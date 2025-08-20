Новини
Евростат: България изпълнява и през юли критерия за ценова стабилност за еврозоната

20 Август, 2025 15:37 790 39

На 8 юли тази година България получи финално "да“ от Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент да стане 21-вият член на еврозоната от 1 януари 2026 година

Венцислав Михайлов

България продължава да покрива критерия за ценова стабилност за еврозоната и през месец юли.

Това става известно от последните данни на европейската статистическа служба Евростат, уточни БТА.

Според Маастрихтските критерии инфлацията за последните 12 месеца не трябва да надвишава с повече от 1,5 процентни пункта темпа на растеж на потребителските цени в трите държави членки с най-добри резултати в областта на ценовата стабилност.

Средногодишната инфлация в България за последните 12 месеца (за периода август 2024 - юли 2025 г. спрямо периода август 2023 - юли 2024 г.), измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), възлиза на 2,8 на сто през юли, като остава на същото ниво от предходния месец юни.

През седмия месец на настоящата 2025 година страните с най-ниска средногодишна инфлация са Ирландия (1,2 на сто), Франция (1,3 на сто), Италия и Финландия (по 1,6 на сто).

Това означава, че референтната стойност за изпълнение на критерия за ценова стабилност през месец юли възлиза на 2,86 на сто, колкото беше и през предходния месец юни. Със средногодишна инфлация у нас от 2,8 на сто страната ни продължава да изпълнява този критерий.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В друга паралелна

    46 4 Отговор
    реалност може би...

    15:40 20.08.2025

  • 2 Поредната лъжа

    48 5 Отговор
    На Евростат

    15:41 20.08.2025

  • 3 Гост

    43 5 Отговор
    Разбира се, че всичко покриваме! Тябва отнякъде да дойдат милиардите за украинското оръжие. Кои сме ние, че да си ги кътаме в разни бордове.

    15:42 20.08.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    30 4 Отговор
    От 01.01.2026 вдигаме цената на такси превозите. Всички вдигат и ний ще вдигаме.

    Коментиран от #9

    15:42 20.08.2025

  • 5 Ъхъъъъъ....

    41 4 Отговор
    "Мяра": 74% от българите усещат покачване на цените.... но Евростат щели да ни кажат кво и що било

    15:43 20.08.2025

  • 6 1917

    43 4 Отговор
    Ама защо се гаврите с хората???? Цените са с 50-80% по-високи. В хранителните магазини - новите цени в евро се равняват на тези в лева от февруари и март - масло 10 лева - кашкавал - 40 лева, луканка 70-80 лева.... Каква гаранция - защо се боите от референдум????

    Коментиран от #25

    15:43 20.08.2025

  • 7 Уса

    34 3 Отговор
    Такъв хомот ще ни сложат,че всички впрегнати животни ще се скъсат от смях.Всичко ще скочи,но българина ще се усети,когато годишния данък на апартамента стане 500 дигитални евра.Тогава ще е късно

    15:45 20.08.2025

  • 8 Последния Софиянец

    33 4 Отговор
    Лъжат като роми.

    15:46 20.08.2025

  • 9 Хаха

    12 6 Отговор

    До коментар #4 от "таксиджия 🚖":

    Ще дремете по стоянките в мръсното и прашно такси вунящо на цигари 😁

    Коментиран от #21

    15:48 20.08.2025

  • 10 Кабакрадев

    16 3 Отговор
    И аз, благодарение на новия голям бос...Шефа Дел...ян,изпълних критериите за пълнене на джоба с милио...ни.....

    15:51 20.08.2025

  • 11 УдоМача

    15 3 Отговор
    Добре, добре.. След 01.01 ще видите с3kc и музика!!

    15:53 20.08.2025

  • 12 Чорбара

    24 3 Отговор
    Това вече е гьон суратлък и идиотизъм.

    15:54 20.08.2025

  • 13 Българин

    11 6 Отговор
    Доматите бяха 6-7 лева, сега под 16 няма. Това е "ценовата стабилнос"

    15:55 20.08.2025

  • 14 още

    17 3 Отговор
    България ще обеднее със 100% след първи януари,следващата година при вкарване на дебелото евро в задните й части. Не трябва численно да се пипат сегашните нива на пенсии и заплати. Те трябва да са в евро,каквито са сега. Иначе може да има въстание от глад и беднотия,натресена ни нарочно от Запада. Да им плащаме тяхните дългове и задължения.

    15:59 20.08.2025

  • 15 Уса

    24 5 Отговор
    Преди 20 години плащах годишен данък за къщата в САЩ 1,500$ за 75кв.м.Днес плащам 3,500$.Заплатата ми не се е променяла а разходите са 3 пъти в повече.Аз изкарвам 6000$ на месец а как ще се оправят хората в България ще бъде страшно..Ако до вчера съм изпращал пари за помощи то сега ще трябва да избирам,ако спра помощите лошо,ако продължа се обезсмисля моят живот в чужбина,ако се върна в България от трън та на глок,но е по-добре да мизерствам в родината от колкото в чужбина.За 20 години в САЩ станах толкова богат,колкото някой с двустайна панелка в София отдавна изплатена.Дано осъзнаете,колко много е направил социализма и защо на запад ни завиждаха и мразеха

    16:01 20.08.2025

  • 16 резултат

    15 3 Отговор
    Повярвах ви. Дори си мисля, че не е 2.8 процента. На 13 септември ще дойда с вувузела в триъгълника на властта за да ви благодаря за усилията. И да ви питам за кога е насрочен референдума, че сега не ви е страх тъй като всичко върви като по ноти.

    16:01 20.08.2025

  • 17 В България живеят 6 милиона българи

    16 4 Отговор
    От които 50-60% са пенсионери как няма да спазват критериите на еврозоната
    Държава с затихващи функции която не може да се администрира

    Коментиран от #19

    16:02 20.08.2025

  • 18 Дедовия

    15 3 Отговор
    Това поредната игра на Теменужка ли е?. Тая убавица влизала ли е в магазин и знае ли какви са цените?. Пишат си статии като гледат тавана.

    16:07 20.08.2025

  • 19 провинциалист

    10 2 Отговор

    До коментар #17 от "В България живеят 6 милиона българи":

    "В България живеят 6 милиона българи" - имаш предвид 6 милиона души с българско гражданство.

    Коментиран от #35

    16:08 20.08.2025

  • 20 пенсионер от Варна

    11 3 Отговор
    гледам и ...... не вярвам на ушите си !!!

    16:14 20.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Лост

    11 3 Отговор
    Евростат:Получихме данните и за септември.И там всичко е наред.

    16:17 20.08.2025

  • 23 Старец

    9 3 Отговор
    13 септември пред парламента, но не със знамена, а соръжие. Тези и.роди не заслужават никаква милост. Пордажни и лъжливи к.пелета.

    Коментиран от #26

    16:17 20.08.2025

  • 24 така е

    11 3 Отговор
    Цените растас стабилно всеки ден, това се нарича ценова стабилност. Ако падаха, това щеше да е ценова нестабилност. А Баце каза, че не е усетил цените да са се повиши, същите си били, ама не уточни същите като вчера, или същите като преди един час.

    16:19 20.08.2025

  • 25 Боризич...

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "1917":

    Никой не се бои от референдуми бе, просто една част от мъдрият български народ не е дорасъл умствено и ментално за референдуми по такива специфични теми като икономика и геополитика.

    16:22 20.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 000

    8 3 Отговор
    Харесва ли ви да бъдете третирани като потребителски бройлери? Не, вашето мнение за капитализма е без значение. Ще плащате и форо ще играете, докато ви захвърлят на боклука.

    16:26 20.08.2025

  • 28 Тошо

    10 2 Отговор
    Овцете ги доят, стрижат, използват ги за раждане на агнета и после ги заколват.В овча държава и овчи народ е така.Гласувайте пак за гробарски партии, евролиберали и подобни недомислия и после блейте жално, като пред заколение.

    16:32 20.08.2025

  • 29 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Благодарение на режимът в България жените стабилно вървят нагоре,а покупателната способност на гражданите надолу и то посред лято преди есенното поскъпване на ток,горива и всичко останало

    16:36 20.08.2025

  • 30 Анатоли Стайков

    4 0 Отговор
    КЛИКАТЕ ЛИ НА ТЪПИЗМИТЕ МИ????????????????????????

    16:37 20.08.2025

  • 31 тутуту

    4 0 Отговор
    Скоро ще видите и усетите колко ги изпълнява :Д ама ще е къъъсноо

    16:44 20.08.2025

  • 32 Бъзиктар

    4 0 Отговор
    Блазе ни в клуба на богатите.Друго си е вече.

    16:48 20.08.2025

  • 33 Тома

    6 0 Отговор
    Много ясно е че така ще кажат от евростат защото ще трябва оръжие за 100 милиарда евро на Украйна обещани от желаещите.И ние сме в кюпа.

    16:49 20.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Е родили са се в България

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "провинциалист":

    Какво да правиш като карат българките да работят и не остава време да раждат
    Например разбрах че бременна жена трябва да работи и да излезе по майчинство месец и половина преди термина

    16:53 20.08.2025

  • 36 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Тъсаци г-жа Питрова, тъсаци

    16:55 20.08.2025

  • 37 дядото

    2 0 Отговор
    ценова стабилност в българия ли - само на хартия.влезеш ли в магазин,пазар,аптека и още виждаш истината- цените скачат всеки ден рязко нагоре,далеч над "заветните" 1,5 %.не е важна истината,важно е да чуем заветното "да".пфу.

    16:59 20.08.2025

  • 38 Сбъркана Методика !

    1 0 Отговор
    Цените ЕИз-начално си бяха Високи !

    Ка Качеството на съответния Продукт !

    Така че Един Келеш !

    Не може да Ползва тази Статистика !

    За Меродавна !

    Мога да Пикая на ЕС !

    17:10 20.08.2025

  • 39 Левът

    0 0 Отговор
    Словакия дали ще ни даде глас

    17:13 20.08.2025

