Свлачище затрудни движението в Кресненското дефиле при 388-и км от пътя между Симитли и Кресна днес около обяд, предаде БНТ.

Причината за активизирането му са обилните валежи от дъжд в региона. Към момента пътят е разчистен и движението се осъществява и в двете посоки.

От АПИ призовават шофьорите да карат с повишено внимание в района. За област Благоевград Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде оранжев код за значителни валежи.