Лора Христова се класира седма в преследването
  Тема: Зимни олимпийски игри

Лора Христова се класира седма в преследването

15 Февруари, 2026 17:24 654 0

Титлата е за италианката Лиза Витоци

Лора Христова се класира седма в преследването - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Биатлонистката Лора Христова завърши на престижното седмо място в преследването на 10 километра на Зимни олимпийски игри 2026 в Милано–Кортина, съобщава БТА. Българката стартира 11-а след спринта, но с безупречна стрелба и време 30:11.8 минути успя да се изкачи с четири позиции в крайното класиране.

Милена Тодорова, която тръгна четвърта, допусна три грешки в стрелбите от положение прав и финишира 14-а с време 31:57.0 минути.

Олимпийската титла спечели представителката на домакините Лиза Витоци. 31-годишната италианка порази и 20-те мишени и също завърши за 30:11.8 минути, като завоюва първото си олимпийско злато.

Сребърният медал остана за Марен Киркеайде от Норвегия. Победителката от спринта водеше убедително до последната стрелба, но там направи две грешки и изостана на 28.8 секунди от шампионката.

Бронзът бе за финландката Суви Минкинен, която бе безгрешна на рубежа и финишира на 34.3 секунди зад Витоци.


Италия
