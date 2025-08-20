Мохамед Салах написа история: Египетската звезда с безпрецедентно постижение във Висшата лига

Ливърпул отново има повод за гордост! Египетският магьосник Мохамед Салах влезе в аналите на английския футбол, след като стана първият футболист, който триумфира с престижната награда „Играч на годината“ на Професионалната футболна асоциация на Англия цели три пъти. Това изключително признание затвърждава статута му на една от най-ярките звезди на съвременния футбол.

Салах, който облече червената фланелка на Ливърпул през 2017 година, изигра ключова роля за доминацията на „мърсисайдци“ през изминалия сезон. С впечатляващите 29 попадения и 18 асистенции, египтянинът не само оглави голмайсторската листа на Висшата лига, но и изведе Ливърпул до шампионската титла с убедителна преднина от 10 точки пред втория – Арсенал.

Но това не е всичко! 33-годишният нападател постигна нещо, което никой друг не е успявал досега – той грабна едновременно три от най-ценните индивидуални отличия: „Играч на сезона“ във Висшата лига, „Златната обувка“ за най-много голове и наградата за най-много асистенции.