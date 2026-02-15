Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Манчестър Сити проявява интерес към бившия нападател на Лудогорец Игор Тиаго

15 Февруари, 2026 15:29 349 0

  • тиаго-
  • бредфорд-
  • манчестър сити

Тиаго се присъедини към Брентфорд през юли 2024 година

Манчестър Сити проявява интерес към бившия нападател на Лудогорец Игор Тиаго - 1
Снимка: Факти бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити следи ситуацията около нападателя на Брентфорд Игор Тиаго, съобщава TeamTalk. Въпреки че 24-годишният бразилец наскоро удължи договора си с лондонския клуб до 30 юни 2031 година, интересът на шампионите към него остава сериозен, предава БТА.

Тиаго, който е бивш реализатор на Лудогорец, се присъедини към Брентфорд през юли 2024 година. През сезон 2025/26 той впечатлява с формата си, като има 18 попадения и една асистенция в 27 срещи.


Великобритания
