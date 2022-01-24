Ето как гласуваха журналистите за "Футболист на годината" 2021

Българската асоциация на спортните журналисти предоставя на вашето внимание пълния вот на журналистите в 61-ата анкета „Футболист на годината", организирана в партньорство с „Дакс Медия". Както е известно, нападателят на Лудогорец Кирил Десподов събра най-много гласове и стана №1 за 2021 година.

БНТ

Ивайло Ангелов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Тодор Неделев 3. Петко Христов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Андреа Христов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Росен Станчев

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Георги Йомов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Георги Минчев

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Андриан Краев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Стефан Георгиев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Тодор Неделев 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Иван Караджов

Най-добър защитник: Андреа Христов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Илиян Енев

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Георги Йомов 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Стойчо Младенов 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Калин Гугов

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Георги Йомов 3. Тодор Неделев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Андриан Краев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Бюлент Мюмюнов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Тодор Неделев 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станимир Стоилов 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

bTV

Владислава Лазарова

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Камбуров 3. Петко Христов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Йордан Петков

Най-добър вратар: Кристиян Кахлина

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Кирил Десподов

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Брадли Мазику

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Валери Генов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Кристиян Кахлина

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Кирил Десподов

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Флорина Иванова

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илиан Илиев-младши 3. Петко Христов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Йордан Петков

Най-добър вратар: Красимир Костов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Кирил Десподов

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Брадли Мазику

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Ивайло Чилев

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Петко Христов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Йордан Петков

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Калоян Кюркчиев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Минчев 3. Петко Христов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Йордан Петков

Най-добър вратар: Кристиян Кахлина

Най-добър защитник: Андреа Христов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Дориан Бабунски

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Райна Димитрова

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Мартин Минчев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Йордан Петков

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Нова телевизия

Георги Славчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Димитър Илиев 3. Георги Йомов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Николай Киров

Най-добър вратар: Николай Михайлов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Спас Делев

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Ивана Найденова

Гено Даскалов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Георги Минчев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Николай Михайлов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Филип Боков

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Камбуров 3. Светослав Вуцов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Ясен Деянов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Камбуров 3. Мартин Минчев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Тунчев 3. Николай Киров

Най-добър вратар: Красимир Костов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Кирил Десподов

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Bulgaria On Air

Ваня Симонска

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Минчев 3. Божидар Чорбаджийски

Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Александър Тунчев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Георги Георгиев

Най-добър защитник: Иван Турицов

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Александър Рангелов

Футболист №1: 1. Георги Йомов 2. Мартин Минчев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Любослав Пенев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Греъм Кери

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Моника Симеонова

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Минчев 3. Петко Христов

Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Георги Георгиев

Най-добър защитник: Иван Турицов

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"Тема Спорт"

Желю Станков

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Ивайло Чочев 3. Георги Йомов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Иван Караджов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Хари Латифян

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Георги Йомов 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Кристиян Кахлина

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Росен Ангелов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Камбуров 3. Георги Йомов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Иван Караджов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Янаки Димитров

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Георги Йомов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Кристиян Кахлина

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Каули Оливейра

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Мартин Костадинов

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Георги Йомов 3. Мартин Минчев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Кристиян Кахлина

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Никола Стефанов

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Тодор Неделев

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Александър Тунчев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Кристиян Кахлина

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

"Мач Телеграф"

Ангел Кишин

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Светослав Вуцов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Каули Оливейра

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Пламен Вълков

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Андрей Гълъбинов 3. Преслав Боруков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станимир Стоилов 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Каули Оливейра

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Андрей Андреев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Миланов 3. Радослав Кирилов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Николай Михайлов

Най-добър защитник: Игор Пластун

Най-добър полузащитник: Андриан Краев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Маркиньос

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Димитър Димитров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Георги Миланов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Георги Миланов

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Людмил Христов

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Тунчев 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Богомил Русев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Мартин Минчев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Каули Оливейра

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Здравко Гюров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Камбуров 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Каули Оливейра

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

"24 часа"

Едуард Папазян

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Камбуров 3. Петко Христов

Треньор №1: 1. Александър Тунчев 2. Станимир Стоилов 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Каули Оливейра

Най-добър нападател: Георги Минчев

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Иван Сулев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Георги Банов

Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Петко Христов 3. Мартин Минчев

Треньор №1: 1. Златомир Загорчич 2 Любослав Пенев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Георги Йомов

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Константин Ботушаров

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Тодор Неделев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Иван Колев

Най-добър вратар: Красимир Костов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Илия Груев-младши

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Найден Тодоров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

"Труд"

Боян Бойчев

Футболист №1: 1. Георги Йомов 2. Петко Христов 3. Светослав Вуцов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Златомир Загорчич 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Греъм Кери

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Владимир Иванов

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Петко Христов

Треньор №1: 1. Златомир Загорчич 2. Стойчо Младенов 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Христина Колева

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Георги Йомов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Гайдаров 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Кирил Десподов

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Греъм Кери

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Виктория Пелова

"Телеграф"

Момчил Лельов

Футболист №1: 1. Петко Христов 2. Кирил Десподов 3. Георги Йомов

Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Стойчо Младенов 3. Ясен Петров

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Кирил Десподов

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Иво Цукев

Футболист №1: 1. Петко Христов 2. Кирил Десподов 3. Георги Йомов

Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Стойчо Младенов 3. Николай Киров

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Кирил Десподов

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Надежда Кърликова

Футболист №1: 1. Петко Христов 2. Кирил Десподов 3. Георги Йомов

Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Ясен Петров 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Кирил Десподов

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Татяна Манова

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Йомов 3. Петко Христов

Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Николай Киров 3. Ясен Петров

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Кирил Десподов

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Лиляна Костова

"Монитор"

Калин Караиванов

Футболист №1: 1. Георги Йомов 2. Мартин Камбуров 3. Петко Христов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Ясен Петров

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Георги Йомов

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Анна Стоилкова

Футболист №1: 1. Георги Йомов 2. Кирил Десподов 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ясен Петров 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Георги Йомов

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"Стандарт"

Владислав Колев

Футболист №1: 1. Георги Йомов 2. Кирил Десподов 3. Петко Христов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Александър Тунчев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Георги Йомов

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"Сега"

Свилен Кириловски

Футболист №1: 1. Петко Христов 2. Георги Георгиев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Ясен Петров 2. Станимир Стоилов 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Георги Георгиев

Най-добър защитник: Андреа Христов

Най-добър полузащитник: Кирил Десподов

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Брадли Мазику

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Sportal.bg

Владимир Стоянов

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Петко Христов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Александър Тунчев

Най-добър вратар: Кристиян Кахлина

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Мартин Томанов

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Иван Караджов

Най-добър защитник: Брадли Мазику

Най-добър полузащитник: Радослав Кирилов

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Пиерос Сотириу

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Филип Друмчев

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Петко Христов

Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Стойчо Младенов 3. Николай Киров

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Кирил Десподов

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Денислав Денчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Николай Киров 3. Александър Гицов

Най-добър вратар: Кристиян Кахлина

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Кирил Десподов

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Кристиян Кахлина

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Ясен Тошев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Йомов 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Александър Тунчев 2. Николай Киров 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Кристиян Кахлина

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Греъм Кери

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Илия Иванов

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Петко Христов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Николай Киров

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Дориан Бабунски

Най-прогресиращ футболист: Димо Кръстев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Мартин Стоичков

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Петко Христов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Дориан Бабунски

Най-прогресиращ футболист: Димо Кръстев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Милен Пейчев

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Ивайло Чочев 3. Мартин Минчев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станимир Стоилов 3. Ясен Петров

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Октавио

Най-прогресиращ футболист: Димо Кръстев

№1 в женския футбол: Нора Димитрова

Десислава Францова

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Мартин Минчев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Стойчо Младенов 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Пиерос Сотириу

Най-добър чужденец в Първа лига: Греъм Кери

Най-прогресиращ футболист: Димо Кръстев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Дарик

Стефан Стоянов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Йордан Петков 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Каули Оливейра

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Веселин Вълчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Любослав Пенев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Кристиян Кахлина

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Каули Оливейра

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Брадли Мазику

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Dsport.bg

Лора Николаева

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Петко Христов

Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Александър Тунчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Греъм Кери

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Габриел Талви

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Тодор Неделев 3. Петко Христов

Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Греъм Кери

Най-прогресиращ футболист: Йоан Бауренски

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Бойко Димитров

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Георги Йомов 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Илиан Илиев 3. Александър Тунчев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Георги Йомов

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Кристиян Иванов

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Тодор Неделев 3. Мартин Минчев

Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Александър Тунчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Велислав Василев

№1 в женския футбол: Юлиана Александрова

Gong.bg

Бисер Тошев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Тодор Неделев 3. Георги Костадинов

Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Игор Пластун

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Дориан Делчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Костадинов 3. Петко Христов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Иван Караджов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Георги Миланов

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Драган Иванов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Мартин Минчев

Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Петър Витанов

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Виктор Вутов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илиан Илиев-младши 3. Петко Христов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Тунчев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Николай Михайлов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Георги Миланов

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Blitz.bg

Румен Илиев

Футболист №1: 1. Георги Йомов 2. Кристиян Малинов 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станимир Стоилов 3. Ясен Петров

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Георги Миланов

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Пламен Славов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Камбуров 3. Светослав Вуцов

Треньор №1: 1. Ясен Петров 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Веселин Русинов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Йомов 3. Мартин Минчев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Стойчо Младенов 3. Александър Тунчев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Георги Йомов

Най-добър нападател: Георги Минчев

Най-добър чужденец в Първа лига: Дориан Бабунски

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Анелия Попова

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Борислав Цонев 3. Радослав Цонев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Станислав Генчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Красимир Костов

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Георги Йомов

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Хосе Кордоба

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Novsport.com

Веселин Мишев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Минчев 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станимир Стоилов 3. Иван Колев

Най-добър вратар: Красимир Костов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Октавио

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Октавио

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Емил Арсов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Камбуров 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Станимир Стоилов 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Кирил Десподов

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Валентина Асенова

Dir.bg

Александър Сотиров

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Стойчо Младинов 2. Любослав Пенев 3. Александър Тунчев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Греъм Кери

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Николай Петров

Футболист №1: 1. Петко Христов 2. Мартин Камбуров 3. Светослав Вуцов

Треньор №1: 1. Александър Тунчев 2. Илиан Илиев 3. Николай Киров

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Венислав Кирилов

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Мартин Минчев

Треньор №1: 1. Васил Петров 2. Станимир Стоилов 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Николай Михайлов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Кирил Десподов

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Topsport.bg

Ангел Домусчиев

Футболист №1: 1. Георги Йомов 2. Мартин Камбуров 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Стойчо Младинов 2. Илиан Илиев 3. Николай Киров

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Амос Юга

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Ивайло Димитров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Спас Делев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Николай Киров 3. Александър Тунчев

Най-добър вратар: Николай Михайлов

Най-добър защитник: Андреа Христов

Най-добър полузащитник: Радослав Кирилов

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Gol.bg

Веселин Коларов

Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Петко Христов 3. Илия Груев-младши

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Тунчев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Живко Атанасов

Най-добър полузащитник: Георги Миланов

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

БТА

Атанас Василев

Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Мартин Минчев 3. Петко Христов

Треньор №1: 1. Йордан Петков 2. Ивайло Петев 3. Саид Ибраимов

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Мирослав Димитров

Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Петко Христов 3. Иван Караджов

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Стойчо Младенов 3. Александър Тунчев

Най-добър вратар: Иван Караджов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Амос Юга

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Христо Бонински

Футболист №1: 1. Спас Делев 2. Мартин Минчев 3. Петко Христов

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Станимир Стоилов 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Дориан Бабунски

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Красимир Тодоров

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Боян Денчев

Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Мартин Минчев 3. Георги Йомов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ивайло Петев 3. Йордан Петков

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Ивайло Георгиев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Костадинов 3. Мартин Минчев

Треньор №1: 1. Йордан Петков 2. Илиан Илиев 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Пиерос Сотириу

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Симона Петкова

БНР

Владислав Стоянов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Антон Недялков 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Александър Тунчев 2. Илиан Илиев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Георги Йомов

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

БНР-Пловдив

Йордан Данчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Тодор Неделев 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Николай Киров 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Иван Турицов

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Маркиньос

Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши

№1 в женския футбол: Юлиана Александрова

БНР-Варна

Румен Генов

Футболист №1: 1. Тодор Неделев 2. Атанас Илиев 3. Георги Йомов

Треньор №1: 1. Ясен Петров 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Георги Георгиев

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Георги Йомов

Най-добър чужденец в Първа лига: Йоан Баи

Най-прогресиращ футболист: Станислав Работов

№1 в женския футбол: Юлиана Александрова

"Българска армия"

Александър Гигов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Петко Христов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Стойчо Младенов 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Георги Георгиев

Най-добър защитник: Иван Турицов

Най-добър полузащитник: Георги Миланов

Най-добър нападател: Спас Делев

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Симона Петкова

"България днес"

Елица Младенова

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Николай Михайлов

Треньор №1: 1. Александър Тунчев 2. Станимир Стоилов 3. Ясен Петров

Най-добър вратар: Николай Михайлов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Борислав Цонев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"Марица"

Дончо Донев

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Георги Йомов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Александър Тунчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Иван Караджов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Мартин Паскалев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

24chasa.bg

Любомир Серафимов

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Георги Йомов 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Свободна практика

Румен Пайташев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Тодор Неделев 3. Николай Михайлов

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Николай Михайлов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Жеферсон

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Цветан Дерменджиев

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Светослав Вуцов 3. Атанас Илиев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Георги Чиликов 3. Александър Тунчев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Октавио

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Греъм Кери

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Теодор Борисов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Атанас Илиев 3. Ахмед Ахмедов

Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Стойчо Младенов 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Сисиньо

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Дориан Бабунски

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Венелин Кринков

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Илиан Илиев 3. Александър Тунчев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Кирил Десподов

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Мартин Паскалев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Владимир Иванов

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Георги Йомов 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Николай Киров 3. Александър Тунчев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Tribuna Plovdiv

Цветан Инджов

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Александър Тунчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Мартин Паскалев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Списание "Спринт"

Николай Кръстев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Георги Йомов 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ясен Петров 3. Иван Колев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Георги Йомов

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Ростислав Русев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Костадинов 3. Петко Христов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Игор Пластун

Най-добър полузащитник: Доминик Янков

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Греъм Кери

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Симона Петкова

"Вяра"

Ташко Сульотов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Йомов 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станимир Стоилов 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Иван Караджов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Греъм Кери

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"Струма"

Иван Делчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Тодор Неделев 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Ясен Петров

Най-добър вратар: Красимир Костов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Георги Миланов

Най-добър нападател: Спас Делев

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Стойчо Стоицов

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Тодор Неделев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Ясен Петров

Най-добър вратар: Красимир Костов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Георги Миланов

Най-добър нападател: Спас Делев

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Bulgarian-football.com

Йордан Циров

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кристиян Малинов 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Александър Тунчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"Земя"

Гаврил Гаврилов

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Георги Йомов 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Греъм Кери

Най-прогресиращ футболист: Андреа Христов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"Уикенд"

Станил Йотов

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Светослав Вуцов 3. Георги Йомов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Златомир Загорчич 3. Йордан Петков

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Борислав Цонев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Дориан Бабунски

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Клуб Z

Валентин Маринов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Георги Костадинов

Треньор №1: 1. Йордан Петков 2. Саид Ибраимов 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

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Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

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Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Агенция "Фокус"

Венцислав Драгоманов

Футболист №1: 1. Георги Йомов 2. Тодор Неделев 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Стойчо Младенов 3. Илиан Илиев

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БГНЕС

Радослав Петкашев

Футболист №1: 1. Георги Йомов 2. Ивайло Чочев 3. Кирил Десподов

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Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Стефан Игнатов

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Георги Йомов 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Даниел Наумов

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Най-добър чужденец в Първа лига: Пиерос Сотириу

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"Дума"

Марин Милашки

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Тодор Неделев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Ясен Петров 2. Станимир Стоилов 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Николай Михайлов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

ТВ1

Стефан Стефанов

Футболист №1: 1. Георги Йомов 2. Светослав Вуцов 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Георги Йомов

Най-добър нападател: Жорди Кайседо

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Лиляна Костова

"Борба"

Петко Павлов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Камбуров 3. Георги Йомов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Даниел наумов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова