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Спортът по ТВ в четвъртък (3 ноември)

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Спортът по ТВ в четвъртък (3 ноември)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (3 ноември) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

07.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
10.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
12.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 2
19.00 Баскетбол, "Академик" (Пд) - "Шумен" МАХ Спорт 2
19.45 „Реал Сосиедад“ – „Манчестър Юнайтед“ МАХ Спорт 3
19.45 „Трабзонспор“ – „Ференцварош“ МАХ Спорт 4
19.45 „Фейенорд“ – „Лацио“ Би Ти Ви Екшън
19.45 „Монако“ – „Цървена звезда“ Ринг
20.30 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1
21.30 Баскетбол, "Олимпия" - "Реал" МАХ Спорт 2
22.00 „Арсенал“ – „Цюрих“ МАХ Спорт 3
22.00 „Роял Юнион“ – „Унион“ МАХ Спорт 4
22.00 „Рома“ – „Лудогорец“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Кьолн“ – „Ница“ Ринг
22.00 Голф: PGA тур, "Маякоба класик", първи ден Евроспорт 2
01.30 НХЛ, "НЙ Рейнджърс" - "Бостън" МАХ Спорт 2


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    Ако искате спортните предавания да бъдат гледани на 100 % , пуснете ни записи от мачовете на Борисов по футбол и тенис. Шоуто и сеира ще са пълни и гарантирани. А рейтинга ще е до небесата. Тулупът-спортист !

    07:57 03.11.2022

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