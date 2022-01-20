09.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
15.00 Снукът Евроспорт 1
15.15 Биатлон: Световна купа в Антхолц, индивидуално, мъже Евроспорт 1
16.00 Футбол, Индия – Иран (жени) Нова спорт
17.00 Снукър: Shoot Out, първи кръг Евроспорт 1
18.00 Футбол, Кот д'Ивоар - Алжир Ринг
18.00 Баскетбол, УНИКС - "Барселона" МАХ Спорт 1
18.45 Тото, теглене на тиража БНТ 1
19.00 Баскетбол, "Зенит" - "Монако" МАХ Спорт 2
20.00 Футбол, "Хетафе" - "Гранада" МАХ Спорт 4
20.00 Футбол, Елче – Реал Мадрид btv action
20.45 Снукър: Shoot Out, първи кръг Евроспорт 1
21.00 Футбол, Гамбия - Тунис Ринг
21.00 Рали, световен шампионат, Монте Карло МАХ Спорт 2
21.05 Баскетбол, "Макаби" (ТА) - "Олимпиакос" МАХ Спорт 1
21.25 Футзал, ЕП, Италия – Финландия БНТ 3
21.45 Футбол, "Арсенал" - "Ливърпул" Диема спорт 2
22.00 Футбол, "Рома" - "Лече" МАХ Спорт 3
22.00 Голф: PGA тур, Турнир "Американ Експрес", първи ден Евроспорт 2
22.30 Футбол, Атлетик Билбао – Барселона btv action
02.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, трети кръг Евроспорт 1
02.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, трети кръг Евроспорт 2
04.00 НХЛ, "Едмънтън" - "Флорида" МАХ Спорт 2
20 Януари, 2022 08:27 2730
Спортът по ТВ в четвъртък (20 януари)
Ето какво може да гледаме днес
09.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
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