Кой е Виктор Илиев - виновникът за тежката катастрофа в София ВИДЕО 18+

15 Август, 2025 12:52 6 941 75

Един човек загина, а шестима бяха ранени при инцидента

Кой е Виктор Илиев - виновникът за тежката катастрофа в София ВИДЕО 18+ - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ето го Виктор Илиев, младежът причинил тежка катастрофа между лек автомобил и автобус на градския транспорт в София тази нощ.

Един човек загина, а шестима бяха ранени при инцидента.

Сигнал за инцидента е подаден около 01:46 ч. на телефон 112.

Виктор, водачът на автомобила, е на 21-години. Получил е шофьорска книжка на 1 август. В рамките на две седмици той вече има шест фиша за нарушения на пътя.

Трима от пътуващите в леката кола са настанени в болница. Водачът е със счупена ръка, а двама от пътниците са в най-тежко състояние с опасност за живота.

Същото е състоянието и на шофьора на автобуса. Останалите пострадали са с различни травми, а един мъж бе освободен за домашно лечение


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    98 3 Отговор
    Прилича ми на ром.

    Коментиран от #23, #25, #49, #71

    12:53 15.08.2025

  • 2 Виж пилотаж самообиец

    45 1 Отговор
    Това е Ауди може би S5 над 300 коня !

    12:54 15.08.2025

  • 3 милчо

    75 1 Отговор
    Чист мамелюк...

    12:54 15.08.2025

  • 4 Обикновен

    76 2 Отговор
    Римлянин

    Коментиран от #10

    12:54 15.08.2025

  • 5 🌈🌈🌈

    69 0 Отговор
    Покажете снимката на онзи с АТВ-то.

    Коментиран от #11, #16, #55

    12:55 15.08.2025

  • 6 Яко друсан

    66 0 Отговор
    Стига с глобите и условните присъди!
    Тояги на голо и то публично.

    Коментиран от #22

    12:55 15.08.2025

  • 7 заслужават си го щом са си мълчали

    32 0 Отговор
    Трима от пътуващите в леката кола са настанени в болница.

    Коментиран от #53

    12:56 15.08.2025

  • 8 Дед

    65 1 Отговор
    Кой му е инструктора, в коя школа се учил да кара? Рейтинговайте ги, защото видно на нищо не са го научили.

    Коментиран от #51, #68

    12:56 15.08.2025

  • 9 иска ми се

    68 0 Отговор
    Още днес да се овеси на площада !!!

    12:56 15.08.2025

  • 10 баш прилича

    66 2 Отговор

    До коментар #4 от "Обикновен":

    на арабин с бг име

    Коментиран от #15

    12:56 15.08.2025

  • 11 5678

    30 0 Отговор

    До коментар #5 от "🌈🌈🌈":

    Във фЛАГман бг има и негова снимка

    12:56 15.08.2025

  • 12 Сила

    86 0 Отговор
    Единия полицейско синче , другото цигане .....ОЩЕ ЛИ НЯКОЙ ПРОДЪЛЖАВА ДА ВЯРВА В СВЕТЛОТО БЪДЕЩЕ НА ТЕРИТОРИЯТА !!!! ????!!!! Това са новите българи , харесват ли ви , искате ли децата ви да живеят сред тях ???!!!???

    12:57 15.08.2025

  • 13 Сталин

    49 11 Отговор
    Типична мутра от Гроб ,Гроб са тумора на България и трябва тези негодници с техния идол Тиквата да бъдат ликвидирани от генетичния материал на България,тези изроди съсипаха напълно България

    12:58 15.08.2025

  • 14 Историк

    29 0 Отговор
    На гилотината!

    12:58 15.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сила

    55 0 Отговор

    До коментар #5 от "🌈🌈🌈":

    Футболистче , локално селско мутренце ....класика , гледа лошо , с чантичка на врата и анцуг , оскубани вежди ....провинциално тарикатче , на мама и тате детенцето !!!

    13:00 15.08.2025

  • 17 Дойче зеле

    28 2 Отговор
    КАТ отсъстват от града,някакви измислени "акции" и нищо!

    Коментиран от #72

    13:00 15.08.2025

  • 18 Присъда

    45 0 Отговор
    На шофиорчета трябва да се даде смъртна присъда без право на обжалване. И за всички корумпирани, които са спомогнали за взимането на книжка от наркоманчето. За масовия убиец който уби 3 човека в кафене също.

    13:01 15.08.2025

  • 19 Ники Пънчев

    20 1 Отговор
    И нека триенето на кoментари да започне, хм, хм... сега!

    13:01 15.08.2025

  • 20 Баленсиаги али бали брадички

    35 1 Отговор
    Вътре е пищяла чалгата бързал е за чалгите в студения

    13:01 15.08.2025

  • 21 Сега очакваме

    41 2 Отговор
    Лгбт да скочат е негова защита. Щото е от етноса.

    13:01 15.08.2025

  • 22 Да се

    39 0 Отговор

    До коментар #6 от "Яко друсан":

    Обеси публично и да виси поне месец пред онези 240 малооумника.

    Коментиран от #34, #44

    13:01 15.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 интересно

    23 0 Отговор
    Каква ще бъде "реакцията" на правораздаването и т.н. законотворци.

    Коментиран от #29, #33

    13:02 15.08.2025

  • 25 Киро Сводника

    57 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ромът е спиртна напитка. На мен не ми прилича на спиртна напитка. Това е циганин.

    13:02 15.08.2025

  • 26 Чист бг де бил

    20 5 Отговор
    със стиснато патриотарско юмруче

    13:03 15.08.2025

  • 27 Боруна Лом

    46 0 Отговор
    ВСИЧКИ ЦИГАНИ ТРЯБВА ДА ИМ СЕ ЗАБРАНИ ДА СЕ КАЧВАТ В АВТОМОБИЛИ И ТАКСИТА!НА ВСИЧКИ СА ИМ КУПЕНИ КНИЖКИТЕ!

    Коментиран от #38

    13:03 15.08.2025

  • 28 Чорбара

    15 1 Отговор
    Нали новия закон таквози щеше ама май НЕ?

    13:03 15.08.2025

  • 29 Глоба

    16 1 Отговор

    До коментар #24 от "интересно":

    1 година условно с 3 години изпитателен срок.

    Той е на някой наш човек детето

    13:04 15.08.2025

  • 30 Гадняр

    22 0 Отговор
    Откакто пуснаха зрънчо Зайо Байо с подарък шофьорска книжка е опасно да вървиш по тротоарите, да се возиш в автобус, а за шофиране да не говорим...

    13:05 15.08.2025

  • 31 Момчето

    24 0 Отговор
    взема книжка, преди две седмици... ама иначе си кара отдавна. И на рейс да се качи, може.

    13:05 15.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ами

    22 0 Отговор

    До коментар #24 от "интересно":

    На първо време ще му леят куршум ,че се уплашило детето ,а после ще му точат баковата сметка

    13:06 15.08.2025

  • 34 Яко друсан

    21 0 Отговор

    До коментар #22 от "Да се":

    Ако се беси трябва да виси с главата на долу.
    Много по добре ще изглежда

    13:07 15.08.2025

  • 35 гошо

    20 3 Отговор
    Сиганска гнас /гласоподавател на 2те сфини от ДПС и ГЕРБ/.

    13:07 15.08.2025

  • 36 бай Митко

    31 0 Отговор
    Тази снимка на малоумния Виктор убил един и ранил шест човека при ПТП е еднотипна със снимката във Флагман на другия малоумник Николай ранил шест човека при ПТП в Слънчака, и двамата със свити в лактите ръце и стиснати юмруци!
    Новото поколение, бъдещето на територията България!

    13:08 15.08.2025

  • 37 Маугли

    10 0 Отговор
    До колкото се разбра НЕ Е МОГЪЛ да вземе завоя на кръстовището?

    13:09 15.08.2025

  • 38 бай Митко

    33 0 Отговор

    До коментар #27 от "Боруна Лом":

    Някой да е виждал циганин в учебен автомобил?

    Коментиран от #69

    13:11 15.08.2025

  • 39 КАТ

    19 0 Отговор
    Тоя циганин не може да чете. Как тогава е научил ЗДП и ППЗДП?

    13:13 15.08.2025

  • 40 Благой от СОФстрой

    13 0 Отговор
    Излъчване на типично бегейче ама от някое от гетата!

    13:13 15.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Никси

    5 0 Отговор
    МАРЧЕ ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН МАРЧЕ , ей пуснете Марчето да ходи да почива и довечера да Празнува
    днес е ГОЛЯМА БОГОРОДИЦА "ДЕВА МАРИЯ" !!!.

    13:14 15.08.2025

  • 43 Дика

    11 0 Отговор
    Кой да е, поредния малоумник.

    13:14 15.08.2025

  • 44 И до него

    10 0 Отговор

    До коментар #22 от "Да се":

    Двата бидона. Конфискация на всичко и изселване от държавата.

    13:16 15.08.2025

  • 45 Ще призная че има

    16 0 Отговор
    подобие на държава ако тоя команч влезе след две седмици в затвора за 20 години.

    Коментиран от #60

    13:16 15.08.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ООрана държава

    23 0 Отговор
    Нали новите шоферчера нямаше да могат да карат нощем, трябваше да са с придружител и да карат малолитражки.... Ко стана бе герп?

    13:16 15.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Не е в шие

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    така че не е ром.
    Ако беше в шише щеше да е ром.

    13:16 15.08.2025

  • 50 Не са само cиганитe

    14 2 Отговор
    Не са само cиганитe мал0умни!!! Георги Семерджиев , който отнесе две млади момичета на Черни връх си е чистокръвен бял българин!!! Пр0ст0тията и наглостта не подбира по цвят!!!

    13:17 15.08.2025

  • 51 Мхм

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дед":

    В бг е така дават се пари без за се търси качество като при учители и лекари

    13:18 15.08.2025

  • 52 Риболовеца

    15 0 Отговор
    Забележете огромната скорост на автомобила. Това е живо убийство на хора.

    Коментиран от #65

    13:18 15.08.2025

  • 53 Коментар до 7

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "заслужават си го щом са си мълчали":

    Е тия кифлите, ще разберат / ако оцелеят

    какво е да се храниш през тръбичка и да прохождаш отново.
    Гарантирано са се хилили на скоростта на баткото
    Гадното е че са римляни /най вероятно/ и ще си осигурят пожизнен ТЕЛК

    13:19 15.08.2025

  • 54 Спят ли контролните органи

    13 0 Отговор
    Контролните органи спят ли? 6 фиша за 2 седмици ? Че този си е сериен джигит! Вкарват го в черния списък / нищо расистко не намеквам/ и да го издирят за обяснения!!! Ясно е, че не може да са навсякъде и по всяко време, ама профилактирането на такива им е по силите и в задълженията....

    Коментиран от #63

    13:20 15.08.2025

  • 55 Еееррр

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "🌈🌈🌈":

    Ама тати не дава

    13:20 15.08.2025

  • 56 Който може

    7 0 Отговор
    да се маха от бантистана, иначе това ни чака всички, които не можем

    13:22 15.08.2025

  • 57 Силиций

    6 0 Отговор
    Фотографията е най-вероятно от обичайната му среда за "развитие на личността" ?

    13:22 15.08.2025

  • 58 Васил

    3 0 Отговор
    Такива закони не ги ловят плащат си са на СВОБОДА!

    13:24 15.08.2025

  • 59 няма начин

    6 0 Отговор
    Няма правилен начин по тия земи управляваш по правилата.....кредит си кротко в автобуса.....ходиш по тротоара с децата си в курортен комплекс......навсякъде се намира некъв изрод да те затрие.............Спаси и сохрани , Пресвета Богородице !!!

    13:25 15.08.2025

  • 60 Глоба

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ще призная че има":

    Година условно с 3 год изпитателен срок

    Той е момче на наши хора

    13:27 15.08.2025

  • 61 Коко

    5 0 Отговор
    Когато ви казват , че корупцията убива - да знаете че е вярно.
    Купена диплома за лекар - законен убиец!
    Купена книжка за водач на мпс - сигурен убиец по пътищата!
    И да , голяма част от вината за убийствата по пътищата носят ,така наречените "инструктори"
    Наскоро техен представител плачеше с крокодилски сълзи по телевизията, колко бил ниско платен техният труд
    Проста сметка: дест курсиста за месец, по хиляда лева на курсист - дест хиляди лева!
    А ако сложим и таксите за скъсан курсист, за допълнителни часове и т.н. , излиза , че не е чак толкова зле, да си инструтор .
    Сега , ако наистина шишковците искат(което е невъзможно) да въведът някакъв ред - школата която е издала книжката на джигита - пулна проверка.
    По колко курсиста вади на месец, камерите в учебната кола работят ли, как се е предст6авил на изпита!
    Държавата, е по-силна от всяка мафия или ОПГ.
    Но в нашата Родина , "държавата" липсва.

    13:27 15.08.2025

  • 62 за съжаление

    4 0 Отговор
    простoтията убива... за 35 години ДЕМOкрация това, което постигнахме е тотално опрoстачване на населението... образование под нулата, корупция и безнаказаност ... а от образованието тръгва всичко ... на прoст човек каквито и наказания да му измислиш е все тая щото не може да ги смели мисловно ,,, в тази ситуация единственото, което заслужава тоя льохмaн е в рамките на месец да му е приключило делото и да го набутaш за 20 години в кауша, ама не да лежи а да диша прашолията в някоя мина, докато си изкашля дробовете... да ама вече ни има нормален съд ни има мини, щото имаме Хeлзински комитет а и сме много EКО европейци...

    13:29 15.08.2025

  • 63 Папуц

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Спят ли контролните органи":

    Не бе, как ще спят - те ни контролират!
    Излишната структора КАТ ,от години не изпълнява задълженията си.
    А те са : Да осигорява БЕЗОПАСТНОС на движението по пътищата.
    Интересното е , че колко по-нови коли си копуват, и колкото по-големи заплати получават ушевите - толкова повече катастрофи с фатален край има!
    ФАКТ!!!

    13:32 15.08.2025

  • 64 Алоис

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Сиганин":

    Дрипав м@нгал си ти. На дезинфектант!

    13:34 15.08.2025

  • 65 КОЙчо

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Риболовеца":

    Да де, ама съдията казва , че високата скорост не е предпоставка за смърт на пътя - било НЕУМИШЛЕНО престъпление!
    Е, след като си погледна банковата сметка де!

    13:34 15.08.2025

  • 66 Наивник на средна възраст

    4 0 Отговор
    Леката кола „Ауди“ е управлявана от 21-годишния Виктор Илиев – криминално проявен, с няколко регистрации в системата на МВР за различни нарушения, от кражби до глобяване за това, че не носел документи за самоличност. Според запознати младият циганин живее в столичния квартал “Факултета” по-точно в “Виетнамските Общежития” в столицата и получава шофьорската си книжка на 1 август. За две седмици е натрупал шест фиша за нарушения. Виктор е учил до 6 клас в Професионална гимназия по транспорт – София. Справка на медията ни показва още, че Виктор е женен за Веса Александрова, която има дете от него и също живее с него и родителите му.

    13:35 15.08.2025

  • 67 Кафе

    5 0 Отговор
    Нема страшно индианците ще видят сметката на бледоликите,следващите пет десет години ще са решаващи

    13:37 15.08.2025

  • 68 Всичко

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дед":

    Няма значение кой е инструктира, всички вземат кеш,да си купиш книжка е дреболия,а индианец на учебна кола още не съм виждал

    13:40 15.08.2025

  • 69 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "бай Митко":

    НИКОИИИИИЙЙЙЙЙ! И НЯМА ДА ВИДИМ!НА ТОЗИ ДА МУ ВИДЯТ ИНСТРУКТОРА И ПРОВЕРЯВАЩИЯТ,,,,ИЗПИТА,,,!

    13:40 15.08.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Направо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Си е циганин

    13:41 15.08.2025

  • 72 Хотелиерство

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дойче зеле":

    Кат са в храстите,мишкуват

    13:42 15.08.2025

  • 73 Значи

    2 0 Отговор
    за Ауди има, за зъби не сега

    13:43 15.08.2025

  • 74 С И С

    1 0 Отговор
    Роднините на потърпевшите с пълно право могат да се ....САМОРАСПРАВЯТ с това ГОВЕДО и да го докарат до КОМА.

    13:45 15.08.2025

  • 75 Георги Първанович

    1 0 Отговор
    Сиганетата по принцип масово са дебилни. При тях първичното и физиологията са генно заложени. А колко от тях имат шофьорски книжки без да са сядали в учебен автомобил бог знае, но не и министърът на вътрешните работи.

    13:49 15.08.2025

