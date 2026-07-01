Спортът по ТВ в сряда (1 юли)

Спортните събития на 1 юли, сряда, 2026 г. са свързани с оспорвани мачове от Мондиала и турнир по тенис от Големия шлем.



Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:



Футбол



Световно първенство 1/16-финали:



19:00 часа: Англия – Д.Р.Конго БНТ1, БНТ 3



20:00 часа: Белгия – Сенегал БНТ 1, БНТ 3



Четвъртък

03:00 часа: САЩ – Босна и Херцеговина БНТ 1, БНТ 3



Тенис



Уимбълдън:



13:00 -23:00 часа: Eurosport 2.