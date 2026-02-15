С човек по-малко Локо (Пд) измъкна точка срещу Черно море

Десетима от Локомотив (Пловдив) стигнаха до драматично равенство 1:1 срещу Черно море в мач от 21-вия кръг на Първа лига. Героят за „черно-белите“ се оказа новото попълнение Жоел Цварц, който реализира дебютното си попадение в 90-ата минута и донесе ценна точка на своя тим.

Домакините останаха с човек по-малко още в 24-тата минута, когато Севи Идриз бе изгонен с директен червен картон. Първоначално съдията Димитър Димитров му показа жълт картон за грубо влизане срещу Даниел Мартин, но след намеса на ВАР промени решението си.

Гостите от Варна бяха по-активни и поведоха в 61-вата минута. След центриране от корнер на Асен Дончев, Георги Лазаров се извиси в наказателното поле и с глава откри резултата – 0:1.

Въпреки численото неравенство, „смърфовете“ не се предадоха. Малко след гола те бяха близо до изравняване, но Пламен Илиев се намеси решително след удар на Запро Динев, а при добавката топката срещна гредата.

Натискът на домакините в края даде резултат. В последната минута на редовното време резервата Жоел Цварц бе оставен непокрит при центриране от корнер и с прецизен удар с глава прати топката в горния десен ъгъл за крайното 1:1.

След равенството Черно море остава пети с 35 точки, а Локомотив (Пловдив) е шести с две по-малко.