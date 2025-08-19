Макрон нарече Путин „хищник“ и предупреди Европа да не бъде наивна

Руският президент Владимир Путин е „хищник, огромна ламя пред портите ни“, която „трябва да продължава да яде, за да оцелее“, заяви днес френският президент Еманюел Макрон, призовавайки европейците да „не бъдат наивни“ спрямо Русия, която, по думите му, ще остане „трайно дестабилизираща сила“, предаде Франс прес, предава БТА.
„От 2007–2008 г. насам, по време на руската интервенция в Грузия, президентът Путин рядко е спазвал ангажиментите си. Той постоянно е бил дестабилизираща сила и е търсил да прекрои границите, за да разшири властта си“, отбеляза френският президент в интервю за телевизия Ел Се И.
Макрон подчерта, че „Русия е станала трайно дестабилизираща сила и потенциална заплаха за много от нас“.
„Страна, която инвестира 40 процента от бюджета си във военно оборудване и е мобилизирала армия от над 1,3 милиона души, няма да се върне към мир и отворена демократична система от днес за утре“, предупреди той.
„Така че, включително и за собственото си оцеляване, Путин трябва да продължи да яде. Ето това е. И така, той е хищник, той е огромна ламя пред портите ни. Не казвам, че утре Франция ще бъде атакувана, но това е заплаха за европейците [...] Не трябва да бъдем наивни“, добави Макрон.
В друго интервю за американската телевизия Ен Би Си френският президент не скри, че не споделя оптимизма на Доналд Тръмп относно възможността за постигане на мирно споразумение.
„Когато погледна ситуацията и фактите, не виждам президентът Путин да иска мир в момента, но може би съм прекален песимист“, заяви Макрон.
