Новини
Свят »
Украйна »
"Войната е крайно брутална": колумбийски наемници в Украйна
  Тема: Украйна

"Войната е крайно брутална": колумбийски наемници в Украйна

15 Август, 2025 17:23 3 089 85

  • русия-
  • украйна-
  • войници-
  • наемници

В Колумбия мъжът изкарвал по 400 долара, а Украйна плащала по 3000

"Войната е крайно брутална": колумбийски наемници в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В Колумбия мъжът изкарвал по 400 долара, а Украйна плащала по 3000. Затова Джейкъб станал наемник, но дори не подозирал какво го очаква. "Войната е крайно брутална", казва той. Да разказва за нея също се оказало опасно.

Джейкъб редовно публикува клипове от фронта в Украйна в своя профил в ТикТок. Той е един от вероятно стотиците колумбийци, които се бият там. Привлякла го е заплатата - Украйна плаща 3000 долара месечно, разказва той пред АРД. Като войник в Колумбия е изкарвал едва 400 долара.

Войната в Украйна е брутална

Въпреки доброто заплащане Джейкъб не издържа повече от шест месеца в Украйна, защото войната е крайно брутална: „Когато украинците изпратят шест дрона, руснаците отговарят със 150“, споделя той пред германската обществено-правна медия.

Мъжът сега се укрива в родната си държава, защото е получил смъртни заплахи. Заради разказите от войната, които споделя в социалните мрежи, той е навредил на бизнеса на посредниците, които набират наемници от Колумбия.

Войници от южноамериканската страна са замесени в конфликти по целия свят - например в Судан или като наемници на мексиканските картели. В миналото те са се сражавали дори в Афганистан и Ирак.

Наемниците от Колумбия са имали опит от гражданската война

Много от тях са бивши войници, които са участвали в десетилетните конфликти в родината си и са натрупали опит. Леви партизани се бият в определи райони на Колумбия срещу десни паравоенни групировки и срещу армията на страната. Самият Джейкъб също се е сражавал срещу партизански групи и наркокартели.

Украйна нарича мъже като него „доброволци“, а не наемници. Кандидатстването в чуждестранния легион на Украйна изглежда изключително лесно – достатъчно е да нямаш криминално досие, хронични заболявания и да си с подходящ опит. Джейкъб разказва, че е бил на фронта и е работил като санитар. Но конфликтът в Колумбия е безобиден в сравнение с войната в Украйна. Той е видял много свои другари да умират. „Там се борят срещу световна сила“, казва той.

Друг завърнал се от Украйна боец, който желае да остане анонимен, разказва, че едва е оцелял. „Земята е минирана, а във въздуха кръжат дронове. Когато войниците се опитват да приберат телата на загиналите си другари, те са атакувани. Сценарият е като в холивудски военен филм“, споделя мъжът пред АРД.

Бизнес с живота и смъртта

Президентът на Колумбия Густаво Петро иска да предприеме мерки срещу този бизнес. За него наемничеството е вид трафик на хора, който той иска да забрани със закон.

АРД разговаря със Сиело Пас, съпруга на наемник, който в момента е в плен. Мъжът ѝ Хосе Медина изкарва твърде малко пари в родния Попаян - град в западна Колумбия. Семейството му си построило къща, но не можело да изплаща задълженията към банката. Затова той избрал да замине за Украйна. Там обаче се среща очи в очи със смъртта, разказва за дронове и тежки артилерийски удари. Мъжът решава да се върне у дома. При междинно кацане във Венецуела обаче е задържан. Авторитарният лидер на страната Николас Мадуро е съюзник на Путин, затова той предава колумбиеца на руснаците.

Руският пропаганден канал Russia Today разпространява снимки на Хосе Медина с белезници. Селия Пас не знае кога отново ще види съпруга си. Ако Медина бъде обвинен като наемник, го грози голяма присъда. „Те затвориха и нас - семейството ми, децата ми“, казва тя. „Не намираме мир. Много е трудно.“

"Пушечно месо"

Наскоро роднини на наемници протестираха в колумбийската столица Богота. Те нямат достатъчно информация за съдбата на колумбийските бойци в чужбина. Изключително трудно е да бъдат върнати и телата на загиналите. Джейкъб съветва своите сънародници да не заминават за Украйна. „Те не бива да се поддават на обещанията за добро заплащане. Колумбийците често са използвани като пушечно месо, а посредниците търгуват с живота и смъртта“, казва мъжът пред АРД.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Путин с токчетата от земята:

    9 62 Отговор
    Страх ме е е вееееее крия се, пращам двойници в Аляска ахахаха

    Коментиран от #28, #64

    17:25 15.08.2025

  • 3 Уса

    68 5 Отговор
    Българския народ плаща а не дупката Украйна

    Коментиран от #16

    17:25 15.08.2025

  • 4 Фикрет

    6 56 Отговор
    Путин праща пушещото месо на тълпи
    И те се хванали там

    Коментиран от #44

    17:25 15.08.2025

  • 5 Добра фантазия

    6 24 Отговор

    До коментар #1 от "АХАХАХА ПЪССЛЕРРРРР":

    И кой ще му позволи на този см0 т а ня к?

    17:27 15.08.2025

  • 6 пращайте по една заплата всеки месец пом

    50 5 Отговор
    е па ние пенсионерите нали затова ви пращаме по една пенсия всеки месец? да има със какво да плащате на коломбийците

    така ни нареди нашия тагаренко да ви пращаме пари и техника

    и още тоя тагаренко не е във затвора виждате ли?

    17:28 15.08.2025

  • 7 Сатана Z

    59 4 Отговор
    Хубавото на тази война е ,че Руснаците не взимат наемници за военнопленници а ги убиват на място.
    Хосе явно е късметлия.... засега

    Коментиран от #21

    17:28 15.08.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    48 3 Отговор
    всеки месец да превеждате по една заплата в помощ на усраййна

    казах

    за бг бебетата може да събирате още капачки

    Коментиран от #26, #29

    17:28 15.08.2025

  • 9 Механик

    41 1 Отговор
    Aбе и още работи ще си кажете. Има време. Но като начало и това е добре.

    17:29 15.08.2025

  • 10 гост

    53 1 Отговор
    А бе те всички наемници били санитари и готвачи, пушка не са пипали и барут не са помирисвали !

    Коментиран от #12

    17:30 15.08.2025

  • 11 Я стига бе

    37 3 Отговор
    Че факти много късно разбраха.

    Не думайте и си трайте. Много журналета на хранилка са за затвора, за премълчаване на фактите !

    17:33 15.08.2025

  • 12 Механик

    24 3 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    Ааа, нема проблем. В Колима има място за много готвачи и санитари.
    Там местните ЗЕК-ове ги приемат много ентусиазирано и ги обгрижват сериозно. Доволни ще останат наемниците.

    17:34 15.08.2025

  • 13 А така, видяхте ли

    30 2 Отговор
    Мъжът сега се укрива в родната си държава, защото е получил смъртни заплахи. Заради разказите от войната, които споделя в социалните мрежи, той е навредил на бизнеса на посредниците, които набират наемници от Колумбия за украинската хунта.

    Коментиран от #17

    17:35 15.08.2025

  • 14 БПФ

    30 4 Отговор
    Ох, милата селия: и тях все едно ги били затворили !!! Ти се радвай, че руснаците са показали човещина към мъжът ти и че изобщо е жив !!! 20 години на курорт в Колима ще му се отразят добре.
    Да са мислили тия лиглювци, преди да отидат да се бият срещу Русия, това да не им е да тичат из джунглата с раница кока на гърба?
    Апропо, нали укрите имаха надмощие поне в дроновете? Тия колумбийци защо разказват друго?

    Коментиран от #31, #40

    17:35 15.08.2025

  • 15 DW - Пропаганден машинен

    41 1 Отговор
    Уточнете само, че заплатите на тези наемни убийци се плаща не от Украйна от данъкоплатците на ЕС!

    17:36 15.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 А тези

    28 2 Отговор

    До коментар #13 от "А така, видяхте ли":

    посредниците, които набират наемници от Колумбия за украинската хунта дали са санкционирани от ЕС и ЕК ? Да не би случайно да са свързани с престъпното НАТО?

    Коментиран от #51, #53

    17:37 15.08.2025

  • 18 В В.П.

    24 2 Отговор
    Само трепане за американските циганя.На място

    17:37 15.08.2025

  • 19 5% от БВП за смърт

    20 1 Отговор
    Господинът явно се е сетил, че дървеният костюм няма джобове.

    17:38 15.08.2025

  • 20 В В.П.

    25 2 Отговор
    Утре великата сзщ ще се моли на РФ да не трепат повече окропитеците .Защитен вид са .Ахахаха ..Уникални шизофреници.

    17:39 15.08.2025

  • 21 Сульо

    1 12 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Това е присъщо на варварите!

    17:39 15.08.2025

  • 22 Урсулана

    23 2 Отговор
    Осигурили сме 1,5 млрд. долара от европейски съюзници за Зеленски и Украйна,
    за закупуване на американски оръжия за да се води война до Последния украинец!

    17:39 15.08.2025

  • 23 В В.П.

    19 1 Отговор
    По принцип американците са русофили .обаче има и мърша в стадото..Ножа ,и в казана .

    17:40 15.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 БПФ

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "АХАХАХА ПЪССЛЕРРРРР":

    Хахаха, удрят ги руснаците постоянно !!! Май забравяш как съвсем скоро потопиха цял кораб с оръжие? Или как взривиха огромни количества снаряди с обеднен уран от британските мерзавци преди изобщо да стигнат до фронта? Или как с един удар унищожиха две установки Пейтриът, пътуващи към Киев?
    Путин нз какво има, ама ти нямаш нищо в тимбeрицата...

    Коментиран от #35

    17:40 15.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 В В.П.

    7 4 Отговор
    Разказите на ДВ нямат достоверност .Това е свободна измислица .

    17:41 15.08.2025

  • 28 и като се събуди

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Путин с токчетата от земята:":

    краката отвити ли бяха?

    17:42 15.08.2025

  • 29 Културен Антрополог

    18 3 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    За украинците 4 хотели и 2000 евро в пачки и стотачки
    за БГ бебета събираъ те капачки

    Коментиран от #47

    17:42 15.08.2025

  • 30 сериозен

    24 2 Отговор
    А зелената въшка защо ревеше , че на Русия и помагали северно корейците ? Събрал убитаци от целия Свят , а има претенции към руснаците ...

    17:42 15.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 В Колумбия

    4 2 Отговор
    Средната месечна нетна заплата (след данък) 626 BGN 1,506,000 COP 374 USD 320 EUR

    17:43 15.08.2025

  • 33 пешо

    17 1 Отговор
    от къде взема пари украйна да плаща тия заплати

    Коментиран от #38

    17:44 15.08.2025

  • 34 В В.П.

    13 0 Отговор
    Джейкъб е умрял на втората седмица .Това са разкази с неочакван край.стил ДВ..За феновете на Осрайнс ..

    17:45 15.08.2025

  • 35 ФАБ -??

    9 0 Отговор

    До коментар #25 от "БПФ":

    Тези центаджийчета не могат да четат добре и да разбират новините, само копипейст пишат каквото им пратят и даже не разбират какво са написали..

    17:45 15.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Отговор

    10 0 Отговор

    До коментар #33 от "пешо":

    От панелените фашаги !

    17:47 15.08.2025

  • 39 Защо

    10 1 Отговор

    До коментар #31 от "Тихо бе пръдльо":

    Второкласното актьорче не е в Аляска ? Щото е пътник без обратен билет !

    17:49 15.08.2025

  • 40 А бре

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "БПФ":

    Ви не измряхте ли бре? Щом си БПФ,заминавай да бориш с фашагите в Кремъл!! А защо си пропуснал К......не ти стиска май ,а.......

    17:49 15.08.2025

  • 41 Абе да ви кажа

    12 0 Отговор
    Много ме съмнява че Украйна плащала по 3000 долара. Но и да ги плащат не ги получават дълго

    17:50 15.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 В В.П.

    12 0 Отговор
    Кога ги запука с Ярса ,тогава е истинската война .сега е малка битка .СвО..Само трепане за Наемниците .120000 ,в трапа ,също 3 млн окропитека 15 млн офейкали..170000 км анексирани..Благодарение на КИЕВ и режима + партньори..Също и на великия пълководец президент главнокомандващ тактик,Зелю артиста.. Ахахаха

    17:51 15.08.2025

  • 44 друго пише в тази статия

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Фикрет":

    Стова въпрос за колумбийски наемници на страната на Украйна. Аз лично се съмнявам, че им плащат обещаното. Или целта е да ги пратят там откъдето няма връщане. С какъв акъл тръгбали да пътуват 9000 км за да воюват? Дано тази война на наемници и дронове да свърши час по-скоро!

    17:51 15.08.2025

  • 45 Заминавай бе пръдльо

    11 0 Отговор

    До коментар #31 от "Тихо бе пръдльо":

    Да се биеш срещу Русия. Кво драскаш тук

    17:53 15.08.2025

  • 46 не може да бъде

    11 0 Отговор
    Все пак има един въпрос -Украйна ли плаща или цяла Европа в т.ч и ние а Украйна само прави ведомостта за плащането!?Доколкото си спомням бай Тошо го съдиха за това че е разрешил помощ за африкански държави по одобрена от ООН програма!?А тия наши умнокрасиви демократични управляващи които наливаха и сега наливат пари -десетократно по-големи суми -в една каца без дъно .какво ще ги правим един ден!?

    Коментиран от #55

    17:54 15.08.2025

  • 47 Ахааааа

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Културен Антрополог":

    А за вас НИЩО! ТОЧНО ТАКА ТРЯБВА!!

    17:54 15.08.2025

  • 48 смотаняк ,

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Тихо бе пръдльо":

    Време е да прибираш стадото , не да драскаш по сайтовете !

    17:54 15.08.2025

  • 49 Кви 3000 долара бре

    10 0 Отговор
    1 на 85 украинци въобще изкарва месеца. Те може и по 30000 да им обещаят ама няма да ги вземат

    17:55 15.08.2025

  • 50 Факти

    2 12 Отговор
    Отдавна ви казвам, че размерът на армиите няма значение. Ако имаше Русия щеше да победи бързо. Вместо това тя от пролетта на 2022 г. не е взела дори 1% територия. Хора да се бият има предостатъчно по цял свят. Оръжие също има. Всичко зависи от желанието на Запада да помага на Украйна. Западът има предостатъчно пари и оръжие за тази война. Всичко зависи само от политическата воля. Изходът от войната е много важен за бъдещето на Европа в дългосрочен план. Украйна е най-голямата държава на континента и нейните ресурси ще укрепят ЕС. Това не е в интерес на Русия, но май не е и в интерес на САЩ. Европа трябва да се събуди и да осъзнае, че трябва сама да помага на Украйна да си върне загубените земи. Ако САЩ откажат да я приемат в НАТО трябва да се създаде чисто европейски отбранителен съюз. Европа трябва да надигне глава веднага, иначе ще изпусне момента и ще я схрускат. Русия е слаба и не е толкова страшен съперник. Има едно ядрено оръжие, което няма да посмее да използва.

    Коментиран от #66, #76, #79

    17:56 15.08.2025

  • 51 А бе кух

    7 3 Отговор

    До коментар #17 от "А тези":

    Тези посредници които набират наемници за руската армия,от коя престъпна група са?

    17:56 15.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Лелееее...четете ли бе

    9 1 Отговор
    „Когато украинците изпратят шест дрона, руснаците отговарят със 150“, споделя той пред германската обществено-правна медия.... и в германската медия настанала тишина и включили реклами за Слънчев бряг

    Коментиран от #59, #70

    18:00 15.08.2025

  • 55 Сульоооо

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "не може да бъде":

    Е на тебе ли да ги дават парите?? Пари се дават там където е необходимо,а не там където ти кажеш, другар

    18:01 15.08.2025

  • 56 Ти не си у ред бе пич

    9 0 Отговор

    До коментар #53 от "Тихо бе пръдльо":

    Няма по хубави хора от руснаците
    От Крайморие съм до Бургас. И името си мога да ви дам. Руснаци ми купиха 3,4 декара земя по 141 000 евра декара и сега още 1,3 декара приключвам сделка. Още 6 сделки с руснаци имам в годините. Всичко е законно и по банков път през австрийска банка. Руснаците ни направиха заможни хора за което съм им изключително благодарен. От САЩ никога 1 ст. НЕ съм видял обаче
    Атлантически тролчета,
    засрамете се!
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО тихо се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей

    Коментиран от #68

    18:02 15.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Четете ли бе а?

    5 0 Отговор
    При междинно кацане във Венецуела обаче е задържан. Мадуро бил също съюзник на Путин, затова го предал тоя колумбиец на руснаците. И сега въпроса е как точно ДВ са му взели интервю а?

    Коментиран от #83

    18:06 15.08.2025

  • 59 Тихо бе пръдльо

    1 5 Отговор

    До коментар #54 от "Лелееее...четете ли бе":

    Ти четеш ли? Само един украински оператор на дронове праща на онзи свят до 200 ватенки за денонощие.Тази информация с колумбийския военно пленник излиза от руска медия!Следователно е тлъста,мазна долна лъжа!!

    Коментиран от #62, #67

    18:07 15.08.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 А бе

    1 6 Отговор

    До коментар #57 от "Милиардите на запада":

    Путин сам си постави капана,сам скочи него и сам го щракна.Защо запада да не се възползва от тази глупост??

    Коментиран от #71

    18:11 15.08.2025

  • 62 Нали го пише ДВ бе

    4 2 Отговор

    До коментар #59 от "Тихо бе пръдльо":

    Мушмул ! Или и тя стана руска а? Пишат че като пуканки ги пукат братушките тея хурки.

    Коментиран от #74

    18:11 15.08.2025

  • 63 ъхъ

    3 0 Отговор
    дэейкъб баш колумбийско име

    18:11 15.08.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Ъхъъъъъ......

    5 1 Отговор
    Когато украинците изпратят шест дрона, руснаците отговарят със 150“, споделя той пред германската обществено-правна медия... а тъй, само тъй

    Коментиран от #82

    18:14 15.08.2025

  • 66 Азиатец

    5 0 Отговор

    До коментар #50 от "Факти":

    Размерът винаги има значение, но не само той. Ето в Украйна има 700 000 руснаци, срещу 1 000 000 украинци. А влязоха и стигнаха до Киев за два дни със 150 000 души срещу 300 000 украинци. Руснаците са доброволци, а украинците мобилизирани. 50+ държави дават на Киев пари и оръжие. Помощта за Киев отдавна е надхвърлила по размер ленд-лийза към СССР през Втората световна. И резултатите са плачевни. До вчера - стратегическо поражение на Русия на бойното поле, днес - без Украйна в НАТО и сакън Путин да не вземе прекалено много територии.
    Права беше Виктория Нюланд за ЕС.

    18:14 15.08.2025

  • 67 ВЛЕЗ В БЛОГА НА КОЛУМБИЕЦА

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Тихо бе пръдльо":

    Бил се 6 месеца кът наемник за ЗЕЛЮ.Пише когато украинците изпратят 4 дрона след 5 минути ръснаците отговарят със 150 ГЪМЖАЩИ НАД НАС...

    Коментиран от #80

    18:16 15.08.2025

  • 68 А бре

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Ти не си у ред бе пич":

    На кого му пука какво са ти купили тези "хубави хора" бре? Никога не забравяй,че винаги могат да си вземат това което са ти дали и никой не може да ги спре?

    18:16 15.08.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 От Влас бе

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Лелееее...четете ли бе":

    Дето горяха автомобилите

    18:17 15.08.2025

  • 71 Азиатец

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "А бе":

    Западът постави капана през 1990 г. с НАТО НИТО НА ИНЧ НА ИЗТОК. А Путин не е скочил в капана, а го цапардоса здраво. И затова и НАТО, и ЕС вият сега на умряло.

    18:19 15.08.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 В Колумбия

    1 0 Отговор
    15 години е затвор за "наемник" и с тоя просто е приключено

    18:21 15.08.2025

  • 74 Пръъъъц

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "Нали го пише ДВ бе":

    Мушмул е бил баща ти!Ти кое ДВ четеш ,това от Русия ли бе ,"щастливецо"? Руската пропаганда ти представя собствена информация ,като казва че е от ДВ! А ти кълвеш ли кълвеш на гола кука!

    18:23 15.08.2025

  • 75 Ами

    0 0 Отговор
    От източници на които може да се вярва се твърди, че от пет бригади (около 7000) колумбийски наемници сражавали се за окраина в Курска област, са оцелели 34 наемника. От останалите ни вест, ни кост.
    Носят се слухове, че "лъвоевте на Ким" са ги изяли.
    Може да са само слухове ... Но може и наистина да са ги изяли.

    18:23 15.08.2025

  • 76 Дядо Йоцо

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Факти":

    Тази война не е за територии, ако беше такава руснаците нямаше два пъти да подписват (Минск 1 и Минск 2) договор за запазване на Украинската държава срещу гаранции за сигурност. Даже и след началото на войната в Истанбул беше взаимно приет подобен договор между Русия и Украйна, НО дойде рошавия представител на Запада и заповяда на украинците "просто да воюват" - цитат.

    Коментиран от #84

    18:27 15.08.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 чекисть..

    2 0 Отговор
    Колко е изпаднал зелен шмъркач..да вика шмъркащите от богота да му помагат..скапаной бандерец..

    18:31 15.08.2025

  • 79 Дядо Йоцо

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Факти":

    Освен това, би ли разказал на нас невежите като как руснаците ще гледат как настъпват армии към тях и няма да им пуснат няколко ракетки. Тези оръжия са създадени точно с тази цел. Ако някой застраши притежателя им. А ако теб лично те мъчат суицидни мисли поговори с психолог, а още по-добре със свещеник.

    18:34 15.08.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Реал Мадрид

    0 1 Отговор
    Цялата армия на руzия е от наемници, които отиват да печелят пари, убивайки украинци. В Украйна изпукаха около 20 хиляди кубинци, хиляди иранци, малийци, камерунци, севернокорейци, китайци, колумбийци и сбирщайн от цял свят. Самата война я почнаха с терористичната наемническа армия "Вагнер", сформирана от затворници и всякакви наемнически отрепки.

    18:37 15.08.2025

  • 82 А бре

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Ъхъъъъъ......":

    Ъхъхъхъхъчо ,що не си я положиш тази германска обществено-правна медия на някое по топло и по тъмно място бре?

    18:37 15.08.2025

  • 83 Дядо Йоцо

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Четете ли бе а?":

    Много въпроси задаваш, вместо да си хрупаш послушно гмо-то и да кимаш утвърдително

    18:38 15.08.2025

  • 84 А бре

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Дядо Йоцо":

    Дядо Йоцо като гледаш,виждаш ли ,виждаш ли бре?

    18:39 15.08.2025

  • 85 Милиардите на запада

    0 0 Отговор
    отиват за смърт. Сигурна смърт. Тези милиарди са от всички ни, за да плащат за смърт, от която печели военната индустрия на САЩ.

    Нещо неправилно ли има в този коментар? Защо не напишете във вашият сайт, че не сте свободни?

    18:48 15.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания