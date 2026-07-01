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Спортът по ТВ в сряда (1 юли)

1 Юли, 2026 07:38 805 1

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Какви спортни прояви може да гледаме днес на малкия екран

Спортът по ТВ в сряда (1 юли) - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Спортните събития на 1 юли, сряда, 2026 г. са свързани с оспорвани мачове от Мондиала и турнир по тенис от Големия шлем.

Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:

Футбол

Световно първенство 1/16-финали:

19:00 часа: Англия – Д.Р.Конго БНТ1, БНТ 3

20:00 часа: Белгия – Сенегал БНТ 1, БНТ 3

Четвъртък

03:00 часа: САЩ – Босна и Херцеговина БНТ 1, БНТ 3

Тенис

Уимбълдън:

13:00 -23:00 часа: Eurosport 2.


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