Още една победа и националният ни треньор влиза в историята на българския футбол

Новият селекционер на България Младен Кръстаич записа 2 победи от първите си два мача начело на "трикольорите". Само още един успех и той ще запише името си в историята на българския футбол. Като втори селекционер, който не е българин, по победи с "лъвовете".
С 3 успеха ще раздели второто място с Лотар Матеус, Ото Файст, Андор Хайду и Бела Волентик. С 4 ще заеме еднолично това място.
С най-много победи начело на България е чехът Рудолф Витлачил. Той записва 8 успеха в 17 срещи.
Кръстаич вече спечели симпатиите на много фенове и специалисти, защото загала на млади футболисти.
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1 И ще го постигне!
Коментиран от #2
13:22 28.09.2022
2 Слушай
До коментар #1 от "И ще го постигне!":Не се месят бфс, а шефовете на клубовете.
13:39 28.09.2022