07.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
10.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
12.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 2
19.00 Баскетбол, "Академик" (Пд) - "Шумен" МАХ Спорт 2
19.45 „Реал Сосиедад“ – „Манчестър Юнайтед“ МАХ Спорт 3
19.45 „Трабзонспор“ – „Ференцварош“ МАХ Спорт 4
19.45 „Фейенорд“ – „Лацио“ Би Ти Ви Екшън
19.45 „Монако“ – „Цървена звезда“ Ринг
20.30 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1
21.30 Баскетбол, "Олимпия" - "Реал" МАХ Спорт 2
22.00 „Арсенал“ – „Цюрих“ МАХ Спорт 3
22.00 „Роял Юнион“ – „Унион“ МАХ Спорт 4
22.00 „Рома“ – „Лудогорец“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Кьолн“ – „Ница“ Ринг
22.00 Голф: PGA тур, "Маякоба класик", първи ден Евроспорт 2
01.30 НХЛ, "НЙ Рейнджърс" - "Бостън" МАХ Спорт 2
3 Ноември, 2022 07:00 3861
Спортът по ТВ в четвъртък (3 ноември)
Ето какво може да гледаме днес
07.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
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07:57 03.11.2022