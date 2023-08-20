Кой има имен ден днес, 20 август 2025 г. Честито!

На 20 август имен ден празнуват всички, които носят името Самуил, което означава: "Измолен от Бога".
Легендата разказва, че в град Рама или Ариматея, живял един благочестив човек на име Елкана от Левиевото коляно. Той имал две жени - Ана и Фенана. Любимата му жена Ана била бездетна, а у израилтяните безплодието се считало за знак на Божия немилост. Затова Ана тъгувала много, пък и познайниците ѝ странели от нея и дори я презирали.
Елкана изпълнявал усърдно всички наредби на закона. На всички големи празници ходел със семейството си в Силом, където тогава се намирала скинията, за да принесе жертва Богу.
Веднъж след жертвоприношение той седнал да обядва със семейството си. Само Ана едничка не могла нищо да яде: сърцето ѝ било пълно с тъга и тя пак отишла в скинията да се моли. Дълго се молила и плакала. Тя молила Бога да ѝ даде син и обещала, че ако той ѝ окаже тая милост, тя ще Му го посвети.
Милосърдният Бог изпълнил нейната просба: тя родила син и го нарекла Самуил, което значи "измолен от Бога".
2 Днес имен ден имат:
За дрънкалата всеки ден е имен ден. Именните дни в българския календар са от Васильовден, до Стефановден. Всичко друго помежду е пълна измислица. Като много знаят, да кажат кога е Св. Мук…
05:40 20.08.2024
3 Мъдрият
Статията пак не е добра!
Първо - това не е легенда Свети Пророк Самуил е реална личност - велик пророк и съдия на Израиля.
Второ - статията е непълна! Не сте разказали най-важното - неговото житие и дела! И така не става ясно кой е този човек и защо се чества паметта му!
Затова аз накратко ще разкажа за него:
Измоленият от Бога Самуил останал да расте в храма при първосвещеник Илий, който бил и съдия на израилския народ.
След години станало ясно, че момчето има дарба да пророкува. Докато растял, той получавал откровения от Бога и поучавал евреите и ги карал да се покаят за греховете си. Народът го слушал и следвал напътствията му. Затова с волята на народа го избрали за съдия и вожд. С негова помощ и по неговата молитва евреите се избавили от филистимско робство.
Самуил управлявал мъдро и справедливо. Когато остарял, отстъпил на синовете си част от властта и ги поставил за съдии.
Но те не следвали примера му, били алчни и несправедливи. Недоволни от тях, народните стареи дошли да молят Самуил да им избере цар. Бог посочил Саул, виден човек от Вениаминовото коляно, и Самуил го помазал за цар. След избирането на Саул за цар, народът продължил да почита Самуил, хората търсели неговите наставления. Но Саул престанал да се вслушва в съветите му, станал горд и самонадеян. Затова Бог посочил на Самуил нов цар. Пророкът отишъл в къщата на Йесей и помазал за цар най-малкия му син, известния цар
08:22 20.08.2024
4 Мъдрият
Свети цар Давид е уникален светец, автор на боговдъхновената книгата с пслами - Псалтир. Особено ярък е покайния 50 -ти псалом, който става образец и еталон на искрено покаяние от душа и сърце към Бога.
Свети пророк Самуил умрял в дълбока старост, обичан и почитан от всички хора.
По светите му молитви: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
08:27 20.08.2024
5 Механик
До коментар #3 от "Мъдрият":Я както си много мъдър, я ми кажи на кой бог са се молили всички тия, дето така ги описваш?
Щото със сигурност не са се молили на нашия, християнския Бог. А ако не са се молили на нашия Бог, то за какъв "такова" ще им правим именни дни и ще ги празнуваме? Ако ли пък са се молили на нашия Бог, то защо тия "юдеи" вече не се молят на него и защо никога не са били християни?
Е такива въпроси ми се въртят на мен из главата. Ти ко ша кайш?
09:03 20.08.2024
6 Гост666
До коментар #3 от "Мъдрият":Господине както винаги добавяте нещо полезно на само за хората който вярват . И това са еврей, не са християни . Исус е бил човек който е разказал някави учичения мъдрости . После някой решил да го направи бог и всичко писано за него от еврейте и други да стане религия .
09:36 20.08.2024
7 Сатанайл
До коментар #4 от "Мъдрият":Добре разказа нещо от библията съставена от еврейски писания и от 4 еднакви евангелия . Писани години след като е избягал от Юдея в Европа . Забравяш всички други апокрифни книги забранени и скрити от църквата . Списъците от мъртво море , Наг Хамади , евангелие от Юда и още много скрити от Ватикана неща .
09:41 20.08.2024
8 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До коментар #3 от "Мъдрият":Писал си за показване на цар името Христос това значи помазн с миро . А показването гоюима още от древен Египет фараоните са го помазвали със мас от крокодил. И вземи прочети книгата Исус в Индия много е интересна да видиш от къде идват мъдрите мисли на Исус .
09:45 20.08.2024
9 Мъдрият
До коментар #5 от "Механик":Свети пророк Самуил, Свети цар Давид и старозаветните пророци са се молили на Единия Истински Бог( в който вярваме и на който се молим и ние), затова и ги признаваме за светци.
А юдеите именно, когато не са познали Господ Иисус Христос като Месията и като Божия Син - са отпаднали от Бога и заради това, и заради разпъването му на кръст са загубили Божието благословение над себе си и са понесли Божие наказание: държавата им е била разрушена и те самите разпръснати по цял свят.
Впрочем имало е и много юдеи, които са повярвали в Господ Иисус Христос и са станали християни, само при све от проповедите на Свети Апостол Петър са са повярвали в Господ Иисус Христос веднъж 5000, веднъж 3000 мъже. Но тези юдеи, които са повярвали в Господ Иисус Христос - са се слели с останалите християни.
09:51 20.08.2024
10 Мъдрият
До коментар #6 от "Гост666":Иисус Христос е богочовек, син Божий, виж какво се казва за него в символа на вярата, приет от светите отци на Първия Вселенски събор:
Вярвам и в Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.
Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.
И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.
И възкръсна в третия ден, според Писанията.
И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.
И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.
09:57 20.08.2024
11 Замбо
До коментар #3 от "Мъдрият":А какво ще кажете за това един приятел бил на екскурзия и на едно място в църквата искали вход 4 лева за да влезеш защото била стара . Това е една наглост от страна на черните дрехи .
10:00 20.08.2024
12 Гост666
До коментар #10 от "Мъдрият":А стига ме раснчмива бил е роден най нормално както всички , създаден е по обичайния начин . Бог няма и няма да има този после някой е решил да го прави бог . И защо пишеш неща от библията , само това ли си чел като книга . На приказки и легенди не вярвам.
10:03 20.08.2024
13 Гост666
До коментар #9 от "Мъдрият":Преди Исус са вярвали в техните си богове или бог . Стария завет еврейската тора новия нещо създадено от хора събрали легенди и разкази за един така наречен пророк или месия. На който повечето хора не са разбирали ученията който е донесъл от Индия . Вземи прочети някоя научна книга за Исус и религията . А легенди за потопа има по целия свят още преди Библията . Свитъците от Мъртво Море описват , закони и религиозни норми още преди Исус .
10:09 20.08.2024
14 Хейт
До коментар #10 от "Мъдрият":Чети си там Библията и други подобни книги , и ги цитирай на вярващите в измислините богове .
10:11 20.08.2024
15 Мъдрият
До коментар #12 от "Гост666":Безумнико стига писа хули! Това е тежък грях и ще получиш Божие наказание за него!
Никой не те кара да вярваш насила! Бог е създал човек със свободна воля!
ОК. Като не вярваш - не вярвай, това си е твоя работа. Но недей писа по църковни въпроси тук, след като не ги разбираш!
Чел съм хиляди книги през живота си! Имам три висши образования!
И знай, че Бог има и Господ Иисус Христос е Син Божий!
10:47 20.08.2024
16 Гост666
До коментар #15 от "Мъдрият":Молятене ме разсмивай кави хули за кой . За някакъв човек имитират смърт на кръста и после избягал с жена си в Европа . И после разните му последователи създали култ към него . Вярва колкото искаш в тези легенди . Рай и ад няма . Бог няма измислен от хората да си обяснят неща който не разбират. А за инквизицията каоятоме избила много хора какво ще кажеш.
12:14 20.08.2024
17 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До коментар #10 от "Мъдрият":Вярвай колкото искаш други не вярват на глупости и легенди за човек който наужким е умрял на кръста разпънат като престъпник. Всичко е било постановка и Йосиф от Ариматея е подготвил всичко на негова земя , да се извърши всичко , разпъване , фалшиво възкресение и всичко останало. И после към Франция цялото семейство.
12:17 20.08.2024
18 Хеви метъл
До коментар #9 от "Мъдрият":Хахахаха мерси за веселбата . Айде кога ще коментираш нещо друго, спорт ,политика , филми , инфлуесъри , шоу програми. Или църквата забранява . Стягащи се ,че ИЛЮМИНАТИТЕ ИДВАТ , след тях Ордена на Сион който пазят истината за човека Исус и истината за СВЕТАТА КРЪВ . ПРОЧЕТИ КНИГИТЕ на Лорънс Гарднър за да видиш истината .
12:20 20.08.2024