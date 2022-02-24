22 бойци от 13 държави ще се бият на поредното издание на SENSHI

SENSHI 11 официално стартира на 26 февруари във Варна, като само два дни преди галавечерта можем официално да ви представим пълната карта с бойците.

Участие ще вземат 22 атлети от 13 държави в стиловете KWU Full Contact и KWU SENSHI.

Ето и бойците в съответните им категории и стил:

KWU Full Contact, 70 кг: Давиде Пиетролини (Италия) срещу Айк Даниелиян (Русия)

KWU Full Contact, 70 кг: Серджо Санчез (Испания) срещу Драгомир Петров (България)

KWU SENSHI, 70 кг: Александър Иванов (Русия) срещу Петър Стойков (България)

KWU Full Contact, 75 кг: Цезар Буздуган (Румъния) срещу Атанас Божилов (България)

KWU Full Contact, 80 кг: Владислав Тюрменков (Украйна) срещу Едуард Алексанян (България)

KWU SENSHI, 70 кг: Алесио Малатеста (Италия) срещу Артьом Пашпирин (Русия)

KWU Full Contact, 80 кг: Максим Заплитний (Молдова) срещу Майкъл Астур (Естония)

KWU Full Contact, 80 кг: Есхан Саджит (Иран) срещу Флорин Ламбаджиу (Румъния)

KWU Full Contact, 95+ кг: Юку Уриендал (Естония) срещу Ахмед Крънич (Босна и Херцеговина)

KWU Full Contact, 85 кг: Бобан Илиоски (РС Македония) срещу Александър Петров (България)

KWU Full Contact, 80 кг: Никола Тодорович (Сърбия) срещу Сергей Браун (Германия)

Началото на боевете ще е от 19:00 часа в зала „Конгресна“ в Двореца на културата и спорта във Варна.