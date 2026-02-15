Калас: Свободата на словото в САЩ е по-малко от това в Естония

Ръководителят на дипломацията на Европейския съюз Кая Калас посочи пред САЩ, че ситуацията със свободата на словото там е по-лоша, отколкото в Естония. Тя направи това изявление на панелна дискусия на Конференцията по сигурност в Мюнхен.
В отговор на въпрос на модератора относно критиките на държавния секретар на САЩ Марко Рубио към влошаващите се проблеми на Европа със свободата на словото, тя заяви: „Аз идвам от страна, която е на второ място по свобода на словото, и за мен е интересно да чуя критики за свободата на словото от страна, която е на 58-мо място“, каза тя, без да уточнява на кое класиране основава забележките си.
Когато обаче модераторът попита дали това означава конфликт между Европа и САЩ, тя веднага възрази, че това уж означава само, че „ЕС и САЩ са тясно преплетени“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Красимир Петров
17:36 15.02.2026
3 Русия
17:37 15.02.2026
4 Данко Харсъзина
17:37 15.02.2026
5 Владо
Коментиран от #15
17:38 15.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Фотографа
17:39 15.02.2026
8 Дориана
17:39 15.02.2026
9 Гошо
17:40 15.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Зевзек
Особено като забранихте руските телевизии нали "свободата на словото" направо стигна върхът. Иначе на теб са ти дали пълна свобода да ръсиш глупости и пропаганда.
Коментиран от #45, #65
17:43 15.02.2026
15 Ко речи?
До коментар #5 от "Владо":Поне имат ток и вода
Коментиран от #26
17:43 15.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Всички коментари да изтриеш
Коментиран от #43
17:44 15.02.2026
18 Укропат
Коментиран от #63, #67
17:44 15.02.2026
19 Пияна жена
Лошо е ако е извън къщата- ето
Коментиран от #37
17:44 15.02.2026
20 Ташаков
Коментиран от #58
17:44 15.02.2026
21 И така
17:45 15.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Това може ли
17:45 15.02.2026
24 Хмм
Коментиран от #28, #30, #35, #36, #68
17:45 15.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Иво
До коментар #15 от "Ко речи?":И външни нужници.
Коментиран от #29, #79
17:46 15.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 А где,
До коментар #24 от "Хмм":Никакая Калас? Где она ?
17:47 15.02.2026
29 Ко речи?
До коментар #26 от "Иво":Не всеки може да си позволи златни.
17:47 15.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 А в Русия
17:48 15.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Струва ми се,че
17:48 15.02.2026
34 Така е
До коментар #27 от "Пак ще го напиша":Руската пропаганда има за цел глупака.
Коментиран от #40
17:49 15.02.2026
35 Тая
До коментар #24 от "Хмм":е една еврорускиня ! Смешна история !
Коментиран от #47
17:49 15.02.2026
36 демократ
До коментар #24 от "Хмм":Невероятна е да еманципиран нищоправещ ляв от падък.
Ще седне да ти обяснява 2 часа колко е хубаво да се приемат миноритиес и да не се кас трират проблемни ученици.
При положение че миноритиес качват цените на наемите увеличават трафика и генерирал повече от падъци и как проблемните ученици дърпат общото културно ниво на държавата и така свалят заплатите.
17:50 15.02.2026
37 Zaхарова
До коментар #19 от "Пияна жена":Още съм на първата бутилка.
17:50 15.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Захарова
17:52 15.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Сетих се
17:53 15.02.2026
42 долу ес
17:53 15.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Страшни дразнители
17:54 15.02.2026
45 Учуден
До коментар #14 от "Зевзек":Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като бити кучета,сърдят се,пенявят се и си плюят в пазвата?
Коментиран от #81
17:56 15.02.2026
46 дядото
17:56 15.02.2026
47 Руска нация
До коментар #35 от "Тая":просто не съществува, това са монголски племена.
17:56 15.02.2026
48 Олга
Коментиран от #55, #59, #61
17:57 15.02.2026
49 Симеон
Коментиран от #52
17:58 15.02.2026
50 Така е
До коментар #40 от "Пак ще го напиша":Руската пропаганда уцелва глупака право в десятката.
17:58 15.02.2026
51 Ох тази ше я плюща
17:58 15.02.2026
52 Оди у Русиа
До коментар #49 от "Симеон":Свобода да видиш 😁😁😁
17:59 15.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Моряка
Коментиран от #66
18:00 15.02.2026
55 Кая и Урсула са ти шефа.
До коментар #48 от "Олга":Свиквай.
18:00 15.02.2026
56 Свободата на безполезните калинки
18:01 15.02.2026
57 Ами действай.
До коментар #53 от "Серега":От дивана не става.
18:01 15.02.2026
58 Многоходовото
До коментар #20 от "Ташаков":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.
18:01 15.02.2026
59 Верно ли бре
До коментар #48 от "Олга":Рублоидот?
18:02 15.02.2026
60 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за отговора!
18:02 15.02.2026
61 Чемодан, вокзал
До коментар #48 от "Олга":Дрисчанск.
18:03 15.02.2026
62 БайДънчо:
европейските лидери са объркани в речите си в Мюнхен.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио зададе тона на конференцията още от самата сутрин .
Той говори за мирните преговори, бъдещето на Европа,
провала на глобализацията и сложните отношения с Китай.
Особено поразително беше отсъствието на каквато и да е остра реторика, насочена към Русия .
За някои западни политици това беше шок.
Освен това Рубио не се появи на срещата на европейските лидери със Зеленски.
Фон дер Лайен призна, че Европа се нуждае от вид шокова терапия в сферата на сигурността
– да се събуди и да преосмисли ролята си в света.
Според нейната оценка сигурността не е била основен приоритет на ЕС
в продължение на много години,
но ситуацията се е променила радикално и изисква сериозни стъпки.
18:06 15.02.2026
63 Словоред
До коментар #18 от "Укропат":Руският език е изкуствен и измислен диалект на българския. Редно е да се изпратят учебници в Московия по български и да почнат да учат и говорят коректно.
18:06 15.02.2026
64 Тавариши и Таварашутки
Где YOUTUBE?
Где Whats up?
Где Tweeter?
Где Мета ?
Где ИНТЕРНЕТ?
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
Коментиран от #70, #75
18:07 15.02.2026
65 град София
До коментар #14 от "Зевзек":Руските и северно корейските държавни "телевизии" не са телевизии в истинския смисъл на думата. Това са пропагандни канали за дезинформация за облъчване на местното население.
18:07 15.02.2026
66 Буда
До коментар #54 от "Моряка":Два млн фашаги и то едни от най жестоките през ВСВ … Вижте фактите за общите гробове на жертвите на нацизма в Катвия !
Коментиран от #69
18:07 15.02.2026
67 До Тъпопат
До коментар #18 от "Укропат":Вместо да ревеш, че са ти забранили руския език, вземи, седни и го научи.
18:08 15.02.2026
68 Олга
До коментар #24 от "Хмм":Ей, да не се разболееш като преживяваш за други.България е на 8-мо място в света по консумация на алкохол годишно на глава от населението. Класацията се базира на актуалните данни на Световната здравна организация (СЗО) и от Глобалното изследване на тежестта на заболяванията (GBDS) на Института за здравни показатели и оценка (IHME).
18:09 15.02.2026
69 Свобода за народа
До коментар #66 от "Буда":Естония е окупирана от СССР. Болшевиките започват веднага репресии срещу населението й.
Ако някой е бил фашист - това са били руските окупатори.
Коментиран от #71, #73
18:10 15.02.2026
70 Минувач
До коментар #64 от "Тавариши и Таварашутки":Шкембе чорба ручай и не го мисли … а где 200 кв км и десет селища ушли за последните две седмици в Донбас ?
Коментиран от #74
18:11 15.02.2026
71 Буда
До коментар #69 от "Свобода за народа":То и нацизъм не съществувал по същата логика …
18:13 15.02.2026
72 Хи хи
18:21 15.02.2026
73 Орк
До коментар #69 от "Свобода за народа":Петр 1 купил Эстония и др мимитроли от Швеция.
18:25 15.02.2026
74 Простаk
До коментар #70 от "Минувач":500%
18:27 15.02.2026
75 Бат Путин
До коментар #64 от "Тавариши и Таварашутки":Никога не питай ,,Къде да се хвана",,,Какво да ям" и ,,Къде да седна"
18:38 15.02.2026
76 Боко
18:41 15.02.2026
77 Георгиев
Коментиран от #80
18:47 15.02.2026
78 Анонимен
18:50 15.02.2026
79 Само за сведение - над75 процента
До коментар #26 от "Иво":в селата и много от малките градове в европейска България са с външни нужници, а в някои квартали на столицата на същата територия няма канализация, а са на септични ями. Така че престани с простащините.
.
19:00 15.02.2026
80 Дали влиза
До коментар #77 от "Георгиев":В свободата на словото в Естония забраната на жителите да носят имена ,вкл. фамилни, от славянски произход?
19:03 15.02.2026
81 Живял съм в Русия.
До коментар #45 от "Учуден":Явно НИЩО не знаеш за нея.
19:05 15.02.2026