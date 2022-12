Аржентина пропиля два гола аванс, но рулетката на дузпите щракна в лицето на Нидерландия

Аржентина стигна до полуфиналите на световното първенство по футбол в Катар след най-драматичния мач дотук в турнира срещу Нидерландия.

„Гаучосите“ практически си бяха гарантирали мястото напред още в редовното време след една страхотна асистенция на Лионел Меси за Нахуен Молина и гол лично на „десетката“ от дузпа в средата на втората част.

„Лалетата“ обаче реализираха най-късния частичен обрат в историята на Мондиалите, след като в 83' Воут Вегхорст вкара с глава 5 минути след появата си в игра, а в 101' се оказа на правилното място при едно от най-нестандартните изпълнения на пряк-свободен удар на големи футболни форуми.

В добавеното време Енцо Фернандез на два пъти не разочарован от Андриес Ноперт, а веднъж Лаутаро Мартинез стреля в гърдите на Върджил ван Дайк.

