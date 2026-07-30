„Да дойдат депутатите в Безмер да живеят, докато се махнат самолетите. Ще им освободим къщите си"

Напрежението в Безмер остава заради пореден протест срещу пребазирането на американски самолети на авиобаза Безмер, обобщи бТВ.
Жители на Ямболско излизат на протест срещу решението на парламента за разполагане на американски самолети цистерни в авиобаза „Безмер“. Те настояват за повече гаранции за сигурността и преразглеждане на решението.
Това е втори протест на жители от района срещу решението за временното разполагане на американски самолети цистерни в авиобаза „Безмер“. Тук има жители и от Сливен. Недоволните носят плакати „Вън военните самолети“.
След недоволството преди седмица, днес протестиращите се събраха пред сградата на Областната администрация в Ямбол, откъдето се очаква да тръгнат на шествие до сградата на общината.
Хората изразяват опасения за сигурността на района на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток и се страхуват, че България може да бъде въвлечена в евентуален конфликт.
„Хората са притеснени за своята сигурност и са готови за протестни действия“, казва Станислав Митев, организатор на протеста.
Според военния министър Димитър Стоянов самолетите цистерни ще са до 8 на брой, а с тях – до 250 военнослужещи.
В селото се обръщат към депутатите с покана.
„Ще задействат член пети, демек, ама каква файда. Те като ни бомбардират, нас няма да ни има. Дали ще е член 5, 10 или 15-и, няма да ни има“, казва Стоянка Митева.
„Да дойдат депутатите тук, в Безмер, да живеят, докато се махнат самолетите. Ще им освободим къщите си. Ние на палатки ли, къде, ще отидем Нека да дойдат тук, като е спокойно, като могат да се опазят. Нас ни е страх“, казва още Стоянка Митева.
„Също призовавам правителството и Народното събрание да дойдат в Безмер да заседават, ако считат, че тук е безопасно“, казва Стоян Маринов.
Протестното шествие тръгна малко след 19 часа тази вечер. Преди това протестиращите бяха пред сградата на Областната администрация. Засега ситуацията е спокойна. Засилено полицейско присъствие обаче има на десетки места в града. Има полицейски патрули.
„Обикновено ни търсят само по избори. Тогава всички са мили, всички са така благички. Но когато опре ножът до кокала, никой не се интересува от мнението на хората", коментират протестиращи.
„Като падне някоя бомбичка, може би тогава всичко ще се оправи", казват те.
„Ние не искаме чужди самолети на наша територия. Ето това е. Откъдето са дошли, да си отиват там", заявяват недоволните.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
20:35 30.07.2026
2 Сандо
20:35 30.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Овчар
Коментиран от #16
20:36 30.07.2026
5 Гробар
Коментиран от #19
20:38 30.07.2026
6 Кои депутати
20:41 30.07.2026
7 Пак шашма и простотия
20:43 30.07.2026
8 "Жълтопаветните селяни"
20:44 30.07.2026
9 БеГемот
20:44 30.07.2026
10 Taка Така
20:46 30.07.2026
11 1488
там скоро ще е радиоактивен кратер
Коментиран от #21
20:51 30.07.2026
12 В ЯМБОЛСКО СА НАЙ ЧИСТИТЕ
20:52 30.07.2026
13 Ханс Балдунг
Коментиран от #23, #28
20:54 30.07.2026
14 Стоев
20:54 30.07.2026
15 непротестиращ
20:55 30.07.2026
16 Копейкин Костя
До коментар #4 от "Овчар":Това е работа на премиера-солнце да обяснява, нали той ги пусна, не е Паси.
20:56 30.07.2026
17 Николай II
Коментиран от #24
20:57 30.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Румен Решетников
До коментар #5 от "Гробар":Само да не изселят тебе в Магадан, да копаш руда за крепостните.
20:58 30.07.2026
20 Редно е
20:58 30.07.2026
21 Копейкин Костя
До коментар #11 от "1488":Ти явно си от тия, дето ги мобилизираха за война с Русия през 2022-ра, нали? 😀
21:00 30.07.2026
22 Ентусиаст от Ямбол
Коментиран от #25
21:01 30.07.2026
23 Ей софийски малоумен селтак
До коментар #13 от "Ханс Балдунг":като бяха 5 месеца на летището, никой от вас новите шопи не мръцна и се правехте не слепи! Хората в Безмер не са идиоти и си защитават интереса!
21:02 30.07.2026
24 Така Така
До коментар #17 от "Николай II":А пък аз ще си направя на НРБ поне имаше истински неща.
21:02 30.07.2026
25 Българин
До коментар #22 от "Ентусиаст от Ямбол":В централата на "ВъZраждане " , как къде?
21:03 30.07.2026
26 къде са нашите юнаци,веселяци
21:03 30.07.2026
27 Дон Корлеоне
21:05 30.07.2026
28 абе, да
До коментар #13 от "Ханс Балдунг":Иран никога не би ударил глажданско летище. Никога! Сега самолетите са на военно летище, което е легитимна цел. Как не успявате да направите елементарно сравнение на две коренно различни ситуации. Безмерци да са спокойни, дори Иран да удари летището, те няма да пострадат, иранските ракети и дронове са изключително точни, така че ще пострадат само тези, които трябва.
21:06 30.07.2026