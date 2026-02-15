Новини
Калас: Свободата на словото в САЩ е по-малко от това в Естония

15 Февруари, 2026 17:35 1 098 81

ЕС и САЩ са тясно преплетени

Калас: Свободата на словото в САЩ е по-малко от това в Естония - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ръководителят на дипломацията на Европейския съюз Кая Калас посочи пред САЩ, че ситуацията със свободата на словото там е по-лоша, отколкото в Естония. Тя направи това изявление на панелна дискусия на Конференцията по сигурност в Мюнхен.

В отговор на въпрос на модератора относно критиките на държавния секретар на САЩ Марко Рубио към влошаващите се проблеми на Европа със свободата на словото, тя заяви: „Аз идвам от страна, която е на второ място по свобода на словото, и за мен е интересно да чуя критики за свободата на словото от страна, която е на 58-мо място“, каза тя, без да уточнява на кое класиране основава забележките си.

Когато обаче модераторът попита дали това означава конфликт между Европа и САЩ, тя веднага възрази, че това уж означава само, че „ЕС и САЩ са тясно преплетени“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Красимир Петров

    50 2 Отговор
    Хахаха тази п,а,ч.а се загрижена за САЩ.

    17:36 15.02.2026

  • 3 Русия

    5 42 Отговор
    Руски генерали бият тревога, че фронта може да се срути! Казват, че Русия се управлява от чужди шпиони!

    17:37 15.02.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    34 2 Отговор
    В БТВ сменят водещите на сутрешния блок с гербаджии поклонници на ламата агент Буда.

    17:37 15.02.2026

  • 5 Владо

    4 39 Отговор
    На руските сбърканяци след Ю туб им спряха и Телеграм.Скоро ще им вземат и телефоните.

    Коментиран от #15

    17:38 15.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Фотографа

    38 1 Отговор
    Имаше снимка на естонският президент с нейният син,облечен в розова рокля, която медиите се опитаха да я определят като фейк

    17:39 15.02.2026

  • 8 Дориана

    44 1 Отговор
    Калас и останалите Европейски лидери като Макрон, Мерц и Урсула трябва да понесат отговорността за посоката в която водят Европа на икономическа криза и всички последици от войната, която подкрепят.

    17:39 15.02.2026

  • 9 Гошо

    2 18 Отговор
    Права е горе -долу в случая

    17:40 15.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Зевзек

    36 0 Отговор
    "ситуацията със свободата на словото там е по-лоша, отколкото в Естония"

    Особено като забранихте руските телевизии нали "свободата на словото" направо стигна върхът. Иначе на теб са ти дали пълна свобода да ръсиш глупости и пропаганда.

    Коментиран от #45, #65

    17:43 15.02.2026

  • 15 Ко речи?

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "Владо":

    Поне имат ток и вода

    Коментиран от #26

    17:43 15.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Всички коментари да изтриеш

    14 2 Отговор
    Журналист няма да станеш, дръта мисирк0

    Коментиран от #43

    17:44 15.02.2026

  • 18 Укропат

    23 3 Отговор
    Да забраниш руския език е равносилно на свобода на словото. Точка. Сказал наш Володька Зильонскии. Шефчето.

    Коментиран от #63, #67

    17:44 15.02.2026

  • 19 Пияна жена

    13 2 Отговор
    Весела къща..
    Лошо е ако е извън къщата- ето

    Коментиран от #37

    17:44 15.02.2026

  • 20 Ташаков

    3 15 Отговор
    Коги Бащицата спре да взима помощ от Китай тогава ще спре войната

    Коментиран от #58

    17:44 15.02.2026

  • 21 И така

    0 22 Отговор
    Ако САЩ р на 58 място по свобода на словото,то блатото наречено Русия е на 188 ми място!

    17:45 15.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Това може ли

    19 1 Отговор
    да е изказване на първия дипломат на ЕС?!? Имам основателни съмнения за това.

    17:45 15.02.2026

  • 24 Хмм

    3 22 Отговор
    Естествена и привлекателна жена. Не като онова алкохолизирано страшилище Мария Захарова.

    Коментиран от #28, #30, #35, #36, #68

    17:45 15.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Иво

    1 12 Отговор

    До коментар #15 от "Ко речи?":

    И външни нужници.

    Коментиран от #29, #79

    17:46 15.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 А где,

    12 1 Отговор

    До коментар #24 от "Хмм":

    Никакая Калас? Где она ?

    17:47 15.02.2026

  • 29 Ко речи?

    11 0 Отговор

    До коментар #26 от "Иво":

    Не всеки може да си позволи златни.

    17:47 15.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 А в Русия

    2 12 Отговор
    какво да кажат, като там свободата на словото е по-малко и от Африка.

    17:48 15.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Струва ми се,че

    18 2 Отговор
    Кая скоро няма да стъпи в САЩ. Ако тоталната цензура, която цари в Европа се нарича Свобода на словото е за пример и Естония е втора в някаква класация, правена от незнайно от кого спонсорирана НПО, значи изкривяването образа ни на огледалото е тотално. Всички медии ни заливат само с правилните новини, главно с източници ДВ, ФТ, Гардиан и разбира се Укринформ.

    17:48 15.02.2026

  • 34 Така е

    2 15 Отговор

    До коментар #27 от "Пак ще го напиша":

    Руската пропаганда има за цел глупака.

    Коментиран от #40

    17:49 15.02.2026

  • 35 Тая

    11 3 Отговор

    До коментар #24 от "Хмм":

    е една еврорускиня ! Смешна история !

    Коментиран от #47

    17:49 15.02.2026

  • 36 демократ

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "Хмм":

    Невероятна е да еманципиран нищоправещ ляв от падък.
    Ще седне да ти обяснява 2 часа колко е хубаво да се приемат миноритиес и да не се кас трират проблемни ученици.
    При положение че миноритиес качват цените на наемите увеличават трафика и генерирал повече от падъци и как проблемните ученици дърпат общото културно ниво на държавата и така свалят заплатите.

    17:50 15.02.2026

  • 37 Zaхарова

    3 11 Отговор

    До коментар #19 от "Пияна жена":

    Още съм на първата бутилка.

    17:50 15.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Захарова

    3 9 Отговор
    Ох ох ох

    17:52 15.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Сетих се

    2 9 Отговор
    Абе защо няма руснаци на Олимпиадата?

    17:53 15.02.2026

  • 42 долу ес

    5 1 Отговор
    според америка срещу България, сорос, цру и мосад, е обратното! всъщност свободата започва на източната ни граница...

    17:53 15.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Страшни дразнители

    8 0 Отговор
    Са факти хахахаха

    17:54 15.02.2026

  • 45 Учуден

    3 10 Отговор

    До коментар #14 от "Зевзек":

    Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като бити кучета,сърдят се,пенявят се и си плюят в пазвата?

    Коментиран от #81

    17:56 15.02.2026

  • 46 дядото

    10 2 Отговор
    с такива тъ пи невести като кая и другите от ек,тръмп може да се окаже прав.след противопоставяне срещу русия и брикс,сега и срещу сащ,току виж европа отишла в миналото.

    17:56 15.02.2026

  • 47 Руска нация

    3 12 Отговор

    До коментар #35 от "Тая":

    просто не съществува, това са монголски племена.

    17:56 15.02.2026

  • 48 Олга

    11 3 Отговор
    “Дурочка из переулочка” - Калас забила поредния пирон в гроба на ЕС.Прибирайте я докато не е късно

    Коментиран от #55, #59, #61

    17:57 15.02.2026

  • 49 Симеон

    11 2 Отговор
    Няма по гнусно и противно същество от това на снимката. Неолибералната и евроатлантическа диктатура на ЕС ще приключи така или иначе. Цензурата в ЕС е ужасяваща!

    Коментиран от #52

    17:58 15.02.2026

  • 50 Така е

    3 5 Отговор

    До коментар #40 от "Пак ще го напиша":

    Руската пропаганда уцелва глупака право в десятката.

    17:58 15.02.2026

  • 51 Ох тази ше я плюща

    4 3 Отговор
    Като невидел ше я лижа

    17:58 15.02.2026

  • 52 Оди у Русиа

    2 8 Отговор

    До коментар #49 от "Симеон":

    Свобода да видиш 😁😁😁

    17:59 15.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Моряка

    9 2 Отговор
    И ко беше това Естония?

    Коментиран от #66

    18:00 15.02.2026

  • 55 Кая и Урсула са ти шефа.

    2 8 Отговор

    До коментар #48 от "Олга":

    Свиквай.

    18:00 15.02.2026

  • 56 Свободата на безполезните калинки

    1 3 Отговор
    в САЩ като каи е по-малко от това в ес

    18:01 15.02.2026

  • 57 Ами действай.

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Серега":

    От дивана не става.

    18:01 15.02.2026

  • 58 Многоходовото

    2 7 Отговор

    До коментар #20 от "Ташаков":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    18:01 15.02.2026

  • 59 Верно ли бре

    3 8 Отговор

    До коментар #48 от "Олга":

    Рублоидот?

    18:02 15.02.2026

  • 60 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 8 Отговор
    Как пък един клепар не замина за руският рай?


    Благодаря за отговора!

    18:02 15.02.2026

  • 61 Чемодан, вокзал

    2 8 Отговор

    До коментар #48 от "Олга":

    Дрисчанск.

    18:03 15.02.2026

  • 62 БайДънчо:

    3 2 Отговор
    Разривът в НАТО става все по-осезаем:
    европейските лидери са объркани в речите си в Мюнхен.
    Държавният секретар на САЩ Марко Рубио зададе тона на конференцията още от самата сутрин .
    Той говори за мирните преговори, бъдещето на Европа,
    провала на глобализацията и сложните отношения с Китай.
    Особено поразително беше отсъствието на каквато и да е остра реторика, насочена към Русия .
    За някои западни политици това беше шок.
    Освен това Рубио не се появи на срещата на европейските лидери със Зеленски.
    Фон дер Лайен призна, че Европа се нуждае от вид шокова терапия в сферата на сигурността
    – да се събуди и да преосмисли ролята си в света.
    Според нейната оценка сигурността не е била основен приоритет на ЕС
    в продължение на много години,
    но ситуацията се е променила радикално и изисква сериозни стъпки.

    18:06 15.02.2026

  • 63 Словоред

    3 7 Отговор

    До коментар #18 от "Укропат":

    Руският език е изкуствен и измислен диалект на българския. Редно е да се изпратят учебници в Московия по български и да почнат да учат и говорят коректно.

    18:06 15.02.2026

  • 64 Тавариши и Таварашутки

    2 9 Отговор
    Где Телеграм?

    Где YOUTUBE?

    Где Whats up?

    Где Tweeter?

    Где Мета ?

    Где ИНТЕРНЕТ?

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    Коментиран от #70, #75

    18:07 15.02.2026

  • 65 град София

    2 8 Отговор

    До коментар #14 от "Зевзек":

    Руските и северно корейските държавни "телевизии" не са телевизии в истинския смисъл на думата. Това са пропагандни канали за дезинформация за облъчване на местното население.

    18:07 15.02.2026

  • 66 Буда

    6 1 Отговор

    До коментар #54 от "Моряка":

    Два млн фашаги и то едни от най жестоките през ВСВ … Вижте фактите за общите гробове на жертвите на нацизма в Катвия !

    Коментиран от #69

    18:07 15.02.2026

  • 67 До Тъпопат

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Укропат":

    Вместо да ревеш, че са ти забранили руския език, вземи, седни и го научи.

    18:08 15.02.2026

  • 68 Олга

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "Хмм":

    Ей, да не се разболееш като преживяваш за други.България е на 8-мо място в света по консумация на алкохол годишно на глава от населението. Класацията се базира на актуалните данни на Световната здравна организация (СЗО) и от Глобалното изследване на тежестта на заболяванията (GBDS) на Института за здравни показатели и оценка (IHME).

    18:09 15.02.2026

  • 69 Свобода за народа

    1 9 Отговор

    До коментар #66 от "Буда":

    Естония е окупирана от СССР. Болшевиките започват веднага репресии срещу населението й.

    Ако някой е бил фашист - това са били руските окупатори.

    Коментиран от #71, #73

    18:10 15.02.2026

  • 70 Минувач

    9 1 Отговор

    До коментар #64 от "Тавариши и Таварашутки":

    Шкембе чорба ручай и не го мисли … а где 200 кв км и десет селища ушли за последните две седмици в Донбас ?

    Коментиран от #74

    18:11 15.02.2026

  • 71 Буда

    5 0 Отговор

    До коментар #69 от "Свобода за народа":

    То и нацизъм не съществувал по същата логика …

    18:13 15.02.2026

  • 72 Хи хи

    4 0 Отговор
    тая кая да внимава кво приказва, да не и се случи среднощна случка и да се озове в килията на Мадуро с голямото мъдуро !!

    18:21 15.02.2026

  • 73 Орк

    4 1 Отговор

    До коментар #69 от "Свобода за народа":

    Петр 1 купил Эстония и др мимитроли от Швеция.

    18:25 15.02.2026

  • 74 Простаk

    0 1 Отговор

    До коментар #70 от "Минувач":

    500%

    18:27 15.02.2026

  • 75 Бат Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Тавариши и Таварашутки":

    Никога не питай ,,Къде да се хвана",,,Какво да ям" и ,,Къде да седна"

    18:38 15.02.2026

  • 76 Боко

    2 0 Отговор
    ТЪПАКРАДЛИВАКУРВА👌

    18:41 15.02.2026

  • 77 Георгиев

    2 0 Отговор
    Свобода на словото в Естония? Където забраняват всичко руско - училища, преса, културен живот и т.н. Да се моли Путин да е жив и здрав, че сменят ли го радикалите, а с тях да военните, Естония ще стане пак руска област.

    Коментиран от #80

    18:47 15.02.2026

  • 78 Анонимен

    2 0 Отговор
    Тази особа докато не се скара с всички няма да миряса

    18:50 15.02.2026

  • 79 Само за сведение - над75 процента

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Иво":

    в селата и много от малките градове в европейска България са с външни нужници, а в някои квартали на столицата на същата територия няма канализация, а са на септични ями. Така че престани с простащините.
    .

    19:00 15.02.2026

  • 80 Дали влиза

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Георгиев":

    В свободата на словото в Естония забраната на жителите да носят имена ,вкл. фамилни, от славянски произход?

    19:03 15.02.2026

  • 81 Живял съм в Русия.

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Учуден":

    Явно НИЩО не знаеш за нея.

    19:05 15.02.2026

