Нокаутираха българската звезда в кикбокса Стоян Копривленски

Стоян Копривленски загуби на полуфиналите на заключителния турнир от сериите К-1 World Max в японската столица Токио и не успя да стигне до втора световна титла, предаде БТА.
Българската звезда в кикбокса надделя над тайландеца Херкулес Фетсимеан след единодушно съдийско решение в първия си двубой от надпреварата до 70 килограма, след като доминираше и в трите рунда.
31-годишният бургазлия се изправи срещу нидерландеца Дарил Вердонк във втория си мач, но въпреки че имаше превъзходство в първите два рунда и водеше в резултата, той беше нокаутиран в началото на третата част и срещата бе прекратена.
Така Копривленски не успя да защити световната си титла на К-1. Състезанието в Токио се провежда с нестандартен формат, като за спечелването на трофея са необходими три победи в един ден.
До коментар #1 от "Куратор":Момчето е много добро.Тренираше в Голдън Глори и лично Майк Пасение го взе, така,че не драскай глупости
До коментар #3 от "Мирко Неделчев Долноту Езерову":Ти от опит ли го казваш?
До коментар #4 от "Ааа,не така":Той още е там
