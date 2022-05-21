Спортът по телевизията на 18 юни

Ето, че вместо този уикенд да се наслаждаваме на мачовете от Световното първенство по футбол, ще трябва да се задоволил с няколко скромни турнира по тенис и някое и други по-нестандартно състезание. Но, какво да се прави...

08:45 Суперкарс 2022 г. - Първо състезание в Дарвин - MAX Sport 1

10:00 Плуване - Световно първенство по плувни спортове, серии, Будапеща - БНТ 3

10:50 Moto GP - Голямата награда на Германия, 3 тренировка - MAX Sport 2

11:00 Германски шампионат за туристически автомобили - Имола, 3 кръг, квалификация 1 - Diema Sport 3

11:30 Футбол - Приятелски мач - Левски срещу Септември София - Diema Sport 2

13:00 Кану-каяк - Световна купа в Краков, слалом - Eurosport

13:00 Електрически туристически автомобили - Световна купа на Харама, квалификация - Eurosport 2

13:00 Moto GP - Голямата награда на Германия, квалификации - MAX Sport 2

13:35 Художествена гимнастика - Европейско първенство в Тел Авив, индивидуален многобой - БНТ 3

14:00 Волейбол - Лига на нациите - САЩ срещу Китай - MAX Sport 4

14:15 Колоездене - Обиколката на Словения, четвърти етап - Eurosport

14:15 Германски шампионат за туристически автомобили - Имола, 3 кръг, състезание 1 - Diema Sport 2

15:00 Тенис - ATP 500 Лондон - MAX Sport 1

15:30 Тенис - ATP 500 Хале - MAX Sport 3

16:00 Колоездене - Обиколката на Белгия, четвърти етап - Eurosport

16:00 Плажен волейбол - Световно първенство, 1/2-финали - RING

16:00 Футбол - Младежка купа на Азия, мач за 3 място - Nova Sport

16:05 Германски шампионат за туристически автомобили - Имола, 2 кръг, състезание 1 - Diema Sport 2

16:30 Moto GP - Голямата награда на Германия, квалификации - MAX Sport 2

17:00 Футбол - Приятелски мач - ЦСКА срещу Гройтер Фюрт - Diema Sport

17:00 Тенис - ATP 500 Лондон - MAX Sport 1

17:05 Порше Карера Къп - Имола, 3 кръг, състезание 1 - Diema Sport 2

17:15 Плажен волейбол - Световно първенство, 1/2-финали - RING

17:25 Художествена гимнастика - Европейско първенство в Тел Авив, ансамбли, многобой - БНТ 3

17:30 Тенис - ATP 500 Хале - MAX Sport 3

19:00 MMA - UFC 9, Белинген - Diema Sport 3

19:45 Конен спорт - Световен тур на шампионите в Стокхолм - Eurosport

20:00 Плажен волейбол - Световно първенство, 1/2-финали - RING

20:00 Formula 1 - Голямата награда на Канада, 3 тренировка - Diema Sport 2

20:25 Колоездене - Обиколката на Швейцария, първи етап - Eurosport 2

21:00 Волейбол - Лига на нациите - Италия срещу Бразилия - MAX Sport 3

21:15 Плажен волейбол - Световно първенство, 1/2-финали - RING

21:30 Баскетбол - Лега А - Милано срещу Виртус Болоня, финал, 6 мач - Nova Sport

22:00 Лека атлетика - Диамантена лига в Париж - MAX Sport 2

23:00 Formula 1 - Голямата награда на Канада, квалификация - Diema Sport 2

02:00 MMA - UFC Fight Night - Кейтар срещу Емет

03:00 Хокей на лед - NHL - Колорадо Авеланш срещу Тампа Бей Лайтнинг - MAX Sport 1

03:05 Футбол - MLS - Чикаго Файър срещу Ди Си Юнайтед - MAX Sport 4

05:15 Суперкарс 2022 г. - Второ състезание в Дарвин - MAX Sport 2

06:00 Волейбол - Лига на нациите - България срещу Белгия - MAX Sport 3