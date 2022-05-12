Спортът по ТВ в четвъртък (12 май)

Гуардиола за Де Бройне: Какво мога да кажа? Той е повече от перфектен

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола сподели възхищението си от Кевин Де Бройне, който в сряда вечер наниза четири гола за успеха с 5:1 над У ...