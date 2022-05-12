Спортът по ТВ в четвъртък (12 май)

12.00 Тенис, турнир в Рим МАХ Спорт 1
13.25 Колоездене: Обиколка на Италия, шести етап Евроспорт 1
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
14.00 Полуфинал на европейското първенство, девойки БНТ 3
19.00 Баскетбол, мач от първенството МАХ Спорт 2
20.00 "Реал Сосиедад" - "Кадис" МАХ Спорт 4
21.00 "Райо Валекано" - "Виляреал" МАХ Спорт 3
21.00 Полуфинал на европейското първенство, девойки БНТ 3
21.45 "Тотнъм" - "Арсенал" Диема спорт 2
22.30 "Реал" - "Леванте" МАХ Спорт 4
23.00 Голф: PGA тур, Турнир "Байрън Нелсон", първи ден Евроспорт 2
03.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА