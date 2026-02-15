Свлачище затрудни движението в Кресненското дефиле при 388-и км от пътя между Симитли и Кресна днес около обяд, предаде БНТ.
Причината за активизирането му са обилните валежи от дъжд в региона. Към момента пътят е разчистен и движението се осъществява и в двете посоки.
От АПИ призовават шофьорите да карат с повишено внимание в района. За област Благоевград Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде оранжев код за значителни валежи.
17:35 15.02.2026
17:48 15.02.2026