08.2025
47 ООрана държава
13:16 15.08.2025
49 Не е в шие
До коментар #1 от "Последния Софиянец":така че не е ром.
Ако беше в шише щеше да е ром.
13:16 15.08.2025
50 Не са само cиганитe
13:17 15.08.2025
51 Мхм
До коментар #8 от "Дед":В бг е така дават се пари без за се търси качество като при учители и лекари
13:18 15.08.2025
52 Риболовеца
Коментиран от #65
13:18 15.08.2025
53 Коментар до 7
До коментар #7 от "заслужават си го щом са си мълчали":Е тия кифлите, ще разберат / ако оцелеят
какво е да се храниш през тръбичка и да прохождаш отново.
Гарантирано са се хилили на скоростта на баткото
Гадното е че са римляни /най вероятно/ и ще си осигурят пожизнен ТЕЛК
13:19 15.08.2025
54 Спят ли контролните органи
Коментиран от #63
13:20 15.08.2025
55 Еееррр
До коментар #5 от "🌈🌈🌈":Ама тати не дава
13:20 15.08.2025
56 Който може
13:22 15.08.2025
57 Силиций
13:22 15.08.2025
58 Васил
13:24 15.08.2025
59 няма начин
13:25 15.08.2025
60 Глоба
До коментар #45 от "Ще призная че има":Година условно с 3 год изпитателен срок
Той е момче на наши хора
13:27 15.08.2025
61 Коко
Купена диплома за лекар - законен убиец!
Купена книжка за водач на мпс - сигурен убиец по пътищата!
И да , голяма част от вината за убийствата по пътищата носят ,така наречените "инструктори"
Наскоро техен представител плачеше с крокодилски сълзи по телевизията, колко бил ниско платен техният труд
Проста сметка: дест курсиста за месец, по хиляда лева на курсист - дест хиляди лева!
А ако сложим и таксите за скъсан курсист, за допълнителни часове и т.н. , излиза , че не е чак толкова зле, да си инструтор .
Сега , ако наистина шишковците искат(което е невъзможно) да въведът някакъв ред - школата която е издала книжката на джигита - пулна проверка.
По колко курсиста вади на месец, камерите в учебната кола работят ли, как се е предст6авил на изпита!
Държавата, е по-силна от всяка мафия или ОПГ.
Но в нашата Родина , "държавата" липсва.
13:27 15.08.2025
62 за съжаление
13:29 15.08.2025
63 Папуц
До коментар #54 от "Спят ли контролните органи":Не бе, как ще спят - те ни контролират!
Излишната структора КАТ ,от години не изпълнява задълженията си.
А те са : Да осигорява БЕЗОПАСТНОС на движението по пътищата.
Интересното е , че колко по-нови коли си копуват, и колкото по-големи заплати получават ушевите - толкова повече катастрофи с фатален край има!
ФАКТ!!!
13:32 15.08.2025
64 Алоис
До коментар #32 от "Сиганин":Дрипав м@нгал си ти. На дезинфектант!
13:34 15.08.2025
65 КОЙчо
До коментар #52 от "Риболовеца":Да де, ама съдията казва , че високата скорост не е предпоставка за смърт на пътя - било НЕУМИШЛЕНО престъпление!
Е, след като си погледна банковата сметка де!
13:34 15.08.2025
66 Наивник на средна възраст
13:35 15.08.2025
67 Кафе
13:37 15.08.2025
68 Всичко
До коментар #8 от "Дед":Няма значение кой е инструктира, всички вземат кеш,да си купиш книжка е дреболия,а индианец на учебна кола още не съм виждал
13:40 15.08.2025
69 Боруна Лом
До коментар #38 от "бай Митко":НИКОИИИИИЙЙЙЙЙ! И НЯМА ДА ВИДИМ!НА ТОЗИ ДА МУ ВИДЯТ ИНСТРУКТОРА И ПРОВЕРЯВАЩИЯТ,,,,ИЗПИТА,,,!
13:40 15.08.2025
71 Направо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Си е циганин
13:41 15.08.2025
72 Хотелиерство
До коментар #17 от "Дойче зеле":Кат са в храстите,мишкуват
13:42 15.08.2025
73 Значи
13:43 15.08.2025
74 С И С
13:45 15.08.2025
75 Георги Първанович
13:49 15.08.2025