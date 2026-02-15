Калас: Свободата на словото в САЩ е по-малко от това в Естония

Ръководителят на дипломацията на Европейския съюз Кая Калас посочи пред САЩ, че ситуацията със свободата на словото там е по-лоша, отколкото в Естония. Тя направи това изявление на панелна дискусия на Конференцията по сигурност в Мюнхен.

В отговор на въпрос на модератора относно критиките на държавния секретар на САЩ Марко Рубио към влошаващите се проблеми на Европа със свободата на словото, тя заяви: „Аз идвам от страна, която е на второ място по свобода на словото, и за мен е интересно да чуя критики за свободата на словото от страна, която е на 58-мо място“, каза тя, без да уточнява на кое класиране основава забележките си.

Когато обаче модераторът попита дали това означава конфликт между Европа и САЩ, тя веднага възрази, че това уж означава само, че „ЕС и САЩ са тясно преплетени“.