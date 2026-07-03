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Спортът по ТВ в петък (3 юли)

Спортът по ТВ в петък (3 юли)

3 Юли, 2026 07:01, обновена 3 Юли, 2026 07:04 864 1

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Какво можем да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (3 юли) - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Diema Sport 3

09:45 Формула 1: Свободна тренировка за Гран При на Великобритания

10:50 Формула 3: Тренировка за Гран При на Великобритания

12:00 Формула 2: Тренировка за Гран При на Великобритания

14:30 Формула 1: Първа тренировка за Гран При на Великобритания

16:00 Формула 3: Квалификация за Гран При на Великобритания

16:55 Формула 2: Квалификация за Гран При на Великобритания

18:30 Формула 1: Квалификация за спринт за Гран При на Великобритания

20:00 Формула 1 Академия: Квалификация за Гран При на Великобритания

EUROSPORT 2

13:00 Тенис: Уимбълдън

MAX Sport 1

13:30 Голф: BMW International Open

EUROSPORT

18:15 Маунтинбайк: Световна купа в Ла Туал, крос кънтри на късо трасе, жени

19:15 Маунтинбайк: Световна купа в Ла Туал, крос кънтри на късо трасе, мъже


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  • 1 Тоест

    0 0 Отговор
    днес няма да има мачове от световното първенство по футбол? Няма оправия в този "сайт"

    08:35 03.07.2026

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