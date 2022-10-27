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Футболно гадже остана по бански и засмука близалка

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Футболно гадже остана по бански и засмука близалка

  • синди кембърли-
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  • секси

Моделът събира огромен брой лайкове, тъй като знае как да събере погледите върху перфектното си тяло

Футболно гадже остана по бански и засмука близалка - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Синди Кембърли е много известен модел. Тя е приятелка на бившия футболист Деле Али. Синди редовно провокира с ексцентрични снимки с оскъдно облекло, като обича да набляга на гърдите си и пищното си дупе. Моделът събира огромен брой лайкове, тъй като знае как да събере погледите върху перфектното си тяло.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 стар майстор

    4 1 Отговор
    жена без ци2 е като село без начално школо - няма от де да зафанеш

    10:14 27.10.2022

  • 3 Няма

    2 1 Отговор
    никакви гърди ужааааааас

    10:15 27.10.2022

  • 4 В лицето

    2 1 Отговор
    е много гадна

    10:17 27.10.2022

  • 5 Ученик

    1 0 Отговор
    Изкам и ас да стана фудбулис!

    Коментиран от #7, #8

    10:23 27.10.2022

  • 6 Венета Новакова

    1 0 Отговор
    В засмукването на близалката, е добра .!.

    10:31 27.10.2022

  • 7 Хаххаххахх

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ученик":

    Ми ти кат гледам, вече си готов. Ама не си неграмотен тъпан.Постарал си се да покажеш колко са кухи, браво.

    10:32 27.10.2022

  • 8 БРАВО БРАВО

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ученик":

    И ЩЕ даваш автограф НА донълд дък в маями бййч

    10:36 27.10.2022

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