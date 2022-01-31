Ботев Пд прибира около половин милион за свой футболист?

Отборът на Ботев Пловдив може да прибере около половин милион лева за Кевин Янсон. 21-годишният дефанзивен полузащитник е близо до договор с корейския Гангуон. Миналото лято другият елитен пловдивски тим – Локомотив, продаде Момчил Цветанов.

Янсон пристигна на „Коматево“ преди година с новия старши треньор тогава Азрудин Валентич, който го доведе от предишния си тим, датския Фремед. Скандинавският клуб доскоро беше собственост на боса на пловдивчани Антон Зингаревич. Руснакът обаче реши да се оттегли от Фремад.

Шведът Янсон може да играе и като централен защитник, като през есента направи серия от добри мачове за Ботев.