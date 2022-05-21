Спортът по телевизията на 18 юни

Ето, че вместо този уикенд да се наслаждаваме на мачовете от Световното първенство по футбол, ще трябва да се задоволил с няколко скромни турнира по тенис и някое и други по-нестандартно състезание. Но, какво да се прави...
- 08:45 Суперкарс 2022 г. - Първо състезание в Дарвин - MAX Sport 1
- 10:00 Плуване - Световно първенство по плувни спортове, серии, Будапеща - БНТ 3
- 10:50 Moto GP - Голямата награда на Германия, 3 тренировка - MAX Sport 2
- 11:00 Германски шампионат за туристически автомобили - Имола, 3 кръг, квалификация 1 - Diema Sport 3
- 11:30 Футбол - Приятелски мач - Левски срещу Септември София - Diema Sport 2
- 13:00 Кану-каяк - Световна купа в Краков, слалом - Eurosport
- 13:00 Електрически туристически автомобили - Световна купа на Харама, квалификация - Eurosport 2
- 13:00 Moto GP - Голямата награда на Германия, квалификации - MAX Sport 2
- 13:35 Художествена гимнастика - Европейско първенство в Тел Авив, индивидуален многобой - БНТ 3
- 14:00 Волейбол - Лига на нациите - САЩ срещу Китай - MAX Sport 4
- 14:15 Колоездене - Обиколката на Словения, четвърти етап - Eurosport
- 14:15 Германски шампионат за туристически автомобили - Имола, 3 кръг, състезание 1 - Diema Sport 2
- 15:00 Тенис - ATP 500 Лондон - MAX Sport 1
- 15:30 Тенис - ATP 500 Хале - MAX Sport 3
- 16:00 Колоездене - Обиколката на Белгия, четвърти етап - Eurosport
- 16:00 Плажен волейбол - Световно първенство, 1/2-финали - RING
- 16:00 Футбол - Младежка купа на Азия, мач за 3 място - Nova Sport
- 16:05 Германски шампионат за туристически автомобили - Имола, 2 кръг, състезание 1 - Diema Sport 2
- 16:30 Moto GP - Голямата награда на Германия, квалификации - MAX Sport 2
- 17:00 Футбол - Приятелски мач - ЦСКА срещу Гройтер Фюрт - Diema Sport
- 17:00 Тенис - ATP 500 Лондон - MAX Sport 1
- 17:05 Порше Карера Къп - Имола, 3 кръг, състезание 1 - Diema Sport 2
- 17:15 Плажен волейбол - Световно първенство, 1/2-финали - RING
- 17:25 Художествена гимнастика - Европейско първенство в Тел Авив, ансамбли, многобой - БНТ 3
- 17:30 Тенис - ATP 500 Хале - MAX Sport 3
- 19:00 MMA - UFC 9, Белинген - Diema Sport 3
- 19:45 Конен спорт - Световен тур на шампионите в Стокхолм - Eurosport
- 20:00 Плажен волейбол - Световно първенство, 1/2-финали - RING
- 20:00 Formula 1 - Голямата награда на Канада, 3 тренировка - Diema Sport 2
- 20:25 Колоездене - Обиколката на Швейцария, първи етап - Eurosport 2
- 21:00 Волейбол - Лига на нациите - Италия срещу Бразилия - MAX Sport 3
- 21:15 Плажен волейбол - Световно първенство, 1/2-финали - RING
- 21:30 Баскетбол - Лега А - Милано срещу Виртус Болоня, финал, 6 мач - Nova Sport
- 22:00 Лека атлетика - Диамантена лига в Париж - MAX Sport 2
- 23:00 Formula 1 - Голямата награда на Канада, квалификация - Diema Sport 2
- 02:00 MMA - UFC Fight Night - Кейтар срещу Емет
- 03:00 Хокей на лед - NHL - Колорадо Авеланш срещу Тампа Бей Лайтнинг - MAX Sport 1
- 03:05 Футбол - MLS - Чикаго Файър срещу Ди Си Юнайтед - MAX Sport 4
- 05:15 Суперкарс 2022 г. - Второ състезание в Дарвин - MAX Sport 2
- 06:00 Волейбол - Лига на нациите - България срещу Белгия - MAX Sport 3
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА