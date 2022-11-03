Спортът по ТВ в четвъртък (3 ноември)

07.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

10.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

12.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1

12.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 2

19.00 Баскетбол, "Академик" (Пд) - "Шумен" МАХ Спорт 2

19.45 „Реал Сосиедад“ – „Манчестър Юнайтед“ МАХ Спорт 3

19.45 „Трабзонспор“ – „Ференцварош“ МАХ Спорт 4

19.45 „Фейенорд“ – „Лацио“ Би Ти Ви Екшън

19.45 „Монако“ – „Цървена звезда“ Ринг

20.30 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1

21.30 Баскетбол, "Олимпия" - "Реал" МАХ Спорт 2

22.00 „Арсенал“ – „Цюрих“ МАХ Спорт 3

22.00 „Роял Юнион“ – „Унион“ МАХ Спорт 4

22.00 „Рома“ – „Лудогорец“ Би Ти Ви Екшън

22.00 „Кьолн“ – „Ница“ Ринг

22.00 Голф: PGA тур, "Маякоба класик", първи ден Евроспорт 2

01.30 НХЛ, "НЙ Рейнджърс" - "Бостън" МАХ Спорт 2

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