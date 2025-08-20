Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мохамед Салах написа история: Египетската звезда с безпрецедентно постижение във Висшата лига

Мохамед Салах написа история: Египетската звезда с безпрецедентно постижение във Висшата лига

20 Август, 2025 15:21 412 2

  • ливърпул -
  • мохамед салах-
  • футбол-
  • футболист-
  • триумфира -
  • награда-
  • „играч на годината“ -
  • футболна асоциация на англия

Той три пъти спечели приза „Играч на годината“

Мохамед Салах написа история: Египетската звезда с безпрецедентно постижение във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ливърпул отново има повод за гордост! Египетският магьосник Мохамед Салах влезе в аналите на английския футбол, след като стана първият футболист, който триумфира с престижната награда „Играч на годината“ на Професионалната футболна асоциация на Англия цели три пъти. Това изключително признание затвърждава статута му на една от най-ярките звезди на съвременния футбол.

Салах, който облече червената фланелка на Ливърпул през 2017 година, изигра ключова роля за доминацията на „мърсисайдци“ през изминалия сезон. С впечатляващите 29 попадения и 18 асистенции, египтянинът не само оглави голмайсторската листа на Висшата лига, но и изведе Ливърпул до шампионската титла с убедителна преднина от 10 точки пред втория – Арсенал.

Но това не е всичко! 33-годишният нападател постигна нещо, което никой друг не е успявал досега – той грабна едновременно три от най-ценните индивидуални отличия: „Играч на сезона“ във Висшата лига, „Златната обувка“ за най-много голове и наградата за най-много асистенции.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Специалиста

    0 0 Отговор
    Нормално е, дядо му е тренирал с лъвовете в джунглата, баща му е надбягвал пантери и гепарди за да остане жив, нормално е в света на обикновения човек, третото поколение да е една класа над него. С главата не знаем как е.

    15:27 20.08.2025

  • 2 Файърфлай

    0 0 Отговор
    Ако и сега не дадат на МО "Златната топка",значи светът на футбола е изтрещял окончателно !

    15:31 20.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ