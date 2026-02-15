Манчестър Сити проявява интерес към бившия нападател на Лудогорец Игор Тиаго

Манчестър Сити следи ситуацията около нападателя на Брентфорд Игор Тиаго, съобщава TeamTalk. Въпреки че 24-годишният бразилец наскоро удължи договора си с лондонския клуб до 30 юни 2031 година, интересът на шампионите към него остава сериозен, предава БТА.

Тиаго, който е бивш реализатор на Лудогорец, се присъедини към Брентфорд през юли 2024 година. През сезон 2025/26 той впечатлява с формата си, като има 18 попадения и една асистенция в 27 срещи.