Константин Василев завърши 57-и в преследването по биатлон на Олмипадата в Милано-Кортина
  Тема: Зимни олимпийски игри

Константин Василев завърши 57-и в преследването по биатлон на Олмипадата в Милано-Кортина

15 Февруари, 2026 15:00 424 0

  • константин василев-
  • олимпиада-
  • българия-
  • бягане

Мартин Понсилуома спечели титлата

Константин Василев завърши 57-и в преследването по биатлон на Олмипадата в Милано-Кортина - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Българският биатлонист Константин Василев зае 57-о място в преследването на 12.5 километра на Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026. 22-годишният дебютант на олимпийски форум завърши последен с време 40:00.7 минути, след като допусна седем грешки на огневия рубеж.

Другият български представител – Благой Тодев, не успя да стигне до финала. 24-годишният състезател беше затворен с обиколка след третата стрелба, натрупал вече три пропуска, и остана извън крайното класиране. Тодев стартира 42-и след спринта с пасив от две минути и половина, докато Василев потегли 56-и с почти три минути изоставане.

Олимпийската титла спечели Мартин Понсилуома. Шведът, тръгнал седми, направи само една грешка в четирите стрелби и финишира за 31:11.9 минути, завоювайки първо олимпийско злато в кариерата си и втори медал след среброто в масовия старт от Зимни олимпийски игри Пекин 2022.

Втори се нареди Стурла Холм Легрейд (Норвегия), който с два пропуска остана на 20.6 секунди зад победителя. Това е трето отличие за него от Игрите в Италия след бронзовите медали в индивидуалната дисциплина на 20 км и в спринта.

Бронзът отиде при Емилиен Жаклен. Французинът, световен шампион в преследването от Антхолц-Антерселва 2020 и Поклюка 2021, поведе убедително преди последната стрелба, но две грешки го лишиха от златото и той остана трети на 29.7 секунди с 17 свалени мишени от 20.

Защитаващият титлата си от Пекин Кентен Фийон Майе този път не успя да се намеси в разпределението на медалите. Лидерът след спринта допусна пет грешки и финишира седми на 1:13.5 минути от шампиона, въпреки че вече има две златни отличия от Милано-Кортина – в смесената щафета и в спринта – и общо седем олимпийски медала в кариерата си.


Италия
