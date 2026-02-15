Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Бразилия поздравява първия си шампион от Зимни олимпийски игри Лукас Бротен
  Тема: Зимни олимпийски игри

Бразилия поздравява първия си шампион от Зимни олимпийски игри Лукас Бротен

15 Февруари, 2026 13:36 514 0

  • лукас бротен-
  • бразилия-
  • поздрав-
  • лула

Този безпрецедентен успех доказва, че бразилският спорт няма граници, коментира президентът Лула

Бразилия поздравява първия си шампион от Зимни олимпийски игри Лукас Бротен - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва поздрави скиора Лукас Пинейро Бротен за историческия му триумф – първи златен медал за страната на Зимни олимпийски игри. Държавният глава написа в платформата X, че победата на Бротен в гигантския слалом в Бормио е първо отличие не само за Бразилия, но и за цяла Южна Америка в историята на зимните Игри, съобщава БТА.

„Този безпрецедентен успех доказва, че бразилският спорт няма граници. Той е резултат от талант, отдаденост и постоянни усилия за развитието на спорта във всичките му измерения“, заяви Лула.

Министърът на финансите Фернандо Хадад също приветства постижението с посланието „Напред, Бразилия“. Сред поздравилите бе и сърфистът Габриел Медина, станал световноизвестен с участието си на Летни олимпийски игри 2024, който написа: „Поздравления, Лукас! Гордея се с Бразилия.“

Футболният клуб Сао Пауло определи медала като „исторически“, спортният портал Ge Globo го нарече „невероятна емоция“, а вестник Meia Hora подчерта, че Бротен е „разчупил парадигма и вдъхнал надежда за развитието на зимните спортове в Бразилия“.

25-годишният Бротен е с норвежки баща и бразилска майка. Той първоначално се състезаваше за Норвегия, но през 2023 година прекрати кариерата си заради спор за маркетингови права с федерацията. Година по-късно се завърна на пистата, вече под бразилския флаг, за да стигне до историческия олимпийски успех.


