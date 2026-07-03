Спортът по ТВ в петък (3 юли)

Diema Sport 3
09:45 Формула 1: Свободна тренировка за Гран При на Великобритания
10:50 Формула 3: Тренировка за Гран При на Великобритания
12:00 Формула 2: Тренировка за Гран При на Великобритания
14:30 Формула 1: Първа тренировка за Гран При на Великобритания
16:00 Формула 3: Квалификация за Гран При на Великобритания
16:55 Формула 2: Квалификация за Гран При на Великобритания
18:30 Формула 1: Квалификация за спринт за Гран При на Великобритания
20:00 Формула 1 Академия: Квалификация за Гран При на Великобритания
EUROSPORT 2
13:00 Тенис: Уимбълдън
MAX Sport 1
13:30 Голф: BMW International Open
EUROSPORT
18:15 Маунтинбайк: Световна купа в Ла Туал, крос кънтри на късо трасе, жени
19:15 Маунтинбайк: Световна купа в Ла Туал, крос кънтри на късо трасе, мъже
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1 Тоест
08:35 03.07.2026