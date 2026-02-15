Вземете 50% отстъпка за хостинг от

С човек по-малко Локо (Пд) измъкна точка срещу Черно море

15 Февруари, 2026 14:34 546 3

  • локо пловдив-
  • черно море-
  • реми

Героят за „черно-белите“ се оказа новото попълнение Жоел Цварц

С човек по-малко Локо (Пд) измъкна точка срещу Черно море - 1
Снимка: Факти бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Десетима от Локомотив (Пловдив) стигнаха до драматично равенство 1:1 срещу Черно море в мач от 21-вия кръг на Първа лига. Героят за „черно-белите“ се оказа новото попълнение Жоел Цварц, който реализира дебютното си попадение в 90-ата минута и донесе ценна точка на своя тим.

Домакините останаха с човек по-малко още в 24-тата минута, когато Севи Идриз бе изгонен с директен червен картон. Първоначално съдията Димитър Димитров му показа жълт картон за грубо влизане срещу Даниел Мартин, но след намеса на ВАР промени решението си.

Гостите от Варна бяха по-активни и поведоха в 61-вата минута. След центриране от корнер на Асен Дончев, Георги Лазаров се извиси в наказателното поле и с глава откри резултата – 0:1.

Въпреки численото неравенство, „смърфовете“ не се предадоха. Малко след гола те бяха близо до изравняване, но Пламен Илиев се намеси решително след удар на Запро Динев, а при добавката топката срещна гредата.

Натискът на домакините в края даде резултат. В последната минута на редовното време резервата Жоел Цварц бе оставен непокрит при центриране от корнер и с прецизен удар с глава прати топката в горния десен ъгъл за крайното 1:1.

След равенството Черно море остава пети с 35 точки, а Локомотив (Пловдив) е шести с две по-малко.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОК

    1 1 Отговор
    За срамното и позорно представяне на биаттлонистите ни, трябва да се потърси наказателна отговорност. Трябва да върнат парите за подготовката и престоя на Олимпиадата и да им бъдат спряни състезателните права завинаги.

    14:40 15.02.2026

  • 2 сигурен

    0 3 Отговор
    ама много ореден мач

    14:46 15.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

