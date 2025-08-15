"Войната е крайно брутална": колумбийски наемници в Украйна

В Колумбия мъжът изкарвал по 400 долара, а Украйна плащала по 3000. Затова Джейкъб станал наемник, но дори не подозирал какво го очаква. "Войната е крайно брутална", казва той. Да разказва за нея също се оказало опасно.
Джейкъб редовно публикува клипове от фронта в Украйна в своя профил в ТикТок. Той е един от вероятно стотиците колумбийци, които се бият там. Привлякла го е заплатата - Украйна плаща 3000 долара месечно, разказва той пред АРД. Като войник в Колумбия е изкарвал едва 400 долара.
Войната в Украйна е брутална
Въпреки доброто заплащане Джейкъб не издържа повече от шест месеца в Украйна, защото войната е крайно брутална: „Когато украинците изпратят шест дрона, руснаците отговарят със 150“, споделя той пред германската обществено-правна медия.
Мъжът сега се укрива в родната си държава, защото е получил смъртни заплахи. Заради разказите от войната, които споделя в социалните мрежи, той е навредил на бизнеса на посредниците, които набират наемници от Колумбия.
Войници от южноамериканската страна са замесени в конфликти по целия свят - например в Судан или като наемници на мексиканските картели. В миналото те са се сражавали дори в Афганистан и Ирак.
Наемниците от Колумбия са имали опит от гражданската война
Много от тях са бивши войници, които са участвали в десетилетните конфликти в родината си и са натрупали опит. Леви партизани се бият в определи райони на Колумбия срещу десни паравоенни групировки и срещу армията на страната. Самият Джейкъб също се е сражавал срещу партизански групи и наркокартели.
Украйна нарича мъже като него „доброволци“, а не наемници. Кандидатстването в чуждестранния легион на Украйна изглежда изключително лесно – достатъчно е да нямаш криминално досие, хронични заболявания и да си с подходящ опит. Джейкъб разказва, че е бил на фронта и е работил като санитар. Но конфликтът в Колумбия е безобиден в сравнение с войната в Украйна. Той е видял много свои другари да умират. „Там се борят срещу световна сила“, казва той.
Друг завърнал се от Украйна боец, който желае да остане анонимен, разказва, че едва е оцелял. „Земята е минирана, а във въздуха кръжат дронове. Когато войниците се опитват да приберат телата на загиналите си другари, те са атакувани. Сценарият е като в холивудски военен филм“, споделя мъжът пред АРД.
Бизнес с живота и смъртта
Президентът на Колумбия Густаво Петро иска да предприеме мерки срещу този бизнес. За него наемничеството е вид трафик на хора, който той иска да забрани със закон.
АРД разговаря със Сиело Пас, съпруга на наемник, който в момента е в плен. Мъжът ѝ Хосе Медина изкарва твърде малко пари в родния Попаян - град в западна Колумбия. Семейството му си построило къща, но не можело да изплаща задълженията към банката. Затова той избрал да замине за Украйна. Там обаче се среща очи в очи със смъртта, разказва за дронове и тежки артилерийски удари. Мъжът решава да се върне у дома. При междинно кацане във Венецуела обаче е задържан. Авторитарният лидер на страната Николас Мадуро е съюзник на Путин, затова той предава колумбиеца на руснаците.
Руският пропаганден канал Russia Today разпространява снимки на Хосе Медина с белезници. Селия Пас не знае кога отново ще види съпруга си. Ако Медина бъде обвинен като наемник, го грози голяма присъда. „Те затвориха и нас - семейството ми, децата ми“, казва тя. „Не намираме мир. Много е трудно.“
"Пушечно месо"
Наскоро роднини на наемници протестираха в колумбийската столица Богота. Те нямат достатъчно информация за съдбата на колумбийските бойци в чужбина. Изключително трудно е да бъдат върнати и телата на загиналите. Джейкъб съветва своите сънародници да не заминават за Украйна. „Те не бива да се поддават на обещанията за добро заплащане. Колумбийците често са използвани като пушечно месо, а посредниците търгуват с живота и смъртта“, казва мъжът пред АРД.
2 Путин с токчетата от земята:
Коментиран от #28, #64
17:25 15.08.2025
3 Уса
Коментиран от #16
17:25 15.08.2025
4 Фикрет
И те се хванали там
Коментиран от #44
17:25 15.08.2025
5 Добра фантазия
До коментар #1 от "АХАХАХА ПЪССЛЕРРРРР":И кой ще му позволи на този см0 т а ня к?
17:27 15.08.2025
6 пращайте по една заплата всеки месец пом
така ни нареди нашия тагаренко да ви пращаме пари и техника
и още тоя тагаренко не е във затвора виждате ли?
17:28 15.08.2025
7 Сатана Z
Хосе явно е късметлия.... засега
Коментиран от #21
17:28 15.08.2025
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
казах
за бг бебетата може да събирате още капачки
Коментиран от #26, #29
17:28 15.08.2025
9 Механик
17:29 15.08.2025
10 гост
Коментиран от #12
17:30 15.08.2025
11 Я стига бе
Не думайте и си трайте. Много журналета на хранилка са за затвора, за премълчаване на фактите !
17:33 15.08.2025
12 Механик
До коментар #10 от "гост":Ааа, нема проблем. В Колима има място за много готвачи и санитари.
Там местните ЗЕК-ове ги приемат много ентусиазирано и ги обгрижват сериозно. Доволни ще останат наемниците.
17:34 15.08.2025
13 А така, видяхте ли
Коментиран от #17
17:35 15.08.2025
14 БПФ
Да са мислили тия лиглювци, преди да отидат да се бият срещу Русия, това да не им е да тичат из джунглата с раница кока на гърба?
Апропо, нали укрите имаха надмощие поне в дроновете? Тия колумбийци защо разказват друго?
Коментиран от #31, #40
17:35 15.08.2025
15 DW - Пропаганден машинен
17:36 15.08.2025
17 А тези
До коментар #13 от "А така, видяхте ли":посредниците, които набират наемници от Колумбия за украинската хунта дали са санкционирани от ЕС и ЕК ? Да не би случайно да са свързани с престъпното НАТО?
Коментиран от #51, #53
17:37 15.08.2025
18 В В.П.
17:37 15.08.2025
19 5% от БВП за смърт
17:38 15.08.2025
20 В В.П.
17:39 15.08.2025
21 Сульо
До коментар #7 от "Сатана Z":Това е присъщо на варварите!
17:39 15.08.2025
22 Урсулана
за закупуване на американски оръжия за да се води война до Последния украинец!
17:39 15.08.2025
23 В В.П.
17:40 15.08.2025
25 БПФ
До коментар #1 от "АХАХАХА ПЪССЛЕРРРРР":Хахаха, удрят ги руснаците постоянно !!! Май забравяш как съвсем скоро потопиха цял кораб с оръжие? Или как взривиха огромни количества снаряди с обеднен уран от британските мерзавци преди изобщо да стигнат до фронта? Или как с един удар унищожиха две установки Пейтриът, пътуващи към Киев?
Путин нз какво има, ама ти нямаш нищо в тимбeрицата...
Коментиран от #35
17:40 15.08.2025
27 В В.П.
17:41 15.08.2025
28 и като се събуди
До коментар #2 от "Путин с токчетата от земята:":краката отвити ли бяха?
17:42 15.08.2025
29 Културен Антрополог
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":За украинците 4 хотели и 2000 евро в пачки и стотачки
за БГ бебета събираъ те капачки
Коментиран от #47
17:42 15.08.2025
30 сериозен
17:42 15.08.2025
32 В Колумбия
17:43 15.08.2025
33 пешо
Коментиран от #38
17:44 15.08.2025
34 В В.П.
17:45 15.08.2025
35 ФАБ -??
До коментар #25 от "БПФ":Тези центаджийчета не могат да четат добре и да разбират новините, само копипейст пишат каквото им пратят и даже не разбират какво са написали..
17:45 15.08.2025
38 Отговор
До коментар #33 от "пешо":От панелените фашаги !
17:47 15.08.2025
39 Защо
До коментар #31 от "Тихо бе пръдльо":Второкласното актьорче не е в Аляска ? Щото е пътник без обратен билет !
17:49 15.08.2025
40 А бре
До коментар #14 от "БПФ":Ви не измряхте ли бре? Щом си БПФ,заминавай да бориш с фашагите в Кремъл!! А защо си пропуснал К......не ти стиска май ,а.......
17:49 15.08.2025
41 Абе да ви кажа
17:50 15.08.2025
43 В В.П.
17:51 15.08.2025
44 друго пише в тази статия
До коментар #4 от "Фикрет":Стова въпрос за колумбийски наемници на страната на Украйна. Аз лично се съмнявам, че им плащат обещаното. Или целта е да ги пратят там откъдето няма връщане. С какъв акъл тръгбали да пътуват 9000 км за да воюват? Дано тази война на наемници и дронове да свърши час по-скоро!
17:51 15.08.2025
45 Заминавай бе пръдльо
До коментар #31 от "Тихо бе пръдльо":Да се биеш срещу Русия. Кво драскаш тук
17:53 15.08.2025
46 не може да бъде
Коментиран от #55
17:54 15.08.2025
47 Ахааааа
До коментар #29 от "Културен Антрополог":А за вас НИЩО! ТОЧНО ТАКА ТРЯБВА!!
17:54 15.08.2025
48 смотаняк ,
До коментар #31 от "Тихо бе пръдльо":Време е да прибираш стадото , не да драскаш по сайтовете !
17:54 15.08.2025
49 Кви 3000 долара бре
17:55 15.08.2025
50 Факти
Коментиран от #66, #76, #79
17:56 15.08.2025
51 А бе кух
До коментар #17 от "А тези":Тези посредници които набират наемници за руската армия,от коя престъпна група са?
17:56 15.08.2025
54 Лелееее...четете ли бе
Коментиран от #59, #70
18:00 15.08.2025
55 Сульоооо
До коментар #46 от "не може да бъде":Е на тебе ли да ги дават парите?? Пари се дават там където е необходимо,а не там където ти кажеш, другар
18:01 15.08.2025
56 Ти не си у ред бе пич
До коментар #53 от "Тихо бе пръдльо":Няма по хубави хора от руснаците
От Крайморие съм до Бургас. И името си мога да ви дам. Руснаци ми купиха 3,4 декара земя по 141 000 евра декара и сега още 1,3 декара приключвам сделка. Още 6 сделки с руснаци имам в годините. Всичко е законно и по банков път през австрийска банка. Руснаците ни направиха заможни хора за което съм им изключително благодарен. От САЩ никога 1 ст. НЕ съм видял обаче
Атлантически тролчета,
засрамете се!
И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО тихо се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей
Коментиран от #68
18:02 15.08.2025
58 Четете ли бе а?
Коментиран от #83
18:06 15.08.2025
59 Тихо бе пръдльо
До коментар #54 от "Лелееее...четете ли бе":Ти четеш ли? Само един украински оператор на дронове праща на онзи свят до 200 ватенки за денонощие.Тази информация с колумбийския военно пленник излиза от руска медия!Следователно е тлъста,мазна долна лъжа!!
Коментиран от #62, #67
18:07 15.08.2025
61 А бе
До коментар #57 от "Милиардите на запада":Путин сам си постави капана,сам скочи него и сам го щракна.Защо запада да не се възползва от тази глупост??
Коментиран от #71
18:11 15.08.2025
62 Нали го пише ДВ бе
До коментар #59 от "Тихо бе пръдльо":Мушмул ! Или и тя стана руска а? Пишат че като пуканки ги пукат братушките тея хурки.
Коментиран от #74
18:11 15.08.2025
63 ъхъ
18:11 15.08.2025
65 Ъхъъъъъ......
Коментиран от #82
18:14 15.08.2025
66 Азиатец
До коментар #50 от "Факти":Размерът винаги има значение, но не само той. Ето в Украйна има 700 000 руснаци, срещу 1 000 000 украинци. А влязоха и стигнаха до Киев за два дни със 150 000 души срещу 300 000 украинци. Руснаците са доброволци, а украинците мобилизирани. 50+ държави дават на Киев пари и оръжие. Помощта за Киев отдавна е надхвърлила по размер ленд-лийза към СССР през Втората световна. И резултатите са плачевни. До вчера - стратегическо поражение на Русия на бойното поле, днес - без Украйна в НАТО и сакън Путин да не вземе прекалено много територии.
Права беше Виктория Нюланд за ЕС.
18:14 15.08.2025
67 ВЛЕЗ В БЛОГА НА КОЛУМБИЕЦА
До коментар #59 от "Тихо бе пръдльо":Бил се 6 месеца кът наемник за ЗЕЛЮ.Пише когато украинците изпратят 4 дрона след 5 минути ръснаците отговарят със 150 ГЪМЖАЩИ НАД НАС...
Коментиран от #80
18:16 15.08.2025
68 А бре
До коментар #56 от "Ти не си у ред бе пич":На кого му пука какво са ти купили тези "хубави хора" бре? Никога не забравяй,че винаги могат да си вземат това което са ти дали и никой не може да ги спре?
18:16 15.08.2025
70 От Влас бе
До коментар #54 от "Лелееее...четете ли бе":Дето горяха автомобилите
18:17 15.08.2025
71 Азиатец
До коментар #61 от "А бе":Западът постави капана през 1990 г. с НАТО НИТО НА ИНЧ НА ИЗТОК. А Путин не е скочил в капана, а го цапардоса здраво. И затова и НАТО, и ЕС вият сега на умряло.
18:19 15.08.2025
73 В Колумбия
18:21 15.08.2025
74 Пръъъъц
До коментар #62 от "Нали го пише ДВ бе":Мушмул е бил баща ти!Ти кое ДВ четеш ,това от Русия ли бе ,"щастливецо"? Руската пропаганда ти представя собствена информация ,като казва че е от ДВ! А ти кълвеш ли кълвеш на гола кука!
18:23 15.08.2025
75 Ами
Носят се слухове, че "лъвоевте на Ким" са ги изяли.
Може да са само слухове ... Но може и наистина да са ги изяли.
18:23 15.08.2025
76 Дядо Йоцо
До коментар #50 от "Факти":Тази война не е за територии, ако беше такава руснаците нямаше два пъти да подписват (Минск 1 и Минск 2) договор за запазване на Украинската държава срещу гаранции за сигурност. Даже и след началото на войната в Истанбул беше взаимно приет подобен договор между Русия и Украйна, НО дойде рошавия представител на Запада и заповяда на украинците "просто да воюват" - цитат.
Коментиран от #84
18:27 15.08.2025
78 чекисть..
18:31 15.08.2025
79 Дядо Йоцо
До коментар #50 от "Факти":Освен това, би ли разказал на нас невежите като как руснаците ще гледат как настъпват армии към тях и няма да им пуснат няколко ракетки. Тези оръжия са създадени точно с тази цел. Ако някой застраши притежателя им. А ако теб лично те мъчат суицидни мисли поговори с психолог, а още по-добре със свещеник.
18:34 15.08.2025
81 Реал Мадрид
18:37 15.08.2025
82 А бре
До коментар #65 от "Ъхъъъъъ......":Ъхъхъхъхъчо ,що не си я положиш тази германска обществено-правна медия на някое по топло и по тъмно място бре?
18:37 15.08.2025
83 Дядо Йоцо
До коментар #58 от "Четете ли бе а?":Много въпроси задаваш, вместо да си хрупаш послушно гмо-то и да кимаш утвърдително
18:38 15.08.2025
84 А бре
До коментар #76 от "Дядо Йоцо":Дядо Йоцо като гледаш,виждаш ли ,виждаш ли бре?
18:39 15.08.2025
85 Милиардите на запада
Нещо неправилно ли има в този коментар? Защо не напишете във вашият сайт, че не сте свободни?
18:48 15.08.2025