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Още една победа и националният ни треньор влиза в историята на българския футбол

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Още една победа и националният ни треньор влиза в историята на българския футбол

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С най-много победи начело на България е чехът Рудолф Витлачил

Още една победа и националният ни треньор влиза в историята на българския футбол - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новият селекционер на България Младен Кръстаич записа 2 победи от първите си два мача начело на "трикольорите". Само още един успех и той ще запише името си в историята на българския футбол. Като втори селекционер, който не е българин, по победи с "лъвовете".

С 3 успеха ще раздели второто място с Лотар Матеус, Ото Файст, Андор Хайду и Бела Волентик. С 4 ще заеме еднолично това място.

С най-много победи начело на България е чехът Рудолф Витлачил. Той записва 8 успеха в 17 срещи.

Кръстаич вече спечели симпатиите на много фенове и специалисти, защото загала на млади футболисти.


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  • 1 И ще го постигне!

    3 1 Отговор
    Освен ако не започнат от БФС да му се месят!

    Коментиран от #2

    13:22 28.09.2022

  • 2 Слушай

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "И ще го постигне!":

    Не се месят бфс, а шефовете на клубовете.

    13:39 28.09.2022

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