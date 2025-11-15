Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Нокаутираха българската звезда в кикбокса Стоян Копривленски

Нокаутираха българската звезда в кикбокса Стоян Копривленски

15 Ноември, 2025 13:07 1 539 13

  • стоян копривленски-
  • кикбокс-
  • дарил вердонк-
  • нокаут

31-годишният бургазлия се изправи срещу нидерландеца Дарил Вердонк във втория си мач

Нокаутираха българската звезда в кикбокса Стоян Копривленски - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стоян Копривленски загуби на полуфиналите на заключителния турнир от сериите К-1 World Max в японската столица Токио и не успя да стигне до втора световна титла, предаде БТА.

Българската звезда в кикбокса надделя над тайландеца Херкулес Фетсимеан след единодушно съдийско решение в първия си двубой от надпреварата до 70 килограма, след като доминираше и в трите рунда.

31-годишният бургазлия се изправи срещу нидерландеца Дарил Вердонк във втория си мач, но въпреки че имаше превъзходство в първите два рунда и водеше в резултата, той беше нокаутиран в началото на третата част и срещата бе прекратена.

Така Копривленски не успя да защити световната си титла на К-1. Състезанието в Токио се провежда с нестандартен формат, като за спечелването на трофея са необходими три победи в един ден.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Куратор

    9 14 Отговор
    И какво се оказва Ганьо не може и да се бие нищо, че само се ежи по пътищата.

    Коментиран от #4

    13:09 15.11.2025

  • 2 Хаха

    17 2 Отговор
    Сега нищо не постигнатите в живота българи ще обяснят как този боксьор е въздух под налягане

    13:13 15.11.2025

  • 3 Мирко Неделчев Долноту Езерову

    4 7 Отговор
    В халката ли са го нацелили?

    Коментиран от #5

    13:19 15.11.2025

  • 4 Ааа,не така

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Куратор":

    Момчето е много добро.Тренираше в Голдън Глори и лично Майк Пасение го взе, така,че не драскай глупости

    Коментиран от #6

    13:22 15.11.2025

  • 5 Брачед

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мирко Неделчев Долноту Езерову":

    Ти от опит ли го казваш?

    13:23 15.11.2025

  • 6 Тренера

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ааа,не така":

    Той още е там

    13:30 15.11.2025

  • 7 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    5 2 Отговор
    Рано или късно за всяко прасе идва Коледа ....

    13:32 15.11.2025

  • 8 българин

    9 1 Отговор
    глупаци ,случва се на всеки в бойните спортове ,един удър ,под правилния ъгъл и....в тези спортове е така,кой от великите в бойните спортове не е губил ,вземете се в ръце

    13:32 15.11.2025

  • 9 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Видя ли звездички звездата?

    13:35 15.11.2025

  • 10 123456

    8 0 Отговор
    Аз пък искам да поздравя Стоян за невероятната дисциплина и хъс , които има ! Дори явяването на това състезание е достатъчна оценка ! Успех занапред! Та той победи онзи краля на муай тай , как му беше името - Буакау!

    13:42 15.11.2025

  • 11 БайМисир

    3 5 Отговор
    цяла седмица ни надуват главите с тоя побойник, аман от скапани мисирки .............

    13:44 15.11.2025

  • 12 ....

    7 0 Отговор
    Четете, четете и разберете що за стадо сме.. Завистливи, диванни неудачници.. Карлос такъв, Кубрат онакъв, сега Стоян не ставал.. Няма по-измекярско племе от бг-го (има изключения разбира се)

    13:53 15.11.2025

  • 13 Разбирач

    0 4 Отговор
    Видях го големият шампион,как бе нокаутиран по абсолютно нелеп и елементарен начин.Ще си кажете, че е било нагласено все едно,такъв шано нокаут и петокласник няма да допусне

    13:55 15.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ