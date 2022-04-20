Спортът по ТВ в сряда (20 април)

12.00 Тенис, турнир в Барселона МАХ Спорт 1

12.00 Тенис, турнир в Белград МАХ Спорт 3

12.00 Снукър: Световно първенство в Шефилд, първи кръг Евроспорт 2

12.10 Колоездене: Флеш Валон, жени Евроспорт 1

14.00 Колоездене: Обиколка на Алпите, трети етап Евроспорт 1

15.30 Колоездене: Флеш Валон, мъже Евроспорт 1

17.45 Снукър: Световно първенство в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1

19.00 Баскетбол, „Балкан“ – „Сигал“ Ринг

20.00 „Атлетико“ – „Гранада“ МАХ Спорт 4

20.00 „Монако“ – „Ница“ Нова спорт

20.45 Снукър: Световно първенство в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1

21.00 Баскетбол, „Олимпиакос“ – „Монако“ МАХ Спорт 2

21.45 „Челси“ – „Арсенал“ Диема спорт 2

21.45 „Лайпциг“ – „Унион“ Диема спорт 3

21.45 Баскетбол, мач от Евролигата МАХ Спорт 1

22.00 „Ювентус“ – „Фиорентина“ МАХ Спорт 3

22.00 „Манчестър Сити“ – „Брайтън“ Диема спорт

22.00 „Анже“ – ПСЖ Нова спорт

22.30 „Осасуна“ – „Реал“ МАХ Спорт 4

03.30 НХЛ, „Едмънтън“ – „Далас“ МАХ Спорт 2

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