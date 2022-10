Два нокдауна обърнаха боя между Алистър Оверийм и Бард Хари

Алистър Оверийм и Бадр Хари не изневериха на очакванията за битката си на Glory Collision 4, където двамата оглавиха галавечерта по кикбокс с много оспорван мач помежду си при най-тежките, научихме от MMA.bg.

Нидерландецът изглеждаше, че печели срещата след началните рундове, но по-тежките удари постоянно идваха от 42-годишния му опонент.

Хари бе свален на земята на два пъти впоследствие, което преобърна резултата в полза на Оверийм и в крайна сметка съдиите присъдиха победа за ветерана с 29:26, 28:27, 28:27, 28:27 и 28:27 от петимата рефери край ринга.

THE REEM GETS IT DONE #COLLISION4 pic.twitter.com/YDZX2HyTJe