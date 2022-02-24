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22 бойци от 13 държави ще се бият на поредното издание на SENSHI

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22 бойци от 13 държави ще се бият на поредното издание на SENSHI

  • senshi

Атлетите вече са 100% готови за началото на битките

22 бойци от 13 държави ще се бият на поредното издание на SENSHI - 1
Снимка: SENSHI
Десислав Янкулов Десислав Янкулов Автор във Fakti.bg

SENSHI 11 официално стартира на 26 февруари във Варна, като само два дни преди галавечерта можем официално да ви представим пълната карта с бойците.

Участие ще вземат 22 атлети от 13 държави в стиловете KWU Full Contact и KWU SENSHI.

Ето и бойците в съответните им категории и стил:

  • KWU Full Contact, 70 кг: Давиде Пиетролини (Италия) срещу Айк Даниелиян (Русия)
  • KWU Full Contact, 70 кг: Серджо Санчез (Испания) срещу Драгомир Петров (България)
  • KWU SENSHI, 70 кг: Александър Иванов (Русия) срещу Петър Стойков (България)
  • KWU Full Contact, 75 кг: Цезар Буздуган (Румъния) срещу Атанас Божилов (България)
  • KWU Full Contact, 80 кг: Владислав Тюрменков (Украйна) срещу Едуард Алексанян (България)
  • KWU SENSHI, 70 кг: Алесио Малатеста (Италия) срещу Артьом Пашпирин (Русия)
  • KWU Full Contact, 80 кг: Максим Заплитний (Молдова) срещу Майкъл Астур (Естония)
  • KWU Full Contact, 80 кг: Есхан Саджит (Иран) срещу Флорин Ламбаджиу (Румъния)
  • KWU Full Contact, 95+ кг: Юку Уриендал (Естония) срещу Ахмед Крънич (Босна и Херцеговина)
  • KWU Full Contact, 85 кг: Бобан Илиоски (РС Македония) срещу Александър Петров (България)
  • KWU Full Contact, 80 кг: Никола Тодорович (Сърбия) срещу Сергей Браун (Германия)

    • Началото на боевете ще е от 19:00 часа в зала „Конгресна“ в Двореца на културата и спорта във Варна.


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    • 1 Макрон

      0 1 Отговор
      Тая смешка сега, бокс ли е, кикбокс ли е, Муай Тай, карате, ММА, самбо, джудо, борба, жиужицу ли е, по какво е този Женши?

      15:33 24.02.2022

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