Спортът по ТВ в петък (3 юли)

Кой ще поеме "лалетата"? Тен Хаг и Слот в надпревара за националния пост на Нидерландия

След като националният отбор на Нидерландия преживя горчиво разочарование на Световното първенство, отпадайки на 1/16-финалите след инфарктна дузпо ...