Локомотив Пловдив приема търсещия първа победа Славия

Локомотив Пловдив посреща Славия София в късния петъчен двубой от петия кръг на efbet Лига. Станимир Тренчев ще ръководи срещата на стадион "Локомотив" в пловдивския парк "Лаута", която започва в 21:15ч. Мачът ще бъде предаван по Диема спорт и в ефира на Дарик радио.

Локомотив Пловдив започна добре сезона. Пловдивчани записаха две победи у дома срещу Добруджа Добрич и ЦСКА София и две равенства като гост на Монтана и Арда Кърджали. "Смърфовете" са пети във временното класиране с осем точки, колкото имат и Локомотив София и Черно море Варна. Старши треньорът Душан Косич определи групата за Славия, като наставникът не прави промени спрямо последната шампионатна среща с Арда.

Славия София от своя страна стартира доста неубедително. Момчетата на Златомир Загорчич имат само една точка в актива си след равенството 2:2 с Ботев Враца в първия кръг. "Белите" загубиха от Добруджа след обрат, който новакът постигна с 10 човека, от Левски и от Лудогорец. Столичани са 14-и в класирането, като само Ботев Пловдив, който също има една точка, но по-лоша голова разлика и Септември без нито една точка, са под възпитаниците на Златомир Загорчич.

БИЛЕТИТЕ

Трибуна “Бесика” – 20 лева

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика” – 10 лева

Южна трибуна – 20 лева

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 10 лева

Трибуна „Спортклуб“ – 30 лева

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна „Спортклуб“ – 15 лева