Микаел Кингсбъри взе златото в първота паралелно състезание бабуни

Микаел Кингсбъри спечели олимпийската титла в дебютното в историята паралелно състезание в дисциплината бабуни при мъжете от турнира по ски-свободен стил на Зимни олимпийски игри 2026. Надпреварата бе включена за първи път в олимпийската програма, а 33-годишният канадец затвърди статута си на една от големите легенди в спорта, съобщава БТА.

Кингсбъри е олимпийски шампион в индивидуалните бабуни от Зимни олимпийски игри 2018. На Зимни олимпийски игри 2022 и преди дни в Ливиньо той остана със сребро, след като бе изпреварен съответно от Валтер Валберг и Купър Уудс-Топалович.

По пътя към златото канадецът отстрани Павел Колмаков (Казахстан), Деджун Джун (Република Корея), а на полуфинала се справи с Такуя Шимакава.

В решителния сблъсък Кингсбъри надви големия си съперник Икума Хоришима. Японецът, световен шампион в паралелните бабуни от Сиера Невада 2017, рискува във финалния спринт, пропусна втория си скок и получи едва 5 точки от съдиите, докато канадецът събра максималните 30.

В малкия финал Мат Греъм победи Такуя Шимакава с 20:15 точки. Австралиецът е сребърен медалист в индивидуалните бабуни от Пьончан 2018, когато също остана зад Кингсбъри.

В паралелните бабуни двама състезатели карат едновременно по една и съща писта, като оценките се формират на база време, преминаване през бабуните и изпълнение на скоковете.