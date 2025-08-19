Украйна: Безпрецедентна среща с Тръмп, заложена е сигурността на цяла Европа

Новини
Президентът Тръмп ясно заяви, че се стреми към възможно най-скорошен край на тази война, обяви Андрий Ермак

Снимка: БГНЕС/ EPA
Снимка: БГНЕС/ EPA
В Белия дом се проведе безпрецедентна среща. От съвместните решителни стъпки ще зависи не само настъпването на траен мир, който всички украинци чакат, но и сигурността на цяла Европа.

Това написа в Телеграм ръководителят на администрацията на Володимир Зеленски - Андрий Ермак, след срещата между украинския президент и Доналд Тръмп във Вашингтон. Там бяха и ключови европейски лидери.

„Разговаряхме добре както в двустранен, така и в многостранен формат. (Както нашият президент правилно отбеляза: „Това беше най-добрата среща с президента на Съединените щати. Въпреки че съм сигурен: най-доброто тепърва предстои“). Президентът Тръмп ясно заяви, че се стреми към възможно най-скорошен край на тази война и мир в продължение на много години. Той лично потвърди: Украйна трябва да получи надеждни гаранции за сигурност“, посочи Ермак.

„По време на разговора имаше пълно взаимно разбирателство. Заедно обсъдихме конкретни стъпки за укрепване на отбранителните способности на нашата държава като един от ключовите елементи на бъдещите гаранции за сигурност. Обсъдихме също следвоенното възстановяване и перспективите за членство на Украйна в ЕС, укрепването на нашата армия и възстановяването на Украйна“, заяви Ермак.

По думите му са били обсъдени различни теми, включително отвлечените украински деца, както и необходимостта от връщане на военни и цивилни украински военнопленници.

Доналд Тръмп заяви снощи, че ще започне подготовката за среща между президента на Украйна Володимир Зеленски и президента на Русия Владимир Путин, която да бъде последвана и от тристранни разговори със самия него, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

Това стана след разговор в Белия дом между американския президент и Зеленски, последвани от среща в разширен формат, в която взеха участие генералният секретар на НАТО Марк Рюте, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, британският премиер Киър Стармър, италианската му колежка Джорджа Мелони, финландският президент Александер Стуб, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон.

Руският президент се е съгласил в телефонен разговор с американския си колега да участва в тази бъдеща среща, която трябва да се състои в рамките на следващите две седмици, съобщи Мерц.

„Ние сме готови за двустранна среща с Путин и след това очакваме тристранна среща“ с участието на Доналд Тръмп, заяви от своя страна украинският държавен глава пред журналисти. Възможните териториални отстъпки, които Русия изисква от Украйна, са „въпрос, който ще оставим (за уреждане) между мен и Путин“, добави той.

„Беше обсъдена идеята, че би било добре да се проучи възможността за повишаване на равнището на представителите на украинската и руската страна, тоест на онези представители, които участват в преките преговори“, каза дипломатическият съветник на руския президент, Юрий Ушаков.

Доналд Тръмп уточни в своята социална мрежа Трут Соушъл, че срещата, чието място още не е определено, ще бъде последвана от тристранни разговори с негово участие, чиято цел е да сложи край на продължаващия три години и половина конфликт, започнал с руската инвазия. Той добави, че е обсъдил с европейските си гости „гаранции за сигурност за Украйна – гаранции, които ще бъдат предоставени от различни европейски държави в координация със Съединените щати“.

Москва отхвърля всякакви гаранции за сигурност, които минават през НАТО и неговия механизъм за колективна отбрана, известния Член 5.


  • 1 Пич

    65 10 Отговор
    Не !!! Сигурността на Европа отдавна не съществува ! Индивидите които управляват ЕП са като с лоботомия ! А когато хиените видят труп , естествено го разкъсват. Природният закон е такъв!!!

    Коментиран от #14

    08:18 19.08.2025

  • 2 Защо нямаше червен килим

    63 8 Отговор
    и лимозина за наркоса....., облечен в черно расо.

    Коментиран от #15, #23

    08:19 19.08.2025

  • 4 Съдията

    47 5 Отговор
    Русия и САЩ се разбраха, а Украйна ще плаща понеже се подлъга да слуша рижия турчин и политиканите от Западна(ла) Европа.😂

    Коментиран от #31, #71, #72

    08:21 19.08.2025

  • 5 Фройд

    51 7 Отговор
    Безпрецедентно унижение получи наркомана и шайката на войната.
    Друго не получихте, и няма да получите.
    Гаден Урсулизъм ,на финала сте.

    Коментиран от #36, #85

    08:21 19.08.2025

  • 6 БОЗА

    50 2 Отговор
    Днес ще се начетете на тълкувания,за срещата...в зависимост, кой коментира... ;-)))

    08:21 19.08.2025

  • 8 Един

    38 5 Отговор
    Срещата е за "оцеляването " на Тръмп! Пука му на някой за Украйна - нали виждате колко се цени украинската кръв!

    08:22 19.08.2025

  • 9 Шопо

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #32, #41, #49, #84

    37 49 Отговор
    Коментиран от #40, #45

    08:22 19.08.2025

  • 11 Наглец

    30 47 Отговор
    Кой си ти не Байо, кой те бръсне за слива? Щял да урежда въпроса за територии. Прецака цялата си държава.

    08:23 19.08.2025

  • 12 абсолютен еврейски пудел

    30 3 Отговор
    тичка наляво надясно и ближе краката на всички с влажен поглед

    08:23 19.08.2025

  • 14 Изчезвай на изток, на хубавото

    4 26 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Веднага!

    Коментиран от #66

    08:23 19.08.2025

  • 15 Говорит Москва

    2 32 Отговор

    До коментар #2 от "Защо нямаше червен килим":

    Зеленски не харесва червеното, много червени закопа

    Коментиран от #19

    08:25 19.08.2025

  • 17 Минувач

    7 37 Отговор
    Мирише ми пак на изгорели ватенки , и копейките в пръст в уста

    Коментиран от #57

    08:26 19.08.2025

  • 18 Маймун

    38 10 Отговор
    На как така ,нали европейските лидери щяха да въдворяват мир със сила и са много силни пък сега ги е страх и искат гаранции за сигурност от Америка ,тва страха е големо шубе.

    08:26 19.08.2025

  • 19 Тогава да си прибера 1200 трупа

    27 11 Отговор

    До коментар #15 от "Говорит Москва":

    които от месец го чакат в руска хл.камера.

    Коментиран от #54

    08:27 19.08.2025

  • 20 КАКВО САМО НАДРОБИ

    19 31 Отговор
    Ти малко жалко клоунче ще остнеш в историята като юда за обаче не три сребърника А ТРИСТА ОПОСТУШИ ПРЕДАДЕ ПОЛОВИН ОКРАИНА.. С Тази бела линия ТИ заличи линиите гранични НА ОКРАИНА. А НАРОДО ТАМ ТРАЕ. ИМАЛО И ПО ЗЛЕ ОТ НАС.

    Коментиран от #63

    08:30 19.08.2025

  • 21 Стоян Георгиев

    27 36 Отговор
    Това фото от коридора вчера пред.овалния кабинет на Белия дом ,което редица световни медии публикуваха казва всичко за отношението но Тръмп към така наречения европейски(елит).
    Тръмп е играч и на него му е пределно ясно,че урсулите ,макроновците и стърмърите са все протежета на демократическата партия,Сорос и дълбоката(държава)и именно затова той ще направи всичко възможно да ги отстрани и приключи.

    Коментиран от #28, #29, #38, #53, #59, #62

    08:32 19.08.2025

  • 23 Защото

    0 17 Отговор

    До коментар #2 от "Защо нямаше червен килим":

    Те нямаше теб да постилаш, нали постилаш само на руските ти господари. Червената пътека в Аляска беше мега селско. Ама си е хубаво де, червено. То нали това е цвета на републиканците

    08:33 19.08.2025

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    18 0 Отговор
    ПО ПЕЙКИ, кво стана бе,
    ЗАДЪРЖАХА ЛИ ПУТИН В САШт,
    че май пропуснАх момента 🤣❓

    08:34 19.08.2025

  • 25 Лост

    13 0 Отговор
    Демир баба:Ей сега ще кажа на Борисов да оглави Коалицията на мераклиите и да заминават за Украйна.Опа,ама не беше ли наобратно и Шиши какво ли мисли по въпроса? Съвсем се оплетох.

    08:34 19.08.2025

  • 26 Ти бе

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "България 🇧🇬":

    Лентяй, тарикат и мързел. Виж си затлъстяването, виж си скапания живот, който САМ си подреди

    08:34 19.08.2025

  • 27 Хмм

    19 0 Отговор
    гледах в ютюб, угодничеха и благодаряха на Тръмп непрекъснато, а той направо им се подиграваше, казваше, че Путин е свестен и иска мир

    08:35 19.08.2025

  • 28 Древен

    21 1 Отговор

    До коментар #21 от "Стоян Георгиев":

    Мноо яка снимка...
    Всите жалкари висят като в родилно...

    08:35 19.08.2025

  • 29 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    20 3 Отговор

    До коментар #21 от "Стоян Георгиев":

    🤣🤣Ха ха ха , ПОНЕ ИМАТ СТОЛЧЕТА🤣🤣
    " Да влезе номер... "N"❗

    Коментиран от #46

    08:36 19.08.2025

  • 30 Тръмп

    14 1 Отговор
    Е казал на зеленски че след спирането на военните действия в Украйна трябва да влязат руски умиротворителни сили които в бъдеще ще я предпазват от всякаква агресия

    08:36 19.08.2025

  • 31 Западал е животът ти

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Съдията":

    Защото си завестлив и непредприемчив, чук си. Понятие нямаш ни от запад , ни от изток. Самодостатъчен мрънкач

    Коментиран от #73

    08:36 19.08.2025

  • 32 Търновец

    1 12 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    А Сибир? - Китайска територия

    08:36 19.08.2025

  • 33 Стоян Георгиев

    17 1 Отговор
    Това фото от коридора вчера пред.овалния кабинет на Белия дом ,което редица световни медии публикуваха казва всичко за отношението но Тръмп към така наречения европейски(елит).
    Тръмп е играч и на него му е пределно ясно,че урсулите ,макроновците и стърмърите са все протежета на демократическата партия,Сорос и дълбоката(държава)и именно затова той ще направи всичко възможно да ги отстрани и приключи.

    08:36 19.08.2025

  • 34 На Европа и трябва Украйна

    10 2 Отговор
    За земеделска земя защото земята в Европа е отровена с пестициди от дълги години интензивна експлоатация
    Украйна е като въздуха и водата за Европа

    Коментиран от #47

    08:38 19.08.2025

  • 35 Тя Европа

    12 0 Отговор
    е заплашена от вътре, а не от вън. Тези които я управляват я унищожават.

    08:38 19.08.2025

  • 36 Тоя па Фроид

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Фройд":

    Ти да не си Зигмунд бе?!
    Виж комплекси с напън за оригиналност не се избиват, а с учене и работа,започвай

    08:38 19.08.2025

  • 37 ООрана държава

    1 10 Отговор
    Ние в европа сме си добре, стига всявахте паника нагли орки

    08:38 19.08.2025

  • 38 Ужас

    19 10 Отговор

    До коментар #21 от "Стоян Георгиев":

    И това са европейските лидери.гледат като пинчери

    Коментиран от #87

    08:39 19.08.2025

  • 39 Според мен

    11 14 Отговор
    100% кремълския, къс подлец и фашист ще провали евентуалния мир.

    08:39 19.08.2025

  • 40 Хмм

    12 8 Отговор

    До коментар #10 от "Коста":

    какво очаквате с Германия начело, войни и кръв, оказаха се и алчни, това не очаквах

    08:39 19.08.2025

  • 41 Той и овчарника ти

    0 5 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    Не държава ,а овчарник, ама живееш в него,пръч скопен

    08:39 19.08.2025

  • 42 "Злобното Джуджи"

    13 0 Отговор
    Хи хи на
    Еднократно можеш да изкараш провинциален шут на сцената да играя граф Дракула ама
    много кратното повторение на тоа скеч изглежда жалко та чак отвратително......
    въпреки това таа марионетка успя, по чужд сценарий да направи реалити шоу с милиони истински убити и осакатени хора.......

    08:40 19.08.2025

  • 43 Механик

    14 0 Отговор
    Друсалките продължават да се изживяват като "Спасители на Вселената".
    Без тях ще рухне цялото мироздание.
    Еййй ,тва наркотиците на прощават, начи!!!

    08:41 19.08.2025

  • 45 Злобното Джуджи

    13 2 Отговор

    До коментар #10 от "Коста":

    "...укрите набутаха към Окраина отново цяла Европа.."

    Това е най-доброто !!!
    От укрите месото, от Европа празните обещания 👍
    Или някой сериозно мисли че европейците и ние българите сме се загрижили за украинците и афганистанското племе пущу ? 😄

    Коментиран от #55

    08:43 19.08.2025

  • 46 Понякога

    4 6 Отговор

    До коментар #29 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Имаш проблясъци,хващаш, но желанието ти за оригиналност( пак комплекс) те прави често плосък, някак нелеп в опитите да демострираш знания. Днес не си оригинален, падна ти нивото

    Коментиран от #56

    08:43 19.08.2025

  • 47 Хмм

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "На Европа и трябва Украйна":

    и сега е така, защо мислите цената на олиото падна двойно, от украинския слънчоглед, дори си мисля, че внасяме направо олио и тук го бутилират

    08:44 19.08.2025

  • 48 Мрачна е Переспективата

    16 2 Отговор
    Европейските атлантически ястреби няма да глътнат лесно такъв мир и ще се опитат всячески да го компроментират. Според тях Русия не трябва така лесно да се отърве, а е необходимо да получи унизителен урок. Русия и Украйна няма да се разберат помежду си за нищо, а само взаимно ще се обвиняват. Тръмп обаче все още има шанс да сложи ред в евро.ейската атлантическа кочина способна да генерира следваща световна война

    08:44 19.08.2025

  • 49 оня с коня

    5 6 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    чак сега ли разбра че за Русия Украйна е само една БОГАТА на Подземни и Надземни богатства Територия и изобщо не я вълнува освобождението на Руснаците живеещи там от Украинско "Подтисничество"?

    Коментиран от #52

    08:45 19.08.2025

  • 50 Търновец

    3 2 Отговор
    Това че цяла Европа е заплашена е силно преувеличение. А през 1945 Червената армия изгони стотици хиляди Японци от домовете им на Сахалин и Курилите и най напред тъкмо Украинци се нанесоха след това Руси

    08:45 19.08.2025

  • 51 Украйна е плод на усилията на запада

    6 1 Отговор
    През 1917 когато Ленин разделя европейската част на царска Русия като основава УкраинскатаССР и сега запада иска да я приеме в ЕС и НАТО
    А голодомора в Украйна е за да загинат колкото се може повече хора и да се започне създаването на украински народ

    08:46 19.08.2025

  • 52 Ако бе прав

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "оня с коня":

    Никой нямаше да пази мирното население. Не мисленето винаги е в помощ на лъжите и пропагандата.

    08:47 19.08.2025

  • 53 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 0 Отговор

    До коментар #21 от "Стоян Георгиев":

    Тия на снимката ми приличат на тумба роми, които придружават до бърза помощ малко ромче дето е глътнало бръснарско ножче.
    Такава подигравка няма на тоя свят. Не знам тия не се ли усещат на какво приличат и колко са олекнали??

    08:48 19.08.2025

  • 54 Няма

    1 12 Отговор

    До коментар #19 от "Тогава да си прибера 1200 трупа":

    Място във фризерите от руска скрап

    Коментиран от #58

    08:48 19.08.2025

  • 55 Хмм

    7 2 Отговор

    До коментар #45 от "Злобното Джуджи":

    аз лично се интересувам и от афганистанците, и от иранците, две светски държави до 1979 година, привнесена ислямска революция и крах

    08:48 19.08.2025

  • 56 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #46 от "Понякога":

    Ти пък, както винаги, пак пишеш БЕЗ НИК -
    скрит, като ЧЕРНА ПОДЛА СТАНЦИЯ❗

    08:50 19.08.2025

  • 57 Мирише ти на сΠ

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Минувач":

    еРма φ усΤαΤα Τи.

    08:52 19.08.2025

  • 58 Механик

    14 0 Отговор

    До коментар #54 от "Няма":

    Дааа, така е. Прав си.
    6060 към 75. Познати ли са ти тия числа?
    По последни сведения в Русия чакат още 10000 дълбоко замразени укри. Зели не си ги иска.

    08:54 19.08.2025

  • 59 Не шавай!Вкарах ти го целият.

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Стоян Георгиев":

    Това са хората командващи цивилизацията.

    08:55 19.08.2025

  • 60 ПОБЕДИТЕЛЯТ

    5 0 Отговор
    Англосаксите ще вземат от окраина само на геврека дупката.

    08:55 19.08.2025

  • 61 Антон

    4 0 Отговор
    Висчки тези статии са спекулации на мисирките.
    Какво се говори на тези срещи само участниците си знаят.
    Докато не видим нещо официално, останалото с аалабализми

    08:56 19.08.2025

  • 62 БРАВО

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Стоян Георгиев":

    Една снимка казва повече от 1000 думи.

    08:57 19.08.2025

  • 63 Путлер имаш предвид, нали?

    15 6 Отговор

    До коментар #20 от "КАКВО САМО НАДРОБИ":

    Погуби десетки хиляди руски войници и бъдещето на поколения руснаци.

    08:58 19.08.2025

  • 64 Артилерист

    5 13 Отговор
    Не вярвам да има разумен човек, който да се отнася сериозно към казаното от този Ермак. По-важното, според мен, е да се подчертае, че със срещата в Аляска, Путин подаде спасително ръка на Тръмп да се измъкне от ситуацията. Тръмп иска да се представи за миротворец, че това не е негова, а на Байдън война, но елитът на европейците е част войната и не иска да я прекрати. "Подадената ръка" даде възможност на Тръмп да постави европейските ястреби на мястото им и ясно да заяви, че войната трябва да се прекрати и това ще стане точно по условията на Русия, защото ЕВРОПЕЙЦИТЕ СА ПОБЕДЕНИ ОТ РУСКИЯТ ВОЙНИК!

    08:59 19.08.2025

  • 65 защо

    1 1 Отговор
    "Шумен братко
    център на планетата"
    Ех Тошко, Тошко,
    Тоя ще те бие!!!

    08:59 19.08.2025

  • 67 Факти

    1 3 Отговор
    Заради комплексите на едно дребно човече ще умрат милиони, а стотици милиони трябва постоянно да отделят част от доходите си за оръжие. Живеем в луд свят. Всичко се решава лесно с пряка демокрацията. В ерата на комуникациите това е напълно възможно. Масови референдуми в интернет и всеки ще гласува на телефона си. Кой ще гласува за война? Една шепа ненормалници. Войните ще останат в историята и оръжейната индустрия ще се самофазпадне. Ще остане колкото да се снабдява полицията. Но докато съществуват пирамиди като тази в Русия с един човек на върха до гроб това ще си остане само мечта.

    09:01 19.08.2025

  • 68 Анонимен

    0 0 Отговор
    Малко плуване преди дъжда!

    09:01 19.08.2025

  • 69 Фен

    1 2 Отговор
    Единственото, което обсъждате, са условията за капитулацията на Украйна. И колкото повече протакане, толкова по-лоши ще бъдат.

    Коментиран от #75

    09:02 19.08.2025

  • 70 Чичо

    2 1 Отговор
    На срещата нямаше нито един представител на страните от бившият соц.Защо Запада да решава какво ще се случва в Източната част на Европа ?Мирише на голяма каша.

    09:02 19.08.2025

  • 72 Путлер може и да си вярва

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Съдията":

    А и нашите русофили може и да си се надяват.

    да свъри Специалната Военна Усрация на рашистите и да започне възстановяването!

    Пък нека рашистите да си имат поне външните тоалетни!

    09:02 19.08.2025

  • 73 Съдията

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Западал е животът ти":

    Забърши си сега сополите, нахлупи феса и беж на бостана да береш дините.😂

    09:03 19.08.2025

  • 74 Нищо безпрецедентно

    4 3 Отговор
    не виждам в тази среща, напротив- Тръмп повтаря кремълските опорни точки:

    1. Няма незабавно спиране на огъня, т.е. продължават да умират хора и от двете страни, докато Путин вероятно ще протака преговорите колкото си иска. На Путин не му пука за човешкия живот.
    2.Тръмп иска Украйна да отстъпи целия Донбас без бой, това означава линията на контакт да се премести с 80 км. на север от сегашните, демек цялата украинска отбранителна линия да се предаде на Русия?! В това число и украинските градове - крепости.
    3. Тръмп иска Украйна да забрави за НАТО! Изцяло руският наратив! И какви гаранции ще предостави Тръмп на Украйна тогава? Путин е против всякакви западни войски в Украйна. И агент Краснов ще приеме.

    С прости думи- Украйна да предаде всичко за гаранция- Франция!

    Една безполезна среща, въпреки дипломатическите хвалби.

    Коментиран от #80, #82

    09:04 19.08.2025

  • 76 Анонимен

    0 2 Отговор
    Копои с черни шорти и черни фанелки. Много страшни.

    09:06 19.08.2025

  • 77 Пенчо

    1 4 Отговор
    европата се убива сама от некадърността на водачите си! Русия няма вина!

    09:06 19.08.2025

  • 80 ВОЕННА ПОБЕДА

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Нищо безпрецедентно":

    Прав си. Това са настоящите условия на победителя. Ако не се приемат следващите ще са по-тежки.

    09:08 19.08.2025

  • 82 Пак съм аз:

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Нищо безпрецедентно":

    Тръмп не само подходи грешно към преговорите, коментирахме това подробно, но и продължава да действа като зависим човек.
    Косвено доказателство за това са грубите и срамни ласкателства, които западните лидери му отправят. Самовлюбеният се кефи! Те издават безизходицата на Запада- водещата роля е на един зависим американски президент, европейските лидери решително не са съгласни с хода на преговорите, но не могат да тропнат по масата и да се опълчат! На Европа й трябва време да преодолее слабостта, наследена от десетилетията меркелизъм! Точно това използва Путин сега- наследството на Меркел.

    09:11 19.08.2025

  • 83 Добро утро!.... копейки про......

    0 0 Отговор
    сти🤣, рано от посолството са ви активирали, и като са ви подбирали са били на принципа, колкото по прос... е копейката толкова по добре и разбираема за себеподобните🤣🤣, цял ден ще четем бисерите ви и умозаключенията🤣.

    09:12 19.08.2025

  • 84 Държава е ☝️

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    Не е рашистка територия.

    09:13 19.08.2025

  • 85 Нервен ли си

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Фройд":

    копейко мaлoyмна? 🤣

    09:14 19.08.2025

  • 86 нннн

    0 1 Отговор
    Киевската хунта търгува страх от Русия. И добрев я търгува. Страх срещу много милиарди - в брой, оръжия и всичко, каквото й трябва. Измама на века, добре приета от европейските русофоби.

    09:15 19.08.2025

  • 87 лиз ач евроатлантик

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ужас":

    Ти пък къде видя лидери?

    09:15 19.08.2025

