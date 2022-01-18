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Спортът по ТВ във вторник (18 януари)

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Спортът по ТВ във вторник (18 януари)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (18 януари) - 1
Снимка: fakti.bg
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

15.00 "Левски" - "Гурник" Диема спорт 2
16.30 "Лудогорец" - "Ягелония" Диема спорт 3
18.00 Малави - Сенегал Ринг
18.30 "Лацио" - "Удинезе" МАХ Спорт 3
19.30 "Мюнхен 1860" - "Карлсруе" Диема спорт 3
19.30 "Кьолн" - "Хамбургер" Нова спорт
21.00 "Бетис" - "Алавес" МАХ Спорт 4
21.00 Габон - Мароко Ринг
21.30 "Бърнли" - "Уотфорд" Диема спорт 2
21.45 "Санкт Паули" - "Борусия" (Д) Диема спорт 3
21.45 "Бохум" - "Майнц" Нова спорт
22.00 "Ювентус" - "Сампдория" МАХ Спорт 3
22.00 "Брайтън" - "Челси" Диема спорт
22.30 "Кадис" - "Еспаньол" МАХ Спорт 2
02.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, първи кръг Евроспорт 1
02.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, първи кръг Евроспорт 2


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