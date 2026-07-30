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„Да дойдат депутатите в Безмер да живеят, докато се махнат самолетите. Ще им освободим къщите си"

„Да дойдат депутатите в Безмер да живеят, докато се махнат самолетите. Ще им освободим къщите си"

30 Юли, 2026 20:24 646 28

  • безмер-
  • американски самолети-цистерни-
  • протест-
  • българия

Това е втори протест на жители от района

„Да дойдат депутатите в Безмер да живеят, докато се махнат самолетите. Ще им освободим къщите си" - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Напрежението в Безмер остава заради пореден протест срещу пребазирането на американски самолети на авиобаза Безмер, обобщи бТВ.

Жители на Ямболско излизат на протест срещу решението на парламента за разполагане на американски самолети цистерни в авиобаза „Безмер“. Те настояват за повече гаранции за сигурността и преразглеждане на решението.

Това е втори протест на жители от района срещу решението за временното разполагане на американски самолети цистерни в авиобаза „Безмер“. Тук има жители и от Сливен. Недоволните носят плакати „Вън военните самолети“.

След недоволството преди седмица, днес протестиращите се събраха пред сградата на Областната администрация в Ямбол, откъдето се очаква да тръгнат на шествие до сградата на общината.

Хората изразяват опасения за сигурността на района на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток и се страхуват, че България може да бъде въвлечена в евентуален конфликт.

„Хората са притеснени за своята сигурност и са готови за протестни действия“, казва Станислав Митев, организатор на протеста.

Според военния министър Димитър Стоянов самолетите цистерни ще са до 8 на брой, а с тях – до 250 военнослужещи.

В селото се обръщат към депутатите с покана.

„Ще задействат член пети, демек, ама каква файда. Те като ни бомбардират, нас няма да ни има. Дали ще е член 5, 10 или 15-и, няма да ни има“, казва Стоянка Митева.

„Да дойдат депутатите тук, в Безмер, да живеят, докато се махнат самолетите. Ще им освободим къщите си. Ние на палатки ли, къде, ще отидем Нека да дойдат тук, като е спокойно, като могат да се опазят. Нас ни е страх“, казва още Стоянка Митева.

„Също призовавам правителството и Народното събрание да дойдат в Безмер да заседават, ако считат, че тук е безопасно“, казва Стоян Маринов.

Протестното шествие тръгна малко след 19 часа тази вечер. Преди това протестиращите бяха пред сградата на Областната администрация. Засега ситуацията е спокойна. Засилено полицейско присъствие обаче има на десетки места в града. Има полицейски патрули.

„Обикновено ни търсят само по избори. Тогава всички са мили, всички са така благички. Но когато опре ножът до кокала, никой не се интересува от мнението на хората", коментират протестиращи.

„Като падне някоя бомбичка, може би тогава всичко ще се оправи", казват те.

„Ние не искаме чужди самолети на наша територия. Ето това е. Откъдето са дошли, да си отиват там", заявяват недоволните.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    10 8 Отговор
    Българите са в Гърция с пълни багажници домати и сирене. На кой му пука за селяните от Безмер? Чалга, Гърция и снимки във фейса, че да се пукат душманите.

    20:35 30.07.2026

  • 2 Сандо

    16 5 Отговор
    Много добри са тия местни хора!Аз вече предложих цялата политическа върхушка да заживеят на палатки в полигона в Безмер,докато войната срещу Иран приключи.Това ще е справедливо,а и ще проверим на практика що за юнаци са тия "решителни" приятели на ковбоите.

    20:35 30.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Овчар

    22 5 Отговор
    Къде е оня сопол Соломон Паси , да излезе от дупката и да обясни на хората..!

    Коментиран от #16

    20:36 30.07.2026

  • 5 Гробар

    14 8 Отговор
    Ще изселим жълтопаветните селяни в Безмер да лъскат ботушите на щатските солдати.

    Коментиран от #19

    20:38 30.07.2026

  • 6 Кои депутати

    13 2 Отговор
    да дойдат??? Тия, които вие овластихте??? Нали кметчето ви мрънкьотеше, че муньовите министри го успокоили. Айде стига ревахте ами се гответе да гласувате за йоцата

    20:41 30.07.2026

  • 7 Пак шашма и простотия

    7 13 Отговор
    Аз ако бях депутет, щях да отида да живея в нечия къща в Безмер! Бас държа, че никой няма да си освободи къщата, дрънкат колкото да не заспят, подстрекавани от, ...! Сещате ли се от кого? Който има грешни мераци пак да управлява, хитър е като хлебарка !

    20:43 30.07.2026

  • 8 "Жълтопаветните селяни"

    8 1 Отговор
    или муньовите мастии?

    20:44 30.07.2026

  • 9 БеГемот

    6 10 Отговор
    Тия селяци за една бомба ли са?!

    20:44 30.07.2026

  • 10 Taка Така

    8 6 Отговор
    Прави ка хората до гук само Възраждане мисли адекватно по тези въпроси, но освен въпросите с неутралитета на България ке нуждаем от нова система , както икономическа така и здравна. Това са трите най спешни проблема на държавата. С капитализъм не става. Не става и със здравни каси така, чи друго трябва да създадем. Ново

    20:46 30.07.2026

  • 11 1488

    4 5 Отговор
    безмер го отпишете
    там скоро ще е радиоактивен кратер

    Коментиран от #21

    20:51 30.07.2026

  • 12 В ЯМБОЛСКО СА НАЙ ЧИСТИТЕ

    6 3 Отговор
    БЕДНИ ЧЕСТНИ ОТГОВОРНИ БЪЛГАРИ.ТАМ СА И ВКУСНИТЕ СТРАЛДЖАНСКИ ПРАСЕНЦА И СТРАЛДЖАНСКА РЪКИЯ И ВИНЦЕ... МЪРШАЦИТЕГОТОВАНЦИ СА В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ ДЕТ ЗА ДВА ДОМАТА ХОДЯТ В ККОФЛЕНД хаааааа

    20:52 30.07.2026

  • 13 Ханс Балдунг

    6 8 Отговор
    Абе БезмерНи тъпаци, тези самолети бяха 5 месеца на летище в град, в който живеят 2 милиона души, включително децата на половината от вас предполагам, и никой не се оплака, че ще падат бомби. Изведнъж станахте супер важни за света, и целия ресурс на Иран ще се хвърли за да сринат вашите 20 къщи?!

    Коментиран от #23, #28

    20:54 30.07.2026

  • 14 Стоев

    2 6 Отговор
    Безмер-ГЕРБ заедно с копейките на варненския ром вече съвсем се изложиха.

    20:54 30.07.2026

  • 15 непротестиращ

    7 0 Отговор
    Благодарете на ПРОГРЕСИВНИТЕ ГАДОВЕ на Радев, гласували в НС!

    20:55 30.07.2026

  • 16 Копейкин Костя

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Това е работа на премиера-солнце да обяснява, нали той ги пусна, не е Паси.

    20:56 30.07.2026

  • 17 Николай II

    2 4 Отговор
    От къде извадиха тия съветски знамена тия ора? А? Знамето на СССР. Това обяснява всичко.

    Коментиран от #24

    20:57 30.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Румен Решетников

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гробар":

    Само да не изселят тебе в Магадан, да копаш руда за крепостните.

    20:58 30.07.2026

  • 20 Редно е

    2 3 Отговор
    Редно е депутатите от Възраждането да прекарат остатъка от мандата си в Безмер.

    20:58 30.07.2026

  • 21 Копейкин Костя

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "1488":

    Ти явно си от тия, дето ги мобилизираха за война с Русия през 2022-ра, нали? 😀

    21:00 30.07.2026

  • 22 Ентусиаст от Ямбол

    1 2 Отговор
    Абе къде раздават парите за протеста. Искам и аз да участвам. Нарочно не ми казват а искам и аз. Не искам аз да съм балък. Протестирам само срещу заплащане.

    Коментиран от #25

    21:01 30.07.2026

  • 23 Ей софийски малоумен селтак

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ханс Балдунг":

    като бяха 5 месеца на летището, никой от вас новите шопи не мръцна и се правехте не слепи! Хората в Безмер не са идиоти и си защитават интереса!

    21:02 30.07.2026

  • 24 Така Така

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Николай II":

    А пък аз ще си направя на НРБ поне имаше истински неща.

    21:02 30.07.2026

  • 25 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ентусиаст от Ямбол":

    В централата на "ВъZраждане " , как къде?

    21:03 30.07.2026

  • 26 къде са нашите юнаци,веселяци

    1 1 Отговор
    айде де ,тоя файтон с монката ,калф-ман ,станишката,жорката ,Гоц ,Бац и останалите, що не изтичат до безмер при хората да постоят един два месеца да успокоят народа,че няма страшно,всичко е под контрол , германия ни храни ,нато ни брани а ние само търсиме чуждестранни инвеститори ,ако може да приберем някое евро.

    21:03 30.07.2026

  • 27 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор
    Копейкин се има с чалмите.Ще уреди нещата.

    21:05 30.07.2026

  • 28 абе, да

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ханс Балдунг":

    Иран никога не би ударил глажданско летище. Никога! Сега самолетите са на военно летище, което е легитимна цел. Как не успявате да направите елементарно сравнение на две коренно различни ситуации. Безмерци да са спокойни, дори Иран да удари летището, те няма да пострадат, иранските ракети и дронове са изключително точни, така че ще пострадат само тези, които трябва.

    21:06 30.07.2026

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