Украйна: Безпрецедентна среща с Тръмп, заложена е сигурността на цяла Европа

В Белия дом се проведе безпрецедентна среща. От съвместните решителни стъпки ще зависи не само настъпването на траен мир, който всички украинци чакат, но и сигурността на цяла Европа.

Това написа в Телеграм ръководителят на администрацията на Володимир Зеленски - Андрий Ермак, след срещата между украинския президент и Доналд Тръмп във Вашингтон. Там бяха и ключови европейски лидери.

„Разговаряхме добре както в двустранен, така и в многостранен формат. (Както нашият президент правилно отбеляза: „Това беше най-добрата среща с президента на Съединените щати. Въпреки че съм сигурен: най-доброто тепърва предстои“). Президентът Тръмп ясно заяви, че се стреми към възможно най-скорошен край на тази война и мир в продължение на много години. Той лично потвърди: Украйна трябва да получи надеждни гаранции за сигурност“, посочи Ермак.

„По време на разговора имаше пълно взаимно разбирателство. Заедно обсъдихме конкретни стъпки за укрепване на отбранителните способности на нашата държава като един от ключовите елементи на бъдещите гаранции за сигурност. Обсъдихме също следвоенното възстановяване и перспективите за членство на Украйна в ЕС, укрепването на нашата армия и възстановяването на Украйна“, заяви Ермак.

По думите му са били обсъдени различни теми, включително отвлечените украински деца, както и необходимостта от връщане на военни и цивилни украински военнопленници.

Доналд Тръмп заяви снощи, че ще започне подготовката за среща между президента на Украйна Володимир Зеленски и президента на Русия Владимир Путин, която да бъде последвана и от тристранни разговори със самия него, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

Това стана след разговор в Белия дом между американския президент и Зеленски, последвани от среща в разширен формат, в която взеха участие генералният секретар на НАТО Марк Рюте, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, британският премиер Киър Стармър, италианската му колежка Джорджа Мелони, финландският президент Александер Стуб, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон.

Руският президент се е съгласил в телефонен разговор с американския си колега да участва в тази бъдеща среща, която трябва да се състои в рамките на следващите две седмици, съобщи Мерц.

„Ние сме готови за двустранна среща с Путин и след това очакваме тристранна среща“ с участието на Доналд Тръмп, заяви от своя страна украинският държавен глава пред журналисти. Възможните териториални отстъпки, които Русия изисква от Украйна, са „въпрос, който ще оставим (за уреждане) между мен и Путин“, добави той.

„Беше обсъдена идеята, че би било добре да се проучи възможността за повишаване на равнището на представителите на украинската и руската страна, тоест на онези представители, които участват в преките преговори“, каза дипломатическият съветник на руския президент, Юрий Ушаков.

Доналд Тръмп уточни в своята социална мрежа Трут Соушъл, че срещата, чието място още не е определено, ще бъде последвана от тристранни разговори с негово участие, чиято цел е да сложи край на продължаващия три години и половина конфликт, започнал с руската инвазия. Той добави, че е обсъдил с европейските си гости „гаранции за сигурност за Украйна – гаранции, които ще бъдат предоставени от различни европейски държави в координация със Съединените щати“.

Москва отхвърля всякакви гаранции за сигурност, които минават през НАТО и неговия механизъм за колективна отбрана, известния Член 5.