Габриел Жесус поставя основите на един съвсем нов тип централни нападатели - дефанзивен тип

Габриел Жесус без съмнение бе един от хитовете през лятото, когато премина от Манчестър Сити в Арсенал, но ето, че няколко месеца по-късно мнозина са готови да оспорят качествата му на централен нападател, въпреки титулярното място, което му осигурява Микел Артета. Каква е причината, сигурно се питате. Вярвате или не, бразилецът поставя основите на един съвършено нов тим централни нападатели - дефанзивни. Майкъл Кокс от The Athletic компилира няколко любопитни ситуации и статистики, които недвусмислено доказват, че №9 в състава на „топчиите“ предлага нещо изключително в момента.

Онези от вас, които са гледали дербито с Челси през уикенда, сигурно са останали доста отегчени от липсата на голови положения. Самият аз бях сред тях, но това не означава, че трябва да пренебрегваме работата на двата тима в отбрана, защото в неделния следобед видяхме някои страхотни тактически съревнования. Кокс обръща внимание на една конкретна ситуация - тази преди „артилеристите“ да стигнат до победния гол след корнер и неразбория в наказателното поле на „сините от Стамфорд Бридж“.

В 62' домакините опитваха да изнесат топката през централните си бранители. Тревор Чалоба комбинира с Тиаго Силва, докато Габриел Жесус е наблизо и опитва да упражни висока преса. Правилото до момента обаче задължаваше нападателите да застават между двамата защитници, за да отнемат опцията за повторно подаване помежду им. Така топката трябва да се придвижи към бека, към халфовата линия или да бъде пратена с дълъг пас напред. В масовия случай подобни действия изискват подкрепа от пресиращия тим с повече футболисти - крилото трябва да натисне крайния бранител, халфовете трябва да са по-близо до своите съперници, а централните бранители да са едновременно близо до нападателите и не прекалено далеч от своето наказателно, за да имат еднакъв шанс за успех при борба за висока топка и преследване на дълъг извеждащ пас. При ситуацията с Жесус обаче се забеляза разлика, която мнозина биха пренебрегнали с лека ръка. Той непросто застава между Чалоба и Силва, а скъсява дистанцията със своя сънародник, докато в един момент не го атакува и не му отнема топката. В онзи момент кълбото отива в Букайо Сака, той връща към Жесус, а Едуар Менди прави спасяване в корнер, за да може секунди по-късно от следващото положение да падне и голът.

🍿 Watch it all again... 😍 The perfect end to the week 📺 Highlights | Chelsea 0-1 Arsenal pic.twitter.com/QDlSRyVQmH

Привидно ситуацията звучи като нещо извадено от контекста и по-скоро трябва да виним Тиаго Силва, че не се е отървал от топката по-рано. Жесус обаче стори същото и срещу Борнемут по-рано през кампанията във Висшата лига. В 71' при 0:3 за Арсенал той притисна по абсолютно същия начин Лойд Кели, спечели топката, подаде я към Мартин Йодегор, а след това сам получи възможност да стреля и да отбележи. ВАР обаче се намеси и откри засада при асистенцията на норвежкия плеймейкър. Това е причината тази ситуация да остана малко по-незабележима.

За пръв път нещо подобно бе демонстрирано от новия лидер в атаката на „лондончани“ в първия кръг от сезона срещу Кристъл Палас. Още в 4' той се пребори с Джефри Шлуп за едно спорна топка от Вилфред Заха, отне я, дриблира и едва не откри резултата още там.

Срещу Брентфорд пък едва не унижи капитана на съперника - Понтъс Йонсон, след като бранителят бе решил, че е обезоръжил опонента си в собственото наказателното. Той е свикнал в подобни ситуации офанзивните футболисти да се отказват и да оставят „черната работа“ на своите съотборници, но Габриел Жесус се втурна веднага по петите му в 86' при 0:3 за своя тим, с агресивно движение с десния крак си върна притежанието и след това едва не вкара нов гол за Арсенал.

Статистиката ни показва един още по-интересен прочит върху специфичните умения на Жесус. Оказва се, че той е върнал притежанието върху топката за своя тим в цели 18 ситуации. Това е със 7 повече от всеки друг нападател във Висшата лига от старта на сезона. В допълнение на това е допринесъл с още 6 пресечени подавания, което прави общо 24 ситуации, които са помогнали на Арсенал да стартира атаки благодарение на най-изнесения си в предни позиции футболист.

⚽️ @Arsenal remain the only side to have scored in every #PL match so far this season 👏



The Gunners have also kept more clean sheets than any other team (6) ⛔️#CHEARS pic.twitter.com/p47o4phJul