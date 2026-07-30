Honor представи смартфон с 8100 мАч батерия

Само два месеца след представянето на стандартния си модел от средния ценови клас, Honor показа значително подобрен вариант, проектиран за дълги часове на работа. Новообявеният Honor X7e Plus взема всичко, което превърна предшественика му в шампион по издръжливост, и издига нивото на издръжливост и мощност до ново ниво.

Най-голямата атракция на тази нова версия е огромната батерия с капацитет 8 100 mAh, която осигурява допълнителни 600 mAh резерв в сравнение с базовия модел. В комбинация с възможностите за бързо зареждане с 45 W този гигантски енергиен резервоар гарантира, че активните потребители могат безпроблемно да прекарват няколко дни в интензивно стрийминг, навигация и игри, без постоянно да търсят свободен контакт.

Honor е създал това устройство, за да издържи на най-тежките ежедневни инциденти. С най-високата степен на защита IP69K, телефонът безпроблемно издържа на водни струи под високо налягане и висока температура, както и на стандартно излагане на прах и течности. Добавяйки към това и сертифицирана устойчивост на падане от 2,5 метра

Визуалното преживяване се основава на 6,87-инчов 720p HD+ на TFT LCD, а под капака работи с 4-нанометровия процесор Snapdragon 4 Gen 4 на Qualcomm. Конфигурациите работят с до 8 GB RAM и до 256 GB вградена памет.Що се отнася до камерите, устройството запазва надеждния 50-мегапикселов основен сензор на гърба за ясни ежедневни снимки, заедно с 5-мегапикселова селфи камера отпред.

Още при първото включване телефонът работи с MagicOS 10.0, базиран на Android 16. Потребителите получават незабавен достъп до набора от инструменти за изкуствен интелект на Honor, включително възможности за преобразуване на изображения във видео чрез генеративен ИИ, интелигентни инструменти за аудиозапис, умни инструменти за изтриване на обекти и контекстуални преки пътища към Magic Portal.