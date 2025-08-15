"Войната е крайно брутална": колумбийски наемници в Украйна

В Колумбия мъжът изкарвал по 400 долара, а Украйна плащала по 3000. Затова Джейкъб станал наемник, но дори не подозирал какво го очаква. "Войната е крайно брутална", казва той. Да разказва за нея също се оказало опасно.

Джейкъб редовно публикува клипове от фронта в Украйна в своя профил в ТикТок. Той е един от вероятно стотиците колумбийци, които се бият там. Привлякла го е заплатата - Украйна плаща 3000 долара месечно, разказва той пред АРД. Като войник в Колумбия е изкарвал едва 400 долара.

Войната в Украйна е брутална

Въпреки доброто заплащане Джейкъб не издържа повече от шест месеца в Украйна, защото войната е крайно брутална: „Когато украинците изпратят шест дрона, руснаците отговарят със 150“, споделя той пред германската обществено-правна медия.

Мъжът сега се укрива в родната си държава, защото е получил смъртни заплахи. Заради разказите от войната, които споделя в социалните мрежи, той е навредил на бизнеса на посредниците, които набират наемници от Колумбия.

Войници от южноамериканската страна са замесени в конфликти по целия свят - например в Судан или като наемници на мексиканските картели. В миналото те са се сражавали дори в Афганистан и Ирак.

Наемниците от Колумбия са имали опит от гражданската война

Много от тях са бивши войници, които са участвали в десетилетните конфликти в родината си и са натрупали опит. Леви партизани се бият в определи райони на Колумбия срещу десни паравоенни групировки и срещу армията на страната. Самият Джейкъб също се е сражавал срещу партизански групи и наркокартели.

Украйна нарича мъже като него „доброволци“, а не наемници. Кандидатстването в чуждестранния легион на Украйна изглежда изключително лесно – достатъчно е да нямаш криминално досие, хронични заболявания и да си с подходящ опит. Джейкъб разказва, че е бил на фронта и е работил като санитар. Но конфликтът в Колумбия е безобиден в сравнение с войната в Украйна. Той е видял много свои другари да умират. „Там се борят срещу световна сила“, казва той.

Друг завърнал се от Украйна боец, който желае да остане анонимен, разказва, че едва е оцелял. „Земята е минирана, а във въздуха кръжат дронове. Когато войниците се опитват да приберат телата на загиналите си другари, те са атакувани. Сценарият е като в холивудски военен филм“, споделя мъжът пред АРД.

Бизнес с живота и смъртта

Президентът на Колумбия Густаво Петро иска да предприеме мерки срещу този бизнес. За него наемничеството е вид трафик на хора, който той иска да забрани със закон.

АРД разговаря със Сиело Пас, съпруга на наемник, който в момента е в плен. Мъжът ѝ Хосе Медина изкарва твърде малко пари в родния Попаян - град в западна Колумбия. Семейството му си построило къща, но не можело да изплаща задълженията към банката. Затова той избрал да замине за Украйна. Там обаче се среща очи в очи със смъртта, разказва за дронове и тежки артилерийски удари. Мъжът решава да се върне у дома. При междинно кацане във Венецуела обаче е задържан. Авторитарният лидер на страната Николас Мадуро е съюзник на Путин, затова той предава колумбиеца на руснаците.

Руският пропаганден канал Russia Today разпространява снимки на Хосе Медина с белезници. Селия Пас не знае кога отново ще види съпруга си. Ако Медина бъде обвинен като наемник, го грози голяма присъда. „Те затвориха и нас - семейството ми, децата ми“, казва тя. „Не намираме мир. Много е трудно.“

"Пушечно месо"

Наскоро роднини на наемници протестираха в колумбийската столица Богота. Те нямат достатъчно информация за съдбата на колумбийските бойци в чужбина. Изключително трудно е да бъдат върнати и телата на загиналите. Джейкъб съветва своите сънародници да не заминават за Украйна. „Те не бива да се поддават на обещанията за добро заплащане. Колумбийците често са използвани като пушечно месо, а посредниците търгуват с живота и смъртта“, казва мъжът пред АРД.