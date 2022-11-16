Спортът по ТВ в сряда (16 ноември)

14.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, втори кръг Евроспорт 1
15.00 Тенис, турнир в Торино МАХ Спорт 1
18.00 Волейбол, ЧЕЗ - "Тренто" МАХ Спорт 3
18.00 Волейбол, "Зираат" - "Перуджа" МАХ Спорт 4
19.00 Волейбол, "Хебър" - "Варта" МАХ Спорт 1
20.00 Кипър - България БНТ 3
20.00 Силови спортове: Световен шампионат във Виборг Евроспорт 2
20.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, втори кръг Евроспорт 1
21.00 Волейбол, "Тур" - "Лубе" МАХ Спорт 2
22.00 Тенис, турнир в Торино МАХ Спорт 1
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