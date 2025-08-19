Новини
Френският президент описва Русия като трайно дестабилизираща сила и призовава за бдителност

Макрон нарече Путин „хищник“ и предупреди Европа да не бъде наивна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин е „хищник, огромна ламя пред портите ни“, която „трябва да продължава да яде, за да оцелее“, заяви днес френският президент Еманюел Макрон, призовавайки европейците да „не бъдат наивни“ спрямо Русия, която, по думите му, ще остане „трайно дестабилизираща сила“, предаде Франс прес, предава БТА.

„От 2007–2008 г. насам, по време на руската интервенция в Грузия, президентът Путин рядко е спазвал ангажиментите си. Той постоянно е бил дестабилизираща сила и е търсил да прекрои границите, за да разшири властта си“, отбеляза френският президент в интервю за телевизия Ел Се И.

Макрон подчерта, че „Русия е станала трайно дестабилизираща сила и потенциална заплаха за много от нас“.

„Страна, която инвестира 40 процента от бюджета си във военно оборудване и е мобилизирала армия от над 1,3 милиона души, няма да се върне към мир и отворена демократична система от днес за утре“, предупреди той.

„Така че, включително и за собственото си оцеляване, Путин трябва да продължи да яде. Ето това е. И така, той е хищник, той е огромна ламя пред портите ни. Не казвам, че утре Франция ще бъде атакувана, но това е заплаха за европейците [...] Не трябва да бъдем наивни“, добави Макрон.

В друго интервю за американската телевизия Ен Би Си френският президент не скри, че не споделя оптимизма на Доналд Тръмп относно възможността за постигане на мирно споразумение.

„Когато погледна ситуацията и фактите, не виждам президентът Путин да иска мир в момента, но може би съм прекален песимист“, заяви Макрон.


  • 1 БгТопИдиот🇧🇬

    64 11 Отговор
    Хищниците водят.

    Тревопасните розови ЕвреОпонита в потрес !

    Коментиран от #20, #45

    12:56 19.08.2025

  • 2 Дойде им акъла

    15 76 Отговор
    Ако не бяха давали на руснаците салам 1991г. да ги спасяват от глад, сега нямаше да имат такива проблеми!

    Коментиран от #5, #36, #72, #104

    12:57 19.08.2025

  • 3 Хищника

    30 7 Отговор
    има голям - Зъб

    12:58 19.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Русия няма да прости на Европа

    17 73 Отговор
    че Европа живее по добре!

    Коментиран от #16, #24, #39

    12:59 19.08.2025

  • 7 000

    40 9 Отговор
    бих допълнил господин макарон - Русия е страшен хищник.

    Коментиран от #50, #59

    12:59 19.08.2025

  • 8 Сталин

    58 15 Отговор
    Абе Микрон е роден дебил,или после е станал такъв

    Коментиран от #21

    12:59 19.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ха ХаХа

    45 10 Отговор
    Физиономията му е на Мефистофел

    13:00 19.08.2025

  • 11 СВЕШКО

    48 12 Отговор
    Тоя гьой кой пък го брои за нещо. Мълчи пръдльо.

    13:01 19.08.2025

  • 12 чао

    13 5 Отговор
    не мога да ви изтрая вече - аре бегай те ша ви ..........

    13:01 19.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хиени

    35 9 Отговор
    В коалицията на желаещите страни има най-желаещи. В животинския свят това е стадо хиени. Най-свирепите хищници. Който не вярва да гледа филма Цар лъв. А макрон да продължава да обича баба си и да спре да мисли на глас!

    Коментиран от #49

    13:01 19.08.2025

  • 15 Сила

    11 35 Отговор
    Путин и да иска вече не може да спре войната !!! Главорезите и убийците от фронта ще се приберат у дома и ще го свалят от власт !!! Така се разпадна СССР , когато се прибраха" афганците " и създадоха бандите на рекетьори и убийци ....Путин ще се държи докато е жив , а после Русия отива по дяволите ....ПАК !!!

    13:01 19.08.2025

  • 16 Сталин

    41 9 Отговор

    До коментар #6 от "Русия няма да прости на Европа":

    Запада още не могат да простят на Русия че ги избавиха от фашизма

    Коментиран от #44

    13:01 19.08.2025

  • 17 Tётя Мyтpaфановна

    12 23 Отговор
    Истинска мистика е, че от толкова много поддръжници на РФ, за една година нито един не е дошъл в посоль, да се позаинтересува поне, по поканата на Путин "Всеки недоволен от живота си на Запад е добре дошъл и материално осигурен в РФ".
    Истинска мистика ....
    Имате ли отговор на тази мистика, другарЕ ? Защо не идвате ? Защо не изпратите синовете си ?

    Коментиран от #30, #46

    13:02 19.08.2025

  • 18 Смешен си макарончо

    36 10 Отговор
    Гледай бабата да не те шамароса. Пред Путин си нищо.

    13:02 19.08.2025

  • 19 А колко ли хора определят

    35 9 Отговор
    Макрон като шушляк които редовно яде бой от възрастната си съпруга

    13:02 19.08.2025

  • 20 ФАКТ Е

    11 41 Отговор

    До коментар #1 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    ИСТИНАТА

    Тригодишната война ще приключи само за три дни,
    ако НАТО влезе в Украйна!
    Путлер ще бъде принуден на мир, само чрез кютек.

    Защо Путлер не може да спре войната в Украйна?
    Много от войниците са мобилизирани от затворите крадци и бандити убийци,
    И като се завърнат от фронта, в Русия ще настане ад!
    Закоравели от мародерства, безразборни убийства и брутални изнасилвания в Украйна
    те ще продължават да правят същото и в Русия.
    Тогава за Путлер Кремъл ще се превърне в затвор или в лобното му място!

    Коментиран от #89

    13:02 19.08.2025

  • 21 Не бе. Груз инец

    8 14 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Де--- БИЛА педофил Избега посред нощ само по трусики от некаков ГОТВАЧ
    Хахахахаха
    Тоа монголяк остана НАВЕКИ У АНАЛИТЕ на ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ като единствения Главкомандващ пе-ДОФИЛ Избегал по прашки от един готвач
    Хахахахахаха

    13:03 19.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ха ХаХа

    14 7 Отговор

    До коментар #6 от "Русия няма да прости на Европа":

    Европо блуднице Вавилонска
    Кръвнице Македонска
    Трижди да си проклета и триклета
    Немци и англичани
    Французи и италиански
    Сакат да сме под робство
    След Берлинския,а не след Московския договор изпяха българите

    Коментиран от #57

    13:03 19.08.2025

  • 25 Обидите

    20 4 Отговор
    показват слабост, безсилие и бяс.

    13:03 19.08.2025

  • 26 Анонимен

    17 6 Отговор
    Евромъката е пълна

    13:04 19.08.2025

  • 27 Тези думи

    8 17 Отговор
    са насочени към зависимия Тръмп, но той няма да ги чуе! Всички европейски жители знаят, че Макрон е прав!

    13:04 19.08.2025

  • 28 БгТопИдиот🇧🇬

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "След цели 12 руско- турски войни":

    ЗА ре за ните българоговорящи останали на Балканите това не важи.

    Коментиран от #34, #52

    13:04 19.08.2025

  • 29 Как ли пък

    6 18 Отговор
    ще се почувстват руSSнаZZитата като разберат че Фюрера им е определян като Глупак, Хищник, Престъпник?!?!

    Най-добре би било Военнопрестъпника да го видим на подсъдимата скамйка в Хага!

    Може да съм Соросоид и не знам какъв, ама този Фюрера на РуZZката Империя е за съдебната Скамейка.
    Спомням си как Радовн Караджич и Радко Младич се правеха на Луди!

    Коментиран от #38

    13:04 19.08.2025

  • 30 Толкова,...толкова.... 12 е--- БАЛНИЦИ

    4 11 Отговор

    До коментар #17 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Пред...МОЧАта
    АааааааХахахаха

    13:04 19.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Руските наташки

    6 14 Отговор
    умиргат за Франция!
    Не искат във великата матушка!

    13:04 19.08.2025

  • 33 Дедо Бриго

    12 3 Отговор
    ИзпуснАх го тоя моя и се е раздивял по медиите.

    13:05 19.08.2025

  • 34 Слаба ракия като всеки русофил

    6 10 Отговор

    До коментар #28 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    Измисли нещо по умно.

    Коментиран от #42

    13:06 19.08.2025

  • 35 Безсилие и отчаяние

    16 4 Отговор
    Лъха от изказването на Макрон!
    Всеки го шамаросва!

    13:06 19.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Копейка с фес и петолъчка 🤪

    8 16 Отговор

    До коментар #5 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    За 500 г. османско владичество дедите ни запазиха език, вяра, обичаи, българщината и само за 45 г. московско иго някои майкопродавци сложиха ушанки и си татуираха петолъчки

    Коментиран от #47

    13:06 19.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 РуSSнаZZитата

    8 8 Отговор

    До коментар #6 от "Русия няма да прости на Европа":

    Си живеят добре с външните тоалетни и достъпния Самогон!

    боли ги Стомаха че някакви си Юропейци имали изискванишя за Капачките на бутилките.
    Той РуSSнака може да си пие от Стакан директно Водката!

    13:07 19.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Емко Бабин

    10 6 Отговор
    Мене не ме мислете! Аз съм свикнал да ме шамари дядо Бриджи. И Влади да ме ошамари - не ми пука!
    Вие му мислете!

    13:07 19.08.2025

  • 42 БгТопИдиот🇧🇬

    7 3 Отговор

    До коментар #34 от "Слаба ракия като всеки русофил":

    Фирки си правила евтини,еврофирки

    Запиши ми час.

    13:08 19.08.2025

  • 43 Ха, Ха

    16 2 Отговор
    Кофти а, толкова милиарди заминаха за Украйна, толкова загуби от руски санкции и накрая мечката остана ненабита, че и си похапна украинска земя. Жалък атлантически ястреб, лишен от военните способности и европейският замах на Наполеон

    13:08 19.08.2025

  • 44 Още един неграмотен русофил

    6 5 Отговор

    До коментар #16 от "Сталин":

    Сталин и Хитлер си поделиха Европа с пакта Рибентроп-Молотов.

    13:08 19.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 БгТопИдиот🇧🇬

    8 3 Отговор

    До коментар #37 от "Копейка с фес и петолъчка 🤪":

    Ти пречупен кръст на а ну са(изхода-вход) сигур имаш татуиран.

    Да си политкоректна.

    Коментиран от #58

    13:09 19.08.2025

  • 48 Русофила е толкова про З,

    6 7 Отговор
    че дори един свестен коментар не може да скалъпи!
    Само обиди може да измисли!

    13:10 19.08.2025

  • 49 Баба му ..

    3 7 Отговор

    До коментар #14 от "Хиени":

    Може и обича баба си , но не е нападал Белгия и Люксембург . И кво ти дреме на теб кого обича ? На предния беше лошо щото жена му е била топ манекенка , сега е лошо , щото на тоя жена му била баба .И Путин кого обича ? Щото едни интересни мълви се носят

    Коментиран от #71, #105

    13:10 19.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 6135

    0 3 Отговор
    Яко.. "ogre" преведено като "ламя".

    13:10 19.08.2025

  • 52 Ха ХаХа

    7 3 Отговор

    До коментар #28 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    Идиот, как Русия ще превземе Проливите след като тогава няма флот,който е унищожен в Кримските война?
    Боклук Сър Джон

    Коментиран от #55, #97

    13:10 19.08.2025

  • 53 БгТопИдиот🇧🇬

    7 2 Отговор
    Маман от НПО-то да си намери грамотни тролове !!

    13:11 19.08.2025

  • 54 123456

    8 5 Отговор
    Макрон да се оглежда , че ако го подбара баба му , само на хищник ще му играе !

    13:11 19.08.2025

  • 55 БгТопИдиот🇧🇬

    3 2 Отговор

    До коментар #52 от "Ха ХаХа":

    БГ фирка джии сърр,от най йовтините за жълти центове.

    13:12 19.08.2025

  • 56 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 3 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    13:12 19.08.2025

  • 57 Прав си

    6 7 Отговор

    До коментар #24 от "Ха ХаХа":

    Берлинският конгрес не призна резултатите от тази руско- турска война За какво освобождение дрънкат русофилите?
    България придоби независимост 1908г. с български акт!

    Коментиран от #60, #66, #67

    13:12 19.08.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Пък ти

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "000":

    Страшен Та ПЪН ар

    13:13 19.08.2025

  • 60 Нима може да се очаква

    5 4 Отговор

    До коментар #57 от "Прав си":

    Логика и Грамотност от руSSофилиSSтиZZите?!

    13:14 19.08.2025

  • 61 Георгиев

    11 4 Отговор
    Я виж, Путин бил хищник. А вие и другите от НАТО какво правите до границата му? Че и помагате в Окрайнина с офицери и военни специалисти, оръжие и пари. За какво? Да пазите Минск1 и Минск2? Кой ще ви повярва в овчата доброжелателност? Вие сте хищниците! Работите Русия да се разпадне и да я наградите, да я разграбване. Не разбрахте ли, че закъсняхте? Тръмп е преди вас и успя. А вие стойте далече, че да не стане мазало.

    13:14 19.08.2025

  • 62 Анонимен

    6 2 Отговор
    Като повисиш пред кабинета, почваш да се изнервяш!

    13:14 19.08.2025

  • 63 дедо

    10 3 Отговор
    Макроне, кога беше войната де манко усмириха "великата сила Грузия" президент беше Медведката. Ако не помниш да ти припомним . Млад си може си забравил, питай женати она помни сигурно. Малко си ядосан май на бай Вовата де те сложи на дългата маса от другата страна ама ти не си ни Тръмп не Си. Вместо да се радваш, че са те каниле у Кремлин ти косури намираш и се ядосваш. Недей така файдъ нема от тва.

    13:14 19.08.2025

  • 64 Ама той заприличал на бабичката

    9 3 Отговор
    С какъвто живееш такъв ставаш.

    13:15 19.08.2025

  • 65 Тая френска мрша

    6 3 Отговор
    не мое си намери място.
    Може би Бриджит тре да го шамароса малко.

    13:18 19.08.2025

  • 66 Ха ХаХа

    14 3 Отговор

    До коментар #57 от "Прав си":

    Именно проклетата Европа не признава Руско Турския Сан Стефански договор и разпърчосве България на 8 части в Берлин.
    След това в Ньой ни закопава
    Само Русия е помагала на България.Факт

    13:18 19.08.2025

  • 67 Как ще признае

    13 3 Отговор

    До коментар #57 от "Прав си":

    Като това бе делото на Великобритания да разцепят България на 3 и да я унищожат. Русия освободи и даде велика България с Добруджа, Македония и Егейско море. Великобритания с помощта на Австро унгария и Франция натиснаха Русия и докара Берлинският договор, с който унищожиха България.

    13:18 19.08.2025

  • 68 az СВО Победа80

    7 3 Отговор
    Тоя хленчо уж щеше да "разгромява" Русия, да й нанася "стратегическо поражение"...

    Ква стана тя, а? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #121

    13:18 19.08.2025

  • 69 Ами ясно

    4 2 Отговор
    Че Русия ще инвестира в отбраната...немеца нали заяви...русия е били ,е и ще бъде наш враг!!! Тоест запада лицемерно се е правил на добър с Русия

    13:19 19.08.2025

  • 70 Данко Харсъзина

    6 2 Отговор
    Мечката е свирепа.

    13:20 19.08.2025

  • 71 Ако не си бяха пъхали носа

    6 3 Отговор

    До коментар #49 от "Баба му ..":

    много активно в Украйна и Русия нямаше да напада.
    Всъщост Русия беше готова на много по-неизгодни условия в началото на войната.
    Обаче зеленияпор под давлението на Запада, най-вече англосаксонците, реши да се бие.
    Сега губи и не му изнася.
    И на тях не им изнася.

    13:21 19.08.2025

  • 72 БгТопИдиот🇧🇬

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дойде им акъла":

    Ако не бяха дошли на екскурзия с оръжието си щеше да си с пот ури и фе с.

    13:21 19.08.2025

  • 73 Луи Дьо Финес

    6 3 Отговор
    "Страхотна" метафора от "Кокошката" Макрон, че човек се нуждае от храна, за да съществува. Измислят си въображаеми агресори в лицето на Русия, за да могат да смучат повече и повече, но мисля си се вижда краят на тази прокажна кохорта в негово лице УФЛ, Мерц и другите тем подобни изчадия!

    13:21 19.08.2025

  • 74 дядо поп

    5 5 Отговор
    Добре , Путин според Макрон е хищник , нека да каже какви са повечето европейски държави включително и САЩ които притежават колонии по целия свят , далеч от държавите им. И още как са придобити , даром или на сила и имат ли намерение да ги върнат на коренното население и тогава да дава такива определения.

    13:21 19.08.2025

  • 75 джаба

    1 5 Отговор
    НА ТОЗИ К@ПУТ ЦЯЛ СВЯТ МУ СЕ СМЕЕ ,ЧЕ ОНЯ СТАРЕЦ ЖЕНА МУ...? ГО ДЪНИ ПРЕД КАМЕРИТЕ А МОЖЕ БИ В ЛЕГЛОТО ГО ДЪНИ С ДВОЙНОТО ДИЛДО - АЛ КОЛКО Е ЛОШ ЧИЧКО ПУТИН

    13:21 19.08.2025

  • 76 Данко Харсъзина

    5 3 Отговор
    Мечката е свирепа. А сега е разярена и гладна.

    13:22 19.08.2025

  • 77 Това изказване изглежда е

    1 3 Отговор
    някакъв нов начин да се договаря ,, справедлив” мир и сигурност” за Украйна.

    13:22 19.08.2025

  • 78 Кретен!

    5 6 Отговор

    До коментар #13 от "След цели 12 руско- турски войни":

    След 35 години"демокрация"да мисли че е свободен,може да го прави само умствено недоразвит индивид с пилеко мозъче,промито от западна пропаганда!!!

    13:22 19.08.2025

  • 79 Хищник

    2 3 Отговор
    като във филма с Шварценегер !

    13:22 19.08.2025

  • 80 Българин

    4 4 Отговор
    По добре хищник отколкото любител на бабички.

    13:22 19.08.2025

  • 81 БгТопИдиот🇧🇬

    4 3 Отговор
    Мецан=хищник.

    А коалиция(глутницата) на же Лаещите жалки пудели.

    13:23 19.08.2025

  • 82 ПЕНКО

    2 4 Отговор
    .... " Н А П У Л Ь О К Р О Н " !!!!!!!!!!!!!!!!!

    13:23 19.08.2025

  • 83 Тоя да внимава

    3 6 Отговор
    какво говори, че току виж след някой и друг месец пропълзял на червения килим в Кремъл и да се прави на ни чул ни видял... Сега ербап го раздава, но...ербаплъкът е до време, после може горчиви сълзи да лее...

    13:23 19.08.2025

  • 84 Руснаков

    7 4 Отговор
    Никакво разхлабване на санкциите дори и след край на войната...това мизерно прокажено племе трябва да бъде изолирано ...

    Коментиран от #86, #87

    13:23 19.08.2025

  • 85 Пасьолство

    6 2 Отговор
    Поради слабата активност,предстоят съкращения !

    13:24 19.08.2025

  • 86 Марш в Монголия

    5 4 Отговор

    До коментар #84 от "Руснаков":

    Бе турко монголино

    Коментиран от #102

    13:25 19.08.2025

  • 87 Така е

    3 4 Отговор

    До коментар #84 от "Руснаков":

    Европа трябва да е изолирана от евтините суровини....нека ги ползват Китай,Индия, Америка а европейските стоки ще ги продаваме на марс

    Коментиран от #98

    13:25 19.08.2025

  • 88 И този

    2 3 Отговор
    го не слуша главата.

    13:25 19.08.2025

  • 89 дядо поп

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "ФАКТ Е":

    Факт е ,че само промити мозъци могат така елементарно да разсъждават , така ли стана след 2СВ , както го описваш?

    13:25 19.08.2025

  • 90 Зоолог

    2 1 Отговор
    Мечка,или чакал ?

    13:26 19.08.2025

  • 91 абе

    2 1 Отговор
    Вие на този изгладнял кльощав скункс, мечка ли му викате?

    Коментиран от #113

    13:26 19.08.2025

  • 92 Плъхът

    4 0 Отговор
    хищник ли е ?

    13:26 19.08.2025

  • 93 Другари

    2 4 Отговор
    На Русия не и трябва да напада Европа. Никой не иска народи превзети от бежанци. Напротив Европа иска водния и всякакъв друг ресурс на Русия. Така че никой не вярва на макарона и всякакви други изтрещели евролидери. Спре ли войната в Украйна почват бунтове в Европа

    Коментиран от #96

    13:27 19.08.2025

  • 94 Дългият

    5 3 Отговор
    Земя не му трябва на Путин...изобщо не му дреме за рускоговорящите в Украйна...просто Украйна трябва да бъде наказана за проевропейският си курс...това е причината...

    Коментиран от #109

    13:27 19.08.2025

  • 95 Атина Палада

    4 4 Отговор
    И го казва това вожда на фалиралата Франция,която за да оцелее трябва да граби ..

    13:27 19.08.2025

  • 96 тъй е другарю

    2 1 Отговор

    До коментар #93 от "Другари":

    Целия Запад се надпреварва, кто да плаща пенсиите и заплатите на руските мужици. В долларов США разбира се.

    Коментиран от #101

    13:28 19.08.2025

  • 97 Ми по суша

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Ха ХаХа":

    Мили ми гополитик

    13:28 19.08.2025

  • 98 Руснаков

    4 3 Отговор

    До коментар #87 от "Така е":

    и за сметка на суровините, постоянно да си в поза партер...не..мерси.....докато утре Фюрера не реши друго...

    Коментиран от #103, #106

    13:29 19.08.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 ИЗВОДИ

    3 1 Отговор
    УБИДНО ЧЕ СМЕ В ТАКАВА ИМПОТЕНТНА ШАЙКА ЖАЛКИСМЕШНИЦИ.

    13:30 19.08.2025

  • 101 Всеки който

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "тъй е другарю":

    е работил някъде, един ден стига до пенсии.

    Коментиран от #107

    13:30 19.08.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Ами Европа с Русия

    3 3 Отговор

    До коментар #98 от "Руснаков":

    бе стигнала на 3 трилиона по БВП от САЩ. Сега къде е? Явно много мразиш Европа и България.

    13:31 19.08.2025

  • 104 Хайо

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дойде им акъла":

    И аз давам на тази която е виновна да те има салам ,ама все повече и харесва и ми досажда за още и още .

    13:33 19.08.2025

  • 105 дрън дрън

    4 2 Отговор

    До коментар #49 от "Баба му ..":

    путлер обича малки момченца, всеки го знае, че и колко клипове има ...

    Коментиран от #125

    13:33 19.08.2025

  • 106 Странно

    4 3 Отговор

    До коментар #98 от "Руснаков":

    Преди войната викаш Германия бе в поза партер пред Русия??! И кое точно те води на тази мисъл?! Русия да беше задължила Германия да харчи 5% за оръжия и то руски и да купува само руска газ и суровини и да беше наложила мита на износа на Германия за русия.....или щот вече Германия е свободна яко се наведе на Америка....че и целия ес

    Коментиран от #122

    13:34 19.08.2025

  • 107 конечно

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Всеки който":

    Само в Болгарий не е така. Някой откраднал пари за пенсии.

    Коментиран от #112

    13:34 19.08.2025

  • 108 Диана

    2 3 Отговор
    Да... Европа има над какво да си помисли... Изявления, действия... Всичко я унижава до такава степен, до каквато вероятно никога не е падала до сега... Манипулирането на Тръмп, по-скоро опитът, който направиха за това с горкия Зеленски беше череша в тортата им от простотии и гадости... Странно е дори как някой, който е във война използва САМО 40% от средствата си за военни ЦЕЛИ, но Макрон, например, тук заявява, че това било показател за войнолюбие... Може би той смята, че 40% са повече от 60%, значи, а това се изучава в началното училище... Срам, срам и позор за тези европейски "лидери"!... Въпросът е дали те са простите или правят нас, простосмъртните, на много прости...

    13:34 19.08.2025

  • 109 Атина Палада

    5 4 Отговор

    До коментар #94 от "Дългият":

    На Русия не й дреме за проевропейският курс на Украйна,а само за чуждите ракети на границата си,както на САЩ някога им дремеше за съветските ракети в Куба..През януари на 2022 г Блинкън отговори на Лавров,че не е работа на Русия да се интересува какви ракети ние (САЩ) ще слагаме на руската граница...Идентично съд съветските в Куба..

    Коментиран от #111, #126

    13:35 19.08.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 брях

    2 1 Отговор

    До коментар #109 от "Атина Палада":

    А за новите 1500км граница с НАТО що не и дреме. Там не може ли ракети?

    Коментиран от #117, #118, #119, #128

    13:37 19.08.2025

  • 112 И в България е така

    1 0 Отговор

    До коментар #107 от "конечно":

    А това, че са откраднали пари е друга тема.

    13:37 19.08.2025

  • 113 Абе,

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "абе":

    Не знам кой е изгладнял, ама само това лято що ман.га.у се завърна завинаги от Европътъ... Има нещо гнило там...

    13:38 19.08.2025

  • 114 стоян

    3 7 Отговор
    Не случайно в демократична Франция Макрон за втори път е избран за президент - умен е

    Коментиран от #134

    13:39 19.08.2025

  • 115 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    3 2 Отговор
    Аз съм хищник за малките откраднати украински момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    13:39 19.08.2025

  • 116 Абе тоя бабаеВец не разбра ли

    6 3 Отговор
    За тая война причина е сигурността на Русия ... спрете ли да пре0препикавате оградата на мечката ще има мир иначе дЪпе да ви е яко!!!

    13:39 19.08.2025

  • 117 За сега не може

    3 3 Отговор

    До коментар #111 от "брях":

    След време пропагандата на НПО-тата като промие мозъците на народите, може и да може. Но последствията от тази глупост да си развалят отношенията с Русия, от които само печелеха, няма да са никак малко.

    13:39 19.08.2025

  • 118 Руснаков

    2 1 Отговор

    До коментар #111 от "брях":

    Не си струва да я опонираш..на глава с ТРОЛейбус излизал ли си...

    13:40 19.08.2025

  • 119 Атина Палада

    3 4 Отговор

    До коментар #111 от "брях":

    Новите са само донори на 5% от БВП..:)

    Коментиран от #130

    13:40 19.08.2025

  • 120 мошЕто

    4 2 Отговор
    Макарончо ще яде бой от баба си , дето дрънка щуротии и се излага пред света ...

    13:41 19.08.2025

  • 121 стоян

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "az СВО Победа80":

    До 68 ком - каквото е обещал Макрон ще го изпълни - войната не е свършила - бензина в русия като свърши и войната спира

    13:41 19.08.2025

  • 122 Руснаков

    3 1 Отговор

    До коментар #106 от "Странно":

    А кой е виновен целият ЕС да стигне 5 процента за въоръжение......а да не би Мианмар...Когато търгуваш с цивилизовани хора е добре и за двете страни,но когато имаш неадекватен...непредвидим елемент за партньор,нещата се променят..

    Коментиран от #129, #135

    13:43 19.08.2025

  • 123 Иван Станков

    1 0 Отговор
    Разложение в руската армия.

    13:44 19.08.2025

  • 124 Ми то.....

    2 1 Отговор
    Каквото каза макарона за Русия .....все едно го казва за себе си и целия загнил западнал запад !!!!!

    Коментиран от #127

    13:44 19.08.2025

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Дългият

    2 1 Отговор

    До коментар #109 от "Атина Палада":

    За тази си политика се сдоби с 1300км граница с НАТО...нещо издиша логиката ти.

    Коментиран от #133

    13:45 19.08.2025

  • 127 Макарончето е голям

    0 1 Отговор

    До коментар #124 от "Ми то.....":

    ЛИЦЕМЕР !

    13:45 19.08.2025

  • 128 Чебурашка

    1 0 Отговор

    До коментар #111 от "брях":

    И на тях ще им дойде реда... След нас!

    13:45 19.08.2025

  • 129 Как кой

    0 2 Отговор

    До коментар #122 от "Руснаков":

    Продажните политици на Европа слуги на САЩ.

    13:46 19.08.2025

  • 130 много интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "Атина Палада":

    А защо до преди 2-3 години нямаше 5% от БВП? Дори имаше армии само на хартия. Какво се промени?

    Коментиран от #136, #137

    13:47 19.08.2025

  • 131 Гай Турий

    1 0 Отговор
    Жалкият макарон е бивш хищник с извадени зъби, жалък и нещастен, безпомощен, а тръгнал да се зъби и плаши Русия с ядрено оръжие. Нищожество!

    13:47 19.08.2025

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Това което е казало момичето

    1 1 Отговор

    До коментар #126 от "Дългият":

    са факти, а не логика. Логиката е за после да се сетиш какво ще произлезе от тези факти.

    13:47 19.08.2025

  • 134 Диана

    1 0 Отговор

    До коментар #114 от "стоян":

    Искаш да кажеш, че е по-умен от повечето французи или искаш да кажеш, че ги манипулира по-умно от другите претенденти там ЗАСЕГА?... Доколкото знам, тронът му се клати доста сериозно все пак... Но истината е, че не е само той в тази компания там, а много такива "умни" стават не управляема улична тълпа, която пали и руши всичко по пътя си...

    13:48 19.08.2025

  • 135 А бе тия

    0 1 Отговор

    До коментар #122 от "Руснаков":

    Нормални хора...немския военен министър нали обяви че Русия е била,е и ще бъде враг на Германия?!? Ти явно лицемерието и ножа в гърба го имаш за нормално?!? А и не отговори колко е свободна сега Германия отказвайки се от руските ресурси и сядайки в скута на Тръмп

    13:49 19.08.2025

  • 136 Как какво

    0 0 Отговор

    До коментар #130 от "много интересно":

    САЩ и Великобритания натикаха Украйна във война с Русия, напълниха медиите с пропаганда и лъжи и се заеха с източването на Европа.

    13:49 19.08.2025

  • 137 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #130 от "много интересно":

    Набъбването на външният дълг на САЩ!

    13:50 19.08.2025

  • 138 касата

    0 0 Отговор

    До коментар #125 от "Абе ама...":

    Всички знаят, че джендърите и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!

    13:50 19.08.2025

