Нойер аут до края на сезона, счупи крак

Капитанът на Байерн Мюнхен - Мануел Нойер, е счупил крака си по време на своята почивка след Мондиал 2022. Вчера стражът е претърпял операция, а сезонът за него приключи.

Това е огромен удар по амбициите на баварците, които загубиха още един основен футболист до края на кампанията - Люка Ернандес. Защитникът скъса връзки в първия мач на Фрация в Катар.

Новината за травмата съобщи самият вратар в социалните мрежи. Той е счупил крака си по време на ски.

36-годишният Нойер имаше труден сезон до момента. Той лекуваше травма в рамото преди Мондиал 2022, което му попречи да бъде в оптимална форма. До момента той записа 16 мача във всички турнири за баварците.

Байерн Мюнхен е лидер в Бундеслигата при прекъсването на първенството. В осминафиналите на Шампионската лига баварците ще се изправят срещу ПСЖ.

❗ Manuel Neuer broke his leg while on holiday and underwent surgery. His season is over! pic.twitter.com/ReU8ohswQW