Линдзи Вон претърпя нова операция, но скоро ще се прибере у дома

Последната операция на левия крак на Линдзи Вон е преминала успешно и тя вече ще може да се прибере в Съединените щати. 41-годишната американка се възстановяваше в болница в Тревизо, съобщава БТА.

Вон падна тежко едва 13 секунди след старта на олимпийското спускане миналата неделя и бе евакуирана от пистата с хеликоптер. Оттогава тя претърпя няколко хирургични интервенции. Само девет дни по-рано ски звездата бе скъсала предна кръстна връзка на лявото коляно при друг инцидент.

В профила си в Instagram Вон сподели, че получава много съобщения от фенове, които са натъжени от случилото се. „Моля ви, не тъгувайте. Приемам съпричастността, любовта и подкрепата с отворено сърце, но не и съжаление. Надявам се моята борба да ви даде сили да продължавате напред, защото това правя аз и ще продължа да го правя. Винаги“, написа тя.

Баща ѝ, Алън Килдоу, заяви пред Асошиейтед прес, че ако решението зависеше от него, дъщеря му вече не би се състезавала. Самата Вон обаче завърши посланието си с увереност, че очаква с нетърпение деня, в който отново ще бъде на върха на планината – и че ще го постигне.