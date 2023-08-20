Кой има имен ден днес, 20 август 2025 г. Честито!

На 20 август имен ден празнуват всички, които носят името Самуил, което означава: "Измолен от Бога".

Легендата разказва, че в град Рама или Ариматея, живял един благочестив човек на име Елкана от Левиевото коляно. Той имал две жени - Ана и Фенана. Любимата му жена Ана била бездетна, а у израилтяните безплодието се считало за знак на Божия немилост. Затова Ана тъгувала много, пък и познайниците ѝ странели от нея и дори я презирали.

Елкана изпълнявал усърдно всички наредби на закона. На всички големи празници ходел със семейството си в Силом, където тогава се намирала скинията, за да принесе жертва Богу.

Веднъж след жертвоприношение той седнал да обядва със семейството си. Само Ана едничка не могла нищо да яде: сърцето ѝ било пълно с тъга и тя пак отишла в скинията да се моли. Дълго се молила и плакала. Тя молила Бога да ѝ даде син и обещала, че ако той ѝ окаже тая милост, тя ще Му го посвети.

Милосърдният Бог изпълнил нейната просба: тя родила син и го нарекла Самуил, което значи "измолен от Бога".

