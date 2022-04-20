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Спортът по ТВ в сряда (20 април)

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Спортът по ТВ в сряда (20 април)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (20 април) - 1
Снимка: fakti.bg
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

12.00 Тенис, турнир в Барселона МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Белград МАХ Спорт 3
12.00 Снукър: Световно първенство в Шефилд, първи кръг Евроспорт 2
12.10 Колоездене: Флеш Валон, жени Евроспорт 1
14.00 Колоездене: Обиколка на Алпите, трети етап Евроспорт 1
15.30 Колоездене: Флеш Валон, мъже Евроспорт 1
17.45 Снукър: Световно първенство в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
19.00 Баскетбол, „Балкан“ – „Сигал“ Ринг
20.00 „Атлетико“ – „Гранада“ МАХ Спорт 4
20.00 „Монако“ – „Ница“ Нова спорт
20.45 Снукър: Световно първенство в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
21.00 Баскетбол, „Олимпиакос“ – „Монако“ МАХ Спорт 2
21.45 „Челси“ – „Арсенал“ Диема спорт 2
21.45 „Лайпциг“ – „Унион“ Диема спорт 3
21.45 Баскетбол, мач от Евролигата МАХ Спорт 1
22.00 „Ювентус“ – „Фиорентина“ МАХ Спорт 3
22.00 „Манчестър Сити“ – „Брайтън“ Диема спорт
22.00 „Анже“ – ПСЖ Нова спорт
22.30 „Осасуна“ – „Реал“ МАХ Спорт 4
03.30 НХЛ, „Едмънтън“ – „Далас“ МАХ Спорт 2


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  • 1 Мнение

    0 0 Отговор
    Уважаеми Ивайло,
    Ще има петица, когато почнеш да пишеш думата "Футбол" пред футболния двубой..

    07:43 20.04.2022

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