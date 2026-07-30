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Google загатна за най-голямата промяна в Pixel 11 Pro (ВИДЕО)

Google загатна за най-голямата промяна в Pixel 11 Pro (ВИДЕО)

30 Юли, 2026 20:26 395 0

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Pixel Glow ще дебютира следващия месец

Google загатна за най-голямата промяна в Pixel 11 Pro (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В навечерието на предвиденото за 12 август събитие, посветено на новите устройства Pixel, Google пусна кратко промоционално видео, което предлага пряк поглед към отличителна визуална промяна в предстоящия Pixel 11 Pro - многоцветен LED пръстен, вграден директно в лентата на задната камера, официално наричан Pixel Glow.

Дългогодишните потребители на мобилни устройства сигурно си спомнят времето, когато малките индикаторни светлини бяха стандартна част от почти всеки смартфон. С разширяването на екраните до самите краища на корпуса и превръщането на дисплеите с постоянно включен екран в норма, тези прости индикатори за състоянието постепенно изчезнаха, но зглежда, че Google възкресява една вариация на тази идея.

Новото видео показва кръгъл светлинен пръстен на гърба на корпуса, който променя цвета си последователно. Въпреки че компанията не е разкрила всички възможности, кодът на системата подсказва, че светлината е проектирана да предоставя на потребителите бързи сигнали за състоянието, когато телефонът лежи с екрана надолу. Вместо да включвате основния екран, за да проверите входящо обаждане или съобщение, осветеният елемент сигнализира за активност чрез персонализирани цветове и пулсиращи модели.

Промоционалното видео залага силно на ежедневния софтуер, като преминава през познати инструменти като Gmail, Maps, Search, Docs и асистента Gemini, преди да се фокусира върху светещата лента на камерата. Този подход подсказва, че функцията е предназначена да действа като хардуерно разширение на софтуерната екосистема на Google, а не като чисто козметично допълнение.

На практика индикаторът може да светне, когато Gemini активно обработва гласова заявка или работи по задача във фонов режим. Докато марки като Nothing са изградили цялостна визуална идентичност около LED моделите на задната част, подходът на Google изглежда по-тясно преплетен с вградения ѝ виртуален асистент и основните приложения.

Все още не е ясно колко контрол ще имат потребителите върху персонализирането на цветовете, съпоставянето с контактите или общите настройки за яркост. Освен това, консумацията на батерията и контролите за включване и изключване ще бъдат ключови фактори при определянето дали функцията е практична за ежедневна употреба.


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