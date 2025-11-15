Нокаутираха българската звезда в кикбокса Стоян Копривленски

Стоян Копривленски загуби на полуфиналите на заключителния турнир от сериите К-1 World Max в японската столица Токио и не успя да стигне до втора световна титла, предаде БТА.

Българската звезда в кикбокса надделя над тайландеца Херкулес Фетсимеан след единодушно съдийско решение в първия си двубой от надпреварата до 70 килограма, след като доминираше и в трите рунда.

31-годишният бургазлия се изправи срещу нидерландеца Дарил Вердонк във втория си мач, но въпреки че имаше превъзходство в първите два рунда и водеше в резултата, той беше нокаутиран в началото на третата част и срещата бе прекратена.

Така Копривленски не успя да защити световната си титла на К-1. Състезанието в Токио се провежда с нестандартен формат, като за спечелването на трофея са необходими три победи в един ден.