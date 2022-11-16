Спортът по ТВ в сряда (16 ноември)

Холанд: Искаше ми се да съм на Световното, но сега ще релаксирам тялото и ума си

Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд призна, че му се е искало да играе на Световното първенство в Катар. За съжаление Норвегия не успя да наме ...