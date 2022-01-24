Ето как гласуваха журналистите за "Футболист на годината" 2021

Българската асоциация на спортните журналисти предоставя на вашето внимание пълния вот на журналистите в 61-ата анкета „Футболист на годината", организирана в партньорство с „Дакс Медия". Както е известно, нападателят на Лудогорец Кирил Десподов събра най-много гласове и стана №1 за 2021 година.
БНТ
Ивайло Ангелов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Тодор Неделев 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Андреа Христов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Росен Станчев
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Георги Минчев
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Андриан Краев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Стефан Георгиев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Тодор Неделев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Иван Караджов
Най-добър защитник: Андреа Христов
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Илиян Енев
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Георги Йомов 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Стойчо Младенов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Калин Гугов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Георги Йомов 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Андриан Краев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Бюлент Мюмюнов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Тодор Неделев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станимир Стоилов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
bTV
Владислава Лазарова
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Камбуров 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Йордан Петков
Най-добър вратар: Кристиян Кахлина
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Брадли Мазику
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Валери Генов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Кристиян Кахлина
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Флорина Иванова
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илиан Илиев-младши 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Йордан Петков
Най-добър вратар: Красимир Костов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Брадли Мазику
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Ивайло Чилев
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Йордан Петков
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Калоян Кюркчиев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Минчев 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Йордан Петков
Най-добър вратар: Кристиян Кахлина
Най-добър защитник: Андреа Христов
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Дориан Бабунски
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Райна Димитрова
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Мартин Минчев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Йордан Петков
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Нова телевизия
Георги Славчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Димитър Илиев 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Николай Михайлов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Спас Делев
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Ивана Найденова
Гено Даскалов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Георги Минчев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Николай Михайлов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Филип Боков
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Камбуров 3. Светослав Вуцов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Ясен Деянов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Камбуров 3. Мартин Минчев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Тунчев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Красимир Костов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Bulgaria On Air
Ваня Симонска
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Минчев 3. Божидар Чорбаджийски
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Александър Тунчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Иван Турицов
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Александър Рангелов
Футболист №1: 1. Георги Йомов 2. Мартин Минчев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Любослав Пенев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Греъм Кери
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Моника Симеонова
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Минчев 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Иван Турицов
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
"Тема Спорт"
Желю Станков
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Ивайло Чочев 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Иван Караджов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Хари Латифян
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Георги Йомов 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Кристиян Кахлина
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Росен Ангелов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Камбуров 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Иван Караджов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Янаки Димитров
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Кристиян Кахлина
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Каули Оливейра
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Мартин Костадинов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Георги Йомов 3. Мартин Минчев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Кристиян Кахлина
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Никола Стефанов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Александър Тунчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Кристиян Кахлина
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
"Мач Телеграф"
Ангел Кишин
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Светослав Вуцов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Каули Оливейра
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Пламен Вълков
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Андрей Гълъбинов 3. Преслав Боруков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станимир Стоилов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Каули Оливейра
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Андрей Андреев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Миланов 3. Радослав Кирилов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Николай Михайлов
Най-добър защитник: Игор Пластун
Най-добър полузащитник: Андриан Краев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Маркиньос
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Димитър Димитров
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Георги Миланов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Георги Миланов
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Людмил Христов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Тунчев 3. Ивайло Петев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Богомил Русев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Мартин Минчев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Каули Оливейра
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Здравко Гюров
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Камбуров 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Каули Оливейра
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
"24 часа"
Едуард Папазян
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Камбуров 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Александър Тунчев 2. Станимир Стоилов 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Каули Оливейра
Най-добър нападател: Георги Минчев
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Иван Сулев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Георги Банов
Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Петко Христов 3. Мартин Минчев
Треньор №1: 1. Златомир Загорчич 2 Любослав Пенев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Георги Йомов
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Константин Ботушаров
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Тодор Неделев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Иван Колев
Най-добър вратар: Красимир Костов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Илия Груев-младши
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Найден Тодоров
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
"Труд"
Боян Бойчев
Футболист №1: 1. Георги Йомов 2. Петко Христов 3. Светослав Вуцов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Златомир Загорчич 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Греъм Кери
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Владимир Иванов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Златомир Загорчич 2. Стойчо Младенов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Христина Колева
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Гайдаров 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Греъм Кери
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Виктория Пелова
"Телеграф"
Момчил Лельов
Футболист №1: 1. Петко Христов 2. Кирил Десподов 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Стойчо Младенов 3. Ясен Петров
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
Иво Цукев
Футболист №1: 1. Петко Христов 2. Кирил Десподов 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Стойчо Младенов 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
Надежда Кърликова
Футболист №1: 1. Петко Христов 2. Кирил Десподов 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Ясен Петров 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
Татяна Манова
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Йомов 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Николай Киров 3. Ясен Петров
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
"Монитор"
Калин Караиванов
Футболист №1: 1. Георги Йомов 2. Мартин Камбуров 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Ясен Петров
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Георги Йомов
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Анна Стоилкова
Футболист №1: 1. Георги Йомов 2. Кирил Десподов 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ясен Петров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Георги Йомов
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
"Стандарт"
Владислав Колев
Футболист №1: 1. Георги Йомов 2. Кирил Десподов 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Георги Йомов
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
"Сега"
Свилен Кириловски
Футболист №1: 1. Петко Христов 2. Георги Георгиев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Ясен Петров 2. Станимир Стоилов 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Андреа Христов
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Брадли Мазику
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Sportal.bg
Владимир Стоянов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Кристиян Кахлина
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Мартин Томанов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стойчо Младенов 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Иван Караджов
Най-добър защитник: Брадли Мазику
Най-добър полузащитник: Радослав Кирилов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Пиерос Сотириу
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Филип Друмчев
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Стойчо Младенов 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Денислав Денчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Николай Киров 3. Александър Гицов
Най-добър вратар: Кристиян Кахлина
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Кристиян Кахлина
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Ясен Тошев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Йомов 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Александър Тунчев 2. Николай Киров 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Кристиян Кахлина
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Греъм Кери
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Илия Иванов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Дориан Бабунски
Най-прогресиращ футболист: Димо Кръстев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Мартин Стоичков
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Дориан Бабунски
Най-прогресиращ футболист: Димо Кръстев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Милен Пейчев
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Ивайло Чочев 3. Мартин Минчев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станимир Стоилов 3. Ясен Петров
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Октавио
Най-прогресиращ футболист: Димо Кръстев
№1 в женския футбол: Нора Димитрова
Десислава Францова
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Мартин Минчев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Стойчо Младенов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Пиерос Сотириу
Най-добър чужденец в Първа лига: Греъм Кери
Най-прогресиращ футболист: Димо Кръстев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Дарик
Стефан Стоянов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Йордан Петков 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Каули Оливейра
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Веселин Вълчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Любослав Пенев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Кристиян Кахлина
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Каули Оливейра
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Брадли Мазику
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Dsport.bg
Лора Николаева
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Александър Тунчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Греъм Кери
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Габриел Талви
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Тодор Неделев 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Греъм Кери
Най-прогресиращ футболист: Йоан Бауренски
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Бойко Димитров
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Георги Йомов 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Илиан Илиев 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Георги Йомов
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Кристиян Иванов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Тодор Неделев 3. Мартин Минчев
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Александър Тунчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Велислав Василев
№1 в женския футбол: Юлиана Александрова
Gong.bg
Бисер Тошев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Тодор Неделев 3. Георги Костадинов
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Игор Пластун
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Дориан Делчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Костадинов 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Иван Караджов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Георги Миланов
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Драган Иванов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Мартин Минчев
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Петър Витанов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Виктор Вутов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илиан Илиев-младши 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Тунчев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Николай Михайлов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Георги Миланов
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Blitz.bg
Румен Илиев
Футболист №1: 1. Георги Йомов 2. Кристиян Малинов 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станимир Стоилов 3. Ясен Петров
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Георги Миланов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Пламен Славов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Камбуров 3. Светослав Вуцов
Треньор №1: 1. Ясен Петров 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Веселин Русинов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Йомов 3. Мартин Минчев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Стойчо Младенов 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Георги Йомов
Най-добър нападател: Георги Минчев
Най-добър чужденец в Първа лига: Дориан Бабунски
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Анелия Попова
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Борислав Цонев 3. Радослав Цонев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Станислав Генчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Красимир Костов
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Георги Йомов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Хосе Кордоба
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Novsport.com
Веселин Мишев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Минчев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станимир Стоилов 3. Иван Колев
Най-добър вратар: Красимир Костов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Октавио
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Октавио
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
Емил Арсов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Мартин Камбуров 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Станимир Стоилов 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Валентина Асенова
Dir.bg
Александър Сотиров
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Стойчо Младинов 2. Любослав Пенев 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Греъм Кери
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Николай Петров
Футболист №1: 1. Петко Христов 2. Мартин Камбуров 3. Светослав Вуцов
Треньор №1: 1. Александър Тунчев 2. Илиан Илиев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Венислав Кирилов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Кирил Десподов 3. Мартин Минчев
Треньор №1: 1. Васил Петров 2. Станимир Стоилов 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Николай Михайлов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Кирил Десподов
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Topsport.bg
Ангел Домусчиев
Футболист №1: 1. Георги Йомов 2. Мартин Камбуров 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Стойчо Младинов 2. Илиан Илиев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Амос Юга
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Ивайло Димитров
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Петко Христов 3. Спас Делев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Николай Киров 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Николай Михайлов
Най-добър защитник: Андреа Христов
Най-добър полузащитник: Радослав Кирилов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Gol.bg
Веселин Коларов
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Петко Христов 3. Илия Груев-младши
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Живко Атанасов
Най-добър полузащитник: Георги Миланов
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
БТА
Атанас Василев
Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Мартин Минчев 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Йордан Петков 2. Ивайло Петев 3. Саид Ибраимов
Най-добър вратар: Иван Дюлгеров
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Мирослав Димитров
Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Петко Христов 3. Иван Караджов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Стойчо Младенов 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Иван Караджов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Амос Юга
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Жорди Кайседо
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Христо Бонински
Футболист №1: 1. Спас Делев 2. Мартин Минчев 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Станимир Стоилов 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Дориан Бабунски
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Красимир Тодоров
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Боян Денчев
Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Мартин Минчев 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ивайло Петев 3. Йордан Петков
Най-добър вратар: Иван Дюлгеров
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Жорди Кайседо
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Ивайло Георгиев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Костадинов 3. Мартин Минчев
Треньор №1: 1. Йордан Петков 2. Илиан Илиев 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Иван Дюлгеров
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Пиерос Сотириу
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
БНР
Владислав Стоянов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Антон Недялков 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Александър Тунчев 2. Илиан Илиев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Йомов
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
БНР-Пловдив
Йордан Данчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Тодор Неделев 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Николай Киров 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Иван Турицов
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Маркиньос
Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши
№1 в женския футбол: Юлиана Александрова
БНР-Варна
Румен Генов
Футболист №1: 1. Тодор Неделев 2. Атанас Илиев 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Ясен Петров 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Виктор Попов
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Георги Йомов
Най-добър чужденец в Първа лига: Йоан Баи
Най-прогресиращ футболист: Станислав Работов
№1 в женския футбол: Юлиана Александрова
"Българска армия"
Александър Гигов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Стойчо Младенов 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Иван Турицов
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"Марица"
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Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Народа е казал
Наистина са избрани най-добрите. Спор няма. Но виждате лекотата с която е направено. А трябва да има труден избор. За това трябва промяна за да има ново поколение. Ама промяна трудно се прави ! Виж подмяна - Стани ти да седна аз е друго и лесно става !
10:56 24.01.2022