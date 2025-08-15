Новини
Спорт »
Бг футбол »
Локомотив Пловдив приема търсещия първа победа Славия

Локомотив Пловдив приема търсещия първа победа Славия

15 Август, 2025 15:58 434 0

  • локомотив пловдив -
  • славия -
  • efbet лига-
  • първа лига-
  • футбол

Мачът е от 21:15 часа

Локомотив Пловдив приема търсещия първа победа Славия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Локомотив Пловдив посреща Славия София в късния петъчен двубой от петия кръг на efbet Лига. Станимир Тренчев ще ръководи срещата на стадион "Локомотив" в пловдивския парк "Лаута", която започва в 21:15ч. Мачът ще бъде предаван по Диема спорт и в ефира на Дарик радио.

Локомотив Пловдив започна добре сезона. Пловдивчани записаха две победи у дома срещу Добруджа Добрич и ЦСКА София и две равенства като гост на Монтана и Арда Кърджали. "Смърфовете" са пети във временното класиране с осем точки, колкото имат и Локомотив София и Черно море Варна. Старши треньорът Душан Косич определи групата за Славия, като наставникът не прави промени спрямо последната шампионатна среща с Арда.

Славия София от своя страна стартира доста неубедително. Момчетата на Златомир Загорчич имат само една точка в актива си след равенството 2:2 с Ботев Враца в първия кръг. "Белите" загубиха от Добруджа след обрат, който новакът постигна с 10 човека, от Левски и от Лудогорец. Столичани са 14-и в класирането, като само Ботев Пловдив, който също има една точка, но по-лоша голова разлика и Септември без нито една точка, са под възпитаниците на Златомир Загорчич.

БИЛЕТИТЕ

Трибуна “Бесика” – 20 лева
Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика” – 10 лева

Южна трибуна – 20 лева
Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 10 лева

Трибуна „Спортклуб“ – 30 лева
Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна „Спортклуб“ – 15 лева


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ