Още една победа и националният ни треньор влиза в историята на българския футбол

Новият селекционер на България Младен Кръстаич записа 2 победи от първите си два мача начело на "трикольорите". Само още един успех и той ще запише името си в историята на българския футбол. Като втори селекционер, който не е българин, по победи с "лъвовете".

С 3 успеха ще раздели второто място с Лотар Матеус, Ото Файст, Андор Хайду и Бела Волентик. С 4 ще заеме еднолично това място.

С най-много победи начело на България е чехът Рудолф Витлачил. Той записва 8 успеха в 17 срещи.

Кръстаич вече спечели симпатиите на много фенове и специалисти, защото загала на млади футболисти.